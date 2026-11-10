Schwerbehinderung: Umzug in eigene Wohnung möglich aber im Eilverfahren gelten Hürden

Ein Umzug aus einer stationären Einrichtung in eine eigene Wohnung ist auch bei einem 24-stündigen Assistenzbedarf möglich. Die rechtlichen Grundlagen stärken den Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben. Dafür müssen der individuelle Unterstützungsbedarf geklärt und die Versorgung in der eigenen Wohnung sichergestellt werden können.

Welche Leistungen übernommen werden, hängt außerdem von den jeweiligen gesetzlichen und persönlichen Leistungsvoraussetzungen ab.

Das Wunsch- und Wahlrecht schützt die gewünschte Wohnform

Eine wichtige rechtliche Grundlage ist das Wunsch- und Wahlrecht nach § 104 Abs. 2 und 3 SGB IX, das im Zusammenhang mit Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention steht. Kommt nach Prüfung der persönlichen Umstände ein Wohnen außerhalb besonderer Wohnformen in Betracht, ist dieser Wohnform auf Wunsch der leistungsberechtigten Person der Vorzug zu geben.

Eine pauschale Ablehnung allein mit dem Hinweis auf höhere Kosten greift deshalb zu kurz. Allerdings enthält § 104 Abs. 2 SGB IX Grenzen für unverhältnismäßige Mehrkosten gegenüber vergleichbaren, bedarfsdeckenden Leistungen. Ist eine abweichende Leistungsgestaltung unzumutbar, darf nach Absatz 3 kein Kostenvergleich vorgenommen werden.

Sozialgericht München stärkt das Wohnen außerhalb von Einrichtungen

Das Sozialgericht München hat mit Beschluss vom 15. Mai 2023 klargestellt, dass Menschen mit Behinderungen Leistungen für das Wohnen außerhalb stationärer Einrichtungen beanspruchen können (Az. S 48 SO 131/23 ER). Im Eilverfahren verpflichtete es den Leistungsträger, nach dem Umzug der Antragstellerin die notwendigen Kosten der ambulanten Pflege und Betreuung vorläufig zu übernehmen.

Der Träger konnte dem Anspruch nicht entgegenhalten, dass die Versorgung in der eigenen Wohnung erheblich teurer war als die bisherige Unterbringung. Das Gericht sah die stationäre Versorgung in diesem Fall nicht als vergleichbare Leistung an.

Das bedeutet allerdings keine pauschale Bewilligung einer durchgehenden persönlichen Betreuung rund um die Uhr. Das Gericht legte einen überarbeiteten Kostenvoranschlag zugrunde; die Antragstellerin hatte angegeben, bis zu fünf Stunden allein bleiben zu können.

Zur Frage der Finanzierbarkeit verwies die Kammer auf die Verantwortung des Gesetzgebers und hielt fest: „Das geltende Recht kennt jedenfalls keinen allgemeinen ‚Kostenvorbehalt‘.“ Die Passage findet sich unter Randnummer 27 in der Veröffentlichung bei gesetze-bayern.de.

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Eilverfahren: Der Wunsch nach einem Umzug allein genügt nicht

Dass ein Anspruch grundsätzlich in Betracht kommt, bedeutet jedoch nicht, dass er sich sofort im Eilverfahren durchsetzen lässt. Das Landessozialgericht Baden-Württemberg verneinte mit Beschluss vom 31. Januar 2024 die dafür erforderliche Dringlichkeit, den sogenannten Anordnungsgrund (Az. L 2 SO 3402/23 ER-B).

Eine aktuelle Unterversorgung in der Einrichtung war nach Auffassung des Gerichts nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Zudem berücksichtigte es, dass bei einem Scheitern der geplanten Versorgung eine Rückkehr mangels freier Plätze erschwert sein könnte und eine vorläufige Entscheidung die Hauptsache vorwegnehmen würde.

Der Beschluss ist deshalb nicht als grundsätzliche Absage an das Wohnen in einer eigenen Wohnung zu verstehen. Auch das LSG hielt einen bloßen Kostenvergleich zwischen Einrichtung und eigener Wohnung für problematisch.

Nach seiner vorläufigen Einschätzung kommt vielmehr ein Vergleich unterschiedlicher Versorgungsmodelle innerhalb der eigenen Wohnung in Betracht, etwa eines Persönlichen Budgets und der Versorgung durch Sachleistungen eines Pflegedienstes. Das Wunsch- und Wahlrecht bedeutet somit nicht, dass jeder angebotene Preis übernommen werden muss.

Die Entscheidung zeigt vor allem, dass Betroffene im Eilverfahren konkret darlegen müssen, warum ihnen das Abwarten der regulären gerichtlichen Entscheidung nicht zuzumuten ist.

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Sozialgericht Halle: Selbstbestimmtes Wohnen auch im Alter

Auch der Beschluss des Sozialgerichts Halle vom 11. April 2024 stärkt die Rechte pflegebedürftiger Menschen (Az. S 7 SO 9/24 ER). Er betrifft eine ältere Frau, die nach Schlaganfällen halbseitig gelähmt war und weiterhin zu Hause leben wollte.

Das Gericht stellte fest, dass sie Leistungen der Hilfe zur Pflege beziehungsweise der Eingliederungshilfe für eine 24-Stunden-Assistenz in Anspruch nehmen kann. Menschen im Rentenalter sind nicht allein wegen ihres Alters von der Eingliederungshilfe ausgeschlossen.

In Betracht kommen Hilfe zur Pflege im Arbeitgeber-Assistenz-Modell nach § 64f Abs. 3 SGB XII und Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX, auch als Persönliches Budget. Der Anspruch setzt laut Gericht nicht voraus, dass die betroffene Person sämtliche Arbeitgeberaufgaben selbst ausüben kann, wenn die erforderliche Unterstützung durch andere gewährleistet ist.

Unterstützung bei Arbeitgeberaufgaben bedeutet dabei nicht, dass diese Aufgaben entfallen. Es muss zuverlässig organisiert sein, wer beispielsweise Dienstpläne, Lohnabrechnungen und Vertretungen übernimmt.

Wichtig ist die Reichweite des Beschlusses: Das Gericht sprach noch kein konkret beziffertes Assistenzbudget zu. Die Voraussetzungen für die beantragte Leistung waren noch nicht vollständig glaubhaft gemacht; die praktische Umsetzung musste weiter geklärt werden.

Der Leistungsträger muss bei der Umsetzung helfen

Das Sozialgericht Halle stellte außerdem fest, dass der zuständige Träger die Antragstellerin bei der Umsetzung der 24-Stunden-Assistenz unterstützen muss. Die Beratung darf sich nicht darauf beschränken, einen Platz in einer stationären Einrichtung zu suchen, wenn die betroffene Person weiter zu Hause leben möchte.

Für einen geplanten Umzug sollten der tägliche Assistenzbedarf, die Organisation der Versorgung und die voraussichtlichen Kosten möglichst früh dokumentiert werden. Das Versorgungskonzept sollte auch den Unterstützungsbedarf in der Nacht sowie Vertretungen bei Krankheit und Urlaub abdecken.

Wer gerichtlichen Eilrechtsschutz benötigt, muss zusätzlich die konkreten Nachteile belegen, die durch weiteres Abwarten entstehen. Dafür können beispielsweise ärztliche Stellungnahmen und konkrete Nachweise über Versorgungslücken hilfreich sein.

Quellen

§ 104 SGB IX: Leistungen nach der Besonderheit des Einzelfalles

Sozialgericht München, Beschluss vom 15. Mai 2023 – S 48 SO 131/23 ER

Landessozialgericht Baden-Württemberg, Beschluss vom 31. Januar 2024 – L 2 SO 3402/23 ER-B

Sozialgericht Halle, Beschluss vom 11. April 2024 – S 7 SO 9/24 ER