Bürgergeld innerhalb von vier Tagen: Jobcenter muss sofort zahlen

Das Konto ist leer, der Kühlschrank auch – und das Jobcenter verweist auf die laufende Bearbeitung. Wer auf existenzsichernde Leistungen angewiesen ist, braucht eine schnelle Entscheidung und keine Auskunft darüber, wie viele Akten noch auf dem Schreibtisch liegen.

Die Behauptung, das Jobcenter müsse Bürgergeld grundsätzlich innerhalb von vier Tagen auszahlen, geht allerdings zu weit. Eine allgemeine gesetzliche Vier-Tage-Frist gibt es nicht; bei nachgewiesener existenzieller Not kann trotzdem sehr kurzfristige Hilfe geboten sein.

Vier Tage sind keine allgemeine Zahlungsfrist

Weder die Vorschrift über Vorschüsse noch die Regelung zur vorläufigen Bewilligung legt fest, dass jeder Antrag spätestens nach vier Tagen zu einer Überweisung führen muss. Auch ein vollständig eingereichter Antrag löst eine solche Frist nicht automatisch aus.

Eine verbindliche kurze Zahlungsfrist kann sich aus einer konkreten gerichtlichen Entscheidung ergeben. Sie gilt dann für das betroffene Verfahren und lässt sich nicht pauschal auf sämtliche Jobcenter-Anträge übertragen.

Für Betroffene ist deshalb eine andere Frage entscheidend: Ist der Lebensunterhalt noch gesichert oder fehlt bereits das Geld für das Nötigste? Wer heute keine Lebensmittel mehr bezahlen kann, sollte seine Notlage sofort mitteilen und nicht erst den vierten Tag abwarten.

Bei akuter Mittellosigkeit reicht der Hinweis auf Bearbeitungszeiten nicht

Nach § 17 SGB I müssen Sozialleistungsträger darauf hinwirken, dass Berechtigte ihre Leistungen zügig erhalten. Eine konkrete Existenznot muss deshalb bei der Bearbeitung berücksichtigt werden.

Ein niedriger Kontostand allein beantwortet allerdings noch nicht alle Fragen zum Anspruch. Das Jobcenter darf prüfen, ob tatsächlich Hilfebedürftigkeit besteht und ob andere verfügbare Mittel den Lebensunterhalt sichern.

Wichtig sind deshalb aktuelle Kontoauszüge, Angaben zu Bargeld und weiteren Konten sowie Nachweise über ausstehende Einnahmen. Auch fällige Mietzahlungen oder eine angekündigte Stromsperre helfen, die Dringlichkeit nachvollziehbar zu machen.

Vorläufige Bewilligung: Geld, obwohl noch Fragen offen sind

Für Leistungen nach dem SGB II sieht § 41a SGB II eine vorläufige Entscheidung vor. Sie ist unter anderem vorgeschrieben, wenn die Prüfung voraussichtlich länger dauert und die Anspruchsvoraussetzungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit vorliegen.

Das gilt auch, wenn der Anspruch grundsätzlich feststeht, seine genaue Höhe aber noch nicht ermittelt werden kann. Die vorläufige Leistung muss den Lebensunterhalt unter Berücksichtigung der bekannten und erwarteten Verhältnisse sichern.

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Die Regelung ist allerdings kein Freibrief, notwendige Nachweise zurückzuhalten. Wer die Umstände zu vertreten hat, die eine sofortige abschließende Entscheidung verhindern, erhält nach dieser Vorschrift keine vorläufige Bewilligung.

Vorschuss nicht immer die Lösung

Viele Ratgeber empfehlen einen Vorschuss nach § 42 SGB I. Diese allgemeine Vorschrift betrifft Geldleistungen, bei denen der Anspruch dem Grunde nach besteht, die Feststellung der Höhe aber voraussichtlich länger dauert.

Bei einem entsprechenden Antrag muss unter diesen Voraussetzungen ein Vorschuss gezahlt werden; das Gesetz nennt für den Zahlungsbeginn spätestens den Ablauf eines Kalendermonats nach Antragseingang. Eine Vier-Tage-Frist steht dort nicht.

Für das Jobcenter ist jedoch eine Besonderheit wichtig: Nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 41a SGB II geht die vorläufige Entscheidung als speziellere Regelung vor. Ist der Anspruch grundsätzlich geklärt und lediglich die Höhe noch offen, ist danach vorläufig zu entscheiden, statt einen Vorschuss nach § 42 SGB I zu bewilligen.

Betroffene sollten deshalb ausdrücklich eine sofortige Entscheidung und Auszahlung verlangen, gegebenenfalls zunächst vorläufig. Der Antrag sollte die konkrete Notlage schildern und sich nicht allein auf das Wort „Vorschuss“ beschränken.

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Diese Fristen dürfen nicht verwechselt werden

Situation Was rechtlich gilt Neuer Leistungsantrag Keine allgemeine gesetzliche Auszahlungspflicht innerhalb von vier Tagen. Vorläufige Entscheidung nach § 41a SGB II Bei erfüllten Voraussetzungen vorgeschrieben; keine starre Vier-Tage-Frist. Vorschuss nach § 42 SGB I Bei Anwendbarkeit und erfüllten Voraussetzungen auf Antrag verpflichtend; Zahlungsbeginn spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats. Laufende Leistungen Nach § 42 Absatz 1 SGB II sollen Leistungen monatlich im Voraus erbracht werden. Untätigkeitsklage Grundsätzlich nach sechs Monaten ohne Entscheidung über den Antrag, beim Widerspruch nach drei Monaten. Gerichtlicher Eilrechtsschutz Bei entsprechender Dringlichkeit schon vor Ablauf dieser Wartezeiten möglich.

Sechs Monate sind keine Erlaubnis zum Liegenlassen

Besonders folgenreich ist die Vorstellung, das Jobcenter dürfe sich grundsätzlich sechs Monate Zeit lassen. § 88 SGG regelt die Wartezeit für eine Untätigkeitsklage, keine pauschal zulässige Bearbeitungsdauer.

Die Klage zielt zunächst auf eine Entscheidung der Behörde und führt nicht automatisch zur Bewilligung der beantragten Leistung. Weitere Hintergründe erläutert der Beitrag zur Untätigkeitsklage gegen das Jobcenter.

Wenn das Jobcenter nicht hilft, kommt das Sozialgericht infrage

Wer seinen notwendigen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten kann und beim Jobcenter keine rechtzeitige Abhilfe erreicht, kann beim zuständigen Sozialgericht einen Eilantrag stellen. § 86b SGG erlaubt vorläufige gerichtliche Regelungen zur Abwendung wesentlicher Nachteile.

Dem Gericht müssen sowohl der geltend gemachte Leistungsanspruch als auch die besondere Dringlichkeit glaubhaft gemacht werden. Dafür sind der Antrag beim Jobcenter, vorhandene Bescheide, der bisherige Schriftwechsel und aktuelle Nachweise zur finanziellen Lage hilfreich.

Ein Eilantrag ist bereits vor einer regulären Klage möglich; für das Verfahren beim Sozialgericht besteht kein Anwaltszwang. Für Leistungsberechtigte ist das Verfahren grundsätzlich gerichtskostenfrei, während bei anwaltlicher Vertretung gesonderte Kosten entstehen können.

Wie sich vorläufige Leistungen über das Sozialgericht durchsetzen lassen, erläutert auch unser weiterführender Beitrag. Eine garantierte Entscheidung innerhalb von vier Tagen gibt es allerdings auch im Eilverfahren nicht.

Eine echte Vier-Tage-Regel betrifft die Bekanntgabe

Eine andere Vier-Tage-Regel existiert tatsächlich: Nach § 37 Absatz 2 SGB X gilt ein im Inland per Post versandter schriftlicher Verwaltungsakt grundsätzlich am vierten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Geht er später oder gar nicht zu, greift diese Annahme unter den gesetzlichen Voraussetzungen nicht.

Diese Vorschrift betrifft die Bekanntgabe eines Bescheids und damit beispielsweise die Berechnung einer Widerspruchsfrist. Sie verpflichtet das Jobcenter nicht, vier Tage nach einem Leistungsantrag Geld zu überweisen.

Fragen und Antworten zur schnellen Auszahlung

Muss das Jobcenter jeden Antrag innerhalb von vier Tagen auszahlen?

Nein, dafür gibt es keine allgemeine gesetzliche Vorschrift. Bei akuter Not muss jedoch geprüft werden, wie der Lebensunterhalt rechtzeitig gesichert werden kann.

Reicht ein leeres Konto für eine sofortige Bewilligung?

Nein, zusätzlich müssen die Voraussetzungen des Leistungsanspruchs vorliegen oder für eine vorläufige Entscheidung hinreichend wahrscheinlich sein. Der Kontostand ist ein wichtiger Nachweis der Dringlichkeit, ersetzt aber nicht die Anspruchsprüfung.

Was sollte ich beim Jobcenter beantragen?

Verlangen Sie wegen Ihrer konkret beschriebenen Notlage eine sofortige Entscheidung und Auszahlung, gegebenenfalls zunächst vorläufig nach § 41a SGB II. Fügen Sie aktuelle Nachweise bei und bewahren Sie einen Beleg über die Einreichung auf.

Muss ich vor einem Eilantrag sechs Monate warten?

Nein, die Sechsmonatsfrist betrifft grundsätzlich die Untätigkeitsklage wegen eines unbearbeiteten Antrags. Gerichtlicher Eilrechtsschutz kann bei entsprechender Notlage schon vorher beantragt werden.

Brauche ich für das Sozialgericht einen Anwalt?

Beim Sozialgericht können Sie den Eilantrag selbst stellen. Die Rechtsantragstelle kann bei der Aufnahme helfen; informieren Sie sich vorher über die örtlichen Kontaktmöglichkeiten.

Darf ich vorläufig gezahltes Geld in jedem Fall behalten?

Nein, vorläufig bewilligte Leistungen werden später gegebenenfalls abschließend berechnet. Ergibt sich dabei eine Überzahlung, kann eine Rückforderung entstehen.