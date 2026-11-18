Wer für 2026 zum Lebensnachweis aufgefordert wurde und ihn noch nicht erledigt hat, sollte jetzt handeln. Nach dem aktuellen Hinweis des Renten Service ist das digitale Verfahren noch bis zum 25. November 2026 verfügbar.

Das Datum ist allerdings kein allgemeines Ende des Rentenanspruchs. Wer den digitalen Weg nicht nutzen kann, muss die erforderliche Lebensbescheinigung auf Papier nachreichen, statt die Angelegenheit aufzugeben.

Es geht nicht um sämtliche Rentner

Der Nachweis soll verhindern, dass Renten nach einem Todesfall weitergezahlt werden, und betrifft insbesondere bestimmte Rentenzahlungen ins Ausland. Eine allgemeine Pflicht für alle Rentner, im November ihre Existenz nachzuweisen, lässt sich daraus nicht ableiten.

Der Renten Service erklärt in seinen Fragen zum digitalen Lebensnachweis, dass Daten in immer mehr Ländern automatisch übermittelt werden. Wer seine Rentenanpassungsmitteilung ohne entsprechende Aufforderung bekommen hat, muss für diesen Nachweis in diesem Jahr nichts weiter veranlassen.

Zahlungen können bereits angehalten worden sein

Die Warnung kommt nicht erst für Ende November: Nach der aktuellen Mitteilung des Renten Service werden betroffene Zahlungen bei fehlendem Nachweis bereits ab Ende Oktober angehalten. Die Unterbrechung soll bestehen bleiben, bis der Nachweis eingegangen ist.

Deshalb ist es keine gute Idee, den 25. November als neue Schonfrist für die laufende Auszahlung zu verstehen. Wer einen Brief erhalten hat und inzwischen Geld vermisst, sollte Nachweis und Zahlungsstatus unverzüglich klären.

Digital oder Papier: Ein gültiger Weg genügt

Beim digitalen Verfahren erfolgt die Identifizierung über POSTIDENT am Smartphone oder Tablet. Die rentenberechtigte Person muss sich selbst identifizieren; Angehörige können nicht mit einer Vollmacht an ihre Stelle treten.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Wenn dieses Verfahren nicht möglich ist, bleibt die Papierbescheinigung der vorgesehene Ausweg. Eine Einsendung per E-Mail oder Fax wird laut Renten Service nicht akzeptiert.

Situation Was jetzt wichtig ist Aufforderung erhalten, Nachweis fehlt Sofort erledigen; die Auszahlung kann bereits unterbrochen sein. Digitaler Nachweis geplant Das Verfahren steht für 2026 noch bis 25. November zur Verfügung. Digitale Identifizierung nicht möglich Die Lebensbescheinigung auf Papier verwenden und die Vorgaben zur Bestätigung beachten. Mehrere Renten und mehrere Aufforderungen Jede angeforderte Rentenzahlung gesondert prüfen.

Ein erledigtes Schreiben kann zu wenig sein

Bei mehreren Renten verlangt der Renten Service nach seinem Hinweis zum Lebensnachweis für jede Rente mit eigener Aufforderung einen Nachweis. Wer beispielsweise Altersrente und Witwenrente erhält, sollte deshalb nicht nur einen Brief, sondern sämtliche Schreiben kontrollieren.

Wie leicht bei der Nachreichung weitere Verzögerungen entstehen, erläutert auch unser Beitrag Rente Ende Oktober gestoppt: Diese Fehler können die Nachzahlung verzögern. Der praktische Rat lautet: Zugang, Zuordnung und erfolgreichen Abschluss prüfen, nicht nur den Beginn des Vorgangs.

Beispiel aus der Praxis

Eine Rentnerin hat zwei Aufforderungen für ihre Altersrente und ihre Witwenrente erhalten, aber nur einen digitalen Nachweis abgeschlossen. Beim Abgleich der Rentennummern bemerkt sie den offenen Vorgang und erledigt ihn noch vor dem 25. November; einen bestimmten Termin für die Wiederaufnahme der Zahlung kann sie daraus allein nicht ableiten.

Drei Fragen und Antworten

Verliere ich am 25. November meinen Rentenanspruch?

Nein, dieses Datum bezeichnet die Verfügbarkeit des digitalen Nachweises für 2026. Ein fehlender erforderlicher Lebensnachweis kann jedoch die Auszahlung blockieren.

Kann meine Tochter den digitalen Nachweis für mich übernehmen?

Sie darf sich nicht an Ihrer Stelle identifizieren. Ist die persönliche digitale Identifizierung nicht möglich, ist die Papierbescheinigung zu verwenden.

Muss ich ohne Aufforderung vorsorglich einen Nachweis schicken?

Nach den Angaben des Renten Service nicht, wenn Ihre Rentenanpassungsmitteilung ohne Aufforderung zum Lebensnachweis eingegangen ist. Bei unklaren oder verlorenen Schreiben sollte der persönliche Fall beim Renten Service geklärt werden.