Das Jobcenter Greiz hat die Leistungen für 38 ukrainische Leistungsbeziehende gekürzt, weil sie nach Angaben des Landkreises Renten-, Miet- oder Pachteinnahmen auf ukrainischen Konten nicht angegeben hatten. Bei weiteren 16 Personen stellte das Jobcenter die Zahlungen ein, nachdem diese sich abgemeldet und den Landkreis verlassen hatten.

Der aktuelle Fall zeigt, warum ein Konto im Ausland für den deutschen Leistungsbescheid wichtig sein kann. Entscheidend ist bei der Einkommensanrechnung, ob das Geld tatsächlich zur Verfügung steht und welcher Betrag nach den gesetzlichen Abzügen übrig bleibt.

Was der Landkreis Greiz über die Prüfungen mitteilt

Das Jobcenter nutzt seit mehreren Monaten das ukrainische Verwaltungsportal Diia, um Angaben zu Einkommen und Vermögen zu überprüfen. Das Portal stellt digitale Nachweise aus ukrainischen Registern bereit, die bei der Prüfung eines Leistungsanspruchs helfen können.

Die 16 Personen meldeten sich laut Kreis unmittelbar nach der Diia-Abfrage ab. Welche Feststellungen das Jobcenter bei ihnen im Einzelnen traf und ob es für frühere Monate Geld zurückfordert, lässt die Mitteilung des Landkreises vom 20. November 2026 offen.

Welche Auswirkungen der Landkreis Greiz beziffert Maßnahme Betroffene Personen Erwartete Minderausgaben laut Kreis Leistungen gekürzt 38 7.500 bis 8.000 Euro pro Monat Zahlungen nach Abmeldung eingestellt 16 151.440 Euro pro Jahr

Halten beide Effekte zwölf Monate an, ergeben sich rechnerisch 241.440 bis 247.440 Euro geringere Ausgaben. Wie viel das Jobcenter für frühere Zeiträume möglicherweise zu viel gezahlt hat, geht aus diesen Zahlen nicht hervor.

Auch Miete und Pacht auf einem Auslandskonto können den Anspruch mindern

Wer Leistungen nach dem SGB II beantragt oder bezieht, muss erhebliche Tatsachen angeben und Änderungen unverzüglich melden. Dazu gehören auch Einnahmen im Ausland und die für die Prüfung erforderlichen Nachweise nach § 60 SGB I.

Verfügbare Miet- und Pachteinnahmen können den Anspruch im Monat des Zuflusses mindern, soweit sie nach den gesetzlichen Abzügen anrechenbar sind. Beim Vermögen prüft das Jobcenter gesondert, ob es verwertbar ist und welche Freibeträge gelten, wie das Bundesarbeitsministerium in seinen Hinweisen für Geflüchtete aus der Ukraine erläutert.

Ein Haus, das sich derzeit weder verkaufen noch anderweitig zu Geld machen lässt, kann bei der Vermögensprüfung außer Betracht bleiben. Geht aus seiner Vermietung tatsächlich Geld ein, prüft das Jobcenter diese Einnahmen gesondert nach § 11 SGB II.

Eine ausländische Altersrente kann den Anspruch ganz ausschließen

Bei Renten kommt es auf die Art der Leistung an. Ist eine ausländische Altersrente nach ihrer Funktion und Struktur mit einer deutschen Altersrente vergleichbar, kann ihr Bezug Leistungen nach dem SGB II ganz ausschließen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Auch bei einer kleinen Rente kann diese Prüfung über den Anspruch entscheiden. Wie das Bundessozialgericht die Vergleichbarkeit beurteilt, zeigt ein Fall zur russischen Altersarbeitsrente.

Wann das Jobcenter bereits gezahltes Geld zurückfordern kann

Waren anrechenbare Einnahmen schon bei der Bewilligung vorhanden, kommt unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Rücknahme nach § 45 SGB X in Betracht. Ändern sich die Verhältnisse erst später, etwa durch neu zufließende Miete, richtet sich die Aufhebung nach § 48 SGB X.

Soweit das Jobcenter den ursprünglichen Bescheid rückwirkend aufhebt oder zurücknimmt, muss die daraus folgende Überzahlung grundsätzlich nach § 50 SGB X erstattet werden. Ob Betrag und Zeitraum stimmen, lässt sich anhand unserer Übersicht zu häufigen Fehlern im Rückforderungsbescheid prüfen.

Praxisbeispiel: Pacht aus der Ukraine senkt die Leistung

Eine Frau erhält erstmals im Oktober Geld für ein verpachtetes Grundstück in der Ukraine und kann über das Guthaben verfügen. Sie meldet die Zahlung beim Jobcenter und reicht den Pachtvertrag sowie den Kontoauszug ein.

Bleiben nach der Prüfung 120 Euro anrechenbares Einkommen übrig und bestand für Oktober ohne diese Einnahme ein Anspruch von 800 Euro, sinkt die Leistung für diesen Monat auf 680 Euro. Hatte das Jobcenter die 800 Euro schon ausgezahlt, kann es den Bewilligungsbescheid für Oktober korrigieren und die 120 Euro zurückfordern.

Häufige Fragen und Antworten

Muss ich Einnahmen melden, wenn das Geld auf einem Konto im Ausland bleibt?

Ja, leistungsrelevante Einnahmen müssen Sie auch dann angeben. Wenn Sie auf das Guthaben tatsächlich nicht zugreifen können, sollten Sie den Grund dafür möglichst mit Belegen darlegen.

Wird ein Haus im Ausland als Vermögen berücksichtigt?

Das hängt davon ab, ob das Haus verwertbar ist und ob Freibeträge oder gesetzliche Ausnahmen greifen. Eine tatsächliche Mietzahlung aus diesem Haus prüft das Jobcenter unabhängig davon als mögliches Einkommen.

Was kann ich tun, wenn das Jobcenter zu viel anrechnet?

Gegen einen fehlerhaften Bescheid können Sie in der Regel binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Hinweise zum Vorgehen finden Sie in unserem Ratgeber zum Widerspruch gegen den Bürgergeld-Bescheid.