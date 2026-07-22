Eingliederungshilfe: Gesamtpläne könnten fünf Jahre ungeprüft bleiben

Der Zeitraum zwischen zwei regulären Prüfungen des Gesamtplans könnte künftig bis zu fünf Jahre betragen. Derzeit muss der Plan spätestens nach zwei Jahren überprüft werden.

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Das kann Bürokratie sparen, erhöht aber das Risiko, dass ein gestiegener Unterstützungsbedarf später auffällt. Die Verlängerung soll nur mit Zustimmung der leistungsberechtigten Person möglich sein und ist noch nicht beschlossen.

Die Fünfjahresfrist ist noch kein geltendes Recht

Die geplante Änderung gehört zu den Empfehlungen, die Bund, Länder und Kommunen im Dialogprozess zur Eingliederungshilfe ausgearbeitet haben. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlichte die Ergebnisse am 12. Juni 2026.

Das Empfehlungspapier zur Eingliederungshilfe sieht vor, die bisherige Frist von zwei auf bis zu fünf Jahre zu verlängern. Von einer Beschränkung auf Fälle mit einem angeblich geringen Prüfbedarf ist dort nicht die Rede.

Wie die Verlängerung genau ausgestaltet wird, muss erst ein Gesetzentwurf zeigen. Bis zu einer Gesetzesänderung bleibt es bei § 121 Abs. 2 SGB IX und damit bei einer Überprüfung spätestens nach zwei Jahren.

Was im Gesamtplan steht

Der Gesamtplan hält den festgestellten Unterstützungsbedarf, die persönlichen Teilhabeziele und die vorgesehenen Leistungen fest. Er enthält außerdem Angaben zur Bewertung der Hilfen und zum nächsten Überprüfungszeitpunkt.

Bei der Aufstellung wirken die leistungsberechtigte Person, auf Wunsch eine Vertrauensperson und weitere Beteiligte mit. Wünsche zur Wohnform, zum Alltag und zur Gestaltung der Unterstützung müssen berücksichtigt werden.

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Weniger Bürokratie bei dauerhaft gleichem Bedarf

Bei einem seit Jahren unveränderten Unterstützungsbedarf kann eine zweijährliche Prüfung unnötigen Aufwand verursachen. Betroffene und Angehörige müssen wiederholt Gespräche führen, Unterlagen beschaffen und Berichte einreichen, obwohl keine Änderung erwartet wird.

Eine längere Frist kann diese Belastung verringern. Die Verwaltung hätte zugleich mehr Zeit für neue Anträge und Fälle, in denen sich der Unterstützungsbedarf tatsächlich verändert hat.

Das Risiko: Mehr Hilfebedarf bleibt länger unbemerkt

Fünf Jahre sind jedoch ein langer Zeitraum. Eine Erkrankung kann sich verschlechtern, eine helfende Person kann ausfallen oder ein Wechsel von Schule, Arbeitsplatz oder Wohnform kann zusätzliche Assistenz erforderlich machen.

Ohne eine regelmäßige Überprüfung besteht die Gefahr, dass solche Veränderungen zu spät in die Hilfeplanung einfließen. Das betrifft besonders Menschen, die einen zusätzlichen Bedarf nicht selbst erkennen, formulieren oder gegenüber der Behörde durchsetzen können.

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Die Zustimmung zur längeren Frist darf deshalb keine bloße Formalität sein. Eine spätere gesetzliche Regelung sollte sicherstellen, dass Betroffene die Folgen verstehen und wissen, wie sie eine frühere Prüfung erreichen.

Mehr Hilfe kann jederzeit beantragt werden

Die geplante Fünfjahresfrist würde nur den nächsten regulären Überprüfungszeitpunkt betreffen. Sie wäre keine Sperrfrist für zusätzliche oder veränderte Leistungen.

Wer mehr Unterstützung benötigt, sollte dies dem Träger sofort schriftlich mitteilen und eine Anpassung beantragen. Dabei sollte nicht nur eine neue Diagnose genannt werden, sondern vor allem, welche Tätigkeiten ohne zusätzliche Hilfe nicht mehr möglich sind.

Nach § 108 Abs. 1 SGB IX werden Leistungen der Eingliederungshilfe grundsätzlich auf Antrag erbracht. Stellt der Träger den zusätzlichen Bedarf bereits im Gesamtplanverfahren fest, ist nach § 108 Abs. 2 SGB IX kein gesonderter Antrag erforderlich.

Gilt der bisherige Leistungsbescheid dauerhaft, muss bei einer wesentlichen Veränderung eine Anpassung nach § 48 SGB X geprüft werden. Ist der Bescheid befristet oder wird eine neue Hilfe benötigt, muss der Träger über den aktuellen Bedarf neu entscheiden.

In jedem Fall muss sich die Eingliederungshilfe weiterhin am individuellen Bedarf orientieren.

Gesamtplan-Prüfung und Bewilligung haben unterschiedliche Fristen

Eine Gesamtplan-Prüfung nach fünf Jahren bedeutet nicht, dass die Leistungen ebenfalls für fünf Jahre bewilligt werden. Der Leistungsbescheid kann einen deutlich kürzeren Zeitraum vorsehen.

Läuft die Bewilligung früher aus, sollte rechtzeitig eine Weiterbewilligung beantragt werden. Ausschlaggebend ist die Laufzeit im Leistungsbescheid, denn der spätere Prüfungstermin im Gesamtplan verlängert die Bewilligung nicht.

Zustimmung erst nach Klärung der Folgen

Vor einer Zustimmung sollte schriftlich festgehalten werden, wann die nächste reguläre Prüfung vorgesehen ist. Ebenso sollte geklärt werden, an wen Veränderungen gemeldet werden müssen und wie eine frühere Überprüfung beantragt werden kann.

Wer Veränderungen bei Gesundheit, Wohnen, Schule, Arbeit oder familiärer Unterstützung erwartet, sollte einer langen Frist nicht vorschnell zustimmen. Beratung bietet etwa die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung.