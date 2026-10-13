Bürgergeld: Das erlebt eine Arbeitsvermittlerin täglich im Jobcenter

Eine Einladung zum Jobcenter kann Fragen auslösen, die über die nächste Bewerbung hinausgehen: Wie erklärt man gesundheitliche Grenzen? Was tun, wenn die Kinderbetreuung fehlt? Die Berliner Arbeitsvermittlerin Özgül Dalgin berichtet in der Frankfurter Rundschau, dass viele Menschen mit einem schlechten Gewissen zu ihr kommen.

Dalgin arbeitet im Jobcenter Berlin-Neukölln. Der am 7. Januar 2026 veröffentlichte Beitrag schildert ihre persönlichen Erfahrungen. Er wirft zugleich eine praktische Frage auf: Welche Unterstützung können Leistungsberechtigte erhalten, wenn Stellenangebote allein nicht weiterhelfen?

Warum im Jobcenter nicht immer die Bewerbung zuerst kommt

Nach Dalgins Schilderung braucht die Zusammenarbeit zunächst Vertrauen. Häufig müssten persönliche Schwierigkeiten geklärt werden, bevor eine dauerhafte Beschäftigung möglich werde. Schon ein Arztbesuch oder Hilfe bei der Wohnungssuche könne einen Fortschritt bedeuten.

Nur selten habe sie den Eindruck, Menschen würden Gründe vorschieben oder Zeit gewinnen wollen. Den Begriff „Totalverweigerer“ verwendet sie nicht, weil die Lebenssituationen zu unterschiedlich seien.

Das ist die Einschätzung einer einzelnen Vermittlerin. Wie häufig bestimmte Probleme oder Verhaltensweisen bundesweit auftreten, lässt sich daraus nicht ableiten.

Welche Hilfen das Jobcenter neben der Arbeitsvermittlung bieten kann

Unterstützung bei sozialen Schwierigkeiten ist im SGB II ausdrücklich vorgesehen. Nach § 16a können sogenannte kommunale Eingliederungsleistungen erbracht werden. Sie sollen Hindernisse abbauen, die einer Arbeitsaufnahme entgegenstehen.

Das Gesetz nennt dafür vier Bereiche:

Unterstützung nach § 16a SGB II Bereich Mögliche Hilfe Kinderbetreuung und Pflege Betreuung minderjähriger Kinder oder von Kindern mit Behinderungen sowie häusliche Pflege von Angehörigen Schulden Schuldnerberatung Psychosoziale Schwierigkeiten Psychosoziale Betreuung Suchtprobleme Suchtberatung

Welche Leistung infrage kommt, hängt vom persönlichen Bedarf ab. Die Unterstützung muss für die Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich sein. Aus der Aufzählung entsteht deshalb kein automatischer Anspruch auf jede gewünschte Hilfe.

Im Beratungsgespräch hilft eine möglichst konkrete Beschreibung: Welche Betreuungszeiten fehlen? Welche Pflegeaufgaben müssen berücksichtigt werden? Oder wird Unterstützung benötigt, um Schulden und Zahlungsforderungen zu ordnen?

Fallmanagement: Eine Ansprechperson für mehrere Probleme

Wenn mehrere Schwierigkeiten zusammenkommen, kann das Fallmanagement eine Anlaufstelle sein. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit bieten nahezu alle Jobcenter diese Form der Betreuung bei Bedarf an.

Eine Fallmanagerin oder ein Fallmanager hilft dabei, passende Unterstützung zu finden und die nächsten Schritte zu koordinieren. Dazu kann auch der Kontakt zu Beratungsstellen oder anderen Behörden gehören. Ziel bleibt, den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben zu ermöglichen.

Leistungsberechtigte können bei ihrer Ansprechperson nachfragen, ob Fallmanagement für sie infrage kommt. Für das Gespräch ist eine kurze Übersicht hilfreich: Was belastet gerade besonders? Welche Unterstützung gibt es bereits? Und wo fehlt bislang eine Lösung?

Ganzheitliche Betreuung beim Jobcenter ist freiwillig

Daneben gibt es die ganzheitliche Betreuung nach § 16k SGB II. Dabei unterstützt eine Coachin oder ein Coach Menschen, deren persönliche Schwierigkeiten eine Beschäftigung oder Ausbildung erschweren.

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Die Begleitung kann beispielsweise helfen, den Alltag zu strukturieren, familiäre Konflikte anzugehen oder geeignete Beratungsangebote zu finden. Auf Wunsch ist auch Unterstützung bei Behördenterminen möglich.

Die Bundesagentur für Arbeit stellt klar: Dieses Angebot ist freiwillig. Wer es ablehnt oder beendet, hat dadurch keine Nachteile. Ein automatischer Anspruch auf die Betreuung besteht allerdings nicht. Das Jobcenter prüft, ob sie erforderlich ist oder eine andere Hilfe besser passt.

Diese Freiwilligkeit betrifft das konkrete Betreuungsangebot. Andere Pflichten gegenüber dem Jobcenter, etwa aus einer wirksamen Meldeaufforderung, werden dadurch nicht aufgehoben.

Muss man dem Jobcenter seine Diagnose nennen?

Gesundheitliche Einschränkungen können beeinflussen, welche Arbeit jemand ausüben kann. Um passende Tätigkeiten zu finden, muss deshalb unter Umständen die berufliche Leistungsfähigkeit medizinisch beurteilt werden.

Der Vermittlungsfachkraft müssen Betroffene nach Angaben der Bundesagentur jedoch weder ihre genaue Erkrankung noch Einzelheiten der Behandlung nennen. Die Fachkraft kann den Ärztlichen Dienst einschalten.

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Der Gesundheitsfragebogen wird vom medizinischen Dienst ausgewertet. Die Vermittlungsfachkraft erhält eine sozialmedizinische Stellungnahme darüber, wie sich die Einschränkungen auf das Arbeitsleben auswirken. Diagnosen oder nähere Angaben zur Erkrankung enthält diese Stellungnahme nicht.

Für das Beratungsgespräch bedeutet das: Gesundheitliche Grenzen können angesprochen und berücksichtigt werden, ohne der Vermittlungsfachkraft die gesamte Krankengeschichte offenzulegen.

So lässt sich ein Beratungstermin vorbereiten

Wer Unterstützung benötigt, kann vor dem Termin drei Fragen notieren:

Was erschwert oder verhindert meine Arbeitsaufnahme derzeit konkret?

Welche Hilfe habe ich bereits, und was fehlt noch?

Wer kann den nächsten Schritt mit mir klären?

Eine konkrete Nachfrage kann lauten: „Welche Unterstützung kommt infrage, damit ich die Betreuung meines Kindes mit einer Arbeit vereinbaren kann?“ Bei mehreren Belastungen lässt sich gezielt nach Fallmanagement oder ganzheitlicher Betreuung fragen.

Hilfreich ist außerdem, am Ende des Gesprächs festzuhalten, wer welche Aufgabe übernimmt und wann die nächste Rückmeldung erfolgen soll. So bleibt nachvollziehbar, ob beispielsweise noch Unterlagen fehlen oder zunächst ein Kontakt zu einer Beratungsstelle hergestellt werden muss.

Hilfen müssen verständlich und erreichbar sein

Ein Unterstützungsangebot nützt wenig, wenn Betroffene es nicht kennen oder nicht wissen, wer zuständig ist. Verständliche Informationen und erreichbare Ansprechpersonen sind deshalb ein wichtiger Teil der Beratung.

Mit diesen Zugangsproblemen beschäftigt sich auch unser Beitrag darüber, wie die EU Hürden beim Zugang zu Sozialleistungen abbauen will.

Für das nächste Gespräch beim Jobcenter lohnt sich deshalb die Frage nach konkreter Unterstützung neben der Stellensuche. Entscheidend ist, welche Hilfe zur eigenen Situation passt und wie sie tatsächlich erreichbar wird.