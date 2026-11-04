Arbeitsrecht: Urlaub abgelehnt, dann krankgemeldet – Arbeitnehmer verliert trotz Attest seinen Job

Der Flug ist längst gebucht, doch der Chef verweigert den Urlaub. Kurz darauf meldet sich ein Arbeitnehmer krank und legt ein ärztliches Attest vor. Sein Arbeitgeber glaubt ihm nicht und kündigt fristlos. Das Arbeitsgericht Gelsenkirchen gab dem Unternehmen recht (4 Ca 1085/25 Keine Volltextveröffentlichung).

Die Entscheidung zeigt, dass selbst eine ärztliche Krankschreibung nicht in jedem Fall vor einer Kündigung schützt. Allerdings dürfen Arbeitnehmer auch während einer echten Erkrankung verreisen. Entscheidend sind die Umstände des Einzelfalls und die Frage, ob die Arbeitsunfähigkeit tatsächlich bestand.

Arbeitnehmer meldete sich nach abgelehntem Urlaub krank

Der Beschäftigte hatte für einen bestimmten Zeitraum Urlaub beantragt. Sein Arbeitgeber lehnte den Antrag ab, obwohl bereits eine Flugreise gebucht war. Für genau diesen Zeitraum legte der Mann anschließend eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor und blieb seiner Arbeit fern.

Nach den veröffentlichten Angaben war der Arbeitnehmer schon in früheren Jahren wiederholt unmittelbar vor oder nach seinem genehmigten Jahresurlaub krankgeschrieben gewesen.

Der Arbeitgeber zweifelte deshalb an der Erkrankung und sprach eine fristlose Kündigung aus.

Der Beschäftigte wehrte sich mit einer Kündigungsschutzklage. Dabei erklärte er, unter Rückenschmerzen gelitten zu haben und deshalb von einer Ärztin krankgeschrieben worden zu sein. Ob er die gebuchte Flugreise tatsächlich angetreten hatte, geht aus den zugänglichen Berichten nicht hervor.

Widersprüchliche Aussagen wurden dem Arbeitnehmer zum Verhängnis

Vor Gericht behauptete der Mann zunächst, die Ärztin habe ihn körperlich untersucht. Im weiteren Verfahren stellte sich jedoch heraus, dass eine solche Untersuchung nicht stattgefunden hatte.

Auch die als Zeugin vernommene Ärztin hatte zunächst eine Untersuchung angedeutet. Erst auf Nachfrage wurden die tatsächlichen Umstände deutlich.

Zusätzlich berücksichtigte das Arbeitsgericht, dass die angegebenen Rückenschmerzen bereits an einem Freitag begonnen haben sollten, an dem der Arbeitnehmer noch gearbeitet hatte. Zusammen mit der abgelehnten Urlaubsreise und den früheren Krankmeldungen ergaben sich erhebliche Zweifel an seiner Darstellung.

Das Arbeitsgericht Gelsenkirchen hielt die fristlose Kündigung mit Urteil vom 22. Januar 2026 für wirksam. Besonders schwer wogen die widersprüchlichen Angaben im Gerichtsverfahren.

Warum eine Krankschreibung nicht immer vor Kündigung schützt

Eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung besitzt einen hohen Beweiswert. Das Bundesarbeitsgericht hat jedoch mehrfach entschieden, dass Arbeitgeber diesen durch konkrete Tatsachen erschüttern können (5 AZR 137/23).

Ein bloßer Verdacht reicht dafür nicht aus. Liegen jedoch nachvollziehbare Widersprüche oder andere erhebliche Auffälligkeiten vor, kann der Arbeitnehmer verpflichtet sein, seine Arbeitsunfähigkeit genauer darzulegen und nachzuweisen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass jede Krankschreibung ohne körperliche Untersuchung unwirksam ist. Ärztliche Feststellungen sind unter bestimmten Voraussetzungen auch per Video oder telefonisch möglich.

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Im Gelsenkirchener Verfahren waren die widersprüchlichen Aussagen entscheidend.

Wer eine Erkrankung bewusst vortäuscht, um der Arbeit fernzubleiben, verletzt seine arbeitsvertraglichen Pflichten schwerwiegend. Nach § 626 Bürgerliches Gesetzbuch kann deshalb eine fristlose Kündigung gerechtfertigt sein, wenn dem Arbeitgeber eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zugemutet werden kann.

Darf man trotz Krankschreibung in den Urlaub fahren?

Ja, eine Reise während einer Krankschreibung ist nicht verboten. Entscheidend ist, ob sie die Genesung beeinträchtigt oder verzögert.

Wer beispielsweise wegen einer psychischen Belastung arbeitsunfähig ist, kann unter Umständen von einem ruhigen Aufenthalt außerhalb des Wohnortes profitieren. Bei einer schweren körperlichen Erkrankung kann dagegen eine anstrengende Reise problematisch sein.

Beschäftigte sollten deshalb vor einer geplanten Reise ärztlich klären, ob diese mit ihrer Erkrankung vereinbar ist. Weitere Informationen zu den erlaubten Aktivitäten enthält unser Ratgeber Krankgeschrieben und in den Urlaub fahren? Das sind deine Rechte.

Für Menschen, die bereits Krankengeld von ihrer gesetzlichen Krankenkasse beziehen, gilt bei Auslandsreisen eine zusätzliche Regel. Nach § 16 Absatz 4 SGB V ist die Zustimmung der Krankenkasse wichtig, damit der Krankengeldanspruch während des Auslandsaufenthalts nicht ruht.

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Welche finanziellen Folgen eine Auslandsreise ohne vorherige Zustimmung haben kann, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag Krankengeld im Urlaub – Ohne Zustimmung droht ein Zahlungsstopp.

Was Arbeitnehmer nach einer Urlaubsabsage beachten sollten

Ein abgelehnter Urlaubsantrag bedeutet nicht, dass Beschäftigte auf ihren Urlaub verzichten müssen. Nach § 7 Bundesurlaubsgesetz sind ihre Wünsche zu berücksichtigen, sofern keine dringenden betrieblichen Gründe oder sozial vorrangigen Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer entgegenstehen.

Wer eine Ablehnung für rechtswidrig hält, sollte sie deshalb überprüfen lassen. Ein eigenmächtiger Urlaubsantritt oder eine vorgetäuschte Erkrankung können dagegen erhebliche arbeitsrechtliche Folgen haben.

Auch eine echte Erkrankung unmittelbar nach einer Urlaubsabsage ist möglich. Arbeitgeber dürfen daraus allein noch keine Täuschung ableiten. Wie weit der Beweiswert einer Krankschreibung reicht, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag Arbeitsrecht – Krankmeldung im Urlaub kann angezweifelt werden.

Erhalten Beschäftigte dennoch eine Kündigung, sollten sie schnell handeln. Nach § 4 Kündigungsschutzgesetz muss eine Kündigungsschutzklage regelmäßig innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung beim Arbeitsgericht erhoben werden.

Was können Sie aus dem Urteil lernen?

Das Urteil zeigt, wie gefährlich widersprüchliche Angaben bei einer Krankschreibung werden können. Der Arbeitnehmer verlor seinen Arbeitsplatz nicht allein deshalb, weil er nach einem abgelehnten Urlaubsantrag krankgemeldet war.

Entscheidend war die Gesamtheit der belastenden Umstände.

Wer tatsächlich arbeitsunfähig ist, darf weiterhin verreisen, sofern die Reise der Genesung nicht entgegensteht. Eine vorgetäuschte Erkrankung oder bewusst falsche Angaben können dagegen sogar eine fristlose Kündigung rechtfertigen.

Häufige Fragen zur Krankschreibung und Kündigung

Kann mein Arbeitgeber mich kündigen, wenn ich krankgeschrieben verreise?

Eine Reise allein rechtfertigt noch keine Kündigung. Problematisch wird es, wenn die Reise die Genesung gefährdet, die Erkrankung nur vorgetäuscht wurde oder andere schwerwiegende Pflichtverletzungen hinzukommen. Entscheidend sind die konkreten Umstände.

Ist eine Krankschreibung ohne körperliche Untersuchung gültig?

Ja, unter bestimmten Voraussetzungen kann Arbeitsunfähigkeit auch ohne persönliche körperliche Untersuchung ärztlich festgestellt werden.

Wie lange kann ich gegen eine fristlose Kündigung klagen?

Für eine Kündigungsschutzklage gilt regelmäßig eine Frist von drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung. Diese Frist sollten Beschäftigte unbedingt einhalten, da eine verspätete Klage erhebliche rechtliche Nachteile haben kann.

Quellen

Arbeitsgericht Gelsenkirchen, Urteil vom 22. Januar 2026 (4 Ca 1085/25), Entscheidungsnachweis bei dejure

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13. Dezember 2023 (5 AZR 137/23), Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

§ 626 BGB, Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund

§ 7 Bundesurlaubsgesetz, Berücksichtigung von Urlaubswünschen

§ 4 Kündigungsschutzgesetz, Frist zur Kündigungsschutzklage

§ 5 Entgeltfortzahlungsgesetz, Anzeige- und Nachweispflichten

§ 16 SGB V, Krankengeld bei Auslandsaufenthalten

n-tv, Mit Krankschreibung in den Urlaub führt zu Kündigung, 2. November 2026