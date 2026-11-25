Kinder aus Familien mit Grundsicherung sollen künftig ihren Leistungsanspruch verlieren, wenn sie sich länger als sechs Wochen ununterbrochen im Ausland aufhalten. Das sieht ein neuer Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vor.

Die Regelung könnte besonders Familien betreffen, deren Kinder während der Schulferien länger bei Verwandten im Ausland bleiben.

Nach den Plänen des Ministeriums soll das Jobcenter die Leistungen ab der siebten Woche einstellen können. Erst wenn die Rückkehr des Kindes nach Deutschland nachgewiesen ist, soll der Anspruch wieder bestehen. Beschlossen ist diese Verschärfung noch nicht.

Neue Sechs-Wochen-Grenze soll für Kinder gelten

Der Entwurf eines Gesetzes zur Rechtsvereinfachung im Bereich der Sozialleistungen sieht eine Ergänzung von § 7 Absatz 2 SGB II vor. Betroffen sind Personen, die als nicht erwerbsfähige Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft Grundsicherungsleistungen beziehen. Dazu gehören insbesondere Kinder unter 15 Jahren.

Für sie soll künftig gelten, dass nach einem ununterbrochenen Auslandsaufenthalt von mehr als sechs Wochen keine Leistungen mehr gezahlt werden. Der Ausschluss soll nach Ablauf der sechsten Woche beginnen und bis zur nachgewiesenen Rückkehr ins Inland dauern.

Die sechs Wochen orientieren sich nach der Gesetzesbegründung an der Dauer der deutschen Sommerferien.

Anders als bei einer bloßen Empfehlung des Jobcenters handelt es sich um einen geplanten gesetzlichen Leistungsausschluss. Würde die Vorschrift unverändert beschlossen, könnte der Aufenthalt über die Sechs-Wochen-Grenze hinaus auch dann zum Wegfall des Anspruchs führen, wenn das Kind seinen familiären Lebensmittelpunkt weiterhin in Deutschland hat.

Bisher muss das Jobcenter den Einzelfall prüfen

Nach geltendem Recht verlieren Kinder ihren Anspruch nicht allein deshalb, weil sie sich eine bestimmte Zahl von Wochen im Ausland aufhalten.

Maßgeblich ist, ob die Voraussetzungen für Leistungen nach § 7 Absatz 2 SGB II weiterhin erfüllt sind. Dazu gehört insbesondere, dass das Kind einer Bedarfsgemeinschaft mit einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person angehört.

Ein längerer Auslandsaufenthalt kann bereits heute dazu führen, dass diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt ist. Dafür müssen jedoch die tatsächlichen Lebensverhältnisse geprüft werden.

Das Bundesarbeitsministerium begründet seinen Vorschlag damit, dass solche Einzelfallprüfungen erheblichen Verwaltungsaufwand verursachen.

Die geplante Regel soll diesen Aufwand reduzieren. Nach der Begründung des Ministeriums wird bei einem längeren Auslandsaufenthalt davon ausgegangen, dass der Lebensunterhalt des Kindes während dieser Zeit am Aufenthaltsort gedeckt wird.

Ein gesonderter Nachweis darüber, wer das Kind im Ausland tatsächlich versorgt, ist in der vorgesehenen Vorschrift nicht enthalten.

Auch ein längerer Familienbesuch könnte den Anspruch kosten

Welche finanziellen Folgen die Änderung haben könnte, zeigt ein Beispiel.

Eine Mutter lebt mit ihrer zwölfjährigen Tochter in Deutschland. Die Familie erhält ergänzende Leistungen des Jobcenters. Während der Sommerferien reist das Kind für acht Wochen zu seinen Großeltern ins Ausland.

Nach dem vorgesehenen Gesetzestext würde die Tochter ihre Grundsicherungsleistungen nach Ablauf der sechsten Woche verlieren. Für die verbleibenden zwei Wochen des Auslandsaufenthalts bestünde dann kein Anspruch.

Die genaue finanzielle Auswirkung wäre abhängig vom individuellen Leistungsanspruch des Kindes und der Berechnung der Bedarfsgemeinschaft.

Der Entwurf enthält keine ausdrückliche Ausnahme für längere Familienbesuche oder einen Aufenthalt bei den Großeltern. Ob die Regelung im weiteren Gesetzgebungsverfahren noch um Ausnahmen ergänzt wird, ist offen.

Mehrere kürzere Auslandsreisen werden nicht zusammengerechnet

Für Familien ist eine wichtige Unterscheidung vorgesehen. Nach dem Entwurf soll nur ein ununterbrochener Auslandsaufenthalt von mehr als sechs Wochen den Leistungsausschluss auslösen.

Mehrere kürzere Reisen sollen deshalb nicht zusammengerechnet werden.

Verbringt ein Kind beispielsweise drei Wochen während der Osterferien und weitere vier Wochen während der Sommerferien im Ausland, wird die geplante Sechs-Wochen-Grenze durch diese beiden getrennten Aufenthalte nicht überschritten.

Das bedeutet allerdings nicht, dass bei jeder Auslandsreise sämtliche Leistungsvoraussetzungen erfüllt bleiben. Auch weiterhin müssen die allgemeinen Voraussetzungen des SGB II vorliegen. Die neue Bestimmung würde insbesondere die Folgen eines einzelnen längeren Auslandsaufenthalts klarer und zugleich strenger regeln.

Nach der Rückkehr sollen Eltern den Aufenthalt in Deutschland nachweisen

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der geplanten Regelung betrifft die Wiederaufnahme der Zahlungen.

Nach dem Gesetzentwurf soll der Leistungsanspruch ab dem nachgewiesenen Tag der Rückkehr nach Deutschland wieder bestehen, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Bei minderjährigen Kindern müssten die gesetzlichen Vertreter den Rückkehrzeitpunkt nachweisen.

Dafür könnten beispielsweise Reiseunterlagen, Fahrkarten oder andere geeignete Belege hilfreich sein. Welche Nachweise die Jobcenter konkret akzeptieren sollen, ist im vorliegenden Gesetzestext nicht abschließend geregelt.

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Eltern sollten solche Unterlagen deshalb aufbewahren. Wichtig ist außerdem, die Rückkehr zeitnah beim Jobcenter mitzuteilen.

Der Entwurf sieht vor, dass der nachgewiesene Rückkehrtag maßgeblich ist. Geht der entsprechende Nachweis erst später ein, soll das allein den Anspruchsbeginn nicht auf einen späteren Tag verschieben.

Für Eltern gelten weiterhin andere Regeln bei Auslandsreisen

Die geplante Sechs-Wochen-Grenze für Kinder darf nicht mit den Vorschriften zur Erreichbarkeit erwerbsfähiger Leistungsberechtigter verwechselt werden.

Für Eltern, die Grundsicherung erhalten und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen müssen, gilt weiterhin § 7b SGB II.

Danach müssen Aufenthalte außerhalb des näheren Bereichs des Jobcenters im Regelfall vorher abgestimmt werden. Bei einer Abwesenheit ohne wichtigen Grund kann eine Zustimmung normalerweise für insgesamt höchstens drei Wochen im Kalenderjahr erteilt werden.

Bei wichtigen Gründen sind andere Regelungen möglich. Auch für bestimmte erwerbstätige Leistungsbeziehende gelten besondere Vorschriften.

Die geplante Neuregelung bedeutet deshalb nicht, dass eine Familie mit Grundsicherung künftig gemeinsam sechs Wochen ohne Zustimmung des Jobcenters verreisen dürfte.

Wie unterschiedlich Auslandsaufenthalte rechtlich bewertet werden können, zeigt der gegen-hartz.de-Beitrag Bürgergeld-Bezieher reist monatelang ins Ausland – behält aber trotzdem den Anspruch auf seine Grundsicherung.

Darin geht es um einen gesundheitlich begründeten Ausnahmefall, in dem der Leistungsbezug während eines längeren Auslandsaufenthalts möglich blieb.

Nicht nur Kinder unter 15 Jahren könnten betroffen sein

Die geplante Änderung richtet sich nicht ausschließlich an Kinder. Der Gesetzestext erfasst nicht erwerbsfähige Personen, die ihren Anspruch nach § 7 Absatz 2 Satz 1 SGB II aus der Zugehörigkeit zu einer Bedarfsgemeinschaft ableiten.

Dazu können neben Kindern unter 15 Jahren auch ältere Angehörige gehören, sofern sie die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.

Bei Jugendlichen ab 15 Jahren muss unterschieden werden, ob sie als erwerbsfähig gelten. Für erwerbsfähige Leistungsberechtigte gelten die Vorschriften zur Erreichbarkeit nach § 7b SGB II.

Wann die strengere Auslandsregel kommen könnte

Das Bundesarbeitsministerium arbeitet derzeit an dem Gesetz zur Rechtsvereinfachung im Bereich der Sozialleistungen.

Nach dem veröffentlichten Zeitplan soll das Gesetzgebungsverfahren im Sommer 2027 abgeschlossen werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die neue Regelung bereits am 1. Januar 2027 gelten würde.

Der vorliegende Referentenentwurf sieht vor, dass die Änderung grundsätzlich am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft tritt.

Der Paritätische Gesamtverband hat bereits darauf hingewiesen, dass sich der Entwurf in einem frühen Abstimmungsstadium befindet. Der Verband sieht insbesondere für Familien mit engen Verbindungen ins Ausland erhebliche Auswirkungen.

Was Familien vor einer längeren Auslandsreise beachten sollten

Familien, die Grundsicherungsleistungen erhalten, sollten längere Auslandsaufenthalte frühzeitig mit dem Jobcenter klären.

Dabei ist zwischen den Ansprüchen der Kinder und den Erreichbarkeitsregeln für die Eltern zu unterscheiden.

Für Eltern kann eine fehlende Zustimmung bereits nach geltendem Recht schwerwiegende finanzielle Folgen haben. Für Kinder ist nach der derzeitigen Rechtslage dagegen eine individuelle Prüfung erforderlich, wenn wegen eines längeren Auslandsaufenthalts die Zugehörigkeit zur Bedarfsgemeinschaft infrage steht.

Sollte die geplante Sechs-Wochen-Regel beschlossen werden, müssten Familien künftig besonders auf die Dauer ununterbrochener Auslandsaufenthalte achten.

Wer einen längeren Aufenthalt plant, sollte außerdem Reiseunterlagen aufbewahren und die Rückkehr nach Deutschland nachweisbar dokumentieren.

Eine bereits beschlossene Leistungskürzung ist der neue Gesetzesvorschlag allerdings noch nicht. Familien sollten deshalb aktuelle Bescheide weiterhin anhand der gegenwärtig geltenden Rechtslage prüfen.

Häufige Fragen zur Grundsicherung bei Auslandsaufenthalten von Kindern

Verlieren Kinder schon jetzt nach sechs Wochen im Ausland ihre Grundsicherung?

Nein, einen pauschalen Leistungsausschluss nach genau sechs Wochen enthält das geltende § 7 Absatz 2 SGB II nicht. Ein längerer Auslandsaufenthalt kann jedoch bereits heute dazu führen, dass die Voraussetzungen für einen Leistungsanspruch nicht mehr erfüllt sind.

Gilt die geplante Sechs-Wochen-Grenze auch für die Eltern?

Nein. Die geplante Vorschrift betrifft nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte innerhalb einer Bedarfsgemeinschaft. Für erwerbsfähige Eltern gelten weiterhin die Erreichbarkeitsregelungen nach § 7b SGB II.

Bekommen Kinder nach ihrer Rückkehr wieder Grundsicherung?

Nach dem Gesetzentwurf soll der Anspruch ab der nachgewiesenen Rückkehr nach Deutschland wieder bestehen, wenn die übrigen Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Eltern beziehungsweise gesetzlichen Vertreter müssten die Rückkehr nachweisen.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Referentenentwurf eines Gesetzes zur Rechtsvereinfachung im Bereich der Sozialleistungen, November 2026, Artikel 1 Nummer 3 und Gesetzesbegründung

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Umsetzung der Sozialstaatsreform und Zeitplan des Rechtsvereinfachungsgesetzes

§ 7 SGB II – Leistungsberechtigte und Bedarfsgemeinschaft

§ 7b SGB II – Erreichbarkeit

§ 7 Erreichbarkeits-Verordnung – Sonderregelungen für erwerbstätige Leistungsberechtigte