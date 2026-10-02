Rentner: Keine Steuererklärung mehr für Rentner?

Viele Rentner geben Jahr für Jahr eine Einkommensteuererklärung ab, obwohl das Finanzamt anschließend keine Einkommensteuer festsetzt. Daraus entsteht schnell die Frage: Muss die Erklärung dann überhaupt noch jedes Jahr abgegeben werden?

Die überraschende Antwort lautet: Nicht jeder Rentner ist automatisch zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Wer allerdings bisher regelmäßig erklärt hat, sollte die Abgabe keinesfalls einfach einstellen, ohne vorher zu prüfen, ob tatsächlich keine gesetzliche Abgabepflicht mehr besteht.

Rentner müssen nicht allein wegen ihrer Rente eine Steuererklärung abgeben

Der Bezug einer gesetzlichen Altersrente führt für sich genommen noch nicht automatisch dazu, dass jedes Jahr eine Einkommensteuererklärung beim Finanzamt eingereicht werden muss. Entscheidend sind die steuerpflichtigen Einkünfte und die persönliche Einkommenssituation.

Eine gesetzliche Rente gehört zwar grundsätzlich zu den steuerlich erfassten Einkünften. Das bedeutet jedoch weder, dass die gesamte Bruttorente versteuert werden muss, noch dass tatsächlich Einkommensteuer anfällt.

Gerade bei langjährigen Rentnern kann ein erheblicher Teil der Rente aufgrund des persönlichen Rentenfreibetrags steuerfrei bleiben. Hinzu kommen verschiedene Pauschalen und weitere steuerliche Abzugsmöglichkeiten.

2026 beträgt der Grundfreibetrag 12.348 Euro

Der steuerliche Grundfreibetrag beträgt im Jahr 2026 für Alleinstehende 12.348 Euro. Bei zusammenveranlagten Ehepaaren beziehungsweise eingetragenen Lebenspartnern beträgt der entsprechende Betrag 24.696 Euro.

Ein häufiger Fehler besteht darin, diesen Betrag unmittelbar mit der jährlichen Bruttorente zu vergleichen. Wer beispielsweise 20.000 Euro gesetzliche Jahresrente erhält, hat deshalb nicht automatisch ein zu versteuerndes Einkommen von 20.000 Euro.

Wie viel von einer gesetzlichen Rente steuerlich erfasst wird, hängt unter anderem vom Jahr des Rentenbeginns ab. Wer 2026 erstmals in Rente geht, hat beispielsweise einen Besteuerungsanteil von 84 Prozent.

Weitere Informationen zu den aktuellen Freibeträgen finden Rentner auch in unserer Übersicht zu den Steuerfreibeträgen für Rentner im Jahr 2026.

Rentenfreibetrag hängt vom Beginn der Rente ab

Der steuerfreie Teil einer gesetzlichen Rente richtet sich nach dem Jahr des Rentenbeginns. Für Rentner, die 2005 oder früher in den Ruhestand gegangen sind, lag der Besteuerungsanteil beispielsweise bei 50 Prozent.

Bei einem Rentenbeginn im Jahr 2025 beträgt der Besteuerungsanteil 83,5 Prozent, bei einem Rentenbeginn 2026 sind es 84 Prozent. Daraus wird der persönliche steuerfreie Rentenbetrag ermittelt.

Dieser Freibetrag wird anschließend grundsätzlich als Eurobetrag festgeschrieben. Reguläre Rentenerhöhungen erhöhen den persönlichen Rentenfreibetrag daher normalerweise nicht.

Das ist auch der Grund, warum Rentner nach mehreren Rentenerhöhungen erstmals in einen Bereich gelangen können, in dem eine Steuererklärung oder sogar eine tatsächliche Steuerzahlung erforderlich wird. Wie hoch eine Bruttorente unter bestimmten Voraussetzungen noch steuerfrei bleiben kann, zeigt auch unsere Steuertabelle für Rentner 2026.

0 Euro Einkommensteuer bedeutet nicht automatisch: keine Steuererklärung

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen der Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung und der später festgesetzten Einkommensteuer. Beides wird im Alltag häufig miteinander verwechselt.

Bei Rentnern, die keine Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis mit Lohnsteuerabzug beziehen, entsteht die Abgabepflicht grundsätzlich, wenn der Gesamtbetrag ihrer Einkünfte den Grundfreibetrag überschreitet. Für Alleinstehende liegt diese Grenze 2026 bei 12.348 Euro.

Der Gesamtbetrag der Einkünfte ist jedoch nicht dasselbe wie das zu versteuernde Einkommen. Nach der Ermittlung der Einkünfte können unter anderem bestimmte Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen die spätere Steuerberechnung weiter reduzieren.

Deshalb kann ein Rentner zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sein und nach der Berechnung trotzdem einen Steuerbescheid mit 0 Euro Einkommensteuer erhalten.

Warum Kranken- und Pflegeversicherung einen Unterschied machen können

Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung können steuerlich als Vorsorgeaufwendungen berücksichtigt werden. Sie können das zu versteuernde Einkommen deutlich reduzieren.

Hinzu kommen je nach persönlicher Situation beispielsweise außergewöhnliche Belastungen, Behinderten-Pauschbeträge oder andere Sonderausgaben. Dadurch kann das zu versteuernde Einkommen unter den Grundfreibetrag fallen, obwohl zuvor bereits eine Pflicht zur Abgabe der Erklärung entstanden ist.

Genau deshalb sollten Rentner nicht allein auf das Ergebnis ihres letzten Steuerbescheids schauen. Eine festgesetzte Steuer von 0 Euro beweist für sich genommen nicht, dass keine Erklärung eingereicht werden musste.

Diese drei Beträge dürfen Rentner nicht verwechseln

Begriff Bedeutung Warum wichtig? Bruttorente Tatsächlich ausgezahlte Rente vor Abzügen Sie entspricht nicht automatisch dem steuerpflichtigen Einkommen. Gesamtbetrag der Einkünfte Steuerlich ermittelte Einkünfte nach den dafür vorgesehenen Regeln Er kann bei reinen Renteneinkünften für die Abgabepflicht entscheidend sein. Zu versteuerndes Einkommen Betrag nach weiteren steuerlichen Abzügen Hierauf wird letztlich die Einkommensteuer berechnet.

Wann Rentner tatsächlich keine Steuererklärung mehr abgeben müssen

Liegt bei einem alleinstehenden Rentner ohne lohnsteuerpflichtige Einkünfte der Gesamtbetrag der Einkünfte nicht über dem Grundfreibetrag und besteht auch aus anderen Gründen keine Erklärungspflicht, kann die Pflicht zur jährlichen Einkommensteuererklärung entfallen. Das gilt allerdings immer nur anhand der jeweiligen Verhältnisse des betreffenden Steuerjahres.

Bei zusammenveranlagten Ehepaaren wird entsprechend mit dem doppelten Grundfreibetrag gearbeitet, sofern beide ausschließlich Einkünfte beziehen, die keinem Lohnsteuerabzug unterliegen. Im Jahr 2026 sind das 24.696 Euro.

Eine allgemeine Aussage wie „Wer keine Steuern zahlt, muss keine Erklärung abgeben“ wäre deshalb falsch. Ebenso falsch wäre die Aussage, jeder Rentner müsse automatisch jedes Jahr eine Steuererklärung einreichen.

Wer vom Finanzamt aufgefordert wird, muss reagieren

Besonders eindeutig ist die Situation, wenn das Finanzamt ausdrücklich eine Einkommensteuererklärung verlangt. Nach der Abgabenordnung besteht dann eine Abgabepflicht, auch wenn der Betroffene selbst davon ausgeht, dass keine Einkommensteuer entstehen wird.

Eine solche Aufforderung sollte deshalb niemals einfach ignoriert werden. Das gilt auch dann, wenn in mehreren Vorjahren jeweils ein Steuerbescheid mit 0 Euro festgesetzter Einkommensteuer ergangen ist.

Wer meint, inzwischen nicht mehr erklärungspflichtig zu sein, kann sich mit dem zuständigen Finanzamt in Verbindung setzen und die Situation klären. Das ist wesentlich sicherer, als die Steuererklärung ohne Rückmeldung einfach nicht mehr einzureichen.

Jahrelange Steuererklärungen verpflichten nicht automatisch für immer

Umgekehrt führt die Tatsache, dass jemand seit zehn oder zwanzig Jahren regelmäßig eine Steuererklärung abgegeben hat, nicht automatisch zu einer lebenslangen Erklärungspflicht. Entscheidend bleiben die gesetzlichen Voraussetzungen des jeweiligen Steuerjahres.

Wer beispielsweise früher zusätzliche Mieteinnahmen hatte, inzwischen aber nur noch eine geringe gesetzliche Rente erhält, kann heute anders zu beurteilen sein als vor einigen Jahren. Ähnliches gilt nach dem Wegfall einer Betriebsrente oder anderer Einkünfte.

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Rentner, die seit mehreren Jahren Steuererklärungen abgeben und regelmäßig keine Steuer zahlen, sollten deshalb prüfen, aus welchem Grund die Erklärung überhaupt eingereicht wird. Unter Umständen besteht inzwischen tatsächlich keine Pflicht mehr.

Rentenerhöhungen können die Situation später wieder verändern

Selbst wenn in einem Jahr keine Erklärung erforderlich ist, bedeutet das keine dauerhafte Befreiung für sämtliche kommenden Jahre. Die Einkommenssituation muss grundsätzlich für jedes Steuerjahr neu betrachtet werden.

Ein Grund dafür sind die regelmäßigen Rentenerhöhungen. Weil der persönliche Rentenfreibetrag bei normalen Rentenanpassungen nicht entsprechend wächst, erhöht sich durch die Rentenanpassung regelmäßig der steuerlich erfasste Teil der Rente.

Die Rentenerhöhung kann daher dazu führen, dass der Gesamtbetrag der Einkünfte irgendwann erstmals über die relevante Grenze steigt. Mehr dazu lesen Sie in unserem Beitrag darüber, warum Rentenerhöhungen zu höheren Steuerzahlungen führen können.

Zusätzliche Einkünfte können plötzlich eine Erklärung erforderlich machen

Besonders aufmerksam sollten Rentner sein, wenn zur gesetzlichen Rente weitere Einkünfte hinzukommen. Dazu können eine Betriebsrente, Mieteinnahmen, bestimmte Kapitaleinkünfte oder Einkünfte aus einer Beschäftigung gehören.

Auch die steuerliche Situation eines Ehepartners kann bei einer gemeinsamen Veranlagung Auswirkungen haben. Deshalb lassen sich allgemeine Rentengrenzen nur als Orientierung verwenden.

Wer beispielsweise eine kleine gesetzliche Rente erhält, aber zusätzlich eine größere Betriebsrente oder Mieteinnahmen bezieht, kann steuerlich deutlich anders behandelt werden als ein Rentner mit derselben gesetzlichen Rente ohne weitere Einkünfte.

Arbeiten im Ruhestand kann neue Steuerfragen auslösen

Seit 2026 gibt es zudem neue steuerliche Regeln für bestimmte Beschäftigungen nach Erreichen der Regelaltersgrenze. Wer neben seiner Rente arbeitet, sollte deshalb besonders genau prüfen, wie Arbeitslohn und Rente steuerlich zusammentreffen.

Sobald Arbeitslohn mit Lohnsteuerabzug hinzukommt, gelten für die Pflichtveranlagung andere Regeln als bei einem Rentner, der ausschließlich gesetzliche Renteneinkünfte bezieht. Eine einfache Gegenüberstellung der Renteneinkünfte mit dem Grundfreibetrag reicht dann nicht mehr aus.

Einen Überblick über weitere Neuerungen bietet unser Beitrag zu den Steueränderungen für Rentner im Jahr 2026.

Auch 1.300 Euro Monatsrente sagen noch nicht, ob Steuern fällig werden

Immer wieder wird nach einer festen monatlichen Rentengrenze gefragt, ab der Einkommensteuer anfällt. Eine solche allgemeingültige Grenze gibt es nicht.

Das Jahr des Rentenbeginns, der persönliche Rentenfreibetrag, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie zusätzliche Einkünfte verändern das Ergebnis. Zwei Rentner mit derselben Bruttorente können deshalb unterschiedlich hohe steuerpflichtige Einkünfte haben.

Wie stark sich das auswirken kann, zeigt unsere Beispielrechnung zur Frage, welche Steuer bei 1.300 Euro Rente im Jahr 2026 entstehen kann.

Keine Steuererklärung mehr: Rentner sollten nicht einfach aufhören

Wer über Jahre keine Einkommensteuer zahlen musste, kann beim zuständigen Finanzamt nachfragen, ob weiterhin eine Erklärung erwartet wird. Das ist vor allem sinnvoll, wenn sich die Einkommensverhältnisse seit Jahren kaum verändert haben.

Eine solche Rückfrage schützt allerdings nicht davor, dass in einem späteren Jahr erneut eine gesetzliche Abgabepflicht entsteht. Steigen die Rente oder andere Einkünfte, muss die Situation erneut geprüft werden.

Auch eine frühere Auskunft des Finanzamts sollte daher nicht als dauerhafte Freistellung für die gesamte Rentenzeit verstanden werden. Steuerliche Veränderungen können jederzeit dazu führen, dass wieder eine Erklärung erforderlich ist.

Praxisbeispiel: Steuererklärung trotz 0 Euro Steuer

Rentnerin Ingrid erhält eine gesetzliche Altersrente und hat keine weiteren Einkünfte. Nach Berücksichtigung ihres persönlichen Rentenfreibetrags und der Werbungskosten liegt ihr Gesamtbetrag der Einkünfte über dem Grundfreibetrag von 12.348 Euro.

Damit kann sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sein. Durch ihre abzugsfähigen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie weitere Sonderausgaben sinkt ihr zu versteuerndes Einkommen anschließend jedoch so weit, dass keine Einkommensteuer festgesetzt wird.

Ingrid darf daraus nicht schließen, dass die Steuererklärung überflüssig war. Die Abgabepflicht und die tatsächliche Steuerbelastung werden nach unterschiedlichen Rechenschritten beurteilt.

Fazit: Für manche Rentner kann die jährliche Steuererklärung tatsächlich entfallen

Rentner müssen nicht allein deshalb jedes Jahr eine Einkommensteuererklärung abgeben, weil sie eine gesetzliche Rente beziehen. Wer dauerhaft geringe steuerpflichtige Einkünfte hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen von der Abgabepflicht verschont bleiben.

Entscheidend ist jedoch nicht allein die Höhe der Bruttorente und auch nicht der Umstand, dass bisher keine Einkommensteuer gezahlt werden musste. Besonders wichtig sind der Gesamtbetrag der Einkünfte, weitere Einnahmen und eine mögliche Aufforderung des Finanzamts.

Wer bislang jedes Jahr eine Erklärung eingereicht hat und regelmäßig einen Steuerbescheid mit 0 Euro erhält, kann daher prüfen lassen, ob eine weitere Abgabe tatsächlich erforderlich ist. Eigenmächtig sollte die Steuererklärung jedoch nicht eingestellt werden.

Häufige Fragen zur Steuererklärung für Rentner

Muss jeder Rentner eine Steuererklärung abgeben?

Nein. Allein der Bezug einer gesetzlichen Rente löst keine automatische jährliche Abgabepflicht für jeden Rentner aus. Es kommt auf die Höhe und Art der steuerpflichtigen Einkünfte sowie auf weitere persönliche Voraussetzungen an.

Wie hoch ist der Grundfreibetrag für Rentner 2026?

Der Grundfreibetrag beträgt 2026 für Alleinstehende 12.348 Euro. Bei zusammenveranlagten Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnern beträgt er 24.696 Euro.

Wenn ich keine Einkommensteuer zahle, muss ich trotzdem eine Erklärung abgeben?

Das ist möglich. Die gesetzliche Abgabepflicht kann bereits bestehen, obwohl nach Sonderausgaben, Vorsorgeaufwendungen oder anderen Abzügen letztlich keine Einkommensteuer entsteht.

Kann ich einfach aufhören, eine Steuererklärung einzureichen?

Das sollten Rentner nicht tun, solange nicht feststeht, dass keine Abgabepflicht mehr besteht. Hat das Finanzamt ausdrücklich zur Abgabe aufgefordert, muss grundsätzlich eine Erklärung eingereicht werden.

Warum können Rentenerhöhungen später zu einer Steuererklärung führen?

Der persönliche Rentenfreibetrag steigt bei normalen Rentenanpassungen grundsätzlich nicht mit. Dadurch erhöhen regelmäßige Rentensteigerungen den steuerlich erfassten Anteil der Rente und können eine bisherige Situation verändern.

Was sollten Rentner tun, die seit Jahren 0 Euro Einkommensteuer zahlen?

Sie sollten prüfen, ob überhaupt noch eine gesetzliche Abgabepflicht besteht, und bei Unsicherheit das zuständige Finanzamt, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein ansprechen. Eine dauerhafte Abgabepflicht entsteht nicht allein dadurch, dass in den vergangenen Jahren regelmäßig Steuererklärungen eingereicht wurden.