Ein Deutschlandticket vom Arbeitgeber kann Beschäftigte bei den Fahrtkosten entlasten, ohne dass der steuerfreie Zuschuss unmittelbar als Einkommen beim Wohngeld zählt. Dennoch kann das Jobticket die Wohngeldberechnung beeinflussen. Denn durch den Zuschuss können sich die abziehbaren Werbungskosten verringern.

Entscheidend ist, ob die tatsächlichen Werbungskosten über dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag liegen. Wer nur die Pauschale von 1.230 Euro im Jahr nutzt, muss wegen eines steuerfreien Jobtickets in der Regel keine Kürzung dieses Abzugs befürchten. Bei längeren Arbeitswegen kann die Rechnung anders aussehen.

Warum das Jobticket nicht als zusätzliches Einkommen zählt

Arbeitgeber können Beschäftigten ein Deutschlandticket bezahlen oder einen Zuschuss dazu leisten. Erfolgt die Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn, ist sie unter den Voraussetzungen des § 3 Nummer 15 Einkommensteuergesetz steuerfrei.

Beim Wohngeld bestimmt § 14 Wohngeldgesetz, welche Einnahmen berücksichtigt werden. Neben steuerpflichtigen Einkünften gehören dazu bestimmte steuerfreie Leistungen, die ausdrücklich im Gesetz aufgeführt sind.

Der steuerfreie Arbeitgeberzuschuss nach § 3 Nummer 15 EStG steht jedoch nicht in diesem Hinzurechnungskatalog. Er erhöht deshalb nicht unmittelbar das wohngeldrechtliche Einkommen. Das gilt auch, wenn der Arbeitgeber das Deutschlandticket als steuerfreien Sachbezug bereitstellt.

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Jobticket kann die Werbungskosten beim Wohngeld verringern

Der zweite Effekt entsteht bei den Fahrtkosten zur Arbeit. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für öffentliche Verkehrsmittel mindern nach § 3 Nummer 15 EStG die abziehbare Entfernungspauschale.

Diese Vorschrift ist auch für das Wohngeld relevant, weil die Einkommensermittlung an das Einkommensteuerrecht anknüpft. Seit Januar 2026 beträgt die Entfernungspauschale 38 Cent je vollem Kilometer der einfachen Strecke zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte.

Bei Beschäftigten werden allerdings mindestens 1.230 Euro Werbungskosten jährlich berücksichtigt. Erst wenn die nach Anrechnung des Jobticket-Zuschusses verbleibenden tatsächlichen Werbungskosten darüber liegen, kann ein höherer Betrag abgezogen werden.

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Beispiel: 30 Euro Jobticket-Zuschuss und 20 Kilometer Arbeitsweg

Eine Beschäftigte fährt an 220 Tagen im Jahr zu ihrer Arbeitsstelle. Die einfache Entfernung beträgt 20 Kilometer. Ihr Arbeitgeber beteiligt sich mit monatlich 30 Euro steuerfrei am Deutschlandticket.

Berechnung Betrag Entfernungspauschale (220 × 20 × 0,38 Euro) 1.672 Euro Arbeitgeberzuschuss (12 × 30 Euro) −360 Euro Verbleibende Entfernungspauschale 1.312 Euro Arbeitnehmer-Pauschbetrag 1.230 Euro

Ohne Jobticket-Zuschuss wären allein durch den Arbeitsweg 1.672 Euro abziehbar. Mit dem Zuschuss bleiben 1.312 Euro übrig. Sind keine weiteren Werbungskosten vorhanden, sinkt der berücksichtigungsfähige Abzug somit um 360 Euro jährlich.

Bei einem kürzeren Arbeitsweg kann der Effekt dagegen vollständig entfallen. Bleiben die gesamten Werbungskosten unter 1.230 Euro, wird weiterhin der Pauschbetrag berücksichtigt. Das Jobticket führt dann über die Werbungskosten zu keiner Erhöhung des maßgeblichen Einkommens.

Deutschlandticket kostet 2026 monatlich 63 Euro

Das reguläre Deutschlandticket kostet seit Januar 2026 monatlich 63 Euro. Beteiligt sich der Arbeitgeber an den Kosten, sinkt die finanzielle Belastung der Beschäftigten. Bei einem Zuschuss von 30 Euro bleiben beispielsweise 33 Euro monatlich selbst zu zahlen.

Für Wohngeldbeziehende kann sich der Zuschuss daher auch dann lohnen, wenn er höhere Werbungskostenabzüge teilweise verringert. Denn eine Kürzung der Werbungskosten führt nicht in gleicher Höhe zu einer Kürzung des Wohngeldes. Die tatsächliche Auswirkung hängt vom gesamten Haushaltseinkommen, der Miete und den übrigen Berechnungsfaktoren ab.

Was Wohngeldbeziehende jetzt prüfen sollten

Beschäftigte sollten zunächst auf ihrer Lohnabrechnung prüfen, ob das Jobticket als steuerfreie Arbeitgeberleistung ausgewiesen wird. Bei anderen Gestaltungen, beispielsweise einer Gehaltsumwandlung, kann die rechtliche Bewertung abweichen.

Werbungskosten oberhalb von 1.230 Euro sollten gegenüber der Wohngeldstelle nachvollziehbar nachgewiesen werden. Dafür sind insbesondere die Entfernung zur Arbeitsstätte, die Zahl der Arbeitstage, weitere berufliche Aufwendungen und die Höhe der Arbeitgeberleistungen wichtig.

Wer bereits Wohngeld erhält, sollte bei einer veränderten Einkommensberechnung prüfen lassen, ob sich der bewilligte Betrag verändert. Der wichtigste Punkt bleibt jedoch, dass ein steuerfreies Jobticket nicht einfach wie zusätzlicher Arbeitslohn behandelt werden darf.

Quellen