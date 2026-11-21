Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio verschickt voraussichtlich ab dem 14. Dezember 2026 Briefe zum bundesweiten Meldedatenabgleich. Wer auf das Schreiben nicht antwortet, wird nach Angaben des Beitragsservice automatisch angemeldet. Sind für die Wohnung Beiträge offen, kann der Beitragsservice sie rückwirkend verlangen.

Bei einem Monatsbeitrag von 18,36 Euro können in zwei Jahren 440,64 Euro zusammenkommen, wenn alle Beiträge offen sind. Pro Wohnung fällt grundsätzlich nur ein Rundfunkbeitrag an. Wer im fraglichen Zeitraum Grundsicherung bezogen hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch für zurückliegende Monate eine Befreiung beantragen.

Wer ab Dezember einen Brief vom Beitragsservice bekommt

Nach der Ankündigung des Beitragsservice werden die Schreiben gestaffelt verschickt und können auch erst 2027 eintreffen. Grundlage ist der Meldedatenbestand zum 8. November 2026. Die Meldeämter übermitteln unter anderem Namen, Anschriften und Einzugsdaten volljähriger Personen. Der Beitragsservice vergleicht diese Angaben mit seinen Beitragskonten.

Post bekommen Menschen, die der Beitragsservice keiner bereits angemeldeten Wohnung zuordnen kann. Das kann auch in einem Haushalt passieren, der regelmäßig zahlt, etwa wenn das Beitragskonto auf den Namen der Partnerin oder eines Mitbewohners läuft. Eine Lücke kann entstehen, wenn die bisher zahlende Person ausgezogen ist und sich niemand aus dem verbleibenden Haushalt angemeldet hat.

Was Sie auf das Schreiben antworten sollten

Zahlt bereits jemand für dieselbe Wohnung, halten Sie die zugehörige neunstellige Beitragsnummer bereit. Für die Rückmeldung über das offizielle Online-Formular zum Meldedatenabgleich benötigen Sie zusätzlich das zehnstellige Aktenzeichen aus Ihrem Brief. Auf dem Antwortbogen für die Rückmeldung per Post steht das Aktenzeichen bereits.

Prüfen Sie, ob die Beitragsnummer tatsächlich zu der Wohnung und dem Zeitraum passt, um die es geht. Das ist besonders nach einem Umzug oder einem Wechsel in der Wohngemeinschaft wichtig. Bewahren Sie eine Kopie Ihrer Antwort auf und richten Sie sich nach der Frist im Schreiben.

Ihre Situation So reagieren Sie Jemand zahlt bereits für dieselbe Wohnung. Geben Sie die Beitragsnummer an, unter der die Wohnung geführt wird. Für die Wohnung gibt es noch kein Beitragskonto. Nutzen Sie das Formular oder den Antwortbogen für die Anmeldung und geben Sie das tatsächliche Einzugsdatum an. Adresse oder Einzugsdatum im Brief stimmen aus Ihrer Sicht nicht. Korrigieren Sie die Angaben und halten Sie einen Nachweis bereit, etwa eine Meldebescheinigung oder ein Übergabeprotokoll. Sie haben im fraglichen Zeitraum zum Beispiel Grundsicherung bezogen. Beantworten Sie den Brief und beantragen Sie die Befreiung mit Nachweisen für die betroffenen Monate.

Ab wann der Beitragsservice Geld nachfordern kann

Bei einer automatischen Anmeldung geht der Beitragsservice zunächst vom Einzugsdatum aus, das die Meldebehörde übermittelt hat. Nach § 7 Rundfunkbeitragsstaatsvertragbeginnt die Zahlungspflicht grundsätzlich mit dem ersten Tag des Monats, in dem jemand die Wohnung erstmals innehat.

Beim Meldedatenabgleich 2026 meldet der Beitragsservice Betroffene rückwirkend frühestens zum 1. Januar 2024 an. Wer später eingezogen ist, muss bei durchgehend offenen Beiträgen prinzipiell ab dem Einzugsmonat rechnen. Wurde während eines Teils des Zeitraums bereits für die Wohnung gezahlt, lässt sich dieser Abschnitt mit der damaligen Beitragsnummer und bei Bedarf mit Zahlungsbelegen klären.

Sind von Januar 2024 bis Dezember 2026 alle 36 Monatsbeiträge offen, summieren sie sich auf 660,96 Euro. Bei einem Festsetzungsbescheid kann laut Beitragsservice ein Säumniszuschlag von einem Prozent des rückständigen Beitrags hinzukommen, mindestens jedoch acht Euro.

Wer eine Befreiung oder Ermäßigung beantragen kann

Wer Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder Hilfe zum Lebensunterhalt erhält, kann eine Beitragsbefreiung beantragen. Mit dem Merkzeichen RF ist auf Antrag eine Ermäßigung auf ein Drittel möglich. Bei 18,36 Euro im Monat bleiben dann 6,12 Euro zu zahlen.

Bei der Rückwirkung kommt es nach § 4 Absatz 4 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag auf den Gültigkeitszeitraum des Nachweises und den Antragsmonat an. Die Befreiung oder Ermäßigung kann grundsätzlich bis zu drei Jahre vor Beginn des Antragsmonats zurückreichen. Legen Sie deshalb auch frühere Bewilligungsbescheide in Kopie vor, wenn diese einen Teil der geforderten Monate abdecken.

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Wer erst im Februar 2027 einen regulären Befreiungsantrag stellt, kann frühestens ab dem 1. Februar 2024 befreit werden. Wer bereits einen passenden Nachweis hat, kann die Befreiung auch vor Erhalt des Schreibens beantragen.

Der Beitragsservice stellt ein eigenes Formular für die Befreiung oder Ermäßigung bereit. Füllen Sie es online aus, drucken Sie es aus und reichen Sie es mit Ihren Nachweisen ein. Wenn Sie bereits angemeldet sind, geben Sie auch Ihre Beitragsnummer an. Wie die Befreiung bei einer kleinen Rente aussehen kann, zeigt unser Ratgeber zur rückwirkenden Rundfunkbeitragsbefreiung mit weiteren Beispielen.

Wer Wohngeld oder Arbeitslosengeld I bezieht, kann bei geringem Einkommen eine Befreiung als besonderer Härtefall beantragen. Ein Härtefall liegt nach § 4 Absatz 6 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag zum Beispiel vor, wenn das Sozialamt die Grundsicherung im Alter ablehnt, weil das Einkommen die Bedarfsgrenze um weniger als den Monatsbeitrag übersteigt.

In diesem Fall gilt die Befreiung für ein Jahr. Sie beginnt grundsätzlich am ersten Tag des Monats, in dem der Ablehnungsbescheid ergangen ist. Bei einem späteren Antrag kann sie höchstens drei Jahre vor Beginn des Antragsmonats einsetzen.

Das Bundesverwaltungsgericht (Az. 6 C 10.18) hat außerdem entschieden, dass der Schutz des Existenzminimums eine Befreiung in weiteren Fallgestaltungen rechtfertigen kann. Der Beitrag zum Rundfunkbeitrag bei Wohngeld und Krankengeld zeigt, welche Nachweise bei der Prüfung eines Härtefalls wichtig werden können.

Was Sie bei einem falschen Festsetzungsbescheid tun können

Liegt bereits ein Festsetzungsbescheid vor, prüfen Sie den Zeitraum, die für die Wohnung geleisteten Zahlungen und eine eventuell schon bewilligte Befreiung. Die Hinweise des Beitragsservice zum Widerspruch nennen in der Regel einen Monat ab Bekanntgabe. Welche Frist, Form und Anschrift für Sie gelten, entnehmen Sie der Rechtsbehelfsbelehrung im Bescheid. Fügen Sie Ihrem Widerspruch nach Möglichkeit die Beitragsnummer und Belege bei, wenn für die Wohnung im geforderten Zeitraum bereits gezahlt wurde.

Fragen und Antworten zum Meldedatenabgleich 2026

Woran erkenne ich, welches Schreiben ich bekommen habe?

Im Klärungsschreiben bittet der Beitragsservice um Angaben zu Ihrer Wohnung. Ein Festsetzungsbescheid beziffert die rückständigen Beiträge für einen bestimmten Zeitraum. In der Rechtsbehelfsbelehrung steht, wie und bis wann Sie gegen den Bescheid vorgehen können.

Kann ich erneut Post bekommen, obwohl ich beim letzten Abgleich geantwortet habe?

Ja. Laut den FAQ des Beitragsservice können auch Personen erneut angeschrieben werden, die beim letzten Abgleich schon alle Angaben gemacht haben.

Gilt die Befreiung meiner Mitbewohnerin auch für mich?

In einer gewöhnlichen Wohngemeinschaft bleibt eine nicht befreite Person in der Regel beitragspflichtig. Eine Befreiung kann sich innerhalb der Wohnung auf Ehepartner, eingetragene Lebenspartner und bestimmte Kinder unter 25 Jahren erstrecken. Sie erfasst auch Wohnungsinhaber, deren Einkommen und Vermögen bei der Bewilligung der Sozialleistung berücksichtigt wurden.

Praxisbeispiel: Wie aus 440,64 Euro nur 220,32 Euro werden können

Eine Rentnerin zieht im Januar 2025 allein in eine Wohnung. Bis Ende Dezember 2026 zahlt sie für diese Wohnung keinen Rundfunkbeitrag. Für die 24 Monate kann der Beitragsservice zunächst 440,64 Euro verlangen.

Seit Januar 2026 erhält die Frau Grundsicherung im Alter. Sie beantwortet das Schreiben zum Datenabgleich und beantragt mit ihrem Bewilligungsbescheid die rückwirkende Befreiung. Bewilligt der Beitragsservice die Befreiung für alle zwölf Monate des Jahres 2026, bleiben für 2025 noch 220,32 Euro an Rundfunkbeiträgen offen.