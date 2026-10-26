Arbeitslosengeld statt Rente mit 63: Zwei Jahre können Tausende mehr bringen – Dr. Anhalt rechnet sauber durch

Wer mit 63 seinen Arbeitsplatz verliert, muss nicht sofort eine dauerhaft gekürzte Altersrente beantragen. Ein bestehender Anspruch auf Arbeitslosengeld I kann günstiger sein und zugleich die spätere Rente erhöhen.

Während der Arbeitslosigkeit können weitere Rentenansprüche hinzukommen. Außerdem fällt der Abschlag bei einem späteren Rentenbeginn geringer aus.

Rente mit 63: Der Abschlag bleibt dauerhaft

Für Versicherte ab Jahrgang 1964 liegt die Regelaltersgrenze bei 67 Jahren. Wer mindestens 35 Versicherungsjahre erfüllt, kann die Altersrente für langjährig Versicherte bereits mit 63 beziehen, muss dann aber einen dauerhaften Abschlag von 14,4 Prozent hinnehmen.

Beginnt dieselbe Rentenart erst mit 65, beträgt der Abschlag noch 7,2 Prozent. Eine bereits mit 63 begonnene Rente wird beim Erreichen des 67. Lebensjahres nicht automatisch wieder ungekürzt ausgezahlt.

Warum Arbeitslosengeld höher ausfallen kann

Arbeitslosengeld I orientiert sich grundsätzlich am beitragspflichtigen Arbeitsentgelt der letzten zwölf Monate und beträgt 60 Prozent eines pauschal berechneten Nettoentgelts.

Mit einem steuerlich berücksichtigungsfähigen Kind kann der Leistungssatz 67 Prozent betragen; einfach das letzte Auszahlungsnetto mit 0,6 zu multiplizieren, liefert deshalb keine verlässliche Berechnung.

Die gesetzliche Rente bildet dagegen den Versicherungsverlauf über Jahrzehnte ab.

Wer zuletzt gut verdient hat, aber früher etwa in Teilzeit arbeitete oder Versicherungslücken hatte, kann deshalb ein höheres Arbeitslosengeld als eine stark gekürzte vorgezogene Rente erhalten.

Während des Arbeitslosengeldbezugs trägt die Arbeitsagentur bei gesetzlich Pflichtversicherten grundsätzlich die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Die Leistung selbst ist steuerfrei, kann aber über den Progressionsvorbehalt den Steuersatz auf andere steuerpflichtige Einkünfte erhöhen.

Modellrechnung: Erst Arbeitslosengeld, dann Rente

Ein Arbeitnehmer des Jahrgangs 1964 verliert mit 63 betriebsbedingt seinen Arbeitsplatz und hat bis dahin 43 Entgeltpunkte gesammelt. Die Modellrechnung unterstellt einen erfüllten Anspruch auf die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren und ein vorheriges Bruttogehalt von 4.329 Euro monatlich.

Gerechnet wird durchgehend mit dem seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro. Da der Jahrgang 1964 erst 2027 seinen 63. Geburtstag feiert, dient dieser Wert ausschließlich dem Vergleich und stellt keine Vorhersage künftiger Rentenbeträge dar.

Für das Arbeitslosengeld werden beispielhaft 1.700 Euro monatlich angesetzt, für die Renten pauschal zwölf Prozent Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Diese Abzugsquote ist eine Rechenannahme; sämtliche Auszahlungsbeträge der Tabelle verstehen sich vor einer möglichen Einkommensteuer.

Während des Arbeitslosengeldbezugs zahlt die Arbeitsagentur grundsätzlich Rentenbeiträge auf Grundlage von 80 Prozent des Arbeitsentgelts, das der Leistung zugrunde liegt.

Für zwei Jahre werden hier vereinfachend 1,6 zusätzliche Entgeltpunkte angenommen; die tatsächliche Zahl hängt unter anderem vom jeweiligen Durchschnittsentgelt ab.

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Vergleich Sofortrente mit 63 Arbeitslosengeld bis 65, dann Rente Monatliche Auszahlung zwischen 63 und 65 1.377,27 Euro Rente 1.700 Euro Arbeitslosengeld Entgeltpunkte beim jeweiligen Rentenbeginn 43 44,6 Dauerhafter Rentenabschlag 14,4 Prozent 7,2 Prozent Monatliche Bruttorente im Modell 1.565,08 Euro 1.759,85 Euro Monatliche Rentenauszahlung nach pauschal zwölf Prozent Beiträgen 1.377,27 Euro 1.548,67 Euro

Die Berechnung unterstellt 24 Monate durchgehenden Arbeitslosengeldbezug ohne Sperrzeit und keine Beschäftigung neben der vorgezogenen Rente.

Die individuellen Leistungsbeträge müssen vor einer Entscheidung von Arbeitsagentur und Rentenversicherung ermittelt werden.

In den ersten zwei Jahren stehen im Modell insgesamt rund 7.750 Euro mehr zur Verfügung. Anschließend beträgt der monatliche Unterschied nach den angenommenen Versicherungsbeiträgen rund 171 Euro zugunsten des späteren Rentenbeginns.

Bei weiteren 20 Jahren Rentenbezug ab 65 summiert sich dieser Unterschied auf rund 41.140 Euro. Zusammen ergibt das einen Modellvorteil von rund 48.900 Euro über den gesamten Vergleichszeitraum von 63 bis 85.

Ein garantierter Nettogewinn ist das nicht: Persönliche Steuern, spätere Rentenanpassungen und Änderungen der Versicherungsbeiträge sind nicht eingerechnet. Eine Rechnung, die zuerst Auszahlungsbeträge und anschließend Bruttorentenunterschiede addiert, überschätzt dagegen den Vorteil nach Versicherungsbeiträgen.

Wie während der Arbeitslosigkeit zusätzliche Rentenansprüche entstehen, erläutert auch unser Beitrag zu den Rentenbeiträgen beim Bezug von Arbeitslosengeld.

24 Monate Arbeitslosengeld gibt es nicht automatisch

Die maximale Bezugsdauer von 24 Monaten setzt voraus, dass Betroffene bei Entstehung des Anspruchs mindestens 58 Jahre alt sind und innerhalb der dafür betrachteten fünf Jahre mindestens 48 Monate Versicherungspflicht nachweisen. Ein Alter von 63 Jahren allein reicht dafür nicht aus.

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Auch kurz vor der Rente müssen Arbeitslose grundsätzlich mindestens 15 Stunden wöchentlich arbeiten können und bereit sein, eine zumutbare versicherungspflichtige Beschäftigung anzunehmen. Sie müssen sich um Arbeit bemühen und bei der Vermittlung mitwirken; einen Anspruch auf zwei Jahre bezahlten Vorruhestand gibt es nicht.

Wer Meldefristen versäumt, riskiert Geld

Die Arbeitsuchendmeldung muss spätestens drei Monate vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses erfolgen. Wird die Beendigung erst kurzfristig bekannt, gilt eine Frist von drei Tagen ab Kenntnis.

Zusätzlich ist spätestens am ersten Tag ohne Beschäftigung die Arbeitslosmeldung erforderlich. Eine verspätete Arbeitsuchendmeldung kann eine einwöchige Sperrzeit auslösen, während eine verspätete Arbeitslosmeldung den Leistungsbeginn verschieben kann.

Aufhebungsvertrag: Aus 24 Monaten können 18 werden

Wer selbst kündigt oder einen Aufhebungsvertrag unterschreibt und dadurch ohne wichtigen Grund arbeitslos wird, muss regelmäßig mit zwölf Wochen Sperrzeit rechnen. In dieser Zeit zahlt die Arbeitsagentur kein Arbeitslosengeld.

Bei einer zwölfwöchigen Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe verkürzt sich zusätzlich die Anspruchsdauer um mindestens ein Viertel. Aus einem ursprünglichen Anspruch von 24 Monaten werden dadurch regelmäßig nur 18 Monate mit tatsächlicher Auszahlung.

Zwölf Wochen ohne Zahlung und anschließend 18 Monate Arbeitslosengeld ergeben zusammen nur ungefähr 21 Monate bis zur Erschöpfung des Anspruchs. Wer zwei volle Jahre bis zur Rente überbrücken wollte, muss dann eine zusätzliche Lücke finanzieren oder einen früheren Rentenbeginn mit höheren Abschlägen prüfen.

Wann ein Aufhebungsvertrag ohne Sperrzeit bleiben kann

Nach den fachlichen Weisungen der Bundesagentur kann ein wichtiger Grund vorliegen, wenn eine Arbeitgeberkündigung mit Bestimmtheit angekündigt wurde und auf betrieblichen oder personenbezogenen Gründen beruhen würde.

Die ordentliche Kündigungsfrist muss eingehalten werden, die Beschäftigung darf durch den Vertrag nicht früher enden als durch die drohende Kündigung und der Arbeitnehmer darf nicht unkündbar sein.

Bei einer Abfindung von bis zu 0,5 Monatsgehältern je Beschäftigungsjahr sehen die Weisungen unter diesen Voraussetzungen einen erleichterten Prüfungsweg vor. Eine höhere Abfindung führt ebenfalls nicht zwangsläufig zur Sperrzeit, erfordert aber eine weitergehende Prüfung, insbesondere der Rechtmäßigkeit der drohenden Kündigung.

Unabhängig davon kann eine Abfindung den Arbeitslosengeldanspruch ruhen lassen, wenn das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist endet. Deshalb sollten Beschäftigte die Folgen eines Vertrags vor der Unterschrift prüfen lassen.

Die 45-Jahre-Regel kann den Plan verändern

Für Jahrgänge ab 1964 ist eine abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit 65 möglich, wenn die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt ist. Arbeitslosengeldzeiten in den letzten zwei Jahren vor dieser Rente zählen grundsätzlich nicht für die 45 Jahre; Ausnahmen gelten bei Insolvenz oder vollständiger Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers.

Eine gewöhnliche betriebsbedingte Kündigung genügt für diese Ausnahme nicht. Wer die 45 Jahre bereits vor der Arbeitslosigkeit erfüllt, kann dagegen bei ausreichendem Arbeitslosengeldanspruch bis zum abschlagsfreien Beginn überbrücken; die Besonderheiten beschreibt unser Beitrag zur abschlagsfreien Rente nach einem Jobverlust.

43 Entgeltpunkte sagen im Übrigen nicht aus, ob jemand 43 Versicherungsjahre zurückgelegt hat. Rentenhöhe und anrechenbare Versicherungsmonate müssen deshalb anhand der persönlichen Rentenauskunft getrennt geprüft werden.

Rentenbeginn abstimmen und Antrag rechtzeitig stellen

Allein die Möglichkeit, eine vorgezogene Altersrente zu beziehen, verpflichtet Arbeitslosengeldempfänger nicht zum Rentenantrag. Der Anspruch auf Arbeitslosengeld endet altersbedingt grundsätzlich erst mit Beginn des Monats nach Erreichen der Regelaltersgrenze.

Wird eine Altersrente für denselben Zeitraum zuerkannt, ruht das Arbeitslosengeld prinzipiell. Außerdem ist nach bindender Bewilligung einer Altersrente oder für Zeiten ihres Bezugs der Wechsel in eine andere Altersrente grundsätzlich ausgeschlossen.

Den Antrag auf die später beginnende Rente können Versicherte bereits während des Arbeitslosengeldbezugs stellen. Die Rentenversicherung empfiehlt dafür etwa drei Monate Vorlauf; Rentenbeginn und Ende des Arbeitslosengeldes sollten zeitlich aufeinander abgestimmt sein.

Welche Fragen vor dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis geklärt werden sollten, zeigt unser Faktencheck zu Rente mit 63 und Arbeitslosengeld bis 65.

Ein kurzes Beispiel aus der Praxis

Thomas M., Jahrgang 1964, erhält mit 63 eine betriebsbedingte Kündigung, meldet sich rechtzeitig und sucht weiter nach einer neuen Stelle.

Seine 35 Versicherungsjahre sind erfüllt, und die Arbeitsagentur bestätigt einen ungekürzten Anspruch auf 24 Monate Arbeitslosengeld.

Bleibt er trotz Arbeitssuche ohne neue Beschäftigung, kann er unter den Annahmen der Modellrechnung zunächst 1.700 Euro Arbeitslosengeld und anschließend rund 1.549 Euro Rente nach Versicherungsbeiträgen erhalten.

Gegenüber dem sofortigen Rentenbeginn mit rund 1.377 Euro wäre das ein spürbarer Vorteil – dessen tatsächliche Höhe erst seine persönlichen Leistungs- und Steuerdaten zeigen.