Eine Schichtzulage kann auf der Lohnabrechnung stehen und trotzdem falsch berechnet sein. Mit der Frage, welche Tarifregel dafür anzuwenden ist, beschäftigt sich das Bundesarbeitsgericht am 22. Oktober 2026 im Verfahren (6 AZR 198/25).

Im Mittelpunkt steht eine Übergangsregel aus der Einführung des TVöD: Für bestimmte Beschäftigte können ältere Vorschriften über Schichtzulagen weiter gelten.

Flugzeugabfertiger fordert einen höheren Schichtzuschlag

Der Kläger arbeitet seit 1996 als Flugzeugabfertiger bei seinem Arbeitgeber. Nach anfänglichem Früh- und Spätdienst folgten ausschließlich Nachtdienste; seit 2010 arbeitet er wieder im Früh- und Spätdienst.

Für März 2023 bis März 2024 zahlte der Arbeitgeber monatlich 40 Euro Schichtzulage. Der Beschäftigte verlangte nach der älteren Tarifregelung 74,73 Euro und damit 34,73 Euro brutto mehr pro Monat.

Das Landesarbeitsgericht Köln sprach ihm 451,49 Euro brutto zuzüglich Zinsen zu (Aktenzeichen 4 SLa 501/24). Es änderte damit das Urteil des Arbeitsgerichts Köln vom 24. Juli 2024 (– 15 Ca 6092/23).

Weshalb eine Regel aus dem Jahr 2005 noch wichtig ist

Der TVÜ-VKA regelt die Überleitung der Beschäftigten kommunaler Arbeitgeber in den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Beim Wechsel zum TVöD wurden ältere Tarifbestimmungen nicht ausnahmslos beseitigt.

Die Regelung knüpft daran an, dass die genannten Tarifverträge bis zum 30. September 2005 auf das Arbeitsverhältnis Anwendung gefunden haben. Für andere Beschäftigte verweist sie dagegen auf die Bestimmungen des TVöD.

Deshalb kann neben dem heutigen Dienstplan auch die frühere Beschäftigung für die richtige Abrechnung wichtig sein.

Musste am Stichtag tatsächlich Schichtarbeit geleistet werden?

Der Arbeitgeber argumentierte, der Beschäftigte habe am 30. September 2005 ausschließlich nachts und nicht im wechselnden Schichtdienst gearbeitet. Deshalb könne er sich nicht auf die Fortgeltung der älteren Zuschlagsregel berufen.

Das Landesarbeitsgericht sah das anders: Ein konkreter Zahlungsanspruch müsse nicht am Stichtag bestanden haben. Dem Kläger kam zugute, dass er bereits 1996 ständige Schichtarbeit geleistet hatte.

Die Beträge aus dem Verfahren sind keine aktuelle Zulagentabelle

Die genannten 40 Euro und 74,73 Euro betreffen den eingeklagten Zeitraum 2023/2024. Sie dürfen deshalb nicht ungeprüft als heutige Vergleichsbeträge verwendet werden.

Die reguläre Schichtzulage nach § 8 Absatz 6 TVöD beträgt inzwischen bei ständiger Schichtarbeit 100 Euro monatlich. Für ständige Wechselschichtarbeit nennt die allgemeine Regelung 200 Euro; besondere Tarifvorschriften und die persönlichen Voraussetzungen bleiben zu beachten.

Auch eine ältere Zulage kommt nicht automatisch zusätzlich zur heutigen TVöD-Zulage hinzu. Die Niederschriftserklärung zu § 23 Absatz 2 TVÜ-VKA sieht vor, dass die weitergeltenden Zulagen an die Stelle der entsprechenden TVöD-Zahlungen treten.

Eine Nachforderung muss daher immer zur geltenden Regelung und zum betroffenen Abrechnungszeitraum passen.

Nicht jede Schichtkraft fällt unter die Übergangsregel

Für Beschäftigte in kommunalen Pflegeeinrichtungen oder anderen Schichtbetrieben kann das Verfahren ein Prüfhinweis sein. Die Tätigkeit in einer bestimmten Branche genügt aber nicht: Es muss geklärt werden, ob der TVÜ-VKA und die Übergangsbestimmung auf das eigene Arbeitsverhältnis anzuwenden sind.

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Wer erst nach der Überleitung in den TVöD eingestellt wurde, kann aus dieser besonderen Altregelung nicht ohne Weiteres denselben Anspruch herleiten. Auch Beschäftigte mit einem anderen Tarifvertrag erhalten durch das Verfahren keine automatische Nachzahlungszusage.

Entscheidend ist die eigene tarifliche Grundlage, nicht allein die Bezeichnung „öffentlicher Dienst“.

Schichtzulagen sind keine Überstundenzuschläge

Bei der Kontrolle der Abrechnung sollten die einzelnen Entgeltbestandteile getrennt betrachtet werden. Der TVöD unterscheidet etwa zwischen Schicht- und Wechselschichtzulagen sowie Zeitzuschlägen für Nachtarbeit, Sonntagsarbeit oder Überstunden.

Eine Zahlung für einen dieser Tatbestände beantwortet nicht, ob alle anderen Ansprüche erfüllt sind.

Die Abgrenzung zwischen normaler Vergütung und zusätzlichem Aufschlag erläutert unser Beitrag zu den Voraussetzungen für zusätzliche Bezahlung bei Überstunden.

Für die Prüfung können auch alte Unterlagen wichtig sein

Bei einer möglichen Anwendung von Übergangsrecht reicht die jüngste Lohnabrechnung nicht immer aus. Sinnvoll ist, Arbeitsvertrag, Überleitungsunterlagen und frühere Abrechnungen zusammenzustellen. Ergänzend können Dienstpläne oder andere Nachweise zeigen, in welchen Zeiträumen Schichtarbeit geleistet wurde.

Eine Anfrage an die Personalstelle sollte möglichst konkret ausfallen: Nach welcher Vorschrift wird die Zulage berechnet, und wurde die Übergangsregel des TVÜ-VKA geprüft?

Wer eine abweichende Berechnung für richtig hält, sollte außerdem den betreffenden Zeitraum und die bereits gezahlten Beträge benennen.

Für eine erste Aufstellung lassen sich die Monate einzeln gegenüberstellen. Dabei sollten erwarteter Bruttobetrag, tatsächlich gezahlte Zulage und mögliche Differenz getrennt ausgewiesen werden, statt lediglich eine höhere Nettoauszahlung zu verlangen.

Auf das BAG-Verfahren zu warten, wahrt keine eigenen Fristen

Beschäftigte sollten mögliche Ansprüche nicht allein deshalb liegen lassen, weil die Verhandlung bevorsteht. Nach § 37 TVöD verfallen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis grundsätzlich, wenn sie nicht innerhalb von sechs Monaten nach Fälligkeit in Textform geltend gemacht werden.

Für denselben Sachverhalt kann eine einmalige Geltendmachung auch später fällige Leistungen erfassen.

Bei Unklarheiten über Tarifgrundlage, Fristbeginn oder Form kann Unterstützung durch die Gewerkschaft oder eine arbeitsrechtliche Beratung sinnvoll sein.

Warum das Abwarten auf andere Verfahren bei Zuschlagsansprüchen riskant sein kann, erklärt unser Beitrag über Mehrarbeitszuschläge, die bei verspäteter Forderung verloren gehen können. Er behandelt eine andere tarifliche Streitfrage; die dortigen Fristen dürfen deshalb nicht ungeprüft auf den TVöD übertragen werden.

Am 22. Oktober steht die Verhandlung an

Das Bundesarbeitsgericht weist darauf hin, dass es Entscheidungen auch zu einem gesonderten Termin verkünden kann. Für Beschäftigte bleibt bis dahin die eigene Abrechnung der Ausgangspunkt.

Quellen

Bundesarbeitsgericht: Terminübersicht zum Verfahren 6 AZR 198/25, angesetzte Verhandlung am 22. Oktober 2026

Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 9. Juli 2025 – 4 SLa 501/24

TVÜ-VKA, insbesondere § 23 Absatz 2 einschließlich Niederschriftserklärung, veröffentlicht von der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände; TVöD, insbesondere §§ 7, 8 und 37, Lesefassung des dbb mit Stand vom 1. Januar 2026.