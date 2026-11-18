Wie viel Steuern müssen Rentner 2026 zahlen? Unsere Beispielrechnung zeigt, dass bei einer monatlichen Bruttorente von 1.000 oder 1.300 Euro keine Einkommensteuer anfällt. Bei 1.800 Euro Rente werden dagegen rund 500 Euro und bei 2.000 Euro rund 862 Euro Einkommensteuer im Jahr fällig.

Die Berechnungen gelten für Menschen, die 2026 in Rente gehen, und beruhen auf bestimmten Annahmen. Wie hoch die Steuer tatsächlich ausfällt, hängt unter anderem von weiteren Einkünften, Versicherungsbeiträgen und persönlichen Freibeträgen ab.

Wichtig ist, dass Rentner auch dann eine Steuererklärung abgeben müssen, wenn sie am Ende keine Einkommensteuer zahlen. Bei 1.300 Euro Monatsrente besteht in unserem Beispiel eine Abgabepflicht, obwohl die Steuerberechnung null Euro ergibt.

Für wen die Steuertabelle gilt

Die Berechnung betrifft eine alleinstehende, in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Person, die seit Januar 2026 erstmals eine gesetzliche Altersrente erhält und keine weiteren Einkünfte hat. Sie ist in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert, hat ein Kind und zahlt keine Kirchensteuer.

Die vier Rentenbeträge sind Bruttobeträge im Jahresdurchschnitt, aus denen sich die jeweilige Jahresrente ergibt. Wer seine tatsächliche Jahresrente berechnet, muss sämtliche Monatszahlungen einschließlich einer Rentenanpassung berücksichtigen.

Unterstellt wird ein ganzjähriger Krankenkassen-Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent; zusammen mit dem eigenen allgemeinen Krankenversicherungsanteil ergibt das 8,75 Prozent der Rente.

Hinzu kommen 3,6 Prozent Pflegeversicherung, sodass die selbst getragenen Beiträge im Modell insgesamt 12,35 Prozent betragen.

Die Aufteilung der Beiträge erläutert die Deutsche Rentenversicherung; der tatsächliche Zusatzbeitrag hängt von der Krankenkasse ab. Zusätzlich berücksichtigt die Rechnung 102 Euro Werbungskosten-Pauschbetrag und 36 Euro Sonderausgaben-Pauschbetrag, weitere persönliche Abzüge bleiben zunächst unberücksichtigt.

So hoch ist die Einkommensteuer bei den vier Rentenbeträgen

Monatsbruttorente im Jahresdurchschnitt Jahresbruttorente Zu versteuerndes Einkommen, abgerundet Einkommensteuer 2026 Rechnerisch pro Monat 1.000 Euro 12.000 Euro 8.460 Euro 0 Euro 0 Euro 1.300 Euro 15.600 Euro 11.039 Euro 0 Euro 0 Euro 1.800 Euro 21.600 Euro 15.338 Euro 500 Euro 41,67 Euro 2.000 Euro 24.000 Euro 17.058 Euro 862 Euro 71,83 Euro

Die Monatswerte verteilen die Jahressteuer lediglich rechnerisch auf zwölf Monate. Ein Solidaritätszuschlag fällt in diesen vier Fällen nicht an.

Warum 1.000 und 1.300 Euro Rente ohne Einkommensteuer bleiben

Der Grundfreibetrag beträgt 2026 für Alleinstehende 12.348 Euro und bezieht sich auf das zu versteuernde Einkommen. Bis zu diesem Betrag setzt der gesetzliche Einkommensteuertarif die Steuer auf null Euro.

Bei 1.000 Euro Monatsbruttorente bleiben nach den Abzügen im Modell 8.460 Euro zu versteuerndes Einkommen übrig. Bei 1.300 Euro sind es 11.039,40 Euro und damit ebenfalls weniger als der Grundfreibetrag.

Bei 1.800 Euro Rente werden im Beispiel 500 Euro Steuer fällig

Aus 21.600 Euro Jahresbruttorente ergeben sich im Modell nach allen angesetzten Abzügen 15.338,40 Euro zu versteuerndes Einkommen. Darauf entfallen nach dem Tarif 2026 insgesamt 500 Euro Einkommensteuer, umgerechnet rund 41,67 Euro monatlich.

Die Steuer steigt dabei stufenlos mit dem Einkommen. Wer den Grundfreibetrag überschreitet, verliert dessen Entlastung daher nicht schlagartig für das gesamte Einkommen.

2.000 Euro Rente: So entstehen die 862 Euro Jahressteuer

Bei einem erstmaligen Rentenbeginn 2026 unterliegen nach § 22 Einkommensteuergesetz zunächst 84 Prozent der gesetzlichen Rente der Besteuerung. Bei 24.000 Euro Jahresbruttorente sind das 20.160 Euro.

Davon gehen im Beispiel 2.964 Euro eigene Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie die Pauschbeträge von 102 und 36 Euro ab. Übrig bleiben 17.058 Euro zu versteuerndes Einkommen, aus denen sich 862 Euro Einkommensteuer ergeben.

84 Prozent Besteuerungsanteil bedeuten also keineswegs 84 Prozent Steuern. Die Jahressteuer entspricht in diesem Beispiel rund 3,6 Prozent der Jahresbruttorente.

Was bei 2.000 Euro Rente tatsächlich verfügbar bleibt

Die Sozialbeiträge belasten das Monatsbudget im Beispiel stärker als die Einkommensteuer: Von 2.000 Euro Bruttorente gehen rechnerisch 247 Euro für Kranken- und Pflegeversicherung ab. Nach zusätzlicher Berücksichtigung der durchschnittlichen Steuerbelastung von 71,83 Euro bleiben rund 1.681,17 Euro monatlich.

Wer mit „2.000 Euro Rente“ bereits den ausgezahlten Bankbetrag meint, kann die entsprechende Tabellenzeile deshalb nicht übernehmen. Die dazugehörige Bruttorente ist höher und muss als Ausgangswert eingesetzt werden.

Warum ein früherer Rentenbeginn die Rechnung verändert

Für ältere Rentenjahrgänge gelten andere Besteuerungsanteile und persönliche Rentenfreibeträge. Deshalb können zwei Menschen mit derselben heutigen Bruttorente unterschiedlich hohe Steuern zahlen.

Der steuerfreie Rententeil wird grundsätzlich anhand des Jahres nach dem Rentenbeginn als Eurobetrag festgeschrieben; regelmäßige Rentenanpassungen erhöhen diesen Freibetrag nicht. Wer bereits 2005 Rente bezog, darf daher nicht einfach die Hälfte seiner heutigen Rente als steuerfrei ansetzen.

Wie sich das Jahr des Rentenbeginns auf die mögliche steuerfreie Bruttorente auswirkt, zeigt unsere Steuertabelle für Rentner 2026. Die dort verwendeten Berechnungsannahmen müssen bei einem Vergleich mit persönlichen Versicherungsbeiträgen ebenfalls beachtet werden.

Bei 1.300 Euro kann die Steuererklärung trotzdem Pflicht sein

Im 1.300-Euro-Beispiel beträgt der steuerpflichtige Rententeil 13.104 Euro jährlich und nach Abzug des Werbungskosten-Pauschbetrags 13.002 Euro. Dieser Gesamtbetrag der Einkünfte liegt bereits über dem Grundfreibetrag von 12.348 Euro und löst unter den beschriebenen Voraussetzungen grundsätzlich die Erklärungspflicht nach § 56 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung aus.

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Erst die anschließend berücksichtigten Kranken- und Pflegebeiträge sowie der Sonderausgaben-Pauschbetrag drücken das zu versteuernde Einkommen auf 11.039,40 Euro. Das Ergebnis lautet somit: Steuererklärung erforderlich, Einkommensteuer null Euro.

Die Unterscheidung erläutert auch unser Beitrag zur Frage, wann Rentner keine Steuererklärung mehr abgeben müssen. Ein Steuerbescheid über null Euro beweist für sich genommen keine Befreiung von der Abgabepflicht.

Ehepartner und zusätzliche Einkünfte verändern das Ergebnis

Bei zusammen veranlagten Ehepaaren bleiben 2026 rechnerisch 24.696 Euro des gemeinsamen zu versteuernden Einkommens ohne Einkommensteuer. Hat nur ein Partner die hier berechnete 2.000-Euro-Rente und der andere keinerlei Einkünfte, fällt unter den übrigen Modellannahmen deshalb keine Einkommensteuer an.

Kommen dagegen steuerpflichtige Einkünfte des Partners, Mieteinkünfte oder eine zusätzliche Betriebsrente hinzu, muss die Berechnung neu erfolgen. Auch ein Rentenbeginn während des Jahres mit vorherigem Arbeitslohn lässt sich aus der Tabelle nicht ablesen.

Persönliche Abzüge können die Steuer weiter senken

Die Tabelle berücksichtigt bereits die eigenen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie die beiden Pauschbeträge. Höhere nachgewiesene Werbungskosten können an die Stelle der Werbungskostenpauschale treten; begünstigte Handwerkerleistungen können die berechnete Steuer zusätzlich direkt senken.

Nach § 35a Einkommensteuergesetz kommen bei begünstigten Handwerkerleistungen 20 Prozent der Arbeitskosten, höchstens 1.200 Euro jährlich, als Steuerermäßigung infrage. Voraussetzung sind unter anderem eine Rechnung und die Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers.

Weitere Möglichkeiten beschreibt unser Überblick über zwölf Ausgaben, die Rentner steuerlich geltend machen können. Gerade bei überschaubaren Steuerbeträgen können berücksichtigungsfähige Ausgaben das Ergebnis deutlich verändern.

Praxisbeispiel: Aus 862 Euro werden 662 Euro

Der fiktive Rentner Klaus erfüllt sämtliche Modellannahmen und erhält 2026 im Jahresdurchschnitt 2.000 Euro gesetzliche Bruttorente monatlich. Seine zunächst berechnete Einkommensteuer beträgt 862 Euro.

Für eine begünstigte Reparatur in seiner Wohnung zahlt er zusätzlich 1.000 Euro reine Arbeitskosten per Überweisung und reicht die Rechnung mit seiner Steuererklärung ein. Werden diese Kosten vollständig nach § 35a EStG anerkannt, sinkt seine Einkommensteuer um 200 Euro auf 662 Euro im Jahr.

Sieben Fragen und Antworten zur Steuer auf die Rente

Wie viel Einkommensteuer fällt bei 1.000 Euro Rente an?

In der beschriebenen Modellrechnung für 2026 beträgt die Einkommensteuer null Euro. Bei weiteren steuerpflichtigen Einkünften kann sich ein anderes Ergebnis ergeben.

Muss ich bei 1.300 Euro Rente Steuern zahlen?

Unter den Modellannahmen fällt keine Einkommensteuer an. Eine Steuererklärung ist dennoch grundsätzlich erforderlich, weil der Gesamtbetrag der Einkünfte vor dem Abzug der Versicherungsbeiträge über dem Grundfreibetrag liegt.

Wie hoch ist die Steuer bei 1.800 Euro Rente?

Für einen alleinstehenden Neurentner des Jahres 2026 entstehen im Modell 500 Euro Einkommensteuer jährlich. Das entspricht rechnerisch rund 41,67 Euro im Monat.

Wie viel Einkommensteuer entsteht bei 2.000 Euro Rente?

Die Modellrechnung ergibt 862 Euro Einkommensteuer im Jahr beziehungsweise rund 71,83 Euro monatlich. Zusätzliche persönliche Abzüge oder Steuerermäßigungen können diesen Betrag verringern.

Beziehen sich die Beträge auf die Brutto- oder die Nettorente?

Gemeint ist die gesetzliche Bruttorente im Jahresdurchschnitt. Der bereits um Kranken- und Pflegebeiträge gekürzte Überweisungsbetrag ist eine andere Rechengröße.

Gelten die Steuerbeträge auch für langjährige Rentner?

Die Tabelle berechnet ausschließlich einen erstmaligen Rentenbeginn im Januar 2026. Bei früherem Rentenbeginn muss stattdessen mit dem persönlichen steuerfreien Rentenbetrag gerechnet werden.

Zieht die Rentenversicherung die Einkommensteuer automatisch ab?

Die Deutsche Rentenversicherung behält von der gesetzlichen Rente keine Einkommensteuer ein. Ob und wie viel zu zahlen ist, ergibt sich aus der Festsetzung durch das Finanzamt.

Quellen

§ 22 EStG – Besteuerung gesetzlicher Renten und Besteuerungsanteil bei Rentenbeginn 2026.

§ 32a EStG – Einkommensteuertarif 2026 und Grundfreibetrag von 12.348 Euro.

§ 56 EStDV – Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung.

§ 35a EStG – Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen.

Deutsche Rentenversicherung – Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Rentner.