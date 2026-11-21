Minijob-Grenze steigt 2027 auf 633 Euro – bei Mindestlohn bleibt es bei rund 43 Stunden

Ab dem 1. Januar 2027 steigt die Minijob-Grenze von 603 auf 633 Euro im Monat. Gleichzeitig erhöht sich der gesetzliche Mindestlohn von 13,90 auf 14,60 Euro brutto je Stunde. Wer zum Mindestlohn arbeitet, verdient bei gleicher Arbeitszeit mehr und kann weiterhin rund 43 Stunden im Monat im Minijob arbeiten.

Warum steigen Mindestlohn und Minijob-Grenze gleichzeitig?

Die Erhöhung auf 14,60 Euro steht bereits in § 1 der Fünften Mindestlohnanpassungsverordnung. Sie ist die zweite Stufe nach der Anhebung auf 13,90 Euro zum 1. Januar 2026.

Seit Oktober 2022 ist die Minijob-Grenze an den gesetzlichen Mindestlohn gekoppelt. Die Berechnung orientiert sich an zehn Arbeitsstunden pro Woche. Nach § 8 SGB IV wird der Mindestlohn mit 130 multipliziert, durch drei geteilt und auf den nächsten vollen Euro aufgerundet. So ergeben sich aus 14,60 Euro zunächst rund 632,67 Euro und nach der Aufrundung 633 Euro. § 8 SGB IV

Jahr und gesetzlicher Mindestlohn Minijob-Grenze pro Monat 2025: 12,82 Euro je Stunde 556 Euro 2026: 13,90 Euro je Stunde 603 Euro 2027: 14,60 Euro je Stunde 633 Euro

Wie viele Stunden sind 2027 im Minijob möglich?

Bei 14,60 Euro Stundenlohn entsprechen 633 Euro rechnerisch rund 43 Arbeitsstunden im Monatsdurchschnitt. 2026 sind es bei 13,90 Euro Stundenlohn und einer Grenze von 603 Euro ebenfalls rund 43 Stunden.

Wer in beiden Jahren 15 Euro brutto je Stunde erhält, kann unter der bisherigen Grenze rechnerisch 40,2 Stunden im Monat arbeiten. Mit der neuen Grenze sind es 42,2 Stunden. Wie viel davon im Dienstplan ankommt, hängt von der vereinbarten Arbeitszeit und vom Bedarf des Betriebs ab.

Wann ist ein Verdienst über 633 Euro im Monat zulässig?

Für die Einstufung zählt der regelmäßig zu erwartende Bruttoverdienst. Bei einer durchgehenden Beschäftigung im Jahr 2027 entspricht die monatliche Grenze von 633 Euro einem regelmäßigen Jahresverdienst von höchstens 7.596 Euro. Bei üblichen Schwankungen kann der Lohn in einzelnen Monaten höher ausfallen, solange der prognostizierte Durchschnitt bei höchstens 633 Euro im Monat liegt. Vorhersehbare Sonderzahlungen wie vertraglich zugesichertes Weihnachtsgeld zählen bei der Verdienstprognose mit.

Bei erheblichen Schwankungen kann die Einstufung trotz eingehaltenem Jahresbetrag anders ausfallen. Wer einige Monate Vollzeit und im übrigen Jahr nur wenige Stunden arbeitet, übt laut Minijob-Zentrale keinen durchgehenden Minijob aus.

Führt unvorhersehbare Mehrarbeit, etwa eine kurzfristige Krankheitsvertretung, auch zu einem Überschreiten der Jahresverdienstgrenze, kann der Minijob unter bestimmten Voraussetzungen bestehen bleiben. Solche Überschreitungen sind in höchstens zwei Kalendermonaten innerhalb eines Zeitjahres zulässig. Das Zeitjahr umfasst zwölf Monate und endet mit dem Abrechnungsmonat, den der Betrieb gerade prüft. In jedem dieser Monate darf der Verdienst 2027 höchstens 1.266 Euro brutto betragen. § 8 Absatz 1b SGB IV · Geringfügigkeits-Richtlinien, Abschnitt B 3.1.3

Was bleibt von 633 Euro beim Grundsicherungsgeld?

Wer zusätzlich zum Minijob Grundsicherungsgeld nach dem SGB II bezieht, kann einen Teil seines Lohns behalten. Im Regelfall bleiben die ersten 100 Euro anrechnungsfrei. Hinzu kommen 20 Prozent vom Einkommensteil über 100 bis 520 Euro und 30 Prozent vom Einkommensteil über 520 bis 1.000 Euro. Die Schwelle von 520 Euro gilt unabhängig von der Minijob-Grenze. § 11b SGB II

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Bei 633 Euro brutto ergibt das 100 Euro Grundabsetzbetrag, 84 Euro aus der ersten Stufe und 33,90 Euro aus der zweiten. Zusammen sind das 217,90 Euro. Bei 603 Euro sind es nach derselben Rechnung 208,90 Euro. Wer seinen Bruttolohn von 603 auf 633 Euro steigert und in beiden Monaten aufstockt, hat bei ansonsten gleichen Verhältnissen damit 9 Euro zusätzlich zur Verfügung.

Wie viel Einkommen das Jobcenter tatsächlich anrechnet, hängt auch von weiteren gesetzlichen Abzügen ab, etwa Pflichtbeiträgen zur Rentenversicherung. Für bestimmte unter 25-Jährige, etwa bei einer förderungsfähigen Ausbildung, gelten besondere Freibeträge.

Was sollten Beschäftigte und Betriebe zum Jahreswechsel prüfen?

Betriebe sollten für Januar den vereinbarten Stundenlohn, die zu erwartenden Arbeitsstunden und absehbare Sonderzahlungen gemeinsam prüfen. Liegt der regelmäßige Monatsverdienst bei einer einzelnen Beschäftigung ab Januar über 633 Euro und höchstens bei 2.000 Euro, fällt sie in der Regel in den sozialversicherungspflichtigen Übergangsbereich. Dieser beginnt 2027 bei 633,01 Euro.

Wer zum gesetzlichen Mindestlohn arbeitet, kann die Januarabrechnung mit den erfassten Arbeitsstunden abgleichen. Für ab dem 1. Januar geleistete Stunden müssen mindestens 14,60 Euro brutto angesetzt werden, sofern der gesetzliche Mindestlohn auf die Beschäftigung anwendbar ist.

Praxisbeispiel aus einem Café

Eine Mitarbeiterin arbeitet regelmäßig 42 Stunden im Monat in einem Café. Bei 13,90 Euro Stundenlohn verdient sie 2026 monatlich 583,80 Euro brutto. Ab Januar 2027 erhält sie für dieselben Schichten 613,20 Euro. Ihr Monatslohn steigt um 29,40 Euro, und ihre Beschäftigung bleibt bei diesem regelmäßigen Verdienst ein Minijob.

Häufige Fragen zur Minijob-Grenze 2027

Bekomme ich ab Januar automatisch 633 Euro?

Ihr Monatslohn ergibt sich aus dem Stundenlohn und der vergüteten Arbeitszeit. Die 633 Euro geben an, wie hoch der regelmäßige Monatsverdienst im Minijob sein darf.

Gilt die Verdienstgrenze auch bei zwei Minijobs?

Ohne versicherungspflichtigen Hauptjob werden Minijobs mit Verdienstgrenze bei verschiedenen Arbeitgebern zusammengerechnet. Ihr regelmäßiger Verdienst aus diesen Jobs darf 2027 insgesamt höchstens 633 Euro im Monat betragen. Neben einem versicherungspflichtigen Hauptjob kann grundsätzlich nur der zuerst aufgenommene Minijob den Minijob-Status behalten. Minijob-Zentrale zu mehreren Jobs

Zählt Weihnachtsgeld zur Minijob-Grenze?

Ja, wenn der Arbeitgeber die Zahlung bereits absehen kann. Wer beispielsweise zwölf Monate lang jeweils 633 Euro brutto verdient und zusätzlich fest zugesichertes Weihnachtsgeld erhält, überschreitet damit die Grenze von 7.596 Euro für den regelmäßigen Jahresverdienst.

Wie viel rechnet das Jobcenter bei 633 Euro Verdienst an?

Im Regelfall bleiben davon 217,90 Euro anrechnungsfrei. Ohne weitere Abzüge berücksichtigt das Jobcenter 415,10 Euro als Einkommen. Pflichtbeiträge und besondere Freibeträge können den anrechenbaren Betrag verändern.