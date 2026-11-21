Wer bereits eine vorgezogene Altersrente bezieht, kann seine monatliche Rente unter bestimmten Voraussetzungen noch erhöhen. Dafür dürfen Rentner bis zum Erreichen ihrer persönlichen Regelaltersgrenze freiwillige Beiträge an die Deutsche Rentenversicherung zahlen. Für 2026 nennt die Rentenversicherung mögliche Steigerungen von 5,68 bis 79,63 Euro monatlich bei einem vollen Beitragsjahr.

Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung. Das zusätzliche Geld wird nicht sofort ausgezahlt, sondern erst nach Erreichen der Regelaltersgrenze berücksichtigt. Außerdem hängen die Kosten und die spätere Rentenerhöhung davon ab, wie viel freiwillig eingezahlt wird.

Auch Frührentner dürfen weiter Rentenbeiträge zahlen

Viele Menschen gehen davon aus, dass mit der ersten Rentenzahlung keine weiteren freiwilligen Einzahlungen mehr möglich sind. Das stimmt nicht in jedem Fall.

Nach § 7 SGB VI dürfen auch Bezieher einer vorgezogenen Altersrente freiwillige Beiträge zahlen, solange sie ihre Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben und nicht bereits rentenversicherungspflichtig sind.

Das betrifft beispielsweise Menschen, die mit 63 Jahren eine Altersrente für langjährig Versicherte beziehen. Liegt ihre Regelaltersgrenze bei 67 Jahren, können sie unter den genannten Voraussetzungen noch mehrere Jahre freiwillige Beiträge leisten.

Wer dagegen bereits die Regelaltersgrenze erreicht hat und eine volle Altersrente erhält, darf für die anschließenden Zeiten keine solchen freiwilligen Beiträge mehr zahlen.

So viel mehr Rente bringen freiwillige Beiträge 2026

Die Deutsche Rentenversicherung lässt freiwillig Versicherten bei der Beitragshöhe einen großen Spielraum. Im Jahr 2026 liegt der monatliche Mindestbeitrag bei 112,16 Euro, der Höchstbeitrag bei 1.571,70 Euro.

Die folgenden Beträge zeigen, welche Rentenerhöhung sich nach den aktuellen Berechnungen der Rentenversicherung aus zwölf Monatsbeiträgen ergeben kann.

Einzahlung für zwölf Monate Zusätzliche Bruttorente pro Monat 1.345,92 Euro (Mindestbeitrag) 5,68 Euro 18.860,40 Euro (Höchstbeitrag) 79,63 Euro

Wer ein volles Jahr lang den Mindestbeitrag einzahlt, erwirbt damit einen zusätzlichen monatlichen Rentenanspruch von derzeit rund 5,68 Euro. Bei zwölf Höchstbeiträgen sind es rund 79,63 Euro.

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Beide Beispiele gelten für die aktuellen Berechnungswerte von 2026. Die spätere tatsächliche Rentenhöhe kann durch Rentenanpassungen und individuelle Berechnungsfaktoren abweichen.

Die höhere Rente gibt es erst ab der Regelaltersgrenze

Der Zeitpunkt der Auszahlung ist besonders wichtig. Wer mit 63 bereits Rente bezieht und freiwillige Beiträge einzahlt, erhält dadurch nicht schon mit 64 oder 65 eine höhere Monatsrente.

Nach § 66 Absatz 3a SGB VI werden zusätzliche Entgeltpunkte aus Beiträgen nach Rentenbeginn mit Ablauf des Monats berücksichtigt, in dem die persönliche Regelaltersgrenze erreicht wird. Danach erfolgt die Berücksichtigung weiterer solcher Beiträge jährlich zum 1. Juli.

Die freiwilligen Einzahlungen erhöhen damit die spätere Altersrente. Bereits bestehende Abschläge auf die vorzeitig in Anspruch genommene Rente verschwinden dadurch nicht.

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Auch sollte die freiwillige Versicherung nicht mit besonderen Ausgleichszahlungen nach § 187a SGB VI verwechselt werden. Diese dienen ausdrücklich dazu, Rentenminderungen wegen eines vorzeitigen Rentenbeginns auszugleichen.

Wann sich die zusätzlichen Beiträge finanziell lohnen

Ob eine freiwillige Einzahlung sinnvoll ist, hängt von der persönlichen Lebenssituation ab. Entscheidend sind unter anderem die Höhe der Beiträge, die noch verbleibende Zeit bis zur Regelaltersgrenze und die voraussichtliche Dauer des Rentenbezugs.

Eine vereinfachte Rechnung zeigt die Größenordnung. Wer 2026 insgesamt 1.345,92 Euro einzahlt und dadurch später monatlich 5,68 Euro mehr Bruttorente erhält, bekommt jährlich 68,16 Euro zusätzlich.

Rechnerisch wäre die ursprüngliche Einzahlung damit nach knapp 20 Jahren zusätzlicher Rentenzahlungen wieder erreicht.

Bei der Höchsteinzahlung ergibt sich unter den aktuellen Werten eine ähnliche Größenordnung. Die tatsächliche finanzielle Bilanz hängt allerdings auch von Rentenanpassungen, Steuern, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie möglichen steuerlichen Vorteilen der Einzahlung ab.

Eine pauschale Empfehlung, möglichst hohe Beiträge einzuzahlen, lässt sich daraus nicht ableiten.

So können Frührentner ihre spätere Rente erhöhen

Wer freiwillige Beiträge zahlen möchte, sollte zunächst bei der Deutschen Rentenversicherung klären, ob eine freiwillige Versicherung in der persönlichen Situation zulässig ist.

Die Beitragshöhe und die Anzahl der Monate können innerhalb der gesetzlichen Grenzen selbst gewählt werden. Für das Beitragsjahr 2026 können freiwillige Beiträge grundsätzlich noch bis zum 31. März 2027 gezahlt werden.

Die freiwillige Versicherung kann über den Antrag V0060 bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt werden. Vor einer größeren Einzahlung ist eine persönliche Rentenberechnung sinnvoll, damit die zusätzlichen Kosten und die voraussichtliche Erhöhung der Monatsrente gegenübergestellt werden können.

Häufige Fragen zur freiwilligen Rentenversicherung

Kann ich mit 63 schon Rente beziehen und trotzdem freiwillig einzahlen?

Ja. Wer eine vorgezogene Altersrente erhält und nicht rentenversicherungspflichtig ist, kann grundsätzlich bis zur persönlichen Regelaltersgrenze freiwillige Beiträge zahlen.

Bekomme ich die zusätzliche Rente sofort ausgezahlt?

Nein. Die Beiträge werden bei einer bereits laufenden vorgezogenen Altersrente erst nach Erreichen der Regelaltersgrenze rentensteigernd berücksichtigt.

Muss ich jeden Monat den Höchstbeitrag einzahlen?

Nein. Versicherte können die Beitragshöhe zwischen dem gesetzlichen Mindest- und Höchstbeitrag selbst bestimmen. Auch die Anzahl der Beitragsmonate ist innerhalb der gesetzlichen Grenzen frei wählbar.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung – Freiwillige Rentenversicherung und mögliche Rentenerhöhung

Deutsche Rentenversicherung – Freiwillige Beiträge und Beitragshöhen 2026

§ 7 SGB VI – Freiwillige Versicherung

§ 66 SGB VI – Berücksichtigung zusätzlicher Entgeltpunkte

§ 187a SGB VI – Ausgleich von Rentenminderungen