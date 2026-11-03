Arbeitnehmer: Arbeitgeber muss Urlaubsanspruch nach Urteil jetzt akzeptieren

Zum Jahresende wächst in vielen Betrieben der Druck: Noch offene Urlaubstage sollen schnell genommen werden, sonst seien sie verloren. Doch wer gesetzlichen Resturlaub allein mit dem Hinweis auf Silvester streicht, macht es sich zu einfach.

Der Arbeitgeber muss Beschäftigte grundsätzlich rechtzeitig über ihren Urlaubsanspruch informieren, zum Urlaub auffordern und vor dem drohenden Verfall warnen. Fehlt diese Mitwirkung, können Urlaubstage auch über mehrere Jahre erhalten bleiben.

Der 31. Dezember ist keine automatische Löschfrist

Nach § 7 Absatz 3 Bundesurlaubsgesetz soll Urlaub im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine Übertragung ist vorgesehen, wenn dringende betriebliche oder persönliche Gründe sie rechtfertigen; grundsätzlich muss der übertragene Urlaub dann in den ersten drei Monaten des Folgejahres genommen werden.

Diese Vorschrift darf jedoch nicht losgelöst von der europäischen Rechtsprechung angewendet werden. Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 19. Februar 2019, Aktenzeichen 9 AZR 541/15, klargestellt: Gesetzlicher Urlaub verfällt grundsätzlich erst, wenn der Arbeitgeber die tatsächliche Urlaubsnahme zuvor ermöglicht hat.

Grundlage war die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 6. November 2018 in der Sache Max-Planck-Gesellschaft, Aktenzeichen C-684/16. Es geht also um eine seit Jahren bestehende Rechtsprechung, die auch bei der Urlaubsplanung für 2026 zu beachten ist.

Ein Aushang am Schwarzen Brett genügt regelmäßig nicht

Beschäftigte müssen erkennen können, wie viele Urlaubstage ihnen für welches Jahr zustehen. Dazu gehören eine konkrete Aufforderung, den Urlaub zu nehmen, und ein verständlicher Hinweis darauf, wann die Tage andernfalls verfallen.

Eine allgemeine Klausel im Arbeitsvertrag oder die pauschale Nachricht an die Belegschaft, Resturlaub müsse bis Jahresende verbraucht werden, genügt regelmäßig nicht. Auch ein Urlaubskonto, das lediglich eine Zahl anzeigt, ersetzt keine vollständige Information.

Eine persönlich adressierte E-Mail kann dagegen geeignet sein, wenn Inhalt und Zeitpunkt stimmen. Das Bundesarbeitsgericht erläutert die Anforderungen und die Beweislast des Arbeitgebers im Urteil vom 19. Februar 2019, Aktenzeichen 9 AZR 423/16.

Der Arbeitgeber muss im Streitfall darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass er seine Mitwirkung erfüllt hat. Mehr zu diesem Zusammenhang erläutert unser Beitrag über Resturlaub 2026 und die Hinweispflicht beim Urlaubsverfall.

Die Warnung muss noch Zeit für Erholung lassen

Eine Nachricht kurz vor Silvester heilt nicht automatisch sämtliche Versäumnisse. Wer erst Ende Dezember auf einen größeren Urlaubsrest hingewiesen wird, kann die freien Tage bis zum Jahreswechsel häufig gar nicht mehr nehmen.

Entscheidend ist die tatsächliche Möglichkeit zur Urlaubsnahme. Ein Arbeitgeber kann sich deshalb nicht durch einen Verfallhinweis absichern und Beschäftigte gleichzeitig davon abhalten, ihren Urlaub zu nutzen.

Umgekehrt ist eine zusätzliche Warnung im Oktober oder November nicht ausnahmslos vorgeschrieben. Bereits eine ordnungsgemäße Information zu Jahresbeginn kann ausreichen; der Arbeitgeber muss seine Mitteilung grundsätzlich auch nicht nach jedem genommenen Urlaubstag aktualisieren.

Ohne Hinweis kann der Urlaub über den März hinaus bestehen bleiben

Unterbleibt die erforderliche Mitwirkung, tritt der nicht verfallene Urlaub grundsätzlich zum neuen Urlaubsanspruch des Folgejahres hinzu. Die Tage verschwinden dann auch nicht allein deshalb, weil der 31. März erreicht ist.

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Das bedeutet allerdings keinen unbegrenzten Schutz für jeden angesammelten Urlaubstag. Der Arbeitgeber kann seine Information und Aufforderung später nachholen, auch für Urlaub aus früheren Jahren.

Er muss dabei den bestehenden Anspruch erfassen und eine tatsächliche Gelegenheit zum Urlaub eröffnen. Bleiben Beschäftigte anschließend trotz ordnungsgemäßer Aufklärung und bestehender Möglichkeit untätig, kann auch der angesammelte Urlaub verfallen, wie das BAG im Urteil vom 29. September 2020, Aktenzeichen 9 AZR 113/19, erläutert.

Auch nach drei Jahren ist nicht automatisch Schluss

Verfall und Verjährung sind unterschiedliche rechtliche Fragen. Beim gesetzlichen Urlaubsanspruch im laufenden Arbeitsverhältnis hängt aber auch der Beginn der regelmäßigen dreijährigen Verjährungsfrist davon ab, dass der Arbeitgeber seine erforderliche Mitwirkung erfüllt hat.

Das entschied das Bundesarbeitsgericht am 20. Dezember 2022 unter dem Aktenzeichen 9 AZR 266/20. Die Frist beginnt grundsätzlich erst mit dem Ende des Jahres, in dem der Arbeitgeber Beschäftigte ordnungsgemäß in die Lage versetzt hat, den Urlaub tatsächlich wahrzunehmen.

Der damalige Fall zeigt, welche Beträge auf dem Spiel stehen: Eine Steuerfachangestellte erhielt nach ihrem Ausscheiden 17.376,64 Euro brutto zur Abgeltung weiterer 76 Urlaubstage zugesprochen. Die Revision ihres früheren Arbeitgebers blieb erfolglos, wie die Mitteilung des Gerichts zum Urteil dokumentiert.

Diese Unterschiede entscheiden über den Resturlaub

Gesetzlicher Resturlaub: typische Fälle und ihre Folgen Situation Was grundsätzlich gilt Der Arbeitgeber hat rechtzeitig konkret informiert; Urlaub wäre möglich gewesen. Freiwillig nicht genommener Urlaub kann zum Jahresende verfallen. Die erforderliche persönliche Information oder Aufforderung fehlt. Der gesetzliche Urlaub bleibt grundsätzlich bestehen und kommt zum neuen Jahresurlaub hinzu. Dringende betriebliche oder persönliche Gründe rechtfertigen eine Übertragung. Regelmäßig gilt der 31. März des Folgejahres; die Voraussetzungen für einen Verfall müssen erfüllt sein. Seit Jahresbeginn besteht durchgehend Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende des verlängerten Zeitraums. Der Urlaub verfällt grundsätzlich 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres, auch ohne Arbeitgeberhinweis. Eine dauerhafte Erkrankung beginnt erst im Laufe des Urlaubsjahres. Ein Verfall nach 15 Monaten hängt grundsätzlich von vorheriger rechtzeitiger Mitwirkung ab; bei sehr früher Erkrankung bestehen Ausnahmen. Das Arbeitsverhältnis endet und bestehender Urlaub kann deshalb nicht mehr genommen werden. Es entsteht ein Abgeltungsanspruch in Geld, für den eigene Verjährungs- und gegebenenfalls Ausschlussfristen gelten.

Bei langer Krankheit gilt die 15-Monats-Grenze

Wer seit Beginn eines Urlaubsjahres durchgehend arbeitsunfähig ist und bis zum Ende des verlängerten Zeitraums krank bleibt, verliert den gesetzlichen Urlaub grundsätzlich 15 Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres. Für Urlaub aus 2026 wäre das der 31. März 2028, auch wenn der Arbeitgeber keinen Verfallhinweis erteilt hat.

Anders liegt es grundsätzlich, wenn Beschäftigte zunächst noch gearbeitet haben und erst später dauerhaft erkranken. Dann kann der Urlaub nicht ohne Weiteres nach 15 Monaten untergehen, wenn der Arbeitgeber seine rechtzeitige Mitwirkung zuvor versäumt hat; hierzu erging das BAG-Urteil vom 20. Dezember 2022, Aktenzeichen 9 AZR 401/19.

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Eine Ausnahme kommt bei einer so frühen Erkrankung in Betracht, dass der Arbeitgeber tatsächlich noch keine Gelegenheit hatte, seinen Obliegenheiten nachzukommen. Diese Besonderheit behandelt das Urteil vom 31. Januar 2023, Aktenzeichen 9 AZR 107/20.

Deshalb müssen bei längeren Krankheitszeiten die einzelnen Urlaubsjahre getrennt geprüft werden. Weitere Zusammenhänge erklärt unser Beitrag zu Krankengeld, Urlaub und einer anschließenden erneuten Arbeitsunfähigkeit.

Zusätzliche Urlaubstage brauchen einen Blick in den Vertrag

Der gesetzliche Mindesturlaub beträgt bei einer Fünftagewoche grundsätzlich 20 Arbeitstage im Jahr. Die in § 3 Bundesurlaubsgesetz genannten 24 Werktage beziehen sich auf eine Sechstagewoche.

Für darüber hinausgehenden vertraglichen oder tariflichen Mehrurlaub können wirksame abweichende Regeln bestehen. Daraus folgt aber nicht, dass beispielsweise die zusätzlichen zehn Tage eines 30-Tage-Vertrags automatisch ohne Hinweis verfallen.

Eine Abweichung muss die betreffende Frage ausreichend deutlich regeln; ohne entsprechende Unterscheidung gelten häufig dieselben Grundsätze wie beim gesetzlichen Urlaub. Eine eigene Übertragungsfrist für Mehrurlaub bedeutet für sich genommen noch nicht, dass auch die Hinweispflichten entfallen.

Geld statt Urlaub gibt es grundsätzlich erst beim Ausscheiden

Im bestehenden Arbeitsverhältnis lässt sich der gesetzliche Mindesturlaub grundsätzlich nicht durch eine Auszahlung ersetzen. Kann er wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr gewährt werden, sieht § 7 Absatz 4 Bundesurlaubsgesetz dagegen eine Abgeltung vor.

Für diesen Geldanspruch gelten andere Fristen als für den Urlaub während der Beschäftigung. Nach dem BAG-Urteil vom 31. Januar 2023, Aktenzeichen 9 AZR 456/20, beginnt die regelmäßige dreijährige Verjährungsfrist grundsätzlich am Ende des Jahres des Ausscheidens, unabhängig von früheren Hinweisen des Arbeitgebers.

Zusätzlich können wirksame arbeitsvertragliche oder tarifliche Ausschlussfristen eine erheblich frühere Geltendmachung verlangen. Dass Urlaubsabgeltung einer tariflichen Ausschlussfrist unterliegen kann, bestätigt das BAG-Urteil vom 31. Januar 2023, Aktenzeichen 9 AZR 244/20.

Wer ausscheidet, sollte offene Urlaubstage und eine mögliche Auszahlung deshalb zeitnah prüfen und nachweisbar geltend machen. Welche weiteren Forderungen betroffen sein können, zeigt unser Beitrag zur Schlussabrechnung nach einer Kündigung.

Was Beschäftigte vor dem Jahreswechsel tun sollten

Wer noch Urlaub offen hat, sollte den Stand sichern und prüfen, welche persönliche Information im Laufe des Jahres tatsächlich eingegangen ist. E-Mails, Schreiben, Urlaubsanträge und Ablehnungen helfen später, den Ablauf nachzuvollziehen.

Urlaub sollte trotzdem rechtzeitig und nachweisbar beantragt werden. Lehnt der Arbeitgeber ab, empfiehlt sich eine dokumentierte Begründung sowie die Klärung, wann die freien Tage genommen werden können.

Ein erhaltener Urlaubsanspruch berechtigt allerdings nicht dazu, eigenmächtig der Arbeit fernzubleiben. Eine Selbstbeurlaubung kann bis zur fristlosen Kündigung führen; bei einem Streit helfen Betriebsrat, Gewerkschaft oder arbeitsrechtliche Beratung.

7 Fragen und Antworten zum Urlaubsanspruch

Verfällt mein Resturlaub automatisch am 31. Dezember?

Beim gesetzlichen Urlaub grundsätzlich nur, wenn der Arbeitgeber rechtzeitig konkret informiert, zur Urlaubsnahme auffordert und den Urlaub tatsächlich ermöglicht. Besondere Regeln gelten bei lang andauernder Arbeitsunfähigkeit.

Reicht ein allgemeiner Aushang über den Urlaubsverfall?

Regelmäßig nicht, weil sich die Information auf den persönlichen Urlaubsanspruch beziehen muss. Eine individuell adressierte Nachricht kann genügen, wenn sie vollständig und rechtzeitig erfolgt.

Muss der Arbeitgeber im Herbst noch einmal erinnern?

Nicht zwingend, denn bereits eine ordnungsgemäße Information zu Jahresbeginn kann ausreichen. Entscheidend sind die konkreten Umstände und die tatsächliche Gelegenheit, Urlaub zu nehmen.

Kann ich Urlaub aus früheren Jahren noch verlangen?

Das ist möglich, wenn der Anspruch wegen fehlender Mitwirkung weder verfallen noch verjährt ist. Der Arbeitgeber kann die erforderlichen Hinweise aber später nachholen und dadurch einen künftigen Verfall ermöglichen.

Wann verfällt Urlaub bei einer langen Erkrankung?

Bei seit Jahresbeginn bis zum Ende des verlängerten Zeitraums durchgehender Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres. Beginnt die Erkrankung erst später, müssen vorherige Hinweispflichten und mögliche Ausnahmen geprüft werden.

Gelten dieselben Regeln für alle 30 vertraglichen Urlaubstage?

Das hängt von der Vertrags- oder Tarifregelung ab, denn für Mehrurlaub sind wirksame Abweichungen möglich. Ohne ausreichend deutliche Sonderregelung gelten häufig die Grundsätze des gesetzlichen Urlaubs.

Kann ich mir den Resturlaub auszahlen lassen?

Gesetzlicher Urlaub wird grundsätzlich erst abgegolten, wenn er wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr genommen werden kann. Für die Auszahlung gelten eigene Fristen, darunter gegebenenfalls kurze Ausschlussfristen.