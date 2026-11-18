Kühlschrank richtig einstellen: Wann Stufe 2 oder 3 reicht und Strom spart

Sabine hat das Drehrad ihres Kühlschranks seit Monaten auf Stufe 5. Ein Thermometer zeigt im oberen Fach 3 Grad, und der Joghurt ist beim Frühstück so kalt, dass sie ihn erst einmal stehen lässt.

Sie stellt den Regler probeweise eine Stufe niedriger. Am nächsten Morgen misst sie im selben Fach 4,5 Grad.

Was die Zahlen am Drehrad bedeuten

Bei vielen Kühlschränken mit mechanischem Regler kühlt das Gerät umso stärker, je höher die Zahl ist. Bei einer Digitalanzeige, die Grad Celsius anzeigt, bedeutet die kleinere Zahl dagegen eine niedrigere Temperatur.

Stufe 2 oder 3 kann bei einem herkömmlichen Gerät genügen. Welche Stufe in der eigenen Küche passt, hängt vom Modell und von der Umgebungstemperatur ab.

Sieben Grad sind die Obergrenze für den Kühlschrank

Die Verbraucherzentrale nennt 7 Grad im oberen Fach als Richtwert zum Stromsparen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt aus hygienischer Sicht höchstens 7 Grad und bevorzugt eine Temperatur unter 5 Grad. Verbraucherzentrale · Bundesinstitut für Risikobewertung

Für empfindliche Lebensmittel gelten die Kühlhinweise auf der Verpackung. Steht auf abgepacktem Hackfleisch „bei höchstens 2 Grad lagern“ und lässt sich diese Temperatur zu Hause nicht einhalten, empfiehlt das Bundesinstitut, das Hackfleisch noch am Einkaufstag zu verbrauchen.

Temperaturen im Kühlschrank und Gefriergerät Bereich Orientierung Oberes Fach im Kühlschrank 7 °C als Energiesparrichtwert. Aus hygienischer Sicht empfiehlt das BfR für den Kühlschrank möglichst unter 5 °C. Kälteste Zone im Kühlschrank Bei vielen Geräten direkt über dem Gemüsefach oder in einem eigenen Kaltlagerfach. Dort rohes Fleisch und rohen Fisch gut verpackt lagern und die Kühlhinweise beachten. Gefrierschrank oder Vier-Sterne-Gefrierfach −18 °C sind der übliche Richtwert.

So finden Sie die passende Einstellung

Legen Sie ein Kühlschrankthermometer ins obere Fach und messen Sie nach einigen Stunden bei weitgehend geschlossener Tür, etwa am nächsten Morgen. Prüfen Sie auch die Temperatur dort, wo Sie besonders empfindliche Lebensmittel lagern.

Ist das Gerät kälter als für Ihren Vorrat nötig, drehen Sie den Regler um eine Stufe herunter und messen erneut. Wenn die Küche im Sommer deutlich wärmer wird, lohnt es sich, erneut zu messen.

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Wie viel Strom eine wärmere Einstellung sparen kann

Laut Verbraucherzentrale kann jedes Grad zusätzlicher Kühlung den Stromverbrauch eines herkömmlichen Kühlschranks um rund sechs Prozent erhöhen. Wie viel auf der Rechnung ankommt, hängt vom Verbrauch des Geräts und vom eigenen Strompreis ab. Verbraucherzentrale zum Stromverbrauch

Wer mit einem Steckdosenmessgerät über mehrere vergleichbare Tage einen Minderverbrauch ermittelt, kann ihn auf das Jahr hochrechnen und mit dem Arbeitspreis pro Kilowattstunde multiplizieren. Weitere Tipps stehen im Beitrag zum Stromsparen im Haushalt.

Wer mit einer kleinen Rente oder mit Sozialleistungen auskommen muss, kann außerdem prüfen, ob der kostenlose Stromspar-Check infrage kommt.

Vier Fragen und Antworten zur Kühlschranktemperatur

Welche Stufe ist beim Kühlschrank die richtige?

Bei einem Gerät mit Drehrad ist Stufe 2 oder 3 ein möglicher Ausgangspunkt. Ein Thermometer zeigt, ob diese Einstellung für Ihre Lebensmittel ausreicht.

Sind 7 Grad für alle Lebensmittel kalt genug?

Manche Lebensmittel brauchen es kälter, etwa abgepacktes Hackfleisch mit einer vorgeschriebenen Lagertemperatur von höchstens 2 Grad. Prüfen Sie die Angabe auf der Packung und die Temperatur im vorgesehenen Fach.

Muss ich den Kühlschrank im Sommer höher stellen?

Das hängt vom Gerät und der Temperatur in der Küche ab. Stellen Sie am Drehrad eine höhere Stufe ein, wenn die Messung zeigt, dass es im Kühlschrank zu warm geworden ist.

Welche Temperatur braucht das Gefrierfach?

Für einen Gefrierschrank oder ein Vier-Sterne-Gefrierfach sind −18 Grad der Richtwert. Umweltbundesamt zur Temperatur von Kühl- und Gefriergeräten