Bürgergeld: Jobcenter-Verwaltungsakt ab Juli – 169 Euro sofort vollziehbar

Ab dem 1. Juli 2026 kann das Jobcenter bei einem verpassten Termin sofort einen Verpflichtungsbescheid nach § 15b SGB II erlassen und damit verbindlich festlegen, welche Eingliederungspflichten ein Leistungsberechtigter zu erfüllen hat.

Das Schlichtungsverfahren ist mit dem 13. SGB II-Änderungsgesetz ersatzlos gestrichen worden. Wer dann Widerspruch einlegt, geht davon aus, dass die angeordneten Pflichten damit aufgeschoben sind. Das ist falsch, und dieser Irrtum kann drei Monate lang rund 169 Euro im Monat kosten.

§ 15b SGB II ab Juli 2026: Wie der Sofortmechanismus das Schlichtungsverfahren ersetzt

Das 13. SGB II-Änderungsgesetz, vom Bundestag am 5. März 2026 beschlossen und vom Bundesrat am 27. März 2026 gebilligt, schreibt die Regeln zum Kooperationsplan grundlegend um. Das Schlichtungsverfahren existiert ab Juli 2026 nicht mehr.

An seine Stelle tritt ein System, das schnell und ohne Vermittlung funktioniert: das Jobcenter erlässt, vollzieht und sanktioniert. Wer sich dagegen wehren will, muss aktiv vorgehen.

Nach dem reformierten Recht kann das Jobcenter, wenn eine Person ohne wichtigen Grund nicht zum Kooperationsplan-Gespräch erscheint, sofort einen Verpflichtungsbescheid erlassen. Kein zweiter Gesprächsversuch, keine Schlichtung. Der Bescheid kommt direkt, mit Rechtsfolgenbelehrung und Sanktionsdrohung. Wer einen solchen Bescheid erhält, steht vor vier Wochen Frist und zwei Rechtsmitteln, die gleichzeitig eingesetzt werden müssen.

Wichtiger Grund schützt nur, wenn er gemeldet wird. Krankheit ist anerkannt, aber das Jobcenter muss noch am selben oder spätestens am nächsten Werktag informiert werden, Attest inklusive. Wer schweigt, verliert den Einwand. Der Bescheidinhalt ist abschließend begrenzt: zumutbare Arbeit oder Ausbildung, Eingliederungsmaßnahmen, Integrationskurse und Deutschsprachförderung. Medizinische Behandlungen gehören nicht dazu.

§ 39 SGB II: Warum der Widerspruch den Bescheid nicht stoppt

Hier liegt die Fehlannahme, die die meisten Betroffenen in ernsthafte Schwierigkeiten bringt. Im allgemeinen Verwaltungsrecht gilt: Widerspruch hat aufschiebende Wirkung, der Verwaltungsakt darf bis zur Entscheidung nicht vollzogen werden. Für Verpflichtungsbescheide in der Grundsicherung gilt dieser Grundsatz nicht.

§ 39 SGB II schließt die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage ausdrücklich aus für alle Verwaltungsakte, die Pflichten erwerbsfähiger Leistungsberechtigter bei der Eingliederung in Arbeit regeln. Ein Verpflichtungsbescheid nach dem neuen Recht fällt genau in diese Kategorie.

Das bedeutet: Wer Widerspruch einlegt, muss die angeordneten Pflichten trotzdem sofort erfüllen. Wer das nicht tut, riskiert einen Sanktionsbescheid, unabhängig davon, ob der Widerspruch berechtigt ist. Das Jobcenter wartet nicht auf die Entscheidung. Widerspruch ist notwendig und unbedingt einzulegen, aber er allein genügt nicht. Wer die Pflichten aufhalten will, braucht einen Eilantrag beim Sozialgericht.

Schritt 1: Den Bescheid auf Fehler prüfen, bevor Sie antworten

Jeder Fehler im Bescheid ist ein rechtlicher Hebel. Vier Prüfpunkte sollten zuerst durchgegangen werden. Ist eine Rechtsfolgenbelehrung enthalten, die Höhe, Dauer und Rechtsgrundlage der möglichen Kürzung benennt? Fehlt sie, ist der Bescheid angreifbar.

Enthält der Bescheid nur Pflichten aus dem abschließenden Katalog, keine Therapien, keine Arzttermine? Sind die Pflichten konkret, mit Angabe von Anzahl, Frist und Träger? Und wurde die Einladung nachweisbar zugestellt? Wer Einwände gegen die Zustellung hat, sollte das sofort schriftlich beim Jobcenter anzeigen.

Thomas B., 51 Jahre, aus Leipzig, erhält Ende Juli 2026 einen Verpflichtungsbescheid. Das Jobcenter hat ihm aufgegeben, täglich Bewerbungsaktivitäten zu dokumentieren und die Nachweise monatlich persönlich vorzulegen. Thomas hatte den Kooperationsplan-Termin wegen eines Arztbesuchs ohne Meldung versäumt.

Der Bescheid enthält statt einer konkreten Rechtsfolgenbelehrung nur: „Bei Nichterfüllung können Leistungen gemindert werden.” Keine Angabe zur Höhe, keine Rechtsgrundlage, keine Dauer. Thomas legt Widerspruch ein und benennt diesen Mangel ausdrücklich. Damit ist die inhaltliche Grundlage für einen Eilantrag beim Sozialgericht geschaffen, der durch den Begründungsmangel erhebliches Gewicht bekommt.

Schritt 2: Widerspruch einlegen: Frist, Form, Begründung

Der Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids schriftlich beim Jobcenter eingehen. Als Bekanntgabezeitpunkt gilt beim brieflichen Versand der dritte Tag nach Aufgabe zur Post, sofern keine spätere Zustellung nachweisbar ist.

Wer die Frist versäumt, verliert die Möglichkeit, den Bescheid anzufechten: Er wird bestandskräftig und bildet dann die Sanktionsgrundlage ohne weiteren Rechtsweg. Der Widerspruch muss mindestens benennen, gegen welchen Bescheid er sich richtet. Eine Begründung ist rechtlich nicht vorgeschrieben, ohne sie prüft das Jobcenter nur auf offensichtliche Fehler.

Wer die im ersten Schritt identifizierten Mängel konkret benennt, zwingt die Behörde zu einer Sachprüfung. Die Punkte gehören als nummerierte Einwände in die Begründung, mit direktem Bezug auf den jeweiligen Textteil des Bescheids: fehlende Rechtsfolgenbelehrung,

Pflichten außerhalb des Eingliederungskatalogs, Verletzung des Bestimmtheitsgebots. Enthält der Bescheid keine Rechtsbehelfsbelehrung, verlängert sich die Widerspruchsfrist auf ein Jahr. Trotzdem sofort handeln: Der Bescheid bleibt vollstreckbar, die Sanktionsgefahr besteht weiter.

Schritt 3: Eilantrag beim Sozialgericht, um die Pflichten wirklich zu stoppen

Wer die angeordneten Pflichten nicht sofort erfüllen kann oder will, ohne eine Sanktion zu riskieren, stellt parallel zum Widerspruch einen Eilantrag beim zuständigen Sozialgericht. Das Ziel ist die Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs nach § 86b SGG.

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Solange das Gericht diese Anordnung trifft, darf das Jobcenter die Pflichten nicht vollziehen. Das Gericht prüft, ob ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Bescheids bestehen, also ob einer der im ersten Schritt identifizierten Fehler vorliegt, und ob ein sofortiger Vollzug eine unbillige Härte darstellt. Der Eilantrag ist kostenlos und erfordert keinen Anwalt, ein Anwalt erhöht aber die Erfolgschancen erheblich.

Widerspruch und Eilantrag müssen zeitlich zusammen laufen, nicht nacheinander. Wer auf den Widerspruchsbescheid wartet, bevor er den Eilantrag stellt, riskiert in der Zwischenzeit fällig werdende Pflichten und Sanktionen. Beide einzureichen: innerhalb von zwei Wochen nach Bescheideingang.

Nach dem Widerspruchsbescheid eröffnet sich die Klage, einzulegen innerhalb eines Monats. Liegt nach drei Monaten kein Widerspruchsbescheid vor, ist eine Untätigkeitsklage möglich.

Der Sanktionsbescheid: zweiter Verwaltungsakt, zweite Frist, zweiter Widerspruch

Wer die angeordneten Pflichten nicht erfüllt und keinen Eilantrag gestellt hat, riskiert eine Leistungsminderung von 30 Prozent des Regelbedarfs für drei Monate. Bei einem Regelbedarf von 563 Euro für Alleinstehende sind das nach aktuellem Stand rund 169 Euro weniger im Monat, bei Partnern in einer Bedarfsgemeinschaft rund 152 Euro je Person.

Der entscheidende Punkt: Der Sanktionsbescheid ist kein Bestandteil des Verpflichtungsbescheids. Er ist ein eigenständiger Verwaltungsakt mit eigenem Datum, eigener Rechtsbehelfsbelehrung und eigener Widerspruchsfrist von einem Monat.

Wer einen Widerspruch gegen den Verpflichtungsbescheid eingelegt hat, hat damit noch keinen Widerspruch gegen den Sanktionsbescheid eingelegt. Beide müssen eigenständig angefochten werden. Wer das nicht weiß, verliert die zweite Verteidigungslinie, obwohl er die erste korrekt genutzt hat.

Auch für den Sanktionsbescheid gilt die sofortige Vollziehbarkeit: Ein eigener Eilantrag ist nötig, wenn die Kürzung nicht sofort wirksam werden soll. Wer den Sanktionsbescheid nicht anficht, weil er glaubt, der laufende Widerspruch schütze ihn, verliert 169 Euro pro Monat für drei Monate ohne Rückkehroption.

Häufige Fragen zum Verwaltungsakt nach § 15b SGB II

Was passiert, wenn ich den Verpflichtungsbescheid einfach ignoriere?

Der Bescheid wird bestandskräftig. Die angeordneten Pflichten sind dann unwiderruflich verbindlich. Wer danach eine Pflicht nicht erfüllt, erhält einen Sanktionsbescheid mit einer Kürzung von 30 Prozent des Regelbedarfs für drei Monate. Gegen die Grundlage dieser Sanktion, also den bestandskräftigen Verpflichtungsbescheid, kann dann kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden.

Kann ich im Widerspruch beantragen, dass ein Gespräch nachgeholt wird?

Ja. Der Widerspruch kann mit dem Antrag verbunden werden, das Kooperationsplan-Gespräch nachzuholen. Wenn ein wichtiger Grund für das Fernbleiben belegt werden kann, zum Beispiel durch ein ärztliches Attest, ist das Jobcenter gehalten, die Entscheidung neu zu bewerten.

Ein gesetzliches Recht auf Nachholung ist nicht ausdrücklich geregelt, aber ein Jobcenter, das einen belegten wichtigen Grund ignoriert, setzt sich dem Vorwurf der Ermessensunterschreitung aus.

Wie schnell entscheidet das Sozialgericht über einen Eilantrag?

Eilanträge werden vorrangig bearbeitet. In der Praxis dauert es zwischen wenigen Tagen und zwei bis drei Wochen, abhängig von der Auslastung des Gerichts und der Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen. Entscheidend: Bescheid, Widerspruch und alle Belege vollständig beifügen. Je konkreter die benannten Rechtsfehler, desto zügiger die Entscheidung.

Was gilt, wenn ich die angeordneten Pflichten aus gesundheitlichen Gründen nicht erfüllen kann?

Das ist ein Widerspruchs- und ein Eilantragsgrund. Ein Verpflichtungsbescheid darf nur zumutbare Pflichten festlegen. Gesundheitliche Einschränkungen, die einer angeordneten Tätigkeit entgegenstehen, können die Zumutbarkeit aufheben.

Ärztliche Atteste, Gutachten oder bestehende Bescheide über Einschränkungen sollten dem Widerspruch und dem Eilantrag beigefügt werden. Beim Eilantrag begründet diese Konstellation eine unbillige Härte, die das Gericht berücksichtigen muss.

Gilt das neue Recht auch für bestehende Kooperationspläne, die vor dem 1. Juli 2026 erstellt wurden?

Bestehende Pläne verlieren nicht sofort ihre Gültigkeit. Für Termine, zu denen ab dem 1. Juli 2026 eingeladen wird, gilt jedoch das neue Recht. Das bedeutet: Wer nach dem 1. Juli 2026 zu einem Kooperationsplan-Termin eingeladen wird und ohne wichtigen Grund fernbleibt, riskiert den Sofortmechanismus, auch wenn sein Kooperationsplan noch aus dem alten Recht stammt. Maßgeblich ist das Datum der Einladung zum Termin, nicht das Datum des ursprünglichen Plans.

Quellen;

Bundesrat KOMPAKT, März 2026: Billigung des 13. Gesetzes zur Änderung des SGB II und anderer Gesetze (BR-Drs. 16/26)

dejure.org / Gesetze im Internet: § 39 SGB II, Sofortige Vollziehbarkeit

Tacheles Sozialhilfe e.V., April 2026: Das 13. SGB II-Änderungsgesetz wurde verkündet