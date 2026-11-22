Viele Eltern zahlen jeden Monat für das Mittagessen ihrer Kinder in der Schule oder Kita. Dabei können Familien mit Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Sozialhilfe Anspruch auf eine vollständige Kostenübernahme haben. Der frühere Eigenanteil von einem Euro pro Mahlzeit ist längst abgeschafft.

Eine neue Antwort der Bundesregierung zeigt jedoch eine erhebliche Wissenslücke. Sie weiß nicht, wie viele grundsätzlich anspruchsberechtigte Kinder die Unterstützung tatsächlich nutzen. Insbesondere für Familien mit Wohngeld oder Kinderzuschlag fehlen bundesweite Angaben. Das geht aus der Bundestagsdrucksache 21/9098 hervor, über die der Bundestag am 16. November 2026 berichtete.

Rund 738.000 Menschen mit festgestelltem Anspruch

Für das Bürgergeld liegen immerhin Zahlen der Bundesagentur für Arbeit vor. Demnach hatten im Jahr 2025 rund 738.000 Personen einen festgestellten Anspruch auf die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Wie viele weitere Kinder die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, ohne die Leistung zu erhalten, lässt sich daraus nicht ermitteln. Auch eine bundesweite Quote der tatsächlichen Inanspruchnahme kann die Bundesregierung nicht nennen.

Die fehlenden Daten bedeuten daher nicht, dass nachweislich eine bestimmte Zahl von Familien leer ausgeht. Sie zeigen vielmehr, dass der Bund keinen vollständigen Überblick über die Nutzung dieser Unterstützung hat.

Auch Wohngeld und Kinderzuschlag können das Mittagessen finanzieren

Das Bildungs- und Teilhabepaket richtet sich nicht nur an Familien im Bürgergeldbezug. Anspruchsberechtigt können auch Kinder sein, deren Eltern Wohngeld oder Kinderzuschlag erhalten. Hinzu kommen unter anderem Familien mit Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

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Übernommen werden die tatsächlichen Kosten für ein gemeinschaftliches Mittagessen in Schule, Kita oder Kindertagespflege. Bei Schulkindern muss das Angebot in schulischer Verantwortung stattfinden oder entsprechend mit der Schule vereinbart sein.

Nicht darunter fällt hingegen das selbst gekaufte Essen beim Bäcker oder das mitgebrachte Pausenbrot.

Wer bereits Wohngeld oder Kinderzuschlag bezieht, sollte deshalb prüfen, ob die Mittagsverpflegung zusätzlich übernommen werden kann. Welche weiteren Leistungen Familien beanspruchen können, erläutert unser Beitrag Wohngeld und Kinderzuschlag: 195 Euro für Schulsachen und weitere Hilfen.

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So viel können Familien beim Mittagessen sparen

Der finanzielle Vorteil kann beträchtlich sein. Kostet ein Schulmittagessen beispielsweise fünf Euro und nimmt ein Kind an 20 Tagen im Monat teil, entstehen Kosten von 100 Euro. Bei zwei Kindern wären es bereits 200 Euro monatlich.

Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, können diese Ausgaben vollständig übernommen werden. Die Eltern müssen für das förderfähige gemeinschaftliche Mittagessen keinen Eigenanteil zahlen.

Wie viel Geld Familien tatsächlich sparen, hängt vom Preis der Mahlzeiten und der Zahl der Essenstage ab.

Antrag beim Jobcenter oder bei der Kommune stellen

Entscheidend ist, welche Sozialleistung die Familie bezieht. Bei Bürgergeld ist das Jobcenter Ansprechpartner. Der Antrag auf Bürgergeld umfasst die meisten Bildungs- und Teilhabeleistungen bereits. Eltern müssen jedoch mitteilen und belegen, dass ihr Kind am gemeinschaftlichen Mittagessen teilnimmt.

Bei Wohngeld oder Kinderzuschlag müssen Familien die Leistung gesondert bei der zuständigen kommunalen Stelle geltend machen. Je nach Wohnort ist das beispielsweise das Sozialamt, ein Fachbereich für Bildung und Teilhabe oder eine andere Stelle der Stadt beziehungsweise des Landkreises.

Hilfreich sind der aktuelle Leistungsbescheid sowie eine Bestätigung der Schule, Kita oder des Essensanbieters über Teilnahme und Kosten. Die Abrechnung kann über eine direkte Zahlung an den Anbieter, Gutscheine oder eine andere örtlich vorgesehene Form erfolgen.

Weitere Hinweise zum Verfahren enthält unser Ratgeber Was bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen beantragt werden kann.

Fehlende Statistik bedeutet nicht fehlende Ansprüche

Die Antwort der Bundesregierung vom November 2026 ändert nichts an den bestehenden gesetzlichen Leistungen. Sie macht allerdings deutlich, dass bundesweit nicht zuverlässig nachvollzogen werden kann, wie viele Familien die Unterstützung in Anspruch nehmen.

Gerade Eltern mit Wohngeld oder Kinderzuschlag sollten sich deshalb nicht darauf verlassen, dass die Kostenübernahme ohne eigenes Zutun eingerichtet wird. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann die Übernahme des gemeinschaftlichen Mittagessens bei der zuständigen Stelle geltend machen.

Quellen