Ab Jahrgang 1967: Rente 63 kann bis zu 100.000 Euro kosten

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Viele Versicherte des Jahrgangs 1967 denken darüber nach, ob sie bereits mit 63 Jahren in Rente gehen können. Grundsätzlich ist das möglich – über die Altersrente für langjährig Versicherte. Dafür müssen mindestens 35 Versicherungsjahre erfüllt sein.

Doch der frühere Rentenstart hat einen hohen Preis. Wer vier Jahre vor der Regelaltersgrenze in Ruhestand geht, muss lebenslange Abschläge hinnehmen. Gleichzeitig fehlen weitere Beitragsjahre, in denen sich zusätzliche Rentenpunkte aufbauen würden. Genau diese doppelte Wirkung kann dazu führen, dass sich der Nachteil über die Dauer des Rentenbezugs auf mehr als 100.000 Euro summiert.

Für manche Menschen kann sich der frühere Ausstieg trotzdem lohnen, etwa aus gesundheitlichen Gründen oder wegen der persönlichen Lebensplanung. Rein finanziell ist die Entscheidung aber oft deutlich teurer, als viele zunächst denken.

Rente mit 63 für Jahrgang 1967: Welche gesetzliche Regelung gilt?

Für den Jahrgang 1967 kommt nicht die abschlagsfreie Rente mit 63 für besonders langjährig Versicherte in Betracht. Diese Möglichkeit gibt es in dieser Form für diesen Jahrgang nicht mehr.

Relevant ist stattdessen die Altersrente für langjährig Versicherte nach § 36 SGB VI. Dafür gelten zwei wesentliche Punkte:

mindestens 35 Versicherungsjahre müssen vorhanden sein

ein Rentenbeginn ist frühestens mit 63 Jahren möglich

Die Regelaltersgrenze für den Jahrgang 1967 liegt bei 67 Jahren. Wer also schon mit 63 startet, zieht die Rente um volle vier Jahre vor – und genau dafür werden Abschläge fällig.

Jahrgang 1967: Wie hoch ist der Abschlag bei Rentenbeginn mit 63?

Der gesetzliche Abschlag beträgt 0,3 Prozent pro Monat des vorgezogenen Rentenbeginns.

Wer 48 Monate früher in Rente geht, muss daher mit einem dauerhaften Minus von 14,4 Prozent rechnen.

Dieser Abschlag gilt lebenslang. Er reduziert die monatliche Bruttorente nicht nur am Anfang, sondern für die gesamte Dauer des Rentenbezugs. Das ist der erste große finanzielle Nachteil.

Der zweite Nachteil kommt noch hinzu: Wer früher aufhört zu arbeiten, sammelt bis 67 auch keine zusätzlichen Entgeltpunkte aus weiteren Beiträgen mehr auf. Dadurch wächst der Abstand zur späteren Regelaltersrente nochmals deutlich.

Konkretes Beispiel für den Jahrgang 1967: So teuer kann die Rente mit 63 werden

Ein Rechenbeispiel zeigt, wie groß der Unterschied sein kann.

Ingolf, geboren am 16.03.1967, hat die 35 Versicherungsjahre erfüllt. Er steht nun vor der Entscheidung, entweder mit 63 Jahren oder erst mit 67 Jahren in Rente zu gehen.

Seine Ausgangsdaten:

mit 63 Jahren: 55,2345 Entgeltpunkte

mit 67 Jahren: 57,2345 Entgeltpunkte

aktueller Rentenwert: 42,52 Euro

Der frühestmögliche Rentenbeginn mit 63 wäre für ihn der 01.04.2030.

Rentenberechnung mit 63: So stark kürzen die Abschläge die Rente

Beim Rentenbeginn mit 63 stehen Ingolf 55,2345 Entgeltpunkte zu.

Weil er die Rente vier Jahre vorzieht, wird ein Abschlag von 14,4 Prozent abgezogen. Die Entgeltpunkte werden deshalb mit dem Faktor 0,856 multipliziert.

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Das ergibt 47,2810 Entgeltpunkte.

Multipliziert mit dem Rentenwert von 42,52 Euro ergibt sich eine monatliche Bruttorente von rund 2.010,79 Euro.

Ingolf bekäme also bei Rentenbeginn mit 63 rund 2.011 Euro brutto im Monat.

Rentenberechnung mit 67: So hoch fällt die Regelaltersrente aus

Arbeitet Ingolf bis 67 weiter, steigt sein Rentenkonto auf 57,2345 Entgeltpunkte. Da bei der Regelaltersrente kein Abschlag anfällt, werden diese Punkte vollständig berücksichtigt. 57,2345 Entgeltpunkte multipliziert mit 42,52 Euro ergeben rund 2.433,61 Euro. Ingolf würde damit bei Rentenbeginn mit 67 rund 2.434 Euro brutto monatlich erhalten.

Monatlicher Unterschied bei der Rente: 422 Euro weniger für den frühen Rentenstart

Der Unterschied zwischen beiden Varianten beträgt rund 422 Euro brutto pro Monat.

Das entspricht ungefähr 5.060 Euro pro Jahr.

Wer diesen Unterschied auf 20 Jahre Rentenbezug hochrechnet, landet schnell bei einer Summe von über 100.000 Euro. Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass Rentenanpassungen diesen Abstand im Lauf der Jahre ebenfalls beeinflussen können.

Die entscheidende Botschaft lautet deshalb: Der Verlust entsteht nicht nur wegen des Abschlags. Er entsteht auch, weil vier weitere Jahre mit Rentenbeiträgen und zusätzlichen Entgeltpunkten fehlen.

Warum die Rente mit 63 für Jahrgang 1967 besonders teuer werden kann

Viele Versicherte schauen zunächst nur auf den Abschlag von 14,4 Prozent. Das ist aber nur ein Teil der Rechnung.

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Der finanzielle Nachteil setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen:

Erstens wird die Rente dauerhaft gekürzt, weil der Rentenbeginn vier Jahre vorgezogen wird.

Zweitens entstehen keine weiteren Rentenansprüche aus Beschäftigung bis zum 67. Lebensjahr. Wer weiterarbeitet, erhöht sein Rentenkonto und bekommt dadurch später nicht nur eine ungekürzte, sondern auch eine höhere Rente.

Gerade dieser kombinierte Effekt macht die Entscheidung für den Jahrgang 1967 so folgenreich.

Steuern auf die Rente ab 2030: Was Rentner zusätzlich beachten müssen

Wer 2030 in Rente geht, muss außerdem die Besteuerung der Rente im Blick haben.

Für spätere Rentenjahrgänge ist der steuerpflichtige Anteil der Rente sehr hoch. Ob tatsächlich Einkommensteuer gezahlt werden muss, hängt allerdings immer vom Einzelfall ab. Entscheidend sind unter anderem:

die Höhe der gesetzlichen Rente

weitere Einkünfte

persönliche Freibeträge

Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen

Deshalb kann aus einer hohen Bruttorente nicht automatisch auf die spätere Nettorente geschlossen werden.

Weiterarbeiten neben der Rente: Was für Jahrgang 1967 möglich ist

Auch nach Rentenbeginn kann grundsätzlich weitergearbeitet werden. Für vorgezogene Altersrenten gibt es inzwischen keine klassische Hinzuverdienstgrenze mehr.

Das bedeutet: Auch wer mit 63 in Rente geht, darf weiter arbeiten oder selbstständig tätig sein.

Wichtig ist aber ein anderer Punkt: Die steuerlich begünstigte Aktivrente seit dem 01.01.2026 gilt erst nach Erreichen der Regelaltersgrenze. Wer mit 63 in die vorgezogene Altersrente geht, kann diese Vorteile zunächst noch nicht nutzen.

Für wen sich die Rente mit 63 trotzdem lohnen kann

Trotz der hohen finanziellen Einbußen kann der frühere Rentenbeginn für manche Menschen sinnvoll sein.

Das gilt zum Beispiel bei:

gesundheitlichen Problemen

besonders belastenden Arbeitsbedingungen

fehlender realistischer Beschäftigungsperspektive bis 67

persönlicher Priorität für mehr freie Lebenszeit

Die Entscheidung ist deshalb nicht nur eine Rechenfrage. Sie ist auch eine Frage der Lebensqualität. Wer allerdings wirtschaftlich auf eine möglichst hohe Altersrente angewiesen ist, sollte die Folgen sehr genau prüfen.

Jahrgang 1967: Was Versicherte jetzt konkret prüfen sollten

Wer 1967 geboren wurde, sollte frühzeitig eine individuelle Rentenplanung vornehmen.

Wichtige Fragen sind:

Sind die 35 Versicherungsjahre sicher erfüllt?

Wie viele Entgeltpunkte sind bereits vorhanden?

Wie hoch wäre die Rente mit 63?

Wie hoch wäre die Rente mit 67?

Lässt sich ein früherer Ausstieg finanziell tragen?

Die beste Grundlage dafür sind eine aktuelle Renteninformation oder eine ausführliche Rentenauskunft der Deutschen Rentenversicherung.

FAQ zur Rente mit 63 für den Jahrgang 1967

Kann der Jahrgang 1967 überhaupt mit 63 in Rente gehen?

Ja. Das ist über die Altersrente für langjährig Versicherte möglich. Voraussetzung sind mindestens 35 Versicherungsjahre. Die Rente ist dann aber nicht abschlagsfrei.

Wie hoch ist der Abschlag bei Rentenbeginn mit 63?

Wer vier Jahre vor der Regelaltersgrenze in Rente geht, muss 14,4 Prozent Abschlag hinnehmen. Dieser Abschlag gilt dauerhaft und lebenslang.

Warum kann der Verlust mehr als 100.000 Euro betragen?

Weil nicht nur die monatliche Rente durch den Abschlag sinkt. Es fehlen auch zusätzliche Rentenpunkte aus vier weiteren Arbeitsjahren. Beides zusammen kann über 20 Jahre oder mehr einen Unterschied von über 100.000 Euro ausmachen.

Welche Rente gilt für den Jahrgang 1967 als regulär?

Die Regelaltersgrenze liegt für den Jahrgang 1967 bei 67 Jahren. Wer bis dahin arbeitet, erhält die ungekürzte Regelaltersrente.

Kann man trotz vorgezogener Rente weiter arbeiten?

Ja. Auch bei einer vorgezogenen Altersrente ist Weiterarbeit grundsätzlich möglich. Die besonderen steuerlichen Vorteile der Aktivrente greifen aber erst ab der Regelaltersgrenze.

Fazit: Jahrgang 1967 sollte die Rente mit 63 genau durchrechnen

Für den Jahrgang 1967 ist die Rente mit 63 grundsätzlich möglich, aber sie kann sehr teuer werden. Vier Jahre früherer Rentenbeginn bedeuten einen lebenslangen Abschlag von 14,4 Prozent. Gleichzeitig fehlen zusätzliche Rentenpunkte aus weiteren Beitragsjahren.

Im Beispiel sinkt die monatliche Bruttorente von rund 2.434 Euro auf etwa 2.011 Euro. Das sind rund 422 Euro weniger im Monat. Über viele Rentenjahre kann sich daraus ein Nachteil von mehr als 100.000 Euro ergeben.

Wer über den früheren Ruhestand nachdenkt, sollte deshalb nicht nur auf den Wunsch nach mehr Freizeit schauen, sondern vor allem die langfristigen finanziellen Folgen realistisch bewerten. Eine individuelle Rentenberechnung ist für diese Entscheidung praktisch unverzichtbar.