Wer nach einem langen Arbeitsleben früher aufhören möchte, bekommt aus dem Bundestag vorerst keine Zusicherung für den Erhalt der bisherigen Wege.

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat am 4. November 2026 drei Anträge abgelehnt, die die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren, die bisherige Regelaltersgrenze und die Altersteilzeit schützen sollten.

Was der Ausschuss tatsächlich abgelehnt hat

Die Anträge der Linksfraktion verlangten, die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte zu erhalten und eine weitere Erhöhung der Regelaltersgrenze auszuschließen. Außerdem sollte Altersteilzeit weiterhin ab 55 Jahren und einschließlich des Blockmodells möglich bleiben.

CDU/CSU und SPD stimmten gegen alle drei Anträge. Die Grünen lehnten ebenfalls den Antrag zum Erhalt der abschlagsfreien Rente ab, enthielten sich aber bei den Anträgen zur Regelaltersgrenze und zur Altersteilzeit; AfD und Linke unterstützten die Vorlagen.

Die Beschlussempfehlung des Ausschusses auf Bundestagsdrucksache 21/9006 empfiehlt dem Bundestag die Ablehnung der drei Anträge. Eine solche Empfehlung ersetzt kein Gesetzgebungsverfahren und verändert keine gesetzlichen Altersgrenzen.

Die Regierung berät weiter – konkrete Schutzregeln fehlen

Nach der Bundestagsmeldung zur Ausschusssitzung vom 4. November erklärte die Bundesregierung, die Beratungen zur Umsetzung der Vorschläge der Alterssicherungskommission stünden kurz vor dem Abschluss. Bis das Verfahren im Parlament ankomme, werde es aber noch dauern.

Ein Gesetzentwurf zur konkreten Umsetzung dieser Änderungen liegt nach dem öffentlich dokumentierten Beratungsstand weiterhin nicht vor. Deshalb lassen sich aus der Ausschussentscheidung weder verbindliche Stichtage noch verlässliche Zusagen für bestimmte Geburtsjahrgänge ableiten.

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Die politische Bedeutung ist dennoch erheblich: Eine Mehrheit im Ausschuss wollte sich nicht auf den geforderten Erhalt der bisherigen Regelungen festlegen. Für Beschäftigte bleibt damit offen, auf welche Übergangsbestimmungen sie sich bei einer späteren Reform verlassen könnten.

Geltendes Recht und Reformvorschläge im Vergleich

Die von der Bundesregierung erläuterten Empfehlungen der Alterssicherungskommission gehen deutlich über kleine Korrekturen hinaus. Die folgende Tabelle unterscheidet deshalb ausdrücklich zwischen den heutigen Regeln und den vorgeschlagenen Änderungen.

Bereich Geltendes Recht Empfehlung der Kommission – bislang keine Gesetzesänderung Abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren Weiterhin möglich; für ab 1964 Geborene ab 65 Jahren, für ältere Jahrgänge gelten niedrigere Altersgrenzen. Abschaffung dieses besonderen Rentenzugangs. Regelaltersgrenze Schrittweiser Anstieg auf 67 Jahre; diese Grenze gilt ab Geburtsjahrgang 1964. Nach 2031 weitere Anhebung durch Kopplung an die Lebenserwartung. Altersteilzeit Unter den gesetzlichen Voraussetzungen ab 55 Jahren möglich, auch im Blockmodell. Anhebung auf 58 Jahre, spätere Kopplung an die Regelaltersgrenze und Abschaffung des Blockmodells.

Aus einer Kommissionsempfehlung entsteht noch keine neue Zugangsvoraussetzung. Entscheidend wäre ein verabschiedetes und in Kraft getretenes Gesetz mit seinen jeweiligen Übergangsregelungen.

„Rente mit 63“ bedeutet heute häufig Rente mit 65

Die verbreitete Bezeichnung kann schon nach heutigem Recht falsche Erwartungen wecken. Für den Jahrgang 1962 liegt die Altersgrenze der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren bei 64 Jahren und acht Monaten, für 1963 bei 64 Jahren und zehn Monaten und ab 1964 bei 65 Jahren.

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Wie die Deutsche Rentenversicherung zu den beiden vorgezogenen Altersrenten erläutert, lässt sich die Altersrente nach 45 Jahren nicht noch früher mit Abschlägen beziehen. Wer die 45 Jahre bereits mit 63 erfüllt, muss trotzdem die für seinen Jahrgang geltende Altersgrenze erreichen.

Ein Rentenbeginn ab 63 kann stattdessen über die Altersrente für langjährig Versicherte nach mindestens 35 Versicherungsjahren möglich sein. Für ab 1964 Geborene bedeutet ein Beginn genau mit 63 grundsätzlich einen dauerhaften Abschlag von 14,4 Prozent.

Die Unterschiede erklärt auch unser Beitrag zur Frage, wann jüngere Jahrgänge nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente gehen können. Für die finanzielle Planung lohnt zudem der Vergleich, wie viel Rente bei einem Beginn mit 63, 65 oder 67 übrig bleibt.

Altersteilzeit ab 55 und Blockmodell bleiben möglich

Auch bei der Altersteilzeit gelten die bisherigen Voraussetzungen weiter. Nach den Informationen des Bundesarbeitsministeriums zur Altersteilzeit kommt sie ab 55 Jahren infrage, wenn unter anderem innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn mindestens 1.080 Kalendertage sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung beziehungsweise anrechenbarer Zeiten vorliegen.

Im Blockmodell wird zunächst in der bisherigen Arbeitszeit weitergearbeitet, anschließend folgt eine Freistellungsphase. Über die gesamte vereinbarte Dauer wird die Arbeitszeit rechnerisch halbiert, während das Altersteilzeitentgelt in beiden Phasen gezahlt wird.

Das Altersteilzeitgesetz allein gibt Beschäftigten allerdings keinen allgemeinen Anspruch darauf, eine solche Vereinbarung durchzusetzen. Ansprüche können sich insbesondere aus Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen ergeben; andernfalls braucht es eine Einigung mit dem Arbeitgeber.

Ein früher Antrag schafft keine Bestandsgarantie

Die abgelehnten Anträge zielten auf den politischen Erhalt der bisherigen Regelungen. Über den individuellen Schutz eines bestimmten Rentenjahrgangs oder eines einzelnen Altersteilzeitvertrags wurde damit nicht entschieden.

Für eine spätere Reform käme es auf den Gesetzestext und dessen Übergangsbestimmungen an. Aus der jetzigen Abstimmung lässt sich deshalb weder ein pauschaler Verlust bestehender Rechtspositionen noch eine umfassende Schutzgarantie für die Zukunft ableiten.

Die Deutsche Rentenversicherung weist in ihren Informationen zur Rentenreform außerdem darauf hin, dass ein vorzeitig gestellter Rentenantrag die heutige Rechtslage nicht für einen späteren Rentenbeginn festschreibt. Ein Antrag allein sichert somit keinen Ausstieg nach Regeln, die bis zum tatsächlichen Rentenbeginn geändert werden könnten.

Gerade hier muss die Regierung Klarheit schaffen: Wer Arbeitszeit reduziert und Einkommen für mehrere Jahre kalkuliert, braucht belastbare Angaben zu Fristen und Übergängen. Eine abgelehnte Erhaltungsforderung lässt die Reform politisch offen, beantwortet aber die konkreten Fragen dieser Beschäftigten nicht.