Millionen Menschen in Deutschland können es sich nicht leisten, ihre Wohnung ausreichend zu heizen.

Nach neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes lebten 2025 rund 4,7 Millionen Menschen in Haushalten, die ihre Wohnung aus finanziellen Gründen nicht angemessen warmhalten konnten. Das entspricht 5,7 Prozent der Bevölkerung. Gleichzeitig sorgen steigende Energiepreise für neue Belastungen.

Besonders stark verteuerte sich leichtes Heizöl. Im Oktober 2026 lag der Preis 84,5 Prozent über dem Vorjahresmonat. Für Menschen mit geringem Einkommen stellt sich damit eine entscheidende Frage. Wann müssen Jobcenter oder Sozialamt höhere Heizkosten übernehmen, und welche Unterstützung erhalten Wohngeldhaushalte?

4,7 Millionen Menschen konnten ihre Wohnung nicht ausreichend heizen

Die Zahlen stammen aus der am 19. November 2026 veröffentlichten Destatis-Mitteilung. Grundlage ist die europäische Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC). Erfasst wurde, ob Menschen nach eigener Einschätzung ihre Wohnung aus finanziellen Gründen angemessen warmhalten konnten.

Der Anteil sank gegenüber 2024 von 6,3 auf 5,7 Prozent. Dennoch waren 2025 rund 4,7 Millionen Menschen betroffen. Im europäischen Durchschnitt lag der Anteil bei 8,8 Prozent.

Die Belastung entwickelt sich je nach Heizungsart unterschiedlich. Während leichtes Heizöl im Oktober 2026 gegenüber Oktober 2025 um 84,5 Prozent teurer wurde, sanken die Preise für Erdgas um 1,2 Prozent. Brennholz, Holzpellets und andere feste Brennstoffe verteuerten sich um 14,5 Prozent. Die Zahlen zur Heizbarkeit beziehen sich auf 2025, die Preisveränderungen auf Oktober 2026.

Jobcenter muss angemessene Heizkosten zusätzlich übernehmen

Wer Grundsicherungsgeld nach dem SGB II bezieht, muss angemessene Heizkosten nicht aus dem monatlichen Regelbedarf bezahlen. Nach § 22 SGB II gehören sie zu den gesondert anzuerkennenden Bedarfen für Unterkunft und Heizung.

Das gilt beispielsweise für Gas, Fernwärme, Heizöl und Strom, der tatsächlich zum Heizen der Wohnung verwendet wird. Gewöhnlicher Haushaltsstrom für Beleuchtung oder Elektrogeräte wird dagegen grundsätzlich aus dem Regelbedarf finanziert.

Das Jobcenter darf Heizkosten allerdings auf ihre Angemessenheit prüfen. Eine Überschreitung von Richtwerten rechtfertigt nicht in jedem Fall eine sofortige Kürzung. Persönliche Umstände, die Beschaffenheit der Wohnung und die tatsächlichen Möglichkeiten zur Kostensenkung können entscheidend sein.

Welche Grenzen auch während der Karenzzeit gelten, erläutert der gegen-hartz.de-Beitrag Grundsicherung: Trotz Karenzzeit darf das Jobcenter die Heizkosten kürzen.

📚 Lesen Sie auch: Pflegereform 2027: Pflegegrad 1 statt 2 könnte Familien viel kosten

Hohe Heizkostennachzahlung kann zusätzlichen Anspruch auslösen

Besonders problematisch sind Jahresabrechnungen mit mehreren Hundert Euro Nachzahlung. Eine solche Forderung kann den finanziellen Bedarf in einem Monat erheblich erhöhen.

Angemessene Heizkostennachforderungen können vom Jobcenter übernommen werden. Entscheidend ist grundsätzlich der Monat, in dem die Nachzahlung fällig wird. Die Forderung darf nicht allein deshalb abgelehnt werden, weil der Verbrauch aus einem früheren Jahr stammt.

Ein Beispiel zeigt es: Eine alleinstehende Frau erhält im November 2026 eine Heizkostenabrechnung über 650 Euro Nachzahlung. Sie bezieht Grundsicherungsgeld und kann die Rechnung nicht selbst begleichen. Das Jobcenter muss prüfen, ob die Forderung als angemessener Heizbedarf zu übernehmen ist.

Eine pauschale Ablehnung wegen der Höhe der Rechnung ist nicht ausreichend. Weitere Einzelheiten erläutert der Artikel Jobcenter muss Heizkostennachzahlung übernehmen und darf nicht pauschal ablehnen.

Auch Rentner können Hilfe bei hohen Heizkosten erhalten

Nicht nur das Jobcenter ist zur Übernahme angemessener Heizkosten verpflichtet. Für Menschen, die Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten, gelten entsprechende Vorschriften nach dem SGB XII.

Nach § 35 SGB XII werden tatsächliche Heizkosten berücksichtigt, soweit sie angemessen sind. Auch eine fällige Heizkostennachzahlung kann einen zusätzlichen Bedarf auslösen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Das ist selbst dann relevant, wenn Betroffene bisher keine Sozialleistungen erhalten. Eine Rentnerin kann beispielsweise ihren gewöhnlichen Lebensunterhalt noch selbst finanzieren, aber durch eine hohe Heizkostennachforderung vorübergehend hilfebedürftig werden.

Ob das Sozialamt einspringt, hängt von den persönlichen Voraussetzungen, dem Fälligkeitszeitpunkt, dem einzusetzenden Einkommen und Vermögen sowie der Angemessenheit der Kosten ab.

Wie die Übernahme funktioniert, erklärt gegen-hartz.de im Beitrag Heizkosten und Sozialhilfe: Wann das Sozialamt Nachzahlungen übernehmen muss.

Wohngeld berücksichtigt Heizkosten nur pauschal

Anders funktioniert die Unterstützung beim Wohngeld. Die tatsächlich gezahlten Heizkosten werden hier nicht einzeln erstattet. Stattdessen berücksichtigt die Wohngeldstelle einen gesetzlich festgelegten Betrag, der von der Haushaltsgröße abhängt.

Für einen Einpersonenhaushalt beträgt der monatliche Heizkosten-Rechenbetrag nach derzeit geltendem Recht insgesamt 110,40 Euro. Darin enthalten sind die dauerhafte Heizkostenkomponente von 96 Euro und ein zusätzlicher Betrag von 14,40 Euro wegen der CO₂-Bepreisung.

Diese 110,40 Euro sind keine gesonderte Überweisung. Sie fließen in die Wohngeldberechnung ein. Eine hohe Heizkostennachzahlung führt deshalb nicht unmittelbar zu einer entsprechenden Erhöhung des Wohngeldes.

Hinzu kommt eine mögliche Änderung ab 2027. Die Bundesregierung plant, die dauerhafte Heizkostenkomponente zu halbieren. Welche Folgen das haben könnte, erläutert der Beitrag Wohngeld: Heizkosten-Zuschuss soll 2027 halbiert werden.

Was Betroffene bei zu hohen Heizkosten jetzt tun sollten

Wer eine hohe Heizkostenabrechnung erhält, sollte zunächst die Verbrauchswerte, geleisteten Vorauszahlungen und den Fälligkeitstermin überprüfen. Bei laufendem Leistungsbezug sollte die vollständige Abrechnung umgehend beim Jobcenter oder Sozialamt eingereicht werden.

Auch Menschen ohne bisherigen Leistungsbezug sollten prüfen lassen, ob die zusätzliche Belastung einen Anspruch auslösen kann. Beim Grundsicherungsgeld ist der Antrag im Fälligkeitsmonat besonders wichtig, weil die frühere Sonderregelung für rückwirkende Anträge bei Heizkostennachzahlungen Ende 2023 ausgelaufen ist.

Lehnt die Behörde die Kostenübernahme ab, kann innerhalb der gesetzlichen Frist Widerspruch eingelegt werden. Dafür sollte ein schriftlicher Bescheid vorliegen, aus dem hervorgeht, warum die Heizkosten nicht oder nur teilweise anerkannt wurden.

Bei bereits entstandenen Energieschulden gelten andere Voraussetzungen als bei einer erstmals fälligen Jahresnachzahlung. Droht eine Versorgungssperre, können unter bestimmten Bedingungen auch Hilfen zur Schuldenübernahme infrage kommen. Im SGB II sieht § 22 Absatz 8 hierfür insbesondere Darlehensleistungen vor.

Häufige Fragen zu hohen Heizkosten

Muss das Jobcenter eine Heizkostennachzahlung vollständig übernehmen?

Angemessene Heizkostennachforderungen können als zusätzlicher Bedarf übernommen werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Bei außergewöhnlich hohen Kosten muss das Jobcenter den Einzelfall prüfen. Eine vollständige Übernahme jeder Rechnung ist nicht garantiert.

Kann ich wegen einer hohen Heizkostenrechnung Grundsicherung beantragen?

Ja. Auch wer bisher ohne Grundsicherung auskommt, kann durch eine fällige Heizkostennachzahlung vorübergehend hilfebedürftig werden. Entscheidend sind die persönlichen Anspruchsvoraussetzungen sowie Einkommen, Vermögen und der Zeitpunkt der Fälligkeit.

Bekomme ich mehr Wohngeld, wenn meine Heizkosten steigen?

Nicht allein wegen einer höheren Heizkostenrechnung. Beim Wohngeld werden Heizkosten über gesetzlich festgelegte Rechenbeträge berücksichtigt. Die tatsächlichen Heizkosten werden nicht Euro für Euro erstattet.

Quellen

Statistisches Bundesamt – Pressemitteilung N081 vom 19. November 2026: 5,7 Prozent konnten 2025 ihre Wohnung nicht angemessen warmhalten

§ 22 SGB II – Bedarfe für Unterkunft und Heizung