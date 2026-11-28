Wer auf mehrere Monate Unterstützung am Stück gehofft hat, sollte damit noch nicht rechnen: Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag des Bundesrates, das geplante Sozialraumbudget über drei Kalendermonate zu bündeln, in dieser Form ab. Auch die dazu vorgeschlagene Antragsfrist von sechs Monaten ist nicht beschlossen.

Was der Bundesrat beschlossen hat und wie die Bundesregierung reagiert

Der Bundesrat hat am 20. November 2026 unter Nummer 27 seiner Stellungnahme vorgeschlagen, ungenutzte Monatsbeträge für bis zu drei Kalendermonate verfügbar zu halten. Bei der Abrechnung sollten die ältesten noch verfügbaren Beträge zuerst verbraucht werden.

Die Gegenäußerung der Bundesregierung vom 24. November lehnt den Vorschlag in dieser Form ab. Die Bundesregierung will weiter prüfen, welche Bedingungen sich im vorgesehenen Finanzrahmen umsetzen lassen.

Die Begründung verweist auf schwankenden Betreuungsbedarf und Gruppenfreizeitangebote familienunterstützender Dienste. Gerade Familien, die Kinder mit Behinderung zu Hause pflegen, benötigen Entlastung auch außerhalb eines festen monatlichen Rhythmus.

Wer das neue Budget erhalten soll

Nach dem Regierungsentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz sollen Menschen in häuslicher Pflege mit Pflegegrad 2 bis 5 ein Sozialraumbudget erhalten. Vorgesehen sind monatlich bis zu 175 Euro ab dem 25. Geburtstag und bis zu 300 Euro für jüngere Pflegebedürftige. Pflegegrad 1 ist dabei nicht einbezogen.

Das Budget soll den bisherigen Entlastungsbetrag ersetzen und anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag finanzieren. Die Erstattung wäre an tatsächlich entstandene Kosten und entsprechende Belege gebunden; eine freie Auszahlung des Monatsbetrags ist nicht vorgesehen.

Die Bundesregierung begründet den Verzicht auf eine Ansparmöglichkeit mit dem Ziel einer regelmäßigen, fortlaufenden Unterstützung. Genau hier setzt der Vorschlag des Bundesrates an: Ein monatliches Angebot passt nicht automatisch zum tatsächlichen Bedarf eines Haushalts.

Warum unregelmäßige Haushaltshilfe mehr Spielraum braucht

Eine Familie kann den Alltag mehrere Wochen selbst organisieren und anschließend zusätzliche Unterstützung benötigen. Denkbar ist etwa, dass eine Angehörige vorübergehend mehr arbeitet oder für mehrere Termine außer Haus sein muss. Dann wäre ein längerer Einsatz einer Haushaltshilfe hilfreicher als mehrere kurze Besuche in den Wochen davor.

Auch die Verfügbarkeit der Anbieter beeinflusst die Planung. Wer nur einen Termin alle paar Wochen bekommt, kann seine Hilfe nicht beliebig auf Monatsgrenzen verteilen. Ein begrenztes Ansparen könnte solche Abstände besser auffangen.

Damit die Unterstützung rechtzeitig verfügbar ist, sollten Familien mögliche Termine und Einsatzzeiten früh mit dem Anbieter besprechen.

Welche Beträge sich rechnerisch bündeln ließen

Aus drei Monatsbeträgen von jeweils 175 Euro ergeben sich rechnerisch bis zu 525 Euro. Bei jeweils 300 Euro wären es bis zu 900 Euro. Das sind Rechenbeispiele zum Vorschlag der Länder, keine Beträge, mit denen sich heute planen lässt.

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Vorgesehener Monatsbetrag Rechnerisch nach dem Vorschlag des Bundesrates Bis zu 175 Euro ab 25 Jahren Bis zu 525 Euro Bis zu 300 Euro unter 25 Jahren Bis zu 900 Euro

Durch das Ansparen würde sich die Gesamthöhe des Budgets nicht erhöhen. Es ließe sich lediglich mehr Unterstützung zu einem späteren Zeitpunkt finanzieren. Der Vorschlag nennt keine festen Kalenderquartale. Welche Beträge bis wann eingesetzt werden können, hängt von der endgültigen gesetzlichen Regelung ab.

Für die Nutzung und die Erstattung gelten unterschiedliche Fristen

Die vorgeschlagenen drei Kalendermonate betreffen die Inanspruchnahme der Hilfe. Die sechsmonatige Antragsfrist soll dagegen nach Ablauf des Monats beginnen, in dem der Anbieter die Leistung erbracht hat. Eine längere Zeit für die Abrechnung würde daher kein längeres Ansparen erlauben.

Für eine im März 2027 erbrachte Hilfe würde die vorgeschlagene Antragsfrist grundsätzlich Ende September 2027 enden. Entscheidend wäre der Leistungsmonat, nicht der Zeitpunkt, zu dem die Rechnung eintrifft. Familien sollten verspätete Rechnungen deshalb frühzeitig beim Anbieter anfordern.

Eine Ausschlussfrist bedeutet: Wer den Antrag erst nach ihrem Ablauf stellt, müsste prinzipiell damit rechnen, dass die Pflegekasse die Kosten nicht mehr erstattet. Auch bei einer direkten Abrechnung durch den Anbieter sollte deshalb geklärt sein, wer den Antrag rechtzeitig stellt. Rechnung, Leistungszeitraum und Nachweis über den Eingang bei der Pflegekasse sollten zusammen aufbewahrt werden.

Warum die Nachbesserung gegenüber heute trotzdem enger wäre

Nach dem geltenden § 45b SGB XI zum Entlastungsbetrag stehen bei häuslicher Pflege bereits ab Pflegegrad 1 bis zu 131 Euro monatlich zur Verfügung. Nicht verbrauchte Beträge können innerhalb des Kalenderjahres gesammelt und in das folgende Kalenderhalbjahr übertragen werden.

Das heutige Recht lässt damit längeres Ansparen zu als der neue Dreimonatsvorschlag. Der Vorschlag des Bundesrates wäre eine Lockerung gegenüber dem Regierungsentwurf, würde die bisherige Flexibilität aber nicht vollständig erhalten.

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Auch die Verwendungsmöglichkeiten sollen enger werden: Der heutige Entlastungsbetrag kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen beispielsweise für Tages- und Nachtpflege oder bestimmte Leistungen ambulanter Pflegedienste eingesetzt werden. Der Regierungsentwurf beschränkt das Sozialraumbudget dagegen auf anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag.

Ein höherer Monatsbetrag sagt deshalb allein wenig darüber aus, ob eine Familie ihre bisherige Unterstützung künftig genauso finanzieren könnte. Weitere Zusammenhänge erläutert unser Überblick zu den geplanten Pflegeänderungen 2027.

Worauf Pflegebedürftige bei der Planung achten sollten

Vor einer längerfristigen Vereinbarung sollten Betroffene bei der Pflegekasse nachfragen, ob das gewünschte Angebot anerkannt ist und aus welchem Budget es abgerechnet werden kann. Die Bezeichnung „Haushaltshilfe“ auf einem Vertrag beantwortet diese Frage allein noch nicht.

Hilfreich ist außerdem eine schriftliche Auskunft zum verfügbaren Guthaben und zu dessen Nutzungszeitraum. Solange das Gesetzgebungsverfahren läuft, sollten Familien neue Ausgaben nicht allein auf die erwartete Reform stützen. Für die Planung zählt am Ende die verabschiedete Regelung.

Fiktives Praxisbeispiel: Haushaltshilfe wird erst im dritten Monat gebraucht

Eine 72-jährige Frau mit Pflegegrad 2 wird von ihrer Tochter unterstützt. In den ersten beiden Monaten benötigt sie keine zusätzliche Haushaltshilfe, im dritten Monat plant die Tochter mehrere längere Termine. Ein anerkanntes Angebot würde für die benötigten Einsätze insgesamt 450 Euro berechnen.

Wird die vorgeschlagene Regelung beschlossen und sind alle drei Monatsbeträge verfügbar, könnten die Kosten rechnerisch aus insgesamt 525 Euro gedeckt werden. Zunächst würden die beiden ältesten Monatsbeträge von jeweils 175 Euro eingesetzt, anschließend 100 Euro aus dem dritten Monat. Von dessen Budget blieben damit 75 Euro übrig.

Vor der Buchung sollte die Tochter mit der Pflegekasse klären, welche Monatsbeträge für die geplanten Einsätze verfügbar sind. Anschließend sollte sie die Rechnung zeitnah einreichen und den Eingang dokumentieren.

Häufig gestellte Fragen zur Pflege-Entlastung

Ist das Ansparen des Sozialraumbudgets für drei Monate schon beschlossen?

Nein. Der Bundesrat hat die Dreimonatsregel vorgeschlagen, die Bundesregierung lehnt sie in dieser Form ab. Ein Anspruch darauf besteht nicht.

Wer soll das Sozialraumbudget erhalten?

Nach dem Regierungsentwurf sollen Menschen in häuslicher Pflege mit Pflegegrad 2 bis 5 anspruchsberechtigt sein. Vorgesehen sind bis zu 175 Euro monatlich ab dem 25. Geburtstag und bis zu 300 Euro für jüngere Pflegebedürftige.

Wie viel ließe sich aus drei Monatsbeträgen bündeln?

Bei vollständig ungenutzten Monatsbeträgen wären rechnerisch bis zu 525 Euro oder bis zu 900 Euro möglich. Voraussetzung wäre, dass für alle drei Monate Anspruch besteht und die Beträge noch verfügbar sind.

Wofür soll das angesparte Budget eingesetzt werden können?

Das Sozialraumbudget soll anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag finanzieren. Dazu können Haushaltshilfe und Betreuung gehören. Ob ein bestimmtes Angebot erstattungsfähig ist, sollten Betroffene vor der Beauftragung mit der Pflegekasse klären.

Welche Monatsbeträge sollen zuerst verbraucht werden?

Nach dem Vorschlag des Bundesrates sollen die ältesten noch verfügbaren Beträge zuerst eingesetzt werden. So würden neuere Monatsbeträge erst anschließend herangezogen.

Wie lange soll Zeit für den Erstattungsantrag bleiben?

Vorgeschlagen ist eine Ausschlussfrist von sechs Kalendermonaten nach Ablauf des Monats, in dem die Hilfe erbracht wurde. Für eine Leistung im März müsste der Antrag grundsätzlich bis Ende September gestellt werden.

Darf das Budget deshalb auch sechs Monate angespart werden?

Nein. Die vorgeschlagenen sechs Monate betreffen den Erstattungsantrag für bereits erbrachte Hilfe; für die Nutzung wären nach dem Vorschlag des Bundesrates drei Kalendermonate vorgesehen.

Was passiert, wenn der Antrag zu spät gestellt wird?

Bei Überschreiten der vorgeschlagenen Ausschlussfrist müssten Betroffene grundsätzlich damit rechnen, keine Erstattung mehr zu erhalten. Rechnungen sollten deshalb zeitnah eingereicht und Nachweise über den Eingang aufbewahrt werden.

Wird nicht verbrauchtes Budget automatisch ausgezahlt?

Nein. Vorgesehen ist eine Erstattung nachgewiesener Kosten. Nicht verbrauchte Beträge würden nicht zur freien Verfügung ausgezahlt.