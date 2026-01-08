Bürgergeld: Zuschuss von der Familie – Nur dann wird es nicht als Einkommen angerechnet

Lesedauer 4 Minuten

Wenn plötzlich Geld von Mutter, Bruder oder einem Freund auf Ihrem Konto eingeht, bewertet das Jobcenter solche Zahlungen häufig vorschnell als „Einnahme“. Der eigentliche Streit dreht sich jedoch fast nie um den Zahlungseingang an sich, sondern um die Frage, ob es sich um ein echtes Darlehen mit verbindlicher Rückzahlungsverpflichtung handelt oder um eine Zuwendung, die wirtschaftlich bei Ihnen „hängen bleibt“.

Wer ein Privatdarlehen von Beginn an so aufsetzt, dass Rückzahlung, Konditionen und Durchführung plausibel sind, senkt das Risiko erheblich, dass die Leistung gekürzt oder neu berechnet wird.

Privatdarlehen statt Schenkung: Was rechtlich und praktisch zählt

Ein Darlehen ist kein endgültiger Vermögenszuwachs, weil dem Geldzufluss eine Rückzahlungsverpflichtung gegenübersteht. Genau daran knüpft die Verwaltungspraxis an: Das Jobcenter akzeptiert ein Darlehen vor allem dann, wenn bereits bei Auszahlung erkennbar ist, dass die Zahlung nicht „geschenkt“ ist, sondern nur vorübergehend zur Verfügung steht und anschließend zurückfließen muss.

Entscheidend ist damit nicht, dass Sie das Wort „Darlehen“ verwenden, sondern ob die Vereinbarung ernsthaft, nachvollziehbar und gelebt ist.

Warum Jobcenter bei Familie und Freunden besonders kritisch sind

Bei Zahlungen im Nahbereich unterstellt die Behörde häufig, dass Rückforderungen am Ende nicht durchgesetzt werden, weil die Beziehung „wichtiger“ ist als das Geld. Diese Skepsis ist der Grund, warum mündliche Absprachen, Bargeldübergaben oder weiche Formulierungen wie „wenn du wieder kannst“ oft nicht genügen.

Eine belastbare Aktenlage entsteht, wenn Vertrag, Zahlungsspur und Rückzahlung so ineinandergreifen, dass aus Sicht eines Dritten kein Raum für die Deutung „Schenkung“ bleibt.

Privatdarlehen nachweisen: Welche Unterlagen überzeugen

Der Darlehensvertrag: kurz, aber eindeutig

Sie brauchen keinen bankähnlichen Vertrag, aber eine klare Vereinbarung, die den Vorgang prüfbar macht. Der Vertrag sollte vor oder spätestens zeitgleich mit der Auszahlung datiert und von beiden Seiten unterschrieben sein; nachträgliche „Bestätigungen“ wirken in Auseinandersetzungen regelmäßig schwach, weil sie wie eine Reaktion auf Nachfragen des Jobcenters aussehen.

In den Vertrag gehören: Namen und Anschriften beider Seiten, Darlehensbetrag, Auszahlungsdatum, klare Rückzahlungsregeln (Beginn, Rate, Rhythmus), Fälligkeit oder ein Endtermin, Kontoverbindungen, sowie eine einfache Regel, was bei ausbleibender Zahlung passiert.

Ein Darlehen kann zinslos sein, aber auch das sollte ausdrücklich festgehalten werden, damit später keine Interpretationslücke entsteht.

Auszahlung und Rückzahlung: immer überweisungsfähig, immer nachvollziehbar

Bargeld ist der häufigste Fehler, weil dann später Aussage gegen Aussage steht. Sicherer ist eine Überweisung mit eindeutigem Verwendungszweck, etwa „Privatdarlehen, Vertrag vom 06.01.2026“. Die Rückzahlung sollte ebenso per Überweisung erfolgen, damit jede Rate als „Tilgung“ erkennbar ist und nicht als beliebiger Geldtransfer.

Tilgung: lieber klein und realistisch als groß und unbestimmt

Für die Glaubwürdigkeit ist weniger die Höhe der Rate entscheidend als die Tatsache, dass Sie nach Plan zurückzahlen. Eine kleine, aber regelmäßig fließende Tilgung ist in der Praxis oft überzeugender als die Ankündigung, später „alles auf einmal“ zu überweisen, ohne dass Zeitpunkt und Voraussetzungen festgelegt sind.

Stundung oder Änderung: sofort schriftlich nachziehen

Wenn die Rate vorübergehend nicht möglich ist, ist das nicht automatisch problematisch, solange der Rückzahlungswille dokumentiert bleibt. Dann sollten Sie eine kurze Zusatzvereinbarung erstellen, datiert und unterschrieben, mit neuer Ratenhöhe oder neuem Startdatum; informelle Absprachen ohne Papier werden schnell als Zeichen gewertet, dass die Rückzahlung letztlich frei disponibel ist.

Typische Fehler, die ein Darlehen wie eine Schenkung aussehen lassen

In Streitfällen kippt die Bewertung häufig, weil die Vereinbarung zu vage ist oder nicht umgesetzt wird. Kritisch wird es vor allem dann, wenn der Vertrag erst lange nach dem Zufluss auftaucht, die Rückzahlung nur „bei Gelegenheit“ vorgesehen ist, über Monate oder länger gar nichts getilgt wird oder aus der Beziehung heraus erkennbar keinerlei Druck zur Rückzahlung besteht.

Ebenfalls heikel ist ein späterer Erlass („Du musst doch nicht zurückzahlen“), weil dann aus einem Darlehen ein endgültiger Vorteil werden kann, der eine neue Bewertung auslöst.

Sonderfall Timing: Wann Einkommen diskutiert wird und wann Vermögen

Fließt das Geld während eines laufenden Leistungsbezugs zu, stellt sich typischerweise die Frage, ob es als Einkommen zu berücksichtigen ist. Ein sauber dokumentiertes, rückzahlpflichtiges Darlehen ist hier am stärksten, wenn Vertrag und Auszahlung zeitlich zusammenpassen und bereits erste Tilgungen erkennbar sind.

Liegt das Geld bei Antragstellung bereits (ganz oder teilweise) auf dem Konto, wird in der Praxis eher über Vermögen diskutiert, weil das Jobcenter den Kontostand zum Stichtag betrachtet.

Dann ist besonders wichtig, dass die Darlehensunterlagen nicht nur den Zufluss erklären, sondern auch zeigen, dass das Geld nicht als frei verfügbares Polster gedacht ist, sondern als zweckgebundene, rückzahlpflichtige Zwischenfinanzierung mit festem Tilgungsplan.

Ein einfaches Plausibilitätsbeispiel verdeutlicht den Unterschied: Erfolgt die Auszahlung am 20. Dezember und der Antrag am 2. Januar, während noch der volle Betrag auf dem Konto liegt, muss die Darlehenslogik den Vermögensverdacht „entkräften“.

Erfolgt die Auszahlung dagegen am 15. Februar im laufenden Bezug, muss die Darlehenslogik den Einkommensverdacht „entkräften“. In beiden Konstellationen zählt am Ende dieselbe Frage: Ist die Rückzahlung von Beginn an verbindlich vereinbart und wird sie tatsächlich umgesetzt?

Wenn das Jobcenter trotzdem anrechnet: So reagieren Sie schriftlich sauber

Wenn das Jobcenter die Zahlung als Einkommen oder Vermögen bewertet, sollten Sie nicht diskutieren, sondern die Akte schließen: Darlehensvertrag, Kontoauszug der Auszahlung, Nachweise über Tilgungen, Tilgungsplan und – falls relevant – Stundungsvereinbarung in einem Paket einreichen und in einem kurzen Anschreiben erklären, dass es sich um ein rückzahlpflichtiges Privatdarlehen handelt.

Kommt ein belastender Bescheid, gilt regelmäßig: Widerspruch fristgerecht einlegen (typisch ist eine Monatsfrist ab Bekanntgabe) und bei akuter Leistungslücke oder existenziellen Folgen zusätzlich prüfen, ob ein Eilantrag beim Sozialgericht nötig ist, um die Zeit bis zur Entscheidung zu überbrücken.

Dieses Set sollte in Ihre Akte

Nachweis/Dokumentation Warum es zählt Unterschriebener Darlehensvertrag (Datum vor/bei Auszahlung) Zeigt, dass die Rückzahlung von Anfang an vereinbart war Tilgungsplan oder klare Ratenregel im Vertrag Macht das Darlehen prüfbar und reduziert Deutungsspielraum Auszahlung per Überweisung (Kontoauszug) Belegt den Zufluss nachvollziehbar und verknüpft ihn mit dem Vertrag Verwendungszweck „Darlehen“ bei Auszahlung Schafft eine eindeutige Zuordnung in der Kontohistorie Nachweis erster Tilgungen (auch kleine Beträge) Belegt, dass das Darlehen nicht nur auf dem Papier existiert Schriftliche Stundungs-/Änderungsvereinbarung (falls nötig) Verhindert den Eindruck „Rückzahlung nach Belieben“

Musterbausteine für Verwendungszweck und Anschreiben

Als Verwendungszweck bei Auszahlung eignet sich: „Privatdarlehen, Vertrag vom ..____, Darlehensgeber: “. Für Rückzahlungen: „Tilgung Privatdarlehen, Vertrag vom ..“.

Für ein kurzes Anschreiben an das Jobcenter genügt oft ein sachlicher Satz, der den Unterlagenrahmen erklärt: „Der Zahlungseingang vom ..____ in Höhe von ___ € ist ein Privatdarlehen von ____. Eine Rückzahlung ist verbindlich vereinbart; Darlehensvertrag, Tilgungsregel und Zahlungsnachweise (Auszahlung und Tilgung) sind beigefügt.“

FAQ

Muss ein Privatdarlehen notariell beurkundet werden?

Nein. Entscheidend ist nicht die Form, sondern ob Rückzahlung, Konditionen und Durchführung nachvollziehbar sind.

Reicht eine kurze Bestätigung „Ich habe Geld geliehen“?

Bei kleinen Beträgen kann das im Einzelfall helfen, überzeugt aber oft nicht, wenn Rückzahlung, Start und Rhythmus offen bleiben. Je höher die Summe, desto klarer sollte die Vereinbarung sein.

Müssen Zinsen vereinbart werden, damit es ein Darlehen ist?

Nein. Ein zinsloses Darlehen ist möglich; die Zinsfreiheit sollte jedoch ausdrücklich im Vertrag stehen.

Was ist, wenn ich eine Rate kurzfristig nicht zahlen kann?

Dann sollte die Stundung oder Anpassung schriftlich festgehalten werden, damit erkennbar bleibt, dass die Rückzahlungsverpflichtung fortbesteht.

Kann das Jobcenter zusätzliche Erklärungen des Darlehensgebers verlangen?

In der Praxis fordert das Jobcenter solche Bestätigungen häufig zur Plausibilisierung. Am stärksten sind jedoch Vertrag und Zahlungsnachweise, weil sie die Abrede objektiv belegen.