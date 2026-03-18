Bürgergeld: Jobcenter müssen die Kosten für Klassenfahrten übernehmen

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Wenn die Schule eine Klassenfahrt ankündigt, wird es für viele Familien im Bürgergeld-Bezug schnell teuer. Mehrere hundert Euro für Fahrt, Unterkunft und Programm lassen sich aus dem laufenden Regelbedarf oft nicht stemmen. Genau deshalb gibt es dafür eine eigene Leistung: Das Jobcenter muss die anerkennungsfähigen tatsächlichen Kosten für eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten grundsätzlich übernehmen.

Diese Kosten gehören zum Bildungs- und Teilhabepaket und werden zusätzlich zum Regelbedarf berücksichtigt. Rechtsgrundlage ist § 28 Abs. 2 SGB II.

Wichtig ist dabei die rechtliche Einordnung. Im Alltag ist oft von „Sonderbedarf“ die Rede. Juristisch ist das aber ungenau. Klassenfahrten laufen im Bürgergeldrecht nicht als Sonderbedarf im engeren Sinn, sondern als Bedarf für Bildung und Teilhabe. Für Eltern ist das entscheidend: Das Jobcenter darf sie nicht darauf verweisen, die Kosten aus dem normalen Regelbedarf zu bestreiten.

Welche Fahrten erfasst sind

Das Gesetz nennt ausdrücklich eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. Auch bei Kindern in Kita und Kindertagespflege können entsprechende Kosten übernommen werden. Es geht also nicht nur um mehrtägige Abschlussfahrten, sondern auch um klassische Tagesausflüge, wenn sie von Schule, Kita oder Kindertagespflege veranstaltet werden.

Wer Anspruch hat

Anspruch haben Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Diese Voraussetzungen stehen direkt in § 28 SGB II. Für Ausflüge und Fahrten von Kindern in Tageseinrichtungen oder Kindertagespflege gilt die Kostenübernahme ebenfalls.

Kein neuer Extra-Antrag für jede Fahrt – aber Nachweise sind nötig

Hier liegt einer der wichtigsten Praxispunkte. Bei Bürgergeld muss für jede Klassenfahrt in der Regel kein gesonderter neuer Antrag gestellt werden. Die Bundesagentur für Arbeit erklärt ausdrücklich, dass die Aufwendungen für Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten zusammen mit dem Bürgergeld beantragt werden und ein gesonderter Antrag nicht mehr notwendig ist. Die Entscheidung erfolgt regelmäßig nach Vorlage der entsprechenden Nachweise.

Das heißt aber nicht, dass Eltern gar nichts tun müssen. Die Schule teilt in der Regel Ziel, Dauer und Kosten der Fahrt mit. Dieses Schreiben sollten Eltern sofort beim Jobcenter einreichen. Denn ohne konkrete Nachweise kann die Behörde die Kosten nicht bewilligen oder direkt an die Schule auszahlen. Die rechtlich saubere Formulierung lautet deshalb: Kein separater Einzelantrag für jede Fahrt, aber eine rechtzeitige Mitteilung mit Nachweisen ist erforderlich.

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Warum Betroffene die Unterlagen sofort einreichen sollten

Viele Probleme entstehen nicht an der Rechtslage, sondern in der Praxis. Wird die Kostenmitteilung der Schule zu spät eingereicht, fehlt dem Jobcenter die Grundlage, rechtzeitig zu entscheiden. Deshalb sollten Eltern nicht abwarten, sondern das Schulschreiben sofort weiterleiten, sobald die Fahrt angekündigt wird und die Kosten feststehen.

Das ist keine bloße Förmelei, sondern verhindert Verzögerungen bei Bewilligung, Direktzahlung oder Erstattung. Diese praktische Empfehlung ergibt sich aus dem BA-Hinweis, dass die Entscheidung regelmäßig erst nach Vorlage der Nachweise ergeht.

Welche Kosten übernommen werden – und welche nicht

Übernommen werden die berücksichtigungsfähigen tatsächlichen Aufwendungen, die unmittelbar mit dem Ausflug oder der Klassenfahrt zusammenhängen. Dabei sollte der Artikel nicht den Eindruck erwecken, dass wirklich jeder Betrag rund um die Fahrt automatisch bezahlt wird.

Offizielle kommunale Informationen zum Bildungs- und Teilhabepaket stellen klar, dass die Kosten für Ausflüge und mehrtägige Fahrten grundsätzlich vollständig übernommen werden, mit Ausnahme des Taschengeldes. Genau an diesem Punkt entstehen in der Praxis häufig Missverständnisse.

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Wie das Jobcenter zahlen kann

Auch die Leistungsform ist wichtig. Nach § 29 SGB II können Leistungen für Bildung und Teilhabe als Sach- und Dienstleistung, als Direktzahlung an Anbieter oder als Geldleistung erbracht werden. Die kommunalen Träger entscheiden, in welcher Form sie die Leistung gewähren. Das bedeutet: Je nach Ort kann die Abwicklung unterschiedlich aussehen. Mal wird direkt an die Schule gezahlt, mal an den Reiseanbieter, mal werden verauslagte Kosten erstattet.

Klassenfahrt ist kein Luxus, sondern gesetzlich abgesicherte Teilhabe

Für betroffene Familien ist primär eines wichtig: Klassenfahrten sind im Bürgergeldrecht keine freiwillige Zusatzleistung und auch kein Posten, der stillschweigend aus dem Regelbedarf finanziert werden müsste. Sie sind als Bildungs- und Teilhabebedarf ausdrücklich gesetzlich geregelt. Eltern sollten sich deshalb nicht mit dem Hinweis abspeisen lassen, sie müssten die Fahrt selbst tragen. Wenn die schulisch vorgesehene Fahrt nachgewiesen ist, müssen die anerkennungsfähigen Kosten übernommen werden.

Was Betroffene jetzt konkret tun sollten

Sobald die Schule die Fahrt ankündigt, sollten Eltern das Schreiben mit Zeitraum, Ziel und Kosten beim Jobcenter einreichen. Wichtig ist außerdem, Rückfragen der Behörde zügig zu beantworten und sich bestätigen zu lassen, dass die Unterlagen eingegangen sind.

So kann vermieden werden, dass kurz vor der Fahrt Streit über die Kostenübernahme entsteht. Der entscheidende Punkt lautet also nicht: „Muss ich jedes Mal neu beantragen?“ Sondern: Habe ich den Bedarf mit allen Nachweisen rechtzeitig mitgeteilt?

FAQ

Muss das Jobcenter eine Klassenfahrt wirklich extra bezahlen?

Ja. Eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten gehören zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe und werden zusätzlich zum Regelbedarf berücksichtigt.

Gilt das auch für mehrtägige Klassenfahrten?

Ja. Das Gesetz nennt ausdrücklich mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.

Muss ich für jede Klassenfahrt einen neuen Antrag stellen?

In der Regel nein. Die Leistung wird beim Bürgergeld grundsätzlich mitbeantragt. Die Schule muss die Fahrt aber mit Kosten und Daten bescheinigen, damit das Jobcenter entscheiden kann.

Wann sollte ich die Unterlagen beim Jobcenter einreichen?

So früh wie möglich, sobald die Schule die Fahrt ankündigt und die Kosten feststehen. So vermeidest du Verzögerungen bei Bewilligung oder Auszahlung.

Wird auch Taschengeld für die Klassenfahrt übernommen?

Nein, normalerweise nicht. Offizielle Hinweise nennen Taschengeld ausdrücklich als nicht übernahmefähigen Posten.

Gilt die Kostenübernahme auch für Kita-Ausflüge?

Ja. Auch Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Kindern in Kita und Kindertagespflege können übernommen werden.

Quellen

Institution: Bundesministerium der Justiz / Gesetze im Internet: § 28 SGB II – Bedarfe für Bildung und Teilhabe

Institution: Bundesagentur für Arbeit: Leistungen für Bildung und Teilhabe

Institution: Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Die Leistungen des Bildungspakets

Institution: Region Hannover: Bildungs- und Teilhabepaket

Institution: Bundesministerium der Justiz / Gesetze im Internet: SGB II (PDF), insbesondere § 29