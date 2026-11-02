Rente 2027: Eltern können von der Frühstart-Rente profitieren

Zehn Euro im Monat vom Staat für die spätere Rente des eigenen Kindes. Was zunächst nach einem politischen Versprechen klang, hat eine wichtige Hürde genommen. Der Bundestag hat die Frühstart-Rente beschlossen. Ab 2027 sollen die ersten Familien von der neuen Förderung profitieren.

Doch längst nicht alle Eltern können mit dem staatlichen Zuschuss rechnen. Entscheidend ist vor allem das Geburtsjahr des Kindes.

Während die Jahrgänge 2020 und 2021 zuerst berücksichtigt werden sollen, gehen Familien mit älteren Kindern nach den bisherigen Plänen leer aus. Die Deutsche Rentenversicherung hat jetzt erläutert, wie die Umsetzung funktionieren soll.

Bundestag beschließt neue Frühstart-Rente für Kinder

Am 16. Oktober 2026 hat der Bundestag den Gesetzentwurf zur Einführung der Frühstart-Rente verabschiedet. Die Deutsche Rentenversicherung bestätigte den Beschluss in einer Mitteilung vom 19. Oktober und veröffentlichte weitere Informationen für Familien.

Die Förderung soll Kindern bereits im Grundschulalter den Aufbau einer privaten Altersvorsorge ermöglichen. Dafür stellt der Bund monatlich zehn Euro bereit, die am Kapitalmarkt angelegt werden sollen.

Anders als die gesetzliche Rente handelt es sich dabei um eine zusätzliche, kapitalgedeckte Altersvorsorge. Die Kinder erwerben durch die staatlichen Einzahlungen keine Rentenpunkte in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Diese Geburtsjahrgänge sollen ab 2027 Geld erhalten

Die Einführung erfolgt schrittweise. Im ersten Jahr werden nicht sämtliche Kinder zwischen sechs und 18 Jahren berücksichtigt.

Zunächst sollen die Geburtsjahrgänge 2020 und 2021 profitieren. Für Kinder des Jahrgangs 2020 ist zusätzlich eine rückwirkende Förderung für anspruchsberechtigte Monate im Jahr 2026 vorgesehen.

Nach dem beschlossenen Modell ergibt sich folgender Zeitplan.

Geburtsjahrgang 2020 erhält ab 2027 die Förderung einschließlich der vorgesehenen Nachzahlung für 2026.

Geburtsjahrgang 2021 wird ab 2027 berücksichtigt.

Geburtsjahrgang 2022 soll ab 2028 hinzukommen.

Geburtsjahrgang 2023 folgt nach den Plänen im Jahr 2029.

Ab 2030 sollen jährlich weitere Jahrgänge einbezogen werden, die im jeweiligen Jahr sechs Jahre alt werden.

Für die Förderung muss das Kind seinen ersten Wohnsitz in Deutschland haben. Die staatlichen Zahlungen sollen mit dem sechsten Lebensjahr beginnen und vor dem 18. Geburtstag enden.

Die Höhe des Einkommens der Eltern soll für den staatlichen Zuschuss keine Rolle spielen. Damit können auch Kinder aus Familien mit geringem Einkommen von der Förderung profitieren.

Ältere Kinder sollen keine Frühstart-Rente bekommen

Besonders deutlich werden die Auswirkungen der Jahrgangsgrenze bei Geschwistern. Ein Kind, das 2020 geboren wurde, soll die staatliche Förderung erhalten können. Sein 2019 geborener Bruder oder seine Schwester dagegen nicht.

Für Kinder, die vor 2020 geboren wurden, sieht das beschlossene Modell keine Zehn-Euro-Förderung vor. Das gilt auch dann, wenn sie beim geplanten Start im Jahr 2027 noch minderjährig sind.

Die Bundesregierung begründet diese Begrenzung damit, dass begünstigte Kinder möglichst über den vollständigen Zeitraum von zwölf Jahren gefördert werden sollen. Eine rückwirkende Einbeziehung sämtlicher älterer Jahrgänge ist nicht vorgesehen.

Bereits im September hatte Gegen-Hartz über die geplante Frühstartrente und die zunächst begünstigten Geburtsjahrgänge berichtet. Inzwischen hat der Bundestag das Vorhaben verabschiedet und dabei einzelne Vorgaben für die Kapitalanlage präzisiert.

Bis zu 1.440 Euro Staatsgeld für jedes begünstigte Kind

Der staatliche Zuschuss beträgt zehn Euro je förderfähigem Monat. Bei zwölf vollständigen Förderjahren ergeben sich insgesamt 1.440 Euro, die aus dem Bundeshaushalt für die Altersvorsorge des Kindes bereitgestellt werden.

Wie viel Geld tatsächlich zusammenkommt, hängt auch vom Zeitpunkt des sechsten Geburtstags und davon ab, ob sämtliche Fördervoraussetzungen während des Bezugszeitraums erfüllt sind.

Ein fiktives Beispiel verdeutlicht die Regelung. Ein Kind wird im Juli 2020 geboren und erfüllt die weiteren Voraussetzungen. Für die Monate ab seinem sechsten Geburtstag könnten rückwirkend jeweils zehn Euro berücksichtigt werden. In einem vollständig förderfähigen Jahr 2027 wären es weitere 120 Euro.

Die staatlichen Einzahlungen werden anschließend am Kapitalmarkt investiert. Kursgewinne können das Guthaben erhöhen, Verluste und Anlagekosten können seine Entwicklung jedoch ebenfalls beeinflussen.

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Aus 1.440 Euro sollen im besten Fall deutlich höhere Beträge werden

Die Bundesregierung setzt bei der Frühstart-Rente auf eine besonders lange Anlagedauer. Das Geld soll nicht unmittelbar für die Kindheit oder Ausbildung genutzt werden, sondern über Jahrzehnte für die spätere Altersvorsorge wachsen.

In einer Modellrechnung des Bundesfinanzministeriums können aus den staatlichen Einzahlungen von insgesamt 1.440 Euro bis zur Volljährigkeit ungefähr 2.200 Euro entstehen. Bleibt das Kapital anschließend bis zum Alter von 65 Jahren angelegt, nennt das Ministerium einen möglichen Depotwert von rund 53.000 Euro.

Diese Rechnung setzt eine durchschnittliche jährliche Wertentwicklung von sieben Prozent voraus. Sie ist keine zugesicherte Rendite. Die tatsächliche Entwicklung kann erheblich abweichen, zudem berücksichtigen die genannten Beträge weder die spätere Kaufkraft noch die Besteuerung bei Auszahlung.

Für Familien ist deshalb wichtig, zwischen den zugesagten staatlichen Einzahlungen und einer lediglich möglichen Wertsteigerung zu unterscheiden.

Eltern müssen kein eigenes Geld einzahlen

Ein Vorteil des Modells besteht darin, dass Eltern keine zusätzlichen Eigenbeiträge leisten müssen. Die zehn Euro sollen auch dann für das Kind bereitgestellt werden, wenn die Familie kein Geld für die private Altersvorsorge übrig hat.

Wer möchte, kann die staatliche Förderung jedoch durch freiwillige Einzahlungen ergänzen. Der Gesetzentwurf sieht dafür eine Obergrenze von insgesamt 6.840 Euro je Kalenderjahr vor.

Auch Großeltern oder andere Angehörige sollen zusätzliche Beiträge leisten können. Die Grenze gilt dabei für die gesamten privaten Zuzahlungen zum jeweiligen Vertrag und nicht für jede beteiligte Person einzeln.

Familien mit höheren Einkommen können dadurch erheblich mehr Geld für ihre Kinder zurücklegen. Die staatliche Förderung selbst bleibt dagegen für alle anspruchsberechtigten Kinder gleich hoch.

Was passiert, wenn Eltern kein Depot eröffnen?

Die Bundesregierung will verhindern, dass Kinder ihren staatlichen Zuschuss verlieren, weil ihre Eltern keinen privaten Altersvorsorgevertrag abschließen.

Deshalb sieht das Modell eine gemeinschaftliche Kapitalanlage vor. Wird kein individuelles Depot eröffnet, sollen die staatlichen Mittel zunächst gebündelt angelegt und durch die Deutsche Bundesbank verwaltet werden.

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Das dafür vorgesehene Sondervermögen soll zum 1. Januar 2028 eingerichtet werden. Eltern können sich daher auch später noch für einen individuellen Vertrag entscheiden.

Die angesparten staatlichen Mittel und die darauf entfallende Wertentwicklung sollen dann unter den gesetzlichen Voraussetzungen in einen geeigneten Altersvorsorgevertrag übertragen werden können.

Ein solcher Abruf soll nach den bisherigen Plänen sogar noch nach Eintritt der Volljährigkeit und bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres möglich sein.

Bundestag verschärft die Regeln für die Kapitalanlage

Eine Änderung im parlamentarischen Verfahren betrifft die gemeinschaftliche Geldanlage. Der Finanzausschuss des Bundestages hat die Vorgaben für das geplante Sondervermögen präzisiert.

Die staatlich verwalteten Mittel sollen ausschließlich in breit gestreute globale Aktien beziehungsweise Aktienfonds investiert werden. Damit ist die Anlagepolitik enger festgelegt als im ursprünglichen Regierungsentwurf.

Diese Entscheidung soll langfristige Renditechancen eröffnen. Zugleich sind Aktienanlagen mit Kursschwankungen verbunden. Auch bei einer breiten Streuung können zeitweise erhebliche Verluste entstehen.

Für individuell abgeschlossene Standarddepot-Verträge gelten eigene Anforderungen. Die Effektivkosten sollen während der Ansparphase auf höchstens ein Prozent begrenzt werden. Bis zur Volljährigkeit dürfen zudem keine Abschluss- und Vertriebskosten anfallen.

Mit 18 Jahren ist das Geld noch nicht frei verfügbar

Der Begriff Frühstart-Rente könnte bei Eltern den Eindruck erwecken, dass Kinder mit ihrer Volljährigkeit über das angesparte Geld verfügen dürfen. Das ist nach dem vorgesehenen Modell nicht der Fall.

Die staatlichen Einzahlungen und die darauf entfallenden Erträge sind für die spätere Altersvorsorge bestimmt. Eine reguläre Auszahlung ist nicht vor Vollendung des 65. Lebensjahres vorgesehen.

Mit 18 Jahren soll das Kapital innerhalb der geförderten privaten Altersvorsorge weitergeführt oder auf einen anderen zulässigen Altersvorsorgevertrag übertragen werden können.

Wer für sein Kind dagegen Geld für den Führerschein, ein Studium oder die erste Wohnung ansparen möchte, sollte dafür eine gesonderte Sparmöglichkeit prüfen. Die Frühstart-Rente ist kein Ersatz für frei verfügbares Kindersparen.

Müssen Eltern bereits 2026 einen Antrag stellen?

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung ist kein gesonderter Antrag auf die staatliche Förderung vorgesehen. Die Anspruchsvoraussetzungen soll die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen prüfen, die bei der Deutschen Rentenversicherung Bund angesiedelt ist.

Eltern, die ein individuelles Depot eröffnen möchten, sollen dafür einen geeigneten zertifizierten Standarddepot-Vertrag bei einem Anbieter abschließen können. Entsprechende Verträge sollen frühestens ab dem 1. Januar 2027 verfügbar sein.

Bis dahin besteht für Familien wegen der geplanten Frühstart-Rente kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Auch ein gewöhnliches Kinderdepot, das bereits besteht, wird dadurch nicht zu einem staatlich geförderten Frühstart-Rentenvertrag.

Eltern sollten zunächst abwarten, welche Anbieter die erforderlichen Verträge anbieten und wie deren Gebühren und Anlagemöglichkeiten ausgestaltet sind.

Wann startet die Frühstart-Rente tatsächlich?

Nach dem Bundestagsbeschluss vom 16. Oktober 2026 soll das Gesetzgebungsverfahren noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Das geplante Inkrafttreten ist für den 1. Januar 2027 vorgesehen.

Die ersten staatlichen Förderzahlungen sollen ebenfalls 2027 beginnen. Für den Geburtsjahrgang 2020 ist eine rückwirkende Berücksichtigung des Jahres 2026 geplant.

Ein genauer Zeitpunkt, zu dem die ersten Einzahlungen bei den jeweiligen Kindern verbucht werden, steht noch nicht fest. Auch die praktische Abwicklung hängt von der endgültigen gesetzlichen Regelung und den verfügbaren Altersvorsorgeprodukten ab.

Eltern sollten deshalb zwischen dem vorgesehenen gesetzlichen Förderbeginn und der tatsächlichen technischen Umsetzung unterscheiden.

Fazit

Die Frühstart-Rente hat mit dem Bundestagsbeschluss einen wichtigen Schritt gemacht. Für die ersten begünstigten Kinder soll der Staat ab 2027 monatlich zehn Euro für die private Altersvorsorge bereitstellen.

Entscheidend bleibt jedoch das Geburtsjahr. Während Kinder der Jahrgänge 2020 und 2021 zuerst profitieren sollen, sind ältere Jahrgänge von der neuen staatlichen Förderung ausgeschlossen.

Für Eltern besteht derzeit kein Anlass, vorschnell einen Vertrag abzuschließen. Erst nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens lässt sich zuverlässig beurteilen, wann und unter welchen Bedingungen die Förderung tatsächlich genutzt werden kann.

Häufige Fragen zur Frühstart-Rente 2027

Welche Kinder bekommen ab 2027 die Frühstart-Rente?

Zunächst sollen die Geburtsjahrgänge 2020 und 2021 berücksichtigt werden. Für den Jahrgang 2020 ist eine rückwirkende Förderung für 2026 vorgesehen. Ab 2028 sollen jährlich weitere Geburtsjahrgänge hinzukommen, die das sechste Lebensjahr erreichen.

Wie viel Geld bekommen Kinder durch die Frühstart-Rente?

Vorgesehen sind zehn Euro je förderfähigem Monat. Über einen vollständigen Zeitraum von zwölf Jahren ergeben sich 1.440 Euro aus staatlichen Einzahlungen. Die spätere Höhe des Guthabens hängt zusätzlich von der Wertentwicklung der Kapitalanlage und möglichen privaten Zuzahlungen ab.

Was müssen Eltern tun, damit ihr Kind die Förderung erhält?

Ein eigener Förderantrag soll nicht notwendig sein. Eltern können nach Einführung der neuen Regelung einen geeigneten Standarddepot-Vertrag abschließen. Wenn sie keinen Vertrag eröffnen, sollen die staatlichen Mittel gemeinschaftlich angelegt werden, damit der Förderanspruch des Kindes erhalten bleibt.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Frühstart-Rente im Bundestag beschlossen, 19. Oktober 2026

Deutsche Rentenversicherung, Fragen und Antworten zur Frühstart-Rente

Deutscher Bundestag, Bundestag beschließt die Frühstartrente, 16. Oktober 2026