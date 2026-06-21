Bis zu 297 Euro Kinderzuschlag im Monat – Familien lassen Entlastungen liegen

Wer arbeitet und trotzdem kaum über den Monat kommt, lässt oft Geld liegen, das ihm längst zusteht. Familien mit kleinem Einkommen können neben dem Kindergeld einen Kinderzuschlag von bis zu 297 Euro pro Kind und Monat bekommen.

Doch nach Schätzung des Bundesfamilienministeriums holt nur etwa jede dritte berechtigte Familie diese Leistung ab. Der Kinderzuschlag ist dabei nur eine von mehreren Entlastungen, die Eltern aktiv anfordern müssen, sonst bleiben sie aus.

Bis zu 297 Euro Kinderzuschlag im Monat – wer Anspruch hat

Der Kinderzuschlag richtet sich an Eltern, die arbeiten, deren Lohn aber nicht reicht, um die ganze Familie zu versorgen. Wer als Paar mindestens 900 Euro brutto verdient, als Alleinerziehende mindestens 600 Euro, und mit dem Zuschlag samt eventuellem Wohngeld über die Runden kommt, ohne auf Bürgergeld angewiesen zu sein, gehört zur Zielgruppe. Das Kind muss im Haushalt leben, unter 25 Jahre alt und ledig sein, und es muss Kindergeld bezogen werden.

Der Höchstbetrag liegt 2026 bei 297 Euro je Kind und Monat (§ 6a BKGG) und hat sich gegenüber 2025 nicht verändert. Zusammen mit dem Kindergeld von 259 Euro ergibt das bis zu 556 Euro pro Kind. Den vollen Zuschlag bekommt allerdings kaum jemand: Einkommen der Eltern, das über ihren eigenen Bedarf hinausgeht, wird zu 45 Prozent angerechnet. Je mehr Sie verdienen, desto kleiner fällt der Zuschlag aus, bis er ganz ausläuft.

Wer Kinderzuschlag bezieht, bekommt mehr als die Monatszahlung. Damit verbunden sind die Leistungen für Bildung und Teilhabe: 195 Euro pro Schuljahr für den Schulbedarf, das kostenlose Mittagessen in Kita und Schule und auf Antrag beim Jugendamt die Befreiung von den Kita-Gebühren. Für eine Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern summiert sich das zu einem Betrag, der weit über den reinen Zuschlag hinausgeht.

Warum so viele Familien den Kinderzuschlag liegen lassen

Der häufigste Irrtum lautet: Wer einen Anspruch hat, bekommt das Geld schon von allein. Das stimmt beim Kinderzuschlag nicht. Er kommt nur, wenn Sie ihn bei der Familienkasse beantragen, und er kommt nicht dauerhaft. Die Bewilligung gilt in der Regel sechs Monate, danach müssen Sie einen neuen Antrag stellen. Wer das versäumt, dem fällt die Zahlung weg, obwohl sich an seiner Lage nichts geändert hat.

Das Deutsche Jugendinstitut kam 2023 in einer vom Bundesfamilienministerium geförderten Studie zu dem Ergebnis, dass bei Einzelleistungen wie dem Kinderzuschlag bis zu 70 Prozent der Berechtigten die Leistung nicht in Anspruch nehmen. Das Familienministerium selbst schätzt, dass nur rund ein Drittel der anspruchsberechtigten Kinder erreicht wird, räumt aber ein, dass verlässliche Zahlen nicht vorliegen. Nach diesen Schätzungen bleibt so weit über eine Million Kinder in einer Armut, die der Staat eigentlich abfedern wollte.

Das ist keine zufällige Lücke, sondern Folge eines komplizierten Verfahrens. Wer einen Antrag stellt, muss Einkommensnachweise zusammentragen, die Wohnkosten belegen und die Berechnung mit Wohngeld und Kindergeld verschränken. Familien, die ohnehin am Limit arbeiten, schreckt dieser Aufwand ab.

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Und Behörden, bei denen sich Wohngeldstelle und Familienkasse gegenseitig auf Bearbeitungszeiten verweisen, tragen ihren Teil bei. Die Leistung existiert auf dem Papier, im Alltag erreicht sie nur einen Teil derer, für die sie gedacht ist.

Ein Beispiel für die Praxis

Sandra, 41, aus Nürnberg arbeitet als Verkäuferin in Teilzeit und zieht zwei Kinder groß. Ihr Lohn liegt knapp über dem, was sie zum Bürgergeld berechtigen würde, und genau deshalb fühlt sie sich von keiner Sozialleistung angesprochen. Dass ihr für zwei Kinder theoretisch bis zu 594 Euro Kinderzuschlag im Monat zustehen könnten, erfährt sie erst durch eine Beratungsstelle. Anderthalb Jahre lang hatte sie nichts beantragt.

Kindergeld oder Kinderfreibetrag – was das Finanzamt von allein prüft

Eine Entlastung müssen Eltern gerade nicht beantragen, und auch das wird häufig missverstanden. Neben dem Kindergeld steht der Kinderfreibetrag, der 2026 bei 9.756 Euro pro Kind liegt (§ 32 Abs. 6 EStG): 6.828 Euro für das sächliche Existenzminimum und 2.928 Euro für Betreuung, Erziehung und Ausbildung. Er senkt nicht die ausgezahlte Summe, sondern das zu versteuernde Einkommen.

Beides zugleich gibt es nicht. Wer die Steuererklärung abgibt, dem rechnet das Finanzamt automatisch beide Varianten gegeneinander, die sogenannte Günstigerprüfung, und berücksichtigt die für die Familie bessere. Einen gesonderten Antrag braucht es dafür nicht, nötig ist allein die Anlage Kind für jedes Kind.

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Für die meisten Familien bleibt das Kindergeld günstiger; erst bei vergleichsweise hohen Einkommen kippt die Rechnung zugunsten des Freibetrags. Zurückzahlen muss niemand etwas: Ein bereits ausgezahltes Kindergeld wird schlicht mit dem Steuervorteil verrechnet.

Betreuungskosten, Ausbildung, Alleinerziehende: Diese Entlastungen müssen Sie holen

Drei weitere Posten landen nur dann auf dem Steuerbescheid, wenn Eltern sie selbst eintragen. Kosten für Kita, Hort, Tagesmutter oder Krippe lassen sich seit 2025 zu 80 Prozent als Sonderausgaben absetzen, höchstens 4.800 Euro pro Kind und Jahr, solange das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Wer eine Rechnung vorlegen kann und unbar gezahlt hat, trägt die Aufwendungen in die Anlage Kind ein. Bar bezahlte Betreuung erkennt das Finanzamt nicht an.

Wohnt ein volljähriges Kind für die Ausbildung auswärts und bezieht die Familie weiter Kindergeld, kommt der Ausbildungsfreibetrag von 1.200 Euro im Jahr hinzu, also 100 Euro für jeden Monat, in dem die Voraussetzungen vorliegen. Auch ihn gibt es nur über die Anlage Kind oder, wer früher etwas davon haben möchte, als Eintrag bei den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen. Dann bleibt schon im laufenden Jahr jeden Monat mehr netto übrig.

Alleinerziehende können einen Entlastungsbetrag von 4.260 Euro im Jahr geltend machen, für jedes weitere Kind kommen 240 Euro dazu (§ 24b EStG). Wer in die Steuerklasse II eingestuft ist, erhält den Grundbetrag laufend über die Lohnabrechnung. Wer nicht in Steuerklasse II steht, holt sich die Entlastung über die Steuererklärung zurück. Sonst verfällt sie, obwohl der Anspruch besteht.

Was Sie jetzt konkret tun sollten

Wer wissen will, ob sich ein Antrag auf Kinderzuschlag lohnt, prüft das in wenigen Minuten mit dem KiZ-Lotsen der Bundesagentur für Arbeit und stellt den Antrag anschließend bei der Familienkasse. Wer die Sechs-Monats-Bewilligung im Blick behält und rechtzeitig vor Ablauf neu beantragt, verhindert, dass eine Zahlungslücke entsteht.

Und wer den Antrag früher wegen knappen Einkommens abgelehnt bekam, sollte ihn bei veränderten Wohnkosten oder einer Lohnänderung erneut stellen, denn die Einkommensspanne verläuft enger, als viele vermuten.

Die steuerlichen Entlastungen sichert, wer für jedes Kind die Anlage Kind ausfüllt und die zutreffenden Posten dort vollständig einträgt. Wer schon unterm Jahr mehr netto braucht, lässt sich die Freibeträge bei den Lohnsteuerabzugsmerkmalen eintragen, statt auf die Erstattung im Folgejahr zu warten.

Keine dieser Leistungen kommt von selbst. Wer sie nicht kennt oder den Antrag scheut, finanziert den Verzicht aus der eigenen Tasche, Monat für Monat.

Häufige Fragen zum Kinderzuschlag und zu Familienleistungen

Kann ich Kinderzuschlag und Bürgergeld gleichzeitig bekommen?

Nein. Der Kinderzuschlag ist gerade für Familien gedacht, die mit ihrem Einkommen knapp über dem Bürgergeld liegen. Wer voll im Bürgergeld-Bezug ist, erhält in der Regel keinen Kinderzuschlag. Fehlen aber nur bis zu 100 Euro zum nötigen Gesamteinkommen, greift der erweiterte Zugang, und der Zuschlag ist trotzdem möglich.

Bekomme ich Kindergeld zurückgezahlt, wenn der Kinderfreibetrag günstiger ist?

Nein. Stellt das Finanzamt bei der Günstigerprüfung fest, dass der Freibetrag mehr bringt, wird das bereits ausgezahlte Kindergeld auf den Steuervorteil angerechnet. Eine Rückforderung entsteht dadurch nicht, verrechnet wird allein die Differenz.

Was passiert, wenn ich den Kinderzuschlag zu spät verlängere?

Läuft die Sechs-Monats-Bewilligung aus und Sie stellen keinen Folgeantrag, endet die Zahlung, auch wenn sich Ihre Lage nicht geändert hat. Der Zuschlag wird grundsätzlich vom Monat der Antragstellung an gewährt und nicht für zurückliegende Monate nachgezahlt. Stellen Sie den neuen Antrag deshalb rechtzeitig vor Ablauf, sonst entsteht eine Lücke, die sich kaum aufholen lässt.

Quellen

Gesetze im Internet (Bundesamt für Justiz): Bundeskindergeldgesetz, § 6a BKGG, und Einkommensteuergesetz, §§ 24b, 32, 33a EStG

Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse: Informationen und KiZ-Lotse zum Kinderzuschlag

Deutsches Jugendinstitut: Barrieren der Inanspruchnahme monetärer Leistungen für Familien (2023)