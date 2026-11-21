Mit Sonnenbrille, Schutzweste und im Stil eines Videospielhelden präsentiert die CDU Bundeskanzler Friedrich Merz auf Instagram. Die Bilder sollen politische Erfolge der Bundesregierung zeigen. Dazu zählt die Partei ausdrücklich die Abschaffung des Bürgergeldes. Doch der Beitrag vom 19. November 2026 sorgt auch für Kritik und zahlreiche spöttische Kommentare.

Die Bilderstrecke greift die Gestaltung des Computerspiels „Grand Theft Auto VI“ auf. Unter dem Motto einer politischen Mission präsentiert die CDU verschiedene Vorhaben der Bundesregierung als bereits erreichte Erfolge. Neben der Bürgergeld-Reform werden unter anderem Grenzkontrollen, Entlastungen beim Agrardiesel und die Stärkung der Bundeswehr genannt.

CDU zeigt Merz als Videospielhelden

Auf den offenbar KI-generierten Bildern ist Merz in unterschiedlichen Rollen zu sehen. Mal trägt er eine Schutzweste, mal eine Polizeiuniform, mal steht er vor einem Traktor. Die Inszenierung orientiert sich an der Bildsprache des Videospiels.

Die CDU verbindet diese Darstellung mit politischen Botschaften. Maßnahmen aus der Regierungsarbeit werden wie abgeschlossene Aufgaben eines Computerspiels präsentiert.

Der Beitrag verbreitete sich schnell. Nach Angaben von SWR3 vom 20. November gingen rund 20.000 Kommentare ein. Neben zustimmenden Reaktionen finden sich zahlreiche kritische und spöttische Beiträge. Diese Kommentare sind allerdings keine repräsentative Meinungsumfrage.

Besonders das Bürgergeld-Aus sorgt für Kritik

Für Menschen, die Leistungen vom Jobcenter beziehen, ist eine der Botschaften besonders relevant. Die CDU bezeichnet die Abschaffung des Bürgergeldes als politischen Erfolg.

Dabei muss zwischen dem politischen Beschluss zur Neugestaltung der Grundsicherung und den tatsächlich geltenden Leistungsregelungen unterschieden werden. Aus einer solchen Werbeaussage allein ergibt sich noch nicht, dass sämtliche bisherigen Ansprüche entfallen oder Betroffene sofort weniger Geld erhalten.

Entscheidend sind das verabschiedete Recht, die jeweiligen Inkrafttretensregelungen und die konkrete Situation der Leistungsberechtigten.

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Bürgergeld ist seit Juli 2026 durch neue Grundsicherung ersetzt

Tatsächlich ist die Umgestaltung des Bürgergeldes bereits beschlossen und umgesetzt worden. Seit dem 1. Juli 2026 gilt die neue Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die bisherige Geldleistung wurde in Grundsicherungsgeld umbenannt. Auch Mitwirkungspflichten und Regeln für Leistungsminderungen wurden verändert.

Allerdings bedeutet die Abschaffung des bisherigen Bürgergeldsystems nicht, dass Menschen ohne ausreichendes Einkommen keine staatliche Unterstützung mehr erhalten.

Die Bundesagentur für Arbeit stellte ausdrücklich klar, dass die Geldleistungen ohne Unterbrechung weitergezahlt werden. Bereits erlassene Bescheide behalten ihre Gültigkeit. Leistungsberechtigte mussten wegen der Umbenennung keinen neuen Antrag stellen.

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Welche Änderungen für Leistungsbezieher zum Jahreswechsel relevant sind, erläutert gegen-hartz.de im Beitrag Bürgergeld: Das ändert sich alles in der Grundsicherung ab 2027.

Ricarda Lang verspottet den CDU-Auftritt

Zu den politischen Reaktionen gehört ein Beitrag der früheren Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang. Sie kritisierte die Inszenierung auf X und bezeichnete sie sinngemäß als besonders missglückten Beitrag zum Videospieltrend.

Auch in der Kommentarspalte des CDU-Beitrags wurde über die Darstellung diskutiert. Kritik richtete sich sowohl gegen die Gestaltung als auch gegen die Auswahl der politischen Erfolge.

Mit ihrer Kampagne greift die CDU einen populären Trend auf und verbindet ihn mit ihrer politischen Bilanz. Die Reaktionen zeigen zugleich, dass die Darstellung von Sozialreformen als abgeschlossene Missionen umstritten ist.

Für Menschen in der Grundsicherung zählt allerdings weniger die Gestaltung einer Instagram-Kampagne als die Frage, welche gesetzlichen Änderungen tatsächlich gelten. Das Bürgergeld wurde rechtlich abgelöst. Der Anspruch auf existenzsichernde Leistungen nach dem SGB II besteht unter den neuen Bedingungen weiterhin.

Quellen