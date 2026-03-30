Veröffentlicht am von Jan Heinemann

Dritte Erhöhung um 500 Euro für Bundestagsabgeordnete und 3. Nullrunde beim Bürgergeld

Lesedauer 2 Minuten

Ab dem Sommer steht den Abgeordneten des Deutschen Bundestags bereits zum dritten Mal in Folge eine spürbare Erhöhung ihrer Diäten bevor. Demnach sollen die monatlichen Bezüge dieses Mal um rund 500 Euro steigen. Damit setzt sich eine Entwicklung fort, die vielen Bürgerinnen und Bürgern vor dem Hintergrund der allgemeinen Teuerung und sozialpolitischen Debatten besonders auffällt.

Die beschlossene Anhebung der Abgeordnetenentschädigungen wird regelmäßig mit der allgemeinen Lohnentwicklung oder mit der Verantwortung des Mandats begründet.

In der öffentlichen Wahrnehmung entsteht jedoch zunehmend ein Spannungsverhältnis, wenn steigende Bezüge für Parlamentarier auf eine stagnierende Unterstützung für Menschen treffen, die auf staatliche Leistungen wie Bürgergeld oder Sozialhilfe angewiesen sind.

📚 Lesen Sie auch:

Dritte Nullrunde beim Bürgergeld

Während die Diäten der Bundestagsabgeordneten erneut steigen, mussten Bürgergeldbeziehende im Jahr 2026 demnach bereits die dritte Nullrunde in Folge hinnehmen. Der Regelsatz wurde somit das dritte Jahr nacheinander nicht an die Inflation angepasst.

Für viele Betroffene bedeutet das, dass die staatliche Unterstützung auf dem Papier unverändert bleibt, die tatsächliche Kaufkraft jedoch weiter zurückgeht. “Damit sinkt faktich der Regelsatz”, kritisiert der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt von Gegen-Hartz.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co.

Newsletter

100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Gerade bei alltäglichen Ausgaben macht sich diese Entwicklung besonders bemerkbar. “Kosten für Lebensmittel, Energie, Mobilität und andere notwendige Lebensbereiche haben in den vergangenen Jahren viele Haushalte unter Druck gesetzt”, warnt Anhalt.

“Bleibt der Regelsatz unverändert, müssen Bürgergeldempfänger diese Preissteigerungen aus einem Budget auffangen, das real immer weniger abdeckt.”

📚 Lesen Sie auch:

Wachsende soziale Schieflage

Die Gegenüberstellung von steigenden Abgeordnetenbezügen und stagnierenden Sozialleistungen birgt soziale Spannungen. Wenn der Eindruck entsteht, dass Bundestagsabgeordnete von wirtschaftlichen Entwicklungen besser abgeschirmt sind als Menschen mit geringen Einkommen, wächst die Distanz zwischen Bevölkerung und Parlament.

Besonders sensibel ist diese Debatte in Zeiten, in denen viele Menschen selbst unter steigenden Lebenshaltungskosten leiden. “Für Bürgergeldbeziehende ist die fehlende Anpassung keine abstrakte haushaltspolitische Frage, sondern eine unmittelbar spürbare Belastung im Alltag. Jede ausbleibende Erhöhung verschärft den Druck, mit knappen Mitteln auszukommen”, sagt Anhalt.

Tipp: Gegen-Hartz.de auf Google News folgen

Weitere aktuelle News:

Bürgergeld News
Arbeitslosengeld beantragen kurz vor der Rente hat diese vier Vorteile

Arbeitslosengeld beantragen kurz vor der Rente hat diese vier Vorteile

Eine Arbeitslosigkeit kurz vor dem Renteneintritt ist ein heikles Thema, das viele Menschen über 60 betrifft. Der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt erklärt, welche 4 Vorteile es haben kann, zunächst Arbeitslosengeld ...
Weiterlesen
Bürgergeld News
Bei Pflegegrad: Krankenkassen müssen auch diese Fahrtkosten übernehmen

Bei Pflegegrad: Krankenkassen müssen auch diese Fahrtkosten übernehmen

Wer regelmäßig zu Ärztinnen, Ärzten oder in eine Klinik muss, steht schnell vor einer ganz praktischen Frage: Wer bezahlt die Fahrt? Bei gesetzlich Versicherten regeln das zwei Systeme, die oft verwechselt ...
Weiterlesen
Bürgergeld News
Rente nach 45 Jahren Arbeit: Warum kaum wer die Standardrente erreichen wird

Rente nach 45 Jahren Arbeit: Warum kaum wer die Standardrente erreichen wird

1.836 Euro monatliche Rente – diese Zahl wirkt auf den ersten Blick beruhigend. Sie taucht als „Standardrente“ für 2025 auf, wird in Debatten zitiert und dient oft als gedanklicher Anker ...
Weiterlesen