Wer in ein Pflegeheim zieht und die monatlichen Kosten nicht mehr selbst bezahlen kann, muss häufig Sozialhilfe beantragen. Viele Rentner befürchten deshalb, dass das Sozialamt zunächst sämtliche Ersparnisse verlangt und sie ihr Konto bis auf den letzten Euro aufbrauchen müssen.

Doch das Sozialhilferecht schützt einen Teil des Vermögens ausdrücklich. Im Jahr 2026 dürfen alleinstehende Pflegebedürftige bei der Hilfe zur Pflege grundsätzlich 10.000 Euro an Geldvermögen behalten, bei Ehepaaren sind es unter den gesetzlichen Voraussetzungen insgesamt 20.000 Euro.

Sozialamt darf nicht das gesamte Vermögen verlangen

Die gesetzliche Grundlage findet sich in § 90 SGB XII. Danach muss verwertbares Vermögen zwar grundsätzlich zur Finanzierung des eigenen Lebensunterhalts und der Pflege eingesetzt werden, das Gesetz enthält jedoch ausdrücklich geschützte Vermögenswerte.

Dazu gehören kleinere Geldbeträge, die trotz Sozialhilfebezugs erhalten bleiben dürfen. Die entsprechende Verordnung zu § 90 Absatz 2 Nummer 9 SGB XII legt den allgemeinen Schutzbetrag auf 10.000 Euro je berücksichtigter volljähriger Person fest.

Das bedeutet: Ein alleinstehender Rentner muss seine Ersparnisse grundsätzlich nicht vollständig verbrauchen, bevor das Sozialamt Hilfe zur Pflege gewähren kann. Die geschützte Rücklage darf bei der Prüfung des einzusetzenden Vermögens nicht einfach mitgerechnet werden.

Wie viel Schonvermögen 2026 geschützt ist

Für die Berechnung ist entscheidend, ob die pflegebedürftige Person alleinstehend ist oder das Vermögen eines Ehepartners beziehungsweise einer anderen einzubeziehenden Person berücksichtigt werden muss. Für überwiegend unterhaltene Personen kann sich der allgemeine Freibetrag zusätzlich erhöhen.

Personenkreis Allgemein geschützter Geldbetrag 2026 Alleinstehende pflegebedürftige Person 10.000 Euro Nicht getrennt lebende Ehepartner, die gemeinsam berücksichtigt werden 20.000 Euro insgesamt Überwiegend unterhaltene weitere Person Zusätzlich grundsätzlich 500 Euro

Die Beträge gelten nicht für jedes einzelne Bankkonto, sondern für das insgesamt zu berücksichtigende Geldvermögen. Wer beispielsweise 7.000 Euro auf dem Girokonto und weitere 8.000 Euro auf einem Sparkonto besitzt, verfügt über insgesamt 15.000 Euro.

Bei einer alleinstehenden Person lägen damit grundsätzlich 5.000 Euro oberhalb des allgemeinen Schonbetrags. Ob darüber hinaus weitere Schutzvorschriften greifen, muss im Einzelfall geprüft werden.

Auch andere Vermögenswerte können geschützt bleiben

Der Geldfreibetrag ist nicht die einzige Ausnahme vom Vermögenseinsatz. Nach § 90 SGB XII können unter anderem angemessener Hausrat, bestimmte staatlich geförderte Altersvorsorgevermögen und ein angemessenes Kraftfahrzeug geschützt sein.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann außerdem eine selbst genutzte Immobilie zum Schonvermögen gehören. Das ist beispielsweise besonders wichtig, wenn ein Ehepartner ins Pflegeheim zieht und der andere weiterhin im gemeinsamen Haus wohnt.

Allerdings ist nicht jede Immobilie automatisch geschützt. Bei der Prüfung werden unter anderem die Größe, der Wert, die tatsächliche Nutzung und die familiäre Situation berücksichtigt.

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Welche Vermögenswerte im Pflegefall erhalten bleiben können, erläutert auch unser Beitrag über geschütztes Vermögen bei Pflegebedürftigkeit.

Auch Geld für die Bestattung kann geschützt sein

Viele ältere Menschen haben bereits zu Lebzeiten Geld für ihre Beerdigung zurückgelegt. Auch solche Beträge können unter bestimmten Voraussetzungen vom Zugriff des Sozialamts ausgenommen sein.

Entscheidend ist insbesondere, ob eine angemessene und rechtlich wirksam zweckgebundene Bestattungsvorsorge besteht. Ein gewöhnliches Sparkonto wird dagegen nicht allein deshalb geschützt, weil der Kontoinhaber das Geld gedanklich für seine spätere Beerdigung vorgesehen hat.

Die Angemessenheit einer solchen Vorsorge hängt vom Einzelfall ab. Betroffene sollten deshalb vorhandene Bestattungsvorsorgeverträge und entsprechende Nachweise bei der Vermögensprüfung vorlegen.

Die 10.000-Euro-Grenze gilt nicht für jeden Pflegeheimbewohner

Ein wichtiger Unterschied wird häufig übersehen: Die Vermögensfreigrenze betrifft die Prüfung von bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen. Sie ist keine allgemeine Obergrenze für das Vermögen von Pflegeheimbewohnern.

Wer sämtliche Heimkosten aus seiner Rente und seinen Ersparnissen selbst finanzieren kann, darf selbstverständlich auch deutlich mehr als 10.000 Euro besitzen. Die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung werden grundsätzlich unabhängig vom eigenen Vermögen gewährt.

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Erst wenn ein Anspruch auf Sozialhilfe geprüft wird, stellt sich die Frage, welche Vermögenswerte eingesetzt werden müssen. Dabei ist zwischen geschütztem Vermögen und grundsätzlich verwertbaren Rücklagen zu unterscheiden.

Was von der Rente im Pflegeheim übrig bleibt

Der Schutz des Vermögens bedeutet nicht, dass die laufende Rente vollständig behalten werden darf. Wer im Pflegeheim auf Sozialhilfe angewiesen ist, muss grundsätzlich einen erheblichen Teil seines anrechenbaren Einkommens für die Heimkosten einsetzen.

Für persönliche Bedürfnisse ist jedoch ein Barbetrag vorgesehen. Für erwachsene Sozialhilfeempfänger in stationären Einrichtungen liegt dieser Mindestbetrag 2026 bei 152,01 Euro monatlich, hinzu kommen Leistungen für Bekleidung und Schuhe nach den geltenden Vorgaben.

Dieser persönliche Barbetrag ist vom geschützten Vermögen zu unterscheiden. Er dient laufenden Ausgaben, während der Vermögensfreibetrag eine vorhandene Geldreserve schützt.

Die 100.000-Euro-Grenze für Kinder ist etwas anderes

Viele Angehörige kennen die Regel, dass das Sozialamt beim Elternunterhalt grundsätzlich erst auf Kinder mit einem jährlichen Gesamteinkommen von mehr als 100.000 Euro zurückgreifen kann. Diese Einkommensgrenze ergibt sich aus § 94 Absatz 1a SGB XII.

Für die Prüfung des eigenen Vermögens der pflegebedürftigen Eltern gilt sie jedoch nicht. Auch wenn ein Kind weniger als 100.000 Euro im Jahr verdient, muss das Sozialamt das einzusetzende Vermögen der Eltern nach den gesetzlichen Vorschriften berücksichtigen.

Anders ist wiederum die Situation bei Ehepartnern. Hier werden Einkommen und Vermögen unter den gesetzlichen Voraussetzungen gemeinsam berücksichtigt, wobei insbesondere der notwendige Lebensunterhalt des zu Hause verbleibenden Partners geschützt werden muss.

Hilfe zur Pflege rechtzeitig beim Sozialamt melden

Wer absehen kann, dass die Rente und die verfügbaren Rücklagen für die Pflegeheimkosten nicht mehr reichen, sollte sich frühzeitig an das Sozialamt wenden. Es ist nicht erforderlich, erst das gesamte Konto bis zum geschützten Mindestbetrag zu leeren, bevor ein Hilfebedarf gemeldet werden darf.

Allerdings ersetzt die frühzeitige Meldung nicht die Prüfung der tatsächlichen Bedürftigkeit. Die Behörde berücksichtigt weiterhin Einkommen, einsetzbares Vermögen und den notwendigen Pflegebedarf.

Weitere Hinweise gibt unser Beitrag darüber, was Angehörige vor dem vollständigen Verbrauch der Ersparnisse tun sollten.

Praxisbeispiel: Rentnerin darf 10.000 Euro behalten

Die 85-jährige Frau Müller lebt mit Pflegegrad 3 in einem Pflegeheim und erhält monatlich 1.500 Euro Rente. Ihre nach den Pflegekassenleistungen verbleibenden Heimkosten betragen 3.000 Euro monatlich.

Auf ihrem Sparkonto befinden sich noch 13.500 Euro, weiteres Vermögen besitzt sie nicht. Damit liegen ihre Ersparnisse zunächst 3.500 Euro über dem allgemeinen Schonbetrag von 10.000 Euro.

Frau Müller meldet dem Sozialamt frühzeitig, dass sie ihre Heimkosten nicht mehr dauerhaft finanzieren kann. Die Behörde muss bei der Prüfung berücksichtigen, dass die 10.000 Euro grundsätzlich geschützt bleiben und nur das darüber hinaus einzusetzende Vermögen für die Finanzierung herangezogen werden kann.

Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, kommt Hilfe zur Pflege für den anerkannten ungedeckten Bedarf in Betracht. Frau Müller muss ihre geschützte Geldreserve dafür grundsätzlich nicht aufbrauchen.

Häufige Fragen zum Schonvermögen im Pflegeheim

1. Darf das Sozialamt meine letzten 10.000 Euro verlangen?

Bei der Hilfe zur Pflege sind für alleinstehende Erwachsene grundsätzlich 10.000 Euro an entsprechenden Geldwerten geschützt. Weitere gesetzliche Ausnahmen oder besondere Härten können zusätzlichen Vermögensschutz begründen.

2. Darf ein Ehepaar insgesamt 20.000 Euro behalten?

Werden nicht getrennt lebende Ehepartner gemeinsam berücksichtigt, beträgt der allgemeine geschützte Geldbetrag regelmäßig 20.000 Euro. Daneben können weitere Vermögenswerte gesetzlich geschützt sein.

3. Muss ich erst mein gesamtes Sparguthaben verbrauchen, bevor ich Sozialhilfe beantragen darf?

Nein, ein drohender oder bestehender Hilfebedarf sollte frühzeitig beim Sozialamt gemeldet werden. Ob und ab wann tatsächlich Leistungen gezahlt werden, hängt allerdings von Einkommen, einsetzbarem Vermögen und den übrigen Anspruchsvoraussetzungen ab.