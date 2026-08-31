Grundsicherungsgeld vollständig online: Neue Sozialplattform hat begonnen

Grundsicherungsgeld vollständig online beantragen: Neuer Sozialplattform-Rollout hat begonnen

Der digitale Antrag auf Grundsicherungsgeld soll in Deutschland künftig nicht mehr vom Wohnort oder vom jeweiligen Jobcenter abhängen. In Brandenburg hat am 27. August 2026 ein weiterer Ausbau der Sozialplattform begonnen, über die Sozialleistungen vollständig online beantragt werden können.

Bereits vier der sieben kommunalen Jobcenter des Landes sind an die digitale Antragsstrecke für das Grundsicherungsgeld angeschlossen. Weitere Landkreise und kreisfreie Städte bereiten die Einführung vor.

Brandenburg weitet die Sozialplattform aus

Den praktischen Auftakt macht der Landkreis Potsdam-Mittelmark, dessen Sozialamt erste Leistungen seit dem 27. August 2026 über die Sozialplattform anbietet. Zuvor waren im Landkreis Elbe-Elster zwei Antragsstrecken erprobt worden.

Nach Angaben des Brandenburger Sozialministeriums bereiten elf weitere Landkreise und kreisfreie Städte sowie das Landesamt für Soziales und Versorgung die Einführung vor. Brandenburg übernimmt für die Kommunen die Betriebs- und Weiterentwicklungskosten sowie zusätzliche Unterstützung bei der technischen Anbindung. Das teilte das Sozialministerium Brandenburg am 26. August 2026 mit.

Der Ausbau betrifft nicht nur das Grundsicherungsgeld. Über die Plattform sollen je nach angebundener Behörde auch Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Bildung und Teilhabe, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Mietschuldenhilfen und Wohnberechtigungsscheine beantragt werden können.

Vier kommunale Jobcenter sind bereits angeschlossen

In Brandenburg gibt es sieben zugelassene kommunale Jobcenter, von denen vier bereits die Antragsstrecke für das Grundsicherungsgeld eingebunden haben. Bei diesen Jobcentern kann der Antrag einschließlich vorhandener Nachweise online übermittelt werden.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Antragstellung bereits im gesamten Land über die Sozialplattform möglich ist. Ob der Onlineantrag am eigenen Wohnort angeboten wird, lässt sich auf der Plattform durch Eingabe der Postleitzahl prüfen.

Ist die zuständige Behörde noch nicht angeschlossen, verweist das Portal auf deren Kontaktdaten. Betroffene müssen sich dann unmittelbar an das Jobcenter wenden und können gegebenenfalls dessen eigenes Onlineangebot nutzen.

So funktioniert der Antrag über die Sozialplattform

Für den Onlineantrag werden ein Computer, ein Tablet oder ein Smartphone mit Internetzugang benötigt. Ein Drucker oder Scanner ist nicht erforderlich, weil Dokumente auch mit dem Smartphone fotografiert und anschließend hochgeladen werden können.

Die Antragsteller geben zunächst ihren Wohnort beziehungsweise ihre Postleitzahl ein. Anschließend prüft das Portal, welche Behörde zuständig ist und ob dort bereits ein Onlineantrag zur Verfügung steht.

Im Formular werden Angaben zur Bedarfsgemeinschaft, zum Einkommen, zum Vermögen und zu den Unterkunftskosten abgefragt. Vorhandene Nachweise können direkt beigefügt und gemeinsam mit dem Antrag übermittelt werden.

Nach dem Absenden erscheint eine Versand-ID. Diese Nummer sollte zusammen mit der herunterladbaren PDF-Zusammenfassung gespeichert werden, damit sich die Übermittlung später belegen lässt.

BundID oder Online-Ausweis ermöglichen die Identifizierung

Die Anmeldung kann über die BundID erfolgen. Für ein einfaches BundID-Konto reichen nach Angaben des Landes grundsätzlich Benutzername und Passwort aus, während für bestimmte Verfahren eine stärkere Identifizierung erforderlich sein kann.

Alternativ kann die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises genutzt werden. Dafür werden die aktivierte Funktion, die sechsstellige PIN sowie ein geeignetes Smartphone oder ein Kartenlesegerät benötigt.

Wer nur den Online-Ausweis nutzt und kein Benutzerkonto verwendet, kann den Antrag allerdings nicht zwischenspeichern. Mit einem Nutzerkonto werden die Eingaben bei abgeschlossenen Abschnitten gespeichert und können später weiterbearbeitet werden.

Auch Betreuer und bevollmächtigte Personen dürfen einen Antrag für den Leistungsberechtigten einreichen. Die Vertretung muss im Onlineformular angegeben und auf Verlangen nachgewiesen werden.

Fehlende Nachweise verhindern das Absenden nicht

Ein Antrag kann über die Sozialplattform auch dann abgeschickt werden, wenn noch nicht sämtliche Belege vorliegen. Dies kann wichtig sein, wenn der Monatswechsel bevorsteht und der Zeitpunkt der Antragstellung gesichert werden muss.

Fehlende Unterlagen sollten dennoch schnellstmöglich nachgereicht werden. Eine abschließende Entscheidung ist regelmäßig erst möglich, wenn das Jobcenter alle notwendigen Angaben und Nachweise erhalten hat.

Dabei besteht momentan noch eine Lücke: Nach dem Absenden lassen sich weitere Belege derzeit nicht über denselben Antrag auf der Sozialplattform hochladen. Sie müssen auf einem anderen Weg direkt beim zuständigen Jobcenter eingereicht werden.

Gerade wegen der verschärften Vorgaben sollten angeforderte Unterlagen nicht liegen bleiben. Wer Nachweise bei einer vorläufigen Bewilligung zu spät einreicht, kann nach den neuen Regeln sogar eine rückwirkende Festsetzung des Anspruchs auf null und hohe Rückforderungen riskieren.

Was „vollständig online“ derzeit wirklich bedeutet

Der Begriff „vollständig online“ bezieht sich beim aktuellen Angebot vor allem darauf, dass der Erstantrag digital ausgefüllt, authentifiziert und an die zuständige Behörde übermittelt werden kann. Ein Ausdruck und der persönliche Gang zum Jobcenter sind für diesen Vorgang nicht erforderlich.

Das gesamte anschließende Verwaltungsverfahren läuft jedoch noch nicht überall durchgängig digital. Rückfragen können telefonisch, per E-Mail oder per Brief erfolgen, während Bescheide nach Angaben der Sozialplattform derzeit häufig noch per Post versandt werden.

Auch das digitale Nachreichen fehlender Unterlagen ist innerhalb des bereits abgeschickten Antrags noch nicht möglich. Die aktuelle Antragsstrecke ist deshalb ein wichtiger Ausbau, aber noch kein vollständig medienbruchfreies Verfahren vom Antrag bis zum Bescheid.

Verfahrensschritt Aktueller Stand Geplanter Ausbau Zuständige Leistung finden Bereits über die Sozialplattform möglich Erweiterung um zusätzliche Sozialleistungen Antrag ausfüllen Bei angebundenen Behörden vollständig online Deutschlandweit einheitliche Verfügbarkeit Vorhandene Nachweise einreichen Beim Antrag als Upload möglich Engere Verbindung mit dem Verwaltungsverfahren Fehlende Nachweise nachreichen Derzeit meist direkt bei der Behörde Digitale Übermittlung über gemeinsame Schnittstellen Bearbeitung durch die Behörde Je nach Kommune teilweise mit weiteren Systemwechseln Durchgängige digitale Bearbeitung Bescheid erhalten Häufig noch postalisch, teilweise elektronisch Stärkere digitale Bescheiderteilung Daten erneut angeben Vielfach weiterhin erforderlich Abruf vorhandener Registerdaten mit Zustimmung

Sozialplattform soll bundesweiter Zugang werden

Der Brandenburger Start ist Teil einer wesentlich größeren Entwicklung. Das Expertengremium „Digitalisierung Sozialstaatsreform“ hat am 15. Juli 2026 beschlossen, die bestehende Sozialplattform schrittweise zu einem deutschlandweit einheitlichen Zugang für Sozialleistungen auszubauen.

Die Plattform soll künftig nicht nur Anträge entgegennehmen. Vorgesehen sind auch einheitliche Schnittstellen, gemeinsame Datenstandards, die digitale Bescheiderteilung und eine stärkere Nutzung bereits vorhandener Verwaltungsdaten.

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Das BMAS spricht von einer sogenannten Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Gemeint ist ein Verfahren, bei dem Informationen ohne erneute Papierübertragung vom Antrag bis zur Entscheidung verarbeitet werden können. Nach der Planung des BMAS soll auch eine Anbindung an die Deutschland-App geprüft werden.

Die Sozialplattform wird derzeit von einer Allianz aus 14 Bundesländern getragen und finanziert. Entwickelt wurde sie unter Federführung Nordrhein-Westfalens in Zusammenarbeit mit dem Bundesarbeitsministerium.

Vorhandene Portale sollen vorerst weiterbestehen

Die Sozialplattform wird nicht von heute auf morgen alle bisherigen Angebote ersetzen. Das BMAS hat angekündigt, bestehende Fachportale sinnvoll miteinander zu verknüpfen, anstatt sie sofort abzuschalten.

Für Leistungsberechtigte kann es deshalb vorübergehend mehrere digitale Zugänge geben. Neben der Sozialplattform bleibt insbesondere jobcenter.digital für die gemeinsamen Einrichtungen der Bundesagentur für Arbeit bedeutsam.

Das kann zunächst verwirrend wirken. Entscheidend ist, welches Jobcenter für den Wohnort zuständig ist und welchen Übermittlungsweg dieses tatsächlich anbietet.

Digitaler Antrag darf nicht zur Pflicht werden

Die neue Plattform schafft einen zusätzlichen Zugang, sie hebt analoge Möglichkeiten aber nicht automatisch auf. Ein Antrag auf Grundsicherungsgeld muss nicht zwingend über das Internet gestellt werden.

Leistungsberechtigte können sich grundsätzlich auch persönlich, schriftlich oder zunächst formlos an das Jobcenter wenden. Das ist besonders wichtig für Menschen ohne geeignetes Gerät, ohne stabilen Internetzugang oder mit gesundheitlichen und sprachlichen Einschränkungen.

Die Sozialplattform bezeichnet sich zwar als barrierereduziert, räumt in ihren eigenen Hinweisen aber ein, derzeit nur teilweise barrierefrei zu sein. Auch die mehrsprachigen Informationsseiten dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Onlineformulare momentan in deutscher Sprache ausgefüllt werden müssen.

Weitere Informationen zu den analogen Möglichkeiten enthält der Beitrag „Jobcenter nur noch digital: Anträge für Grundsicherung bleiben auch in Papierform möglich“.

Versand-ID und PDF unbedingt sichern

Nach dem erfolgreichen Absenden sollten Antragsteller die angezeigte Versand-ID notieren. Zusätzlich empfiehlt es sich, die Zusammenfassung des Antrags und die Verarbeitungsbestätigung als PDF zu speichern.

Abgeschickte Anträge bleiben nicht dauerhaft im persönlichen Bereich der Sozialplattform abrufbar. Dort werden lediglich noch nicht versandte Entwürfe gespeichert.

Wer die Bestätigung nicht herunterlädt, kann später Schwierigkeiten haben, den Inhalt und den Zeitpunkt der Übermittlung nachzuvollziehen. Bei existenzsichernden Leistungen sollte deshalb immer ein eigener Zugangsnachweis aufbewahrt werden.

Ergeht anschließend ein ablehnender oder fehlerhafter Bescheid, gelten weiterhin die gesetzlichen Rechtsbehelfsfristen. Wie Betroffene gegen eine Entscheidung vorgehen können, wird im Beitrag zum Widerspruch gegen den Grundsicherungsgeld-Bescheid erläutert.

Digitalisierung kann Verfahren beschleunigen, löst aber nicht jedes Problem

Ein gut ausgefüllter Onlineantrag kann fehlende Unterschriften, unleserliche Formulare und Postlaufzeiten vermeiden. Pflichtfelder und Eingabehilfen können zudem darauf aufmerksam machen, wenn wichtige Angaben fehlen.

Eine schnelle Übermittlung führt aber nicht automatisch zu einer schnellen Bewilligung. Die Bearbeitungszeit hängt weiterhin von der Vollständigkeit der Unterlagen, der Auslastung des Jobcenters und möglichen Rückfragen ab.

Auch ein technischer Fehler darf nicht dazu führen, dass ein notwendiger Antrag verspätet gestellt wird. Lässt sich das Formular nicht absenden, sollte der Antrag vorsorglich auf einem anderen nachweisbaren Weg beim Jobcenter eingehen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Daniela lebt im Zuständigkeitsbereich eines bereits angeschlossenen kommunalen Jobcenters in Brandenburg. Ende August verliert sie ihre Beschäftigung und ruft über ihr Smartphone die Sozialplattform auf.

Nach Eingabe ihrer Postleitzahl wird sie zum Onlineantrag für das Grundsicherungsgeld geführt. Sie trägt ihre persönlichen Daten ein, fotografiert Mietvertrag und Kontoauszüge und sendet den Antrag noch im August ab.

Eine aktuelle Verdienstbescheinigung fehlt ihr noch. Daniela speichert deshalb die Versand-ID und die PDF-Zusammenfassung, reicht die Bescheinigung wenige Tage später direkt beim Jobcenter nach und bewahrt auch darüber einen Nachweis auf.

Fragen und Antworten zur Sozialplattform

Kann das Grundsicherungsgeld jetzt überall online beantragt werden?

Nein. In Brandenburg sind derzeit vier von sieben kommunalen Jobcentern an die Antragsstrecke angeschlossen. Ob der Onlineantrag am eigenen Wohnort verfügbar ist, wird nach Eingabe der Postleitzahl angezeigt.

Werden die Bescheide ebenfalls über die Sozialplattform zugestellt?

Noch nicht durchgängig. Bescheide werden derzeit häufig weiterhin per Post und teilweise elektronisch übermittelt. Eine umfassendere digitale Bescheiderteilung gehört zum geplanten Ausbau.

Müssen beim Absenden bereits alle Nachweise vorhanden sein?

Nein. Der Antrag kann auch mit unvollständigen Nachweisen versandt werden, um den Antragszeitpunkt zu sichern. Fehlende Dokumente müssen anschließend jedoch möglichst schnell bei der zuständigen Behörde eingereicht werden.

Wird für den Onlineantrag ein Scanner benötigt?

Nein. Dokumente können fotografiert und als Datei hochgeladen werden. Erforderlich sind lediglich ein internetfähiges Smartphone, Tablet oder ein Computer.

Muss das Grundsicherungsgeld künftig ausschließlich online beantragt werden?

Nein. Die Sozialplattform ist ein zusätzlicher Zugangsweg. Eine persönliche, schriftliche oder zunächst formlose Antragstellung beim Jobcenter bleibt grundsätzlich möglich.

Was sollte nach dem Absenden gespeichert werden?

Antragsteller sollten die Versand-ID, die PDF-Zusammenfassung ihrer Angaben und die Verarbeitungsbestätigung sichern. Diese Unterlagen können später belegen, wann der Antrag eingegangen ist und welche Angaben übermittelt wurden.