0,00 Euro Steuern auf die Rente: Die neue Steuertabelle für Rentner

Mehr als 20.000 Euro Bruttorente im Jahr beziehen und trotzdem keine Einkommensteuer zahlen: Das ist 2026 möglich. Die aktuelle Tabelle des Bundesfinanzministeriums zeigt allerdings, wie stark die Beträge vom Jahr des Rentenbeginns abhängen.

Die Steuertabelle gilt für 2026

Die folgende Übersicht beruht auf der BMF-Tabelle zur Rentenbesteuerung 2026 vom Juni 2026. Sie beschreibt Modellfälle für Alleinstehende ohne weitere steuerlich relevante Einkünfte.

Erfasst sind Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, landwirtschaftlichen Alterskassen, berufsständischen Versorgungseinrichtungen und Basisrentenverträgen. Für Betriebsrenten, Riester-Leistungen oder Beamtenpensionen gelten andere steuerliche Regeln.

Bruttorenten ohne Einkommensteuer im BMF-Modell für 2026; alle Beträge in Euro Jahr des Rentenbeginns Jahresbruttorente 2026 Monatsbruttorente Januar bis Juni Monatsbruttorente Juli bis Dezember 2005 oder früher 20.295 1.656 1.726 2006 19.961 1.629 1.698 2007 19.677 1.606 1.674 2008 19.504 1.592 1.659 2009 19.281 1.573 1.640 2010 18.976 1.548 1.614 2011 18.745 1.530 1.595 2012 18.580 1.516 1.580 2013 18.412 1.502 1.566 2014 18.211 1.486 1.549 2015 18.089 1.476 1.539 2016 17.970 1.466 1.529 2017 17.774 1.450 1.512 2018 17.570 1.434 1.495 2019 17.367 1.417 1.477 2020 17.087 1.394 1.453 2021 17.021 1.389 1.448 2022 17.036 1.390 1.449 2023 17.120 1.397 1.456 2024 17.163 1.401 1.460 2025 17.201 1.404 1.463 2026 17.084 1.394 1.453

Die gerundeten Werte berücksichtigen Rentensteigerungen Ost, den allgemeinen Krankenversicherungsbeitrag ohne kassenindividuellen Zusatzbeitrag und den Pflegeversicherungsbeitrag ohne Kinderlosenzuschlag oder Kinderabschläge. Persönliche Versicherungsbeiträge und weitere Abzüge können das Ergebnis verändern.

Der Monatsbetrag für das zweite Halbjahr darf deshalb nicht einfach mit zwölf multipliziert werden. Für die Jahresbetrachtung gehören auch die niedrigeren Zahlungen des ersten Halbjahres dazu.

12.348 Euro Grundfreibetrag sind keine Bruttorentengrenze

Für 2026 beträgt der Grundfreibetrag bei Einzelveranlagung 12.348 Euro. Er bezieht sich nach § 32a Einkommensteuergesetz auf das zu versteuernde Einkommen, das erst nach mehreren Abzügen feststeht.

Ausgangspunkt ist die Jahresbruttorente, von der zunächst der steuerfreie Rententeil abgezogen wird. Anschließend werden unter anderem Werbungskosten und später die abzugsfähigen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge berücksichtigt.

Deshalb kann eine Bruttorente deutlich oberhalb von 12.348 Euro ohne Einkommensteuer bleiben. Umgekehrt reicht der Blick auf den monatlichen Überweisungsbetrag nicht aus, weil dort bereits Sozialversicherungsbeiträge abgezogen sein können.

Auch das Steuerjahr muss stimmen: Wer 2026 eine Steuererklärung für 2025 abgibt, benötigt die Werte für 2025. Damals lag der Grundfreibetrag bei 12.096 Euro.

84 Prozent steuerpflichtig bedeutet keinen Steuersatz von 84 Prozent

Bei einem Rentenbeginn 2026 beträgt der Besteuerungsanteil 84 Prozent, wie die Deutsche Rentenversicherung erläutert. Dieser Anteil bestimmt, welcher Teil der Rente zunächst in die steuerliche Berechnung eingeht.

Der tatsächliche Steuersatz ergibt sich erst aus dem zu versteuernden Einkommen und dem Einkommensteuertarif. Auch bei einem hohen Besteuerungsanteil kann die Einkommensteuer daher 0 Euro betragen.

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Für den Rentenbeginn 2025 beträgt der Besteuerungsanteil 83,5 Prozent, für 2024 sind es 83 Prozent. Diese Unterschiede erklären einen Teil der unterschiedlichen Tabellenwerte.

Warum Rentenerhöhungen die Rechnung verändern

Der persönliche Rentenfreibetrag wird grundsätzlich im Kalenderjahr nach dem Rentenbeginn als Eurobetrag festgeschrieben. Nach der Darstellung der Deutschen Rentenversicherung zur Rentenbesteuerung erhöhen regelmäßige Rentenanpassungen diesen Freibetrag anschließend nicht.

Wer bereits 2005 Rente bezog, kann deshalb heute nicht pauschal die Hälfte seiner aktuellen Rente als steuerfrei behandeln. Die zwischenzeitlichen regulären Rentenerhöhungen fließen vollständig in den steuerpflichtigen Rententeil ein.

Ob daraus tatsächlich eine Steuerzahlung entsteht, hängt wiederum von Freibeträgen und Abzügen ab. Ein steuerfreies Vorjahr garantiert deshalb keinen steuerfreien Ruhestand auf Dauer.

Weitere Einkünfte können die Tabellenwerte unbrauchbar machen

Wer zusätzlich steuerpflichtige Einkünfte aus Vermietung, einer Betriebsrente oder einer Beschäftigung erzielt, braucht eine Gesamtberechnung. Die Rente kann unter dem Tabellenwert liegen und zusammen mit anderen Einkünften dennoch zu Einkommensteuer führen.

Auch beim Zusammentreffen einer eigenen gesetzlichen Rente mit einer Hinterbliebenenrente müssen die jeweils steuerlich relevanten Beträge gemeinsam betrachtet werden. Eine getrennte Prüfung jeder Rente anhand der Tabelle führt dann nicht zum richtigen Ergebnis.

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Bei zusammenveranlagten Ehepaaren beträgt der gemeinsame Grundfreibetrag 2026 insgesamt 24.696 Euro. Unterschiedliche Rentenbeginne, weitere Einnahmen und individuelle Abzüge müssen auch hier berücksichtigt werden.

0 Euro Steuer können trotzdem eine Steuererklärung erfordern

Die Pflicht zur Steuererklärung und die spätere Steuerzahlung werden an unterschiedlichen Stellen der Berechnung geprüft. Für Alleinstehende ohne Einkünfte mit Lohnsteuerabzug kommt es nach § 56 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung grundsätzlich darauf an, ob der Gesamtbetrag der Einkünfte den Grundfreibetrag übersteigt.

Abzugsfähige Versicherungsbeiträge können das zu versteuernde Einkommen anschließend wieder unter diese Grenze drücken. So entsteht die scheinbar widersprüchliche Situation, dass eine Erklärung vorgeschrieben ist und der Bescheid trotzdem keine Einkommensteuer ausweist.

Wer dauerhaft keine Steuer zahlt, kann das Finanzamt um Prüfung bitten, ob künftig auf Erklärungen verzichtet werden kann. Was dabei zu beachten ist, erläutert unser Beitrag „Keine Steuererklärung mehr als Rentner: Ein einziges Schreiben reicht aus“.

Eine Aufforderung des Finanzamts muss unabhängig von der eigenen Einschätzung beachtet werden. Die automatische Meldung der Rentendaten ersetzt eine bestehende Erklärungspflicht nicht.

Diese Abzüge können die Steuerlast weiter senken

Für die betreffenden Renteneinkünfte gilt nach § 9a Einkommensteuergesetz grundsätzlich ein Werbungskosten-Pauschbetrag von insgesamt 102 Euro jährlich. Höhere nachgewiesene Werbungskosten können an seine Stelle treten.

Selbst getragene Beiträge zur Basis-Krankenversicherung und zur Pflegepflichtversicherung zählen nach § 10 Einkommensteuergesetz zu den abzugsfähigen Sonderausgaben. Dadurch kann auch eine höhere Rente als der Tabellenbetrag ohne Einkommensteuer bleiben.

Medizinisch notwendige, selbst bezahlte Krankheitskosten können unter den Voraussetzungen des § 33 Einkommensteuergesetz als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden. Steuerlich wirkt sich dabei grundsätzlich nur der Betrag oberhalb der persönlichen zumutbaren Belastung aus.

Weitere Möglichkeiten beschreibt unser Überblick „Rente: 12 Dinge, die Rentner jetzt von der Steuer absetzen können“. Wer knapp oberhalb eines Tabellenwerts liegt, sollte seine tatsächlichen Ausgaben deshalb prüfen, bevor er eine Steuerzahlung einplant.

Sieben Fragen und Antworten zur neuen Steuertabelle für Rentner

Bis zu welcher Rentenhöhe fallen 2026 keine Steuern an?

Die BMF-Modellwerte reichen je nach Rentenbeginn von 17.021 bis 20.295 Euro Jahresbruttorente. Die persönliche Grenze hängt zusätzlich von weiteren Einkünften und den berücksichtigungsfähigen Abzügen ab.

Zeigt die Tabelle Brutto- oder Nettorenten?

Die Tabelle nennt Bruttorenten vor dem Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Der Überweisungsbetrag auf dem Konto ist deshalb für einen direkten Vergleich ungeeignet.

Muss ich bei Rentenbeginn 2026 tatsächlich 84 Prozent Steuern zahlen?

Nein, 84 Prozent bezeichnet den Besteuerungsanteil der Rente. Ob und wie viel Einkommensteuer entsteht, ergibt erst die vollständige Berechnung.

Bleibt mein Rentenfreibetrag bei einer Rentenerhöhung gleich?

Bei regelmäßigen Rentenanpassungen bleibt der festgeschriebene Rentenfreibetrag grundsätzlich unverändert. Die Erhöhung vergrößert deshalb den steuerpflichtigen Rententeil.

Muss ich trotz 0 Euro Einkommensteuer eine Erklärung abgeben?

Ja, das ist möglich, weil für die Erklärungspflicht grundsätzlich der Gesamtbetrag der Einkünfte zählt. Versicherungsbeiträge und weitere Abzüge können erst danach dazu führen, dass keine Einkommensteuer festgesetzt wird.

Wie hoch ist der Grundfreibetrag für Ehepaare?

Bei Zusammenveranlagung beträgt er 2026 insgesamt 24.696 Euro. Für das Ergebnis müssen die Einkünfte und Abzüge beider Ehepartner berücksichtigt werden.

Muss ich oberhalb des Tabellenwerts automatisch Steuern zahlen?

Nein, zusätzliche abzugsfähige Aufwendungen können das zu versteuernde Einkommen weiter senken. Die Tabelle liefert eine Orientierung, während der persönliche Steuerfall gesondert berechnet werden muss.