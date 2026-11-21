Eine vierköpfige Familie aus der Ukraine lebte in Bad Nauheim auf gerade einmal 22 Quadratmetern. Für das Zimmer zahlte das Jobcenter nach Recherchen der “Frankfurter Neuen Presse” 730 Euro Kaltmiete. Einschließlich weiterer Kosten fielen monatlich 1.035 Euro an.

Die Familie teilte sich Küche und Badezimmer mit anderen Bewohnern. Hinzu kamen Berichte über Feuchtigkeit und Schimmel im Gebäude. Der Fall wirft Fragen auf, wie Sozialbehörden hohe Unterkunftskosten überprüfen und welche Mindeststandards auch bei der Unterbringung geflüchteter Menschen gelten.

Vier Menschen teilen sich ein Zimmer für 1.035 Euro

Die Familie lebte in einer denkmalgeschützten Villa in der Hügelstraße in Bad Nauheim. Neben den Eltern wohnten dort ihre beiden Söhne im Alter von zwölf und 16 Jahren.

Alle vier teilten sich einen 22 Quadratmeter großen Raum. Küche, Badezimmer, Aufenthaltsraum und Garten konnten gemeinschaftlich genutzt werden.

Nach den Recherchen der Frankfurter Neuen Presse vom 8. November 2026 lebten insgesamt zwölf Menschen in sechs Zimmern des Gebäudes. Die gesamte Wohnfläche betrug rund 200 Quadratmeter.

Für das Zimmer der Familie übernahm das Jobcenter monatlich 730 Euro Kaltmiete. Zusammen mit weiteren Kosten belief sich der monatliche Betrag auf 1.035 Euro.

Dabei handelte es sich nicht um eine abgeschlossene Wohnung für die vierköpfige Familie, sondern um ein Zimmer mit gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen.

Untervermieter weist Vorwürfe zurück

Eigentümer des Gebäudes ist ein Immobilienunternehmer, der die Villa bereits 2018 erworben hatte. Seit 2024 ist das Gebäude an einen Mann aus Bad Nauheim vermietet, der einzelne Zimmer an Geflüchtete untervermietet.

Der Untervermieter erklärte gegenüber der Frankfurter Neuen Presse, er habe durch ehrenamtliche Tätigkeiten die beengten Verhältnisse in städtischen Notunterkünften kennengelernt.

Bei den Mietforderungen orientiere er sich an den Höchstbeträgen der örtlichen Mietrichtwerte und an den Kosten städtischer Unterkünfte.

Den Vorwurf, die Notlage der Menschen auszunutzen, wies er zurück. Gleichzeitig erklärte er, mit seiner Tätigkeit auch Geld verdienen zu wollen.

Mit insgesamt fünf ähnlich betriebenen Immobilien habe er 2025 nach eigenen Angaben einen Gewinn im niedrigen fünfstelligen Bereich erzielt. Allerdings verwies er auch auf hohe Kosten, darunter eine ausstehende Heizölnachzahlung.

Mietobergrenze liegt bei 700 Euro Kaltmiete

Besonders auffällig ist der Vergleich mit den veröffentlichten Unterkunftsrichtwerten des Wetteraukreises.

Für Bad Nauheim und die umliegenden Gemeinden im sogenannten Vergleichsraum 4 nennt der Kreis für 2026 folgende Werte für einen vierköpfigen Haushalt.

Kostenart Richtwert pro Monat Nettokaltmiete 700 Euro Kalte Betriebskosten 175 Euro Bruttokaltmiete 875 Euro

Die im konkreten Fall berichtete Kaltmiete von 730 Euro liegt damit 30 Euro über dem veröffentlichten Nettokaltmietrichtwert für vier Personen.

Die Richtwerte des Kreises beziehen sich auf die Angemessenheitsprüfung gewöhnlicher Wohnunterkünfte. Im geschilderten Fall handelt es sich um ein untervermietetes Zimmer mit Gemeinschaftseinrichtungen.

Zudem enthalten die 1.035 Euro weitere Kosten, deren genaue Zusammensetzung aus der Berichterstattung nicht vollständig hervorgeht.

Ob die Zahlung des Jobcenters rechtmäßig und angemessen war, kann deshalb nicht allein aus einem Vergleich der Beträge entschieden werden.

Nach § 22 SGB II werden Unterkunfts- und Heizkosten nach den gesetzlichen Voraussetzungen berücksichtigt. Auch die tatsächlichen Bedingungen einer Unterkunft und die Verfügbarkeit geeigneten Wohnraums können für die Bewertung wichtig sein.

Bei der Zimmergröße stellen sich rechtliche Fragen

Neben der Miete ist die verfügbare Wohnfläche ein entscheidender Punkt. Vier Personen auf 22 Quadratmetern haben rechnerisch jeweils nur 5,5 Quadratmeter unmittelbar genutzten Wohnraum.

Nach § 7 des Hessischen Wohnungsaufsichtsgesetzes müssen in Wohnungen grundsätzlich mindestens neun Quadratmeter Wohnfläche je Person vorhanden sein.

Für einzeln vermietete Wohnräume sieht das Gesetz eine besondere Regelung vor. Hier sind mindestens sechs Quadratmeter je Person erforderlich, wenn ausreichend Nebenräume zur gemeinsamen Nutzung bereitstehen.

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Bei vier Personen wären das mindestens 24 Quadratmeter. Die berichtete Zimmerfläche liegt darunter.

Damit stellt sich die Frage, ob die Unterbringung den wohnungsaufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprach. Eine abschließende Bewertung setzt jedoch voraus, dass die zuständige Behörde die genaue Flächenberechnung, die Art der Vermietung und die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten prüft.

Berichte über Schimmel und Feuchtigkeit

Die räumliche Enge war nicht das einzige Problem. Nach Angaben der Familie sei ihr Zimmer feucht gewesen. Bei einem Besuch vor Ort stellte die Frankfurter Neue Presse außerdem Schimmel an der Badezimmerdecke und im Bereich des Kellerabgangs fest.

Auch der bauliche Zustand der Villa wird in dem Bericht als problematisch beschrieben. Für Mieter können solche Mängel erhebliche rechtliche Bedeutung haben.

Nach § 536 BGB kann bei erheblichen Wohnungsmängeln eine Mietminderung gerechtfertigt sein.

Voraussetzung ist, dass tatsächlich ein rechtlich relevanter Mangel vorliegt. Die Höhe einer möglichen Minderung hängt vom Einzelfall ab.

Wichtig ist außerdem, Schäden dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen und möglichst mit Fotos oder anderen Nachweisen zu dokumentieren.

Wer Grundsicherungsleistungen erhält, muss bei einer wirksamen Mietminderung auch das Jobcenter informieren. Denn sinkt die geschuldete Miete, kann sich der anzuerkennende Unterkunftsbedarf verändern.

Gegen-Hartz hat bereits erklärt, warum eine Mietminderung bei Grundsicherung auch Folgen für die Leistungen des Jobcenters haben kann.

Stadt Bad Nauheim verweist auf hohe Unterbringungskosten

Auch die Stadt Bad Nauheim vermietet Zimmer an Geflüchtete. Nach den der Frankfurter Neuen Presse vorliegenden Mietverträgen werden beispielsweise für ein Viererzimmer 700 Euro Kaltmiete und für ein Einzelzimmer 525 Euro verlangt.

Der Erste Stadtrat Peter Krank wies den Vorwurf zurück, die Kommune erziele mit der Unterbringung Gewinne. Nach seinen Angaben entstand 2025 vielmehr ein Defizit von 64.808 Euro.

Als Gründe nannte er hohe Nebenkosten und Zimmer, die als Reserve freigehalten werden müssen. Die Stadt unterscheidet sich damit nach eigener Darstellung von privatwirtschaftlichen Anbietern.

Von insgesamt 633 ukrainischen Geflüchteten in Bad Nauheim lebten laut Krank zuletzt nur noch 33 in städtischen Einrichtungen. Vorrangiges Ziel sei es, Geflüchtete in regulären privaten Wohnraum zu vermitteln.

Familie konnte inzwischen in eine Wohnung umziehen

Für die betroffene Familie hat sich die Situation mittlerweile verbessert. Nach der Berichterstattung der Frankfurter Neuen Presse fand der Untervermieter über seine Kontakte eine eigenständige Wohnung für die vier Menschen.

Die Familie ist inzwischen umgezogen. Der Fall bleibt dennoch relevant. Er zeigt, dass die Übernahme hoher Unterkunftskosten durch ein Jobcenter allein noch nichts darüber aussagt, ob eine Unterkunft für eine Familie geeignet ist.

Wer in beengten oder mangelhaften Wohnverhältnissen lebt, sollte die Bedingungen dokumentieren und sich an die zuständige Wohnungsaufsicht wenden.

Bei Leistungsbezug ist außerdem sinnvoll, das Jobcenter schriftlich über die Probleme zu informieren und die Notwendigkeit eines Wohnungswechsels zu begründen.

Vor Abschluss eines neuen Mietvertrags sollten Betroffene klären, ob die zuständige Behörde die neuen Unterkunftskosten anerkennt.

Häufige Fragen zur Unterbringung durch das Jobcenter

Darf das Jobcenter mehr als die örtliche Mietobergrenze bezahlen?

Das kann unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen möglich sein. Entscheidend sind die jeweils geltenden Regeln des § 22 SGB II und die konkreten Umstände. Eine Mietobergrenze ist außerdem nicht mit einer gesetzlich zulässigen Vermietermiete gleichzusetzen.

Wie viel Wohnfläche muss eine Familie mindestens haben?

Das richtet sich nach den einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften und der Art der Unterkunft. In Hessen gelten bei einzeln vermieteten Zimmern unter bestimmten Voraussetzungen mindestens sechs Quadratmeter pro Person.

Was können Bewohner bei Schimmel und Überbelegung tun?

Mängel sollten dokumentiert und dem Vermieter angezeigt werden. Zusätzlich kann die kommunale Wohnungsaufsicht eingeschaltet werden. Bei Bezug von Grundsicherung sollten Betroffene auch das Jobcenter informieren und eine angemessene andere Unterkunft prüfen lassen.

Quellen

Frankfurter Neue Presse, 08.11.2026 – Zu viert auf engem Raum: Jobcenter zahlt Höchstpreise für Zimmer

Wetteraukreis – Offizielle Mietobergrenzen 2026

§ 22 SGB II – Bedarfe für Unterkunft und Heizung

§ 7 Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz – Mindestwohnfläche und Belegung

Hessisches Wirtschaftsministerium – Wohnungsaufsicht und Wohnungsrecht

§ 536 BGB – Mietminderung bei Sach- und Rechtsmängeln

§ 536c BGB – Mängelanzeige durch den Mieter

Bundesagentur für Arbeit – Grundsicherungsgeld, Wohnen und Miete