Pflegegeld: Wer diese neue Frist verpasst, kann die Erstattung verlieren

Wer einen Angehörigen zu Hause pflegt, braucht manchmal eine Vertretung. Die Kosten für diese Ersatzpflege übernimmt unter bestimmten Voraussetzungen die Pflegekasse, doch seit 2026 müssen Familien beim Abrechnen eine deutlich kürzere Frist beachten.

Wer sich noch auf die frühere vierjährige Verjährungsfrist verlässt, kann seinen Erstattungsanspruch verlieren. Das Bundesgesundheitsministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass die Kosten spätestens bis zum Ende des folgenden Kalenderjahres mit den erforderlichen Nachweisen geltend gemacht werden müssen.

Neue Frist bei der Verhinderungspflege gilt seit Januar 2026

Seit dem 1. Januar 2026 enthält § 39 Absatz 1 SGB XI eine besondere Frist für die Erstattung von Verhinderungspflege. Der Antrag muss spätestens am 31. Dezember des Kalenderjahres bei der Pflegekasse eingehen, das auf die tatsächlich durchgeführte Ersatzpflege folgt.

Wer beispielsweise im November 2026 eine Ersatzpflege organisiert, hat somit bis zum 31. Dezember 2027 Zeit, die Kosten nachzuweisen und die Erstattung zu beantragen. Das gilt auch dann, wenn die Rechnung erst einige Wochen nach dem Pflegeeinsatz ausgestellt wird.

Entscheidend ist nicht das Datum der Rechnung, sondern wann die Ersatzpflege stattgefunden hat. Eine später ausgestellte Quittung verschiebt die gesetzliche Abrechnungsfrist deshalb nicht.

Das Bundesgesundheitsministerium stellt außerdem klar, dass nach Ablauf der Frist grundsätzlich kein Anspruch auf Erstattung mehr besteht. Eine bloße Ankündigung, später noch Unterlagen einreichen zu wollen, genügt nicht.

Diese Abrechnungsfristen sollten Familien kennen

Die gesetzliche Regelung richtet sich nach dem Kalenderjahr der Ersatzpflege. Innerhalb desselben Jahres gibt es deshalb keine unterschiedlichen Stichtage für einzelne Monate.

Zeitpunkt der Ersatzpflege Späteste Abrechnung nach der neuen Frist Januar 2025 31. Dezember 2026 November 2025 31. Dezember 2026 Januar 2026 31. Dezember 2027 November 2026 31. Dezember 2027 Dezember 2026 31. Dezember 2027 Januar 2027 31. Dezember 2028

Für Ersatzpflege aus dem Jahr 2025 wird die neue Frist bereits am 31. Dezember 2026 wichtig. Wer noch Rechnungen oder Quittungen aus diesem Zeitraum besitzt, sollte sie deshalb möglichst bald bei der Pflegekasse einreichen.

Für die laufende Ersatzpflege aus 2026 bleibt dagegen grundsätzlich noch bis Ende 2027 Zeit. Trotzdem ist eine zeitnahe Abrechnung sinnvoll, damit fehlende Unterlagen rechtzeitig beschafft werden können.

Warum die frühere Vierjahresfrist nicht mehr allgemein gilt

Bis Ende 2025 konnten Erstattungsansprüche aus der Verhinderungspflege grundsätzlich nach der vierjährigen Verjährungsregel des § 45 SGB I geltend gemacht werden. Viele Familien sammelten ihre Abrechnungen deshalb über längere Zeiträume.

Mit dem Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege wurde diese Möglichkeit eingeschränkt. Die neue Ausschlussfrist soll die Abrechnung zeitnaher machen und verhindern, dass Kosten erst mehrere Jahre später geltend gemacht werden.

Der Unterschied ist erheblich: Während eine Verjährungsfrist unter bestimmten Voraussetzungen gehemmt werden kann, stellt § 39 SGB XI die rechtzeitige Antragstellung mit Kostennachweis nun ausdrücklich zur Voraussetzung für die Erstattung.

Für Ersatzpflege, die ab 2026 durchgeführt wird, sollten sich Betroffene deshalb nicht mehr auf die frühere Vierjahresfrist verlassen. Bei älteren Ansprüchen ist die Rechtslage allerdings umstritten.

Bei Kosten aus 2022 bis 2024 gibt es Streit

Besonders problematisch ist die Gesetzesänderung für Familien, die vor 2026 bereits Ersatzpflege bezahlt, aber noch keinen Erstattungsantrag gestellt hatten. Nach der Verwaltungspraxis der Pflegekassen sollen im Jahr 2026 grundsätzlich nur noch Kosten aus 2025 rückwirkend abgerechnet werden können.

Der GKV-Spitzenverband vertritt in seinem Rundschreiben vom 2. April 2026 die Auffassung, dass die neue Frist auch für Anträge aus früheren Leistungsjahren gilt. Demnach sollen rückwirkende Erstattungsanträge für Pflegeeinsätze vor 2025 abgelehnt werden.

Der Sozialverband VdK hält diese rückwirkende Anwendung für rechtlich problematisch und hat Musterverfahren angestoßen. Aus Sicht des Verbandes konnten Betroffene kaum noch reagieren, weil die neue Regelung erst Ende Dezember 2025 verkündet wurde.

Wer noch offene Ansprüche aus den Jahren 2022 bis 2024 hat, sollte deshalb nicht vorschnell davon ausgehen, dass eine Erstattung unter allen Umständen ausgeschlossen ist. Gerade bei bereits bezahlten Rechnungen kann es sinnvoll sein, den Anspruch dennoch geltend zu machen und eine Ablehnung rechtlich prüfen zu lassen.

Sozialgericht München spricht 2.404,50 Euro trotz neuer Frist zu

Ein aktuelles Urteil zeigt, dass die Auslegung der Pflegekassen bei älteren Ansprüchen nicht unumstritten ist. Das Sozialgericht München sprach einem pflegebedürftigen Kind mit Urteil vom 29. September 2026 eine Erstattung von 2.404,50 Euro für Verhinderungspflege aus dem Jahr 2024 zu (S 7 P 513/26).

Der Antrag war erst im Januar 2026 gestellt worden und damit nach dem Stichtag, den die Pflegekasse aufgrund der neuen Regelung für maßgeblich hielt. Die Kasse lehnte die Erstattung deshalb zunächst ab.

Das Gericht entschied jedoch zugunsten des Kindes. Nach seiner Auffassung ist die seit Januar 2026 geltende Ausschlussfrist grundsätzlich erst auf Erstattungsansprüche anzuwenden, die nach ihrem Inkrafttreten entstanden sind.

Für den bereits 2024 entstandenen Anspruch sah das Gericht keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage, die neue Frist rückwirkend anzuwenden. Die Pflegekasse wurde deshalb zur Erstattung der 2.404,50 Euro verurteilt.

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Die Entscheidung ist ein wichtiges Argument für Betroffene mit älteren Rechnungen, aber noch keine abschließende bundesweite Klärung. Ob das Urteil rechtskräftig ist und wie höhere Gerichte die Frage beurteilen werden, ließ sich nicht abschließend feststellen.

Verhinderungspflege muss nicht vorher beantragt werden

Eine andere wichtige Regelung bleibt unverändert: Familien müssen eine notwendige Ersatzpflege nicht vor ihrem Beginn bei der Pflegekasse beantragen. Das stellt § 39 Absatz 1 SGB XI ausdrücklich klar.

Fällt die übliche Pflegeperson beispielsweise wegen einer Erkrankung plötzlich aus, kann kurzfristig eine Vertretung organisiert werden. Der Antrag auf Kostenerstattung darf anschließend gestellt werden.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Pflegekasse jede privat vereinbarte Betreuung automatisch bezahlen muss. Der Pflegebedarf, die Voraussetzungen der Verhinderungspflege und die tatsächlich entstandenen Kosten müssen nachgewiesen werden.

Anspruch auf Verhinderungspflege haben grundsätzlich Pflegebedürftige mit mindestens Pflegegrad 2, die zu Hause durch eine private Pflegeperson versorgt werden. Seit Juli 2025 ist dafür keine vorherige sechsmonatige Pflegezeit mehr erforderlich.

Welche Nachweise verlangt die Pflegekasse?

Die Pflegekasse muss nachvollziehen können, wann die Ersatzpflege notwendig war, wer sie übernommen hat und welche Kosten entstanden sind. Deshalb sollten Familien die Unterlagen möglichst direkt nach dem Pflegeeinsatz zusammenstellen.

Im Antrag sollten insbesondere der Zeitraum und die Dauer der Ersatzpflege, der Grund für die Verhinderung der üblichen Pflegeperson sowie der Name der Ersatzpflegeperson angegeben werden. Auch das Verwandtschaftsverhältnis und die vereinbarte Vergütung können für die Berechnung wichtig sein.

Bei professionellen Diensten dienen Rechnungen als wesentliche Kostennachweise. Bei einer privat organisierten Ersatzpflege können beispielsweise unterschriebene Abrechnungsformulare, Quittungen und Zahlungsbelege verwendet werden.

Entstehen der Ersatzpflegeperson zusätzliche notwendige Ausgaben, sollten auch diese dokumentiert werden. Das gilt insbesondere für Fahrtkosten oder einen nachgewiesenen Verdienstausfall.

Viele Pflegekassen bieten eigene Formulare für die Abrechnung an. Familien können diese verwenden, sollten aber vor allem darauf achten, dass der Erstattungsantrag und die erforderlichen Nachweise vollständig und rechtzeitig eingehen.

Bei nahen Angehörigen gelten besondere Erstattungsgrenzen

Nicht jede Ersatzpflege wird in gleicher Höhe erstattet. Entscheidend ist unter anderem, ob die Vertretung von einem professionellen Dienst, einer anderen nicht nah verwandten Person oder einem nahen Angehörigen übernommen wird.

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Übernehmen beispielsweise Kinder oder Geschwister die Ersatzpflege nicht erwerbsmäßig, ist die reguläre Erstattung grundsätzlich auf den zweifachen monatlichen Pflegegeldbetrag des jeweiligen Pflegegrades begrenzt. Bei Pflegegrad 3 mit einem monatlichen Pflegegeld von 599 Euro wären das grundsätzlich bis zu 1.198 Euro.

Zusätzliche notwendige Aufwendungen wie Fahrtkosten oder Verdienstausfall können bei entsprechendem Nachweis über diese Grenze hinaus erstattungsfähig sein. Insgesamt bleibt die Erstattung aber auf den verfügbaren gemeinsamen Jahresbetrag begrenzt.

Bei nicht nah verwandten Ersatzpflegepersonen oder einer erwerbsmäßigen Ersatzpflege können andere Erstattungsgrenzen gelten. Deshalb sollten Angehörige bereits bei der Planung klären, welche Kosten die Pflegekasse in ihrem konkreten Fall übernimmt.

Bis zu 3.539 Euro stehen 2026 gemeinsam zur Verfügung

Seit Juli 2025 gibt es für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege einen gemeinsamen Jahresbetrag. Er beläuft sich im Jahr 2026 auf insgesamt bis zu 3.539 Euro.

Dieser Betrag kann bei Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen für beide Leistungsarten eingesetzt werden. Wer bereits Kosten für Kurzzeitpflege abgerechnet hat, verfügt deshalb möglicherweise nicht mehr über die vollständigen 3.539 Euro für eine Ersatzpflege.

Auch die maximale Dauer ist gesetzlich begrenzt. Für Verhinderungspflege können grundsätzlich bis zu acht Wochen je Kalenderjahr berücksichtigt werden.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem jährlichen Budget und der späteren Abrechnung. Nicht genutztes Geld aus 2026 lässt sich nicht als zusätzliches Guthaben für neue Ersatzpflege im Jahr 2027 verwenden.

Eine im November 2026 tatsächlich erbrachte Ersatzpflege kann dagegen noch bis Ende 2027 aus dem für 2026 maßgeblichen Budget erstattet werden. Die spätere Abrechnung bedeutet also nicht, dass der Leistungsbetrag aus einem anderen Kalenderjahr verwendet wird.

Beispiel: Die Ersatzpflege wurde im November 2026 bezahlt

Eine pflegebedürftige Rentnerin mit Pflegegrad 3 wird normalerweise von ihrer Tochter betreut. Als diese im November 2026 für einige Tage krank wird, übernimmt eine Bekannte die notwendige Ersatzpflege.

Die Familie vereinbart eine Vergütung von insgesamt 420 Euro und dokumentiert die geleisteten Betreuungszeiten. Nach dem Einsatz erhält die Ersatzpflegeperson das Geld und bestätigt die Zahlung schriftlich.

Die Rentnerin beziehungsweise ihre bevollmächtigte Tochter kann die 420 Euro anschließend bei der Pflegekasse zur Erstattung beantragen. Dafür müssen die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein und im gemeinsamen Jahresbudget noch ausreichende Mittel zur Verfügung stehen.

Wird der Antrag mit den erforderlichen Nachweisen beispielsweise im Februar 2027 eingereicht, ist die gesetzliche Abrechnungsfrist eingehalten. Erfolgt die Antragstellung dagegen erst im Januar 2028, ist der Erstattungsanspruch nach der neuen Regelung grundsätzlich ausgeschlossen.

Das Beispiel zeigt, warum der Zeitpunkt der Abrechnung entscheidend sein kann. Die Pflegeleistung kann vollständig erbracht und bezahlt worden sein, ohne dass bei einer verspäteten Antragstellung noch Geld von der Pflegekasse fließt.

Was Familien bei einer Ablehnung tun können

Lehnt die Pflegekasse die Erstattung ab, sollten Betroffene zunächst prüfen, auf welchen Grund sie sich beruft. Fehlende Nachweise, ein ausgeschöpftes Budget und eine vermeintlich versäumte Frist sind unterschiedliche Probleme.

Wird der Anspruch wegen der neuen Ausschlussfrist abgelehnt, obwohl die Ersatzpflege bereits vor 2026 erbracht wurde, kann das Urteil des Sozialgerichts München von Bedeutung sein. Betroffene sollten in solchen Fällen die alte Rechtslage, den Zeitpunkt der Leistung und die gerichtliche Entscheidung prüfen lassen.

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden, wenn die Rechtsbehelfsbelehrung ordnungsgemäß ist. Wer die Frist nicht verstreichen lassen möchte, sollte den Widerspruch rechtzeitig einreichen und eine ausführlichere Begründung gegebenenfalls nachreichen.

Anders sieht die Situation bei einer Ersatzpflege aus, die tatsächlich im Jahr 2026 stattgefunden hat. Hier gilt die neue gesetzliche Abrechnungsfrist unmittelbar, weshalb Familien nicht darauf vertrauen sollten, später mit Verweis auf das Münchner Urteil noch eine Erstattung durchsetzen zu können.

Diese Schritte helfen, den Anspruch zu sichern

Familien sollten Rechnungen und Quittungen nach jeder Verhinderungspflege zeitnah sammeln und die Erstattung möglichst direkt beantragen. So bleibt genügend Zeit, falls die Pflegekasse weitere Angaben oder Nachweise benötigt.

Bei einer Einreichung zum Jahresende ist ein nachweisbarer Zugang besonders wichtig. Wer Unterlagen per Post verschickt, sollte nicht darauf vertrauen, dass das Absendedatum für die Wahrung der Frist genügt.

Sinnvoll kann die Einreichung über ein Onlineportal der Pflegekasse oder eine persönliche Abgabe mit Eingangsbestätigung sein. Entscheidend ist, dass Antrag und erforderliche Kostennachweise die zuständige Kasse innerhalb der Frist erreichen.

Familien können außerdem eine Übersicht der bereits genutzten Leistungen und Kosten bei ihrer Pflegekasse anfordern. Damit lässt sich besser abschätzen, wie viel vom gemeinsamen Jahresbetrag für weitere Ersatzpflege noch zur Verfügung steht.

FAQ zur nachträglichen Abrechnung der Verhinderungspflege

Bis wann muss ich Verhinderungspflege aus November 2026 abrechnen?

Der Antrag auf Kostenerstattung muss mit den erforderlichen Nachweisen spätestens am 31. Dezember 2027 bei der Pflegekasse eingehen. Es spielt keine Rolle, ob die Ersatzpflege im Januar oder November 2026 stattgefunden hat, denn für das gesamte Kalenderjahr gilt derselbe Stichtag.

Kann ich Verhinderungspflege aus 2024 noch nachträglich beantragen?

Die Pflegekassen lehnen solche Anträge nach ihrer bisherigen Auslegung der neuen Frist grundsätzlich ab. Das Sozialgericht München hat jedoch am 29. September 2026 entschieden, dass die neue Ausschlussfrist nicht rückwirkend auf einen bereits 2024 entstandenen Erstattungsanspruch angewendet werden darf, sodass Betroffene eine Ablehnung rechtlich prüfen lassen sollten.

Muss ich die Verhinderungspflege vor dem Einsatz von der Pflegekasse genehmigen lassen?

Nein, nach § 39 SGB XI ist ein Antrag vor der Durchführung der Ersatzpflege nicht erforderlich. Die Pflegekasse übernimmt die Kosten aber nur, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, die Ausgaben nachgewiesen werden und der Erstattungsantrag fristgerecht eingeht.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit: Häusliche Pflege, Verhinderungspflege und Abrechnungsfrist ab 2026

§ 39 SGB XI: Verhinderungspflege und gesetzliche Erstattungsfrist

§ 42a SGB XI: Gemeinsamer Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege

§ 45 SGB I: Verjährung von Sozialleistungsansprüchen

Sozialgericht München, Urteil vom 29. September 2026 (S 7 P 513/26)

GKV-Spitzenverband: Gemeinsames Rundschreiben zu den leistungsrechtlichen Vorschriften des SGB XI vom 2. April 2026

Sozialverband VdK: Kürzere Fristen bei Verhinderungspflege – VdK startet Musterklagen

gesund.bund.de: Verhinderungspflege, Antragstellung und Kostenerstattung