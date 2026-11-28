Rund zehn Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten durch die Mütterrente III zusätzliche Rentenansprüche. Die Verbesserung gilt ab Januar 2027, doch die Auszahlung beginnt erst später.

Was tatsächlich beschlossen wurde

Die Verbesserung gehört zum bereits verabschiedeten Rentenpaket 2025.

Für die Erziehung vor 1992 geborener Kinder werden bisher bis zu zweieinhalb Jahre bei der gesetzlichen Rente berücksichtigt, für ab 1992 geborene Kinder bis zu drei Jahre. Ab Januar 2027 erhalten Berechtigte mit laufender oder 2027 beginnender Rente einen Zuschlag. Bei Rentenbeginn ab Januar 2028 können für vor 1992 geborene Kinder bis zu 36 Monate Kindererziehungszeit direkt in die Rentenberechnung einfließen.

Die zusätzlichen sechs Monate entsprechen grundsätzlich einem halben Rentenpunkt je betroffenem Kind. Auch Väter können profitieren, wenn ihnen die entsprechenden Erziehungszeiten zugeordnet sind, wie die Deutsche Rentenversicherung erläutert.

Der Anspruch beginnt 2027, die Auszahlung folgt 2028

Die Deutsche Rentenversicherung muss Millionen Renten unter Berücksichtigung unterschiedlicher Versicherungsverläufe und früherer Rechtslagen neu berechnen. Sie hat den erheblichen Aufwand für die Anpassung ihrer Computersysteme bereits in einer Stellungnahme zur Umsetzung der Mütterrente IIIbeschrieben.

Die später ausgezahlten Beträge sollen die Ansprüche für 2027 rückwirkend erfüllen. Für Menschen mit einer knappen Rente bleibt die Wartezeit trotzdem ein Problem: Mit Geld, das erst 2028 eingeht, lässt sich der Lebensunterhalt im Jahr davor nicht bezahlen.

Die Größenordnung hat die Bundesregierung zuletzt in einer Antwort vom 5. November 2026 bestätigt: Rund zehn Millionen Menschen erhalten zusätzliche Ansprüche. Für 2028 rechnet sie mit rund zehn Milliarden Euro Mehrausgaben, weil dann Nachzahlungen für 2027 und laufende Zahlungen für 2028 zusammenkommen.

So entstehen die 255,12 Euro pro Kind

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Ein zusätzlicher halber Rentenpunkt bringt bei einer Altersrente damit rechnerisch 21,26 Euro brutto im Monat.

Multipliziert mit zwölf Monaten ergibt das 255,12 Euro brutto je Kind. Bei zwei Kindern sind es bereits 510,24 Euro, bei vier Kindern mehr als 1.000 Euro.

Zusätzliche Mütterrente III: Modellrechnung beim Rentenwert von 42,52 Euro Berücksichtigte Kinder vor 1992 Zusätzlich pro Monat brutto Für zwölf Monate brutto 1 Kind 21,26 Euro 255,12 Euro 2 Kinder 42,52 Euro 510,24 Euro 3 Kinder 63,78 Euro 765,36 Euro 4 Kinder 85,04 Euro 1.020,48 Euro

Die Tabelle setzt eine Altersrente, den vollständigen zusätzlichen Zuschlag je Kind und einen Rentenanspruch während des gesamten Jahres 2027 voraus. Sie zeigt ausschließlich die neue Erhöhung durch die Mütterrente III und unterstellt für die Jahresrechnung einen unveränderten Rentenwert.

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Ab Juli 2027 ist der dann geltende Rentenwert anzuwenden; steigt er, erhöht sich die Nachzahlung für die zweite Jahreshälfte. Die gesetzliche Schutzklausel verhindert, dass der bisherige Rentenwert durch die jährliche Anpassung sinkt.

Der Rentenbeginn entscheidet über die Nachzahlung

Wer bereits vor 2027 Altersrente bezieht und die Voraussetzungen erfüllt, kann den zusätzlichen Zuschlag für sämtliche zwölf Monate des Jahres erhalten. Beginnt die Rente dagegen erst im Juli 2027, werden nur die Monate ab diesem Rentenbeginn berücksichtigt.

Wer erstmals 2028 Rente erhält, bekommt keine Nachzahlung für 2027; die Verbesserung wird dann unmittelbar bei der neuen Rente berücksichtigt. Den Unterschied zwischen verschiedenen Rentenbeginnen erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Mütterrente III: Gleiche Kinder, halbe Nachzahlung, weil ein Datum entscheidet“.

255 Euro brutto sind keine 255 Euro auf dem Konto

Bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung fallen grundsätzlich auch auf die zusätzliche Rente entsprechende Beiträge an. Wie sich diese Abzüge zusammensetzen, erklärt die Rentenversicherung in ihren Informationen zu Rentenabzügen und Steuern.

Ein für alle gültiger Nettobetrag lässt sich deshalb nicht nennen. Ob zusätzlich Einkommensteuer entsteht, hängt von den persönlichen Einkünften und den steuerlichen Abzugsmöglichkeiten ab.

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Bei Grundsicherung kann das Plus teilweise oder ganz verpuffen

Die Mütterrente III gehört zur gesetzlichen Rente und kann deshalb bei der Grundsicherung als Einkommen berücksichtigt werden. Steigt das anrechenbare Renteneinkommen, kann die ergänzende Leistung entsprechend sinken.

Allerdings können Freibeträge das Ergebnis verändern, insbesondere bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten oder anerkannten vergleichbaren Zeiten. Welche Voraussetzungen dafür gelten, erläutert unser Beitrag zum Rentenfreibetrag bei der Grundsicherung.

Gerade bei Menschen mit wenig Geld sagt die höhere Bruttorente daher bislang nicht, wie viel zusätzlich zum Leben bleibt. Entscheidend ist auch die Berechnung der ergänzenden Sozialleistung.

Bei der Witwenrente schützt eine Sonderregel den Zuschlag für 2027

Wer eine eigene Rente und zusätzlich eine Witwen- oder Witwerrente erhält, muss die Einkommensanrechnung beachten. Eine höhere eigene Rente kann die Hinterbliebenenrente verringern, wenn das anzurechnende Einkommen den Freibetrag überschreitet.

Für den zusätzlichen Mütterrenten-Zuschlag des Jahres 2027 gilt jedoch eine Ausnahme: Nach § 114 Abs. 7 SGB IV bleibt er bei dieser Einkommensanrechnung für 2027 unberücksichtigt, wie die rechtlichen Erläuterungen der Rentenversicherung zu § 307d SGB VI festhalten. Für die laufende höhere eigene Rente ab 2028 gelten wieder die allgemeinen Anrechnungsregeln.

Meist kein zusätzlicher Antrag erforderlich

Wer vor Januar 2028 bereits Rente bezieht, muss die Mütterrente III grundsätzlich nicht gesondert beantragen. Nach den Angaben der Deutschen Rentenversicherung erfolgt die Berechnung und Auszahlung weitgehend automatisch.

Für den automatischen Zuschlag kommt es in der Regel darauf an, wem die Rentenversicherung die Kindererziehung im 30. Kalendermonat nach dem Geburtsmonat zugeordnet hat.

Wer sich die Erziehung mit dem anderen Elternteil geteilt hat, kann im Versicherungsverlauf nachsehen, wem die Rentenversicherung den 30. Kalendermonat nach dem Geburtsmonat zugeordnet hat. Bei einem im Oktober 1990 geborenen Kind ist das der April 1993. Fehlt dieser Monat im Versicherungsverlauf oder ist die Zuordnung unklar, können Sie die Deutsche Rentenversicherung gezielt um Klärung für dieses Kind bitten.

Wer schon Ende 2026 Rente bezog und den Zuschlag in der automatischen Berechnung vermisst, sollte bei der Rentenversicherung nachfragen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch ein gesonderter Antrag zum Zuschlag führen.

Fehlen im Versicherungskonto jedoch Kindererziehungszeiten, sollte deren Anerkennung geklärt werden. Wie das funktioniert, beschreibt unser Beitrag zu den Anträgen V0800 und V0805 für Kindererziehungszeiten.

Beispiel aus der Praxis: Zwei Kinder bringen rechnerisch 510 Euro

Frau Schneider bezieht seit 2024 Altersrente und hat zwei Kinder, die 1984 und 1987 geboren wurden. Für beide Kinder steht ihr der vollständige zusätzliche Zuschlag zu, sodass sich beim heutigen Rentenwert ein monatliches Plus von insgesamt 42,52 Euro brutto ergibt.

Für das gesamte Jahr 2027 wären das bei unverändertem Rentenwert 510,24 Euro brutto, die 2028 nachgezahlt werden. Eine Rentenerhöhung im Juli 2027 würde diese Summe steigern; Versicherungsbeiträge und gegebenenfalls Steuern vermindern dagegen den Betrag, der ihr tatsächlich bleibt.

Drei Fragen und Antworten zur Nachzahlung

Bekommen alle Rentner 255,12 Euro nachgezahlt?

Nein, die Verbesserung betrifft berechtigte Erziehende vor 1992 geborener Kinder. Die 255,12 Euro sind eine Bruttorechnung je Kind für zwölf Monate bei vollständig anerkanntem Zuschlag und dem Rentenwert von 42,52 Euro.

Wann wird die Nachzahlung ausgezahlt?

Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums erhalten Berechtigte, die bereits Rente beziehen, die Nachzahlung im Januar 2028. Wer erst im Laufe des Jahres 2027 Rente erhält, bekommt den Zuschlag nur für den entsprechenden Bezugszeitraum nachgezahlt.

Muss ich einen Antrag auf die Mütterrente III stellen?

Bei Rentenbeginn vor Januar 2028 erfolgt die Umsetzung grundsätzlich automatisch. Sind Kindererziehungszeiten noch nicht im Versicherungskonto erfasst, sollte ihre Anerkennung bei der Rentenversicherung geklärt werden.