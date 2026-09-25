Schwerbehinderung: Versteckter GdB-Nachweis in der Bewerbung reicht nicht für 40.000 Euro Schadensersatz

Ein anerkannter Grad der Behinderung von 90, ein hochgeladener Behördenbescheid und anschließend eine Absage: Für einen Entschädigungsanspruch wegen Diskriminierung genügte das einem Bewerber nicht. Das Arbeitsgericht München wies seine Forderung nach mindestens 40.000 Euro zurück. Der Arbeitgeber hatte nach Auffassung des Gerichts von der Schwerbehinderung nichts gewusst und musste sie aus den eingereichten Unterlagen auch nicht erkennen.

Das Urteil vom 4. August 2026, Aktenzeichen 27 Ca 9020/25, zeigt, wie folgenreich die Platzierung eines Hinweises in einer Bewerbung sein kann. Wer die besonderen Rechte schwerbehinderter Bewerber nutzen möchte, sollte seinen Status ausdrücklich und gut sichtbar mitteilen. Eine kommentarlos beigefügte Anlage kann dafür zu wenig sein.

GdB 90 stand nur in einer zusätzlichen Anlage

Der Kläger hatte sich bei einem Softwareunternehmen auf eine Stelle als „Head of Product“ beworben. Sein Lebenslauf umfasste 15 Seiten, enthielt aber keinen Hinweis auf seine Schwerbehinderung. Auch im eigentlichen Bewerbungstext machte er darauf nicht aufmerksam.

Stattdessen lud er als zusätzliche Anlage die erste Seite eines behördlichen Teil-Abhilfebescheids hoch. Daraus ergab sich ein GdB von 90. Eine ausdrückliche Erklärung, dass er damit seine Schwerbehinderung im Bewerbungsverfahren geltend machen wollte, fehlte.

Nach der Absage verlangte der Bewerber mindestens 40.000 Euro Entschädigung wegen einer Benachteiligung aufgrund seiner Behinderung. Aus seiner Sicht hatte er den Arbeitgeber durch das Hochladen des Bescheids ausreichend informiert. Das Arbeitsgericht folgte dieser Argumentation nicht.

Warum der hochgeladene Bescheid nicht genügte

Ein Dokument kann beim Arbeitgeber technisch angekommen sein, ohne dass dadurch bereits ein ausreichender Hinweis auf die Schwerbehinderung vorliegt. Nach der vom Gericht angewandten Rechtsprechung kommt es darauf an, wie die Information in den Bewerbungsunterlagen mitgeteilt wird. Im Anschreiben oder an einer gut erkennbaren Stelle des Lebenslaufs ist sie regelmäßig ausreichend platziert.

Eine bloße Kopie des Schwerbehindertenausweises im Anlagenpaket genügt dagegen grundsätzlich nicht, wenn ein entsprechender Hinweis in den eigentlichen Bewerbungsunterlagen fehlt. Das gilt nach der Münchner Entscheidung erst recht für die kommentarlos beigefügte erste Seite eines Teil-Abhilfebescheids. Ein amtlicher Nachweis ersetzt damit nicht ohne Weiteres die ausdrückliche Mitteilung des Status.

Auch ein besonderes Ankreuzfeld für die Schwerbehinderung musste das Bewerbungsportal nach Auffassung des Gerichts hier nicht anbieten. Der Bewerber konnte eigene Dokumente hochladen und darin einen eindeutigen Hinweis unterbringen. Das Gericht leitete aus der Upload-Möglichkeit keine uneingeschränkte Pflicht ab, jede einzelne Anlage tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen.

Eine Absage allein beweist noch keine Diskriminierung

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet Benachteiligungen wegen einer Behinderung. Dennoch führt nicht jede erfolglose Bewerbung eines schwerbehinderten Menschen zu einem Zahlungsanspruch. Zwischen der ungünstigeren Behandlung und der Behinderung muss ein rechtlich relevanter Zusammenhang bestehen.

Für den Nachweis hilft § 22 AGG: Bewerber müssen nicht sämtliche internen Überlegungen des Arbeitgebers aufdecken. Beweisen sie Tatsachen, die eine Benachteiligung wegen der Behinderung vermuten lassen, muss der Arbeitgeber nachweisen, dass kein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot vorlag. Eine Behauptung oder der Hinweis auf den eigenen GdB genügt dafür allein nicht.

Im Münchner Verfahren fehlte nach Auffassung der Kammer bereits die Voraussetzung für den behaupteten Zusammenhang. Weil der Arbeitgeber die Schwerbehinderung weder kannte noch kennen musste, ließ sich die hier geltend gemachte unmittelbare Benachteiligung nicht darauf zurückführen. Die Höhe des GdB änderte daran nichts.

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Das Gericht knüpft an die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts an

Die Anforderungen an einen erkennbaren Hinweis sind keine neue Erfindung des Arbeitsgerichts München. Das Bundesarbeitsgericht hat sie unter anderem im Urteil vom 17. Dezember 2020, Aktenzeichen 8 AZR 171/20, erläutert. Danach kann unter Umständen auch eine gesonderte Mitteilung ausreichen.

Eine erneute Information ist nicht in jedem Fall nötig, wenn der Arbeitgeber den Status bereits kennt. Das kann beispielsweise bei einer internen Bewerbung in Betracht kommen. Wer sich darauf verlassen möchte, sollte allerdings belegen können, dass die Schwerbehinderung dem Arbeitgeber tatsächlich bekannt war.

Außerdem muss die Information rechtzeitig erfolgen. Nach dem Bundesarbeitsgericht gehört sie regelmäßig bereits in die Bewerbung, bei einer festgelegten Bewerbungsfrist grundsätzlich spätestens bis zu deren Ablauf. Eine spätere Mitteilung kann nur ausnahmsweise noch genügen, wenn die besonderen Pflichten im laufenden Verfahren noch zumutbar erfüllt werden können.

Welche Pflichten Arbeitgeber bei Bewerbungen beachten müssen

Nach § 164 Absatz 1 SGB IX müssen Arbeitgeber prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit schwerbehinderten Menschen besetzt werden können, und frühzeitig Verbindung mit der Agentur für Arbeit aufnehmen. Über eingegangene Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind die Schwerbehindertenvertretung und die zuständige betriebliche oder personalvertretungsrechtliche Interessenvertretung unmittelbar zu informieren, sofern solche Vertretungen bestehen. Die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung entfällt bei einer ausdrücklichen Ablehnung durch den betroffenen Bewerber.

Verstöße gegen solche Schutzvorschriften können im Entschädigungsprozess als Indizien für eine Benachteiligung Bedeutung haben. Die allgemeinen Prüfpflichten bei der Stellenbesetzung bestehen unabhängig davon, ob ein bestimmter Bewerber seine Schwerbehinderung offenlegt. Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob ein einzelner Bewerber aus einem Verstoß eine Vermutung für seine eigene Benachteiligung ableiten kann.

Der Kläger hatte unter anderem eine fehlende Meldung an die Arbeitsagentur und eine unterbliebene Unterrichtung von Interessenvertretungen beanstandet. Das Arbeitsgericht ließ mögliche Verfahrensverstöße offen, weil es bereits an der Kenntnis beziehungsweise Erkennbarkeit der Schwerbehinderung fehlte. Auch über die Eignung des Bewerbers und den vom Unternehmen erhobenen Vorwurf eines Rechtsmissbrauchs musste es deshalb nicht entscheiden.

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Die Einladungspflicht gilt besonders für öffentliche Arbeitgeber

Für öffentliche Arbeitgeber enthält § 165 SGB IX eine zusätzliche Vorgabe: Sie müssen schwerbehinderte Bewerber grundsätzlich zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Die Einladung ist entbehrlich, wenn die fachliche Eignung offensichtlich fehlt. Auch dafür muss die Schwerbehinderung rechtzeitig bekannt oder erkennbar sein.

Private Arbeitgeber unterliegen dieser besonderen gesetzlichen Einladungspflicht nicht. Sie müssen aber ebenfalls das Diskriminierungsverbot und die für sie geltenden Pflichten aus dem SGB IX beachten. Eine Absage ohne Vorstellungsgespräch lässt sich deshalb je nach Arbeitgeber rechtlich unterschiedlich bewerten.

Ein deutlich formulierter Hinweis darf auch in einem digitalen Verfahren nicht einfach übergangen werden. Einen Fall, in dem ein öffentlicher Arbeitgeber sich erfolglos auf die Gestaltung seines Portals berief, erläutert der Beitrag „Schwerbehinderung: Arbeitgeber muss Bewerber trotz Online-Portal zum Gespräch einladen“. Dort war die Schwerbehinderung ausdrücklich im hochgeladenen Anschreiben genannt worden.

So lässt sich die Schwerbehinderung eindeutig mitteilen

Wer seinen Status im Bewerbungsverfahren berücksichtigt wissen möchte, kann ihn in einem kurzen, eigenen Absatz nennen. Eine mögliche Formulierung lautet: „Bei mir ist eine Schwerbehinderung mit einem Grad der Behinderung von 90 anerkannt. Bitte berücksichtigen Sie dies im Bewerbungsverfahren.“

Wird ein Nachweis beigefügt, sollte der Text ausdrücklich auf diese Anlage verweisen. Im Lebenslauf bietet sich eine gut erkennbare Angabe bei den persönlichen Daten an. Eine genaue Beschreibung der Erkrankung ist für den bloßen Hinweis auf den anerkannten Status nicht erforderlich.

Die folgende Übersicht zeigt, wie sich die unterschiedlichen Formen der Mitteilung einordnen lassen. Sie bezieht sich auf die Erkennbarkeit der Schwerbehinderung, nicht auf einen automatischen Anspruch auf Einstellung oder Entschädigung.

Form der Mitteilung Rechtliche Einordnung Hinweis für die Bewerbung Ausdrückliche Angabe im Anschreiben Regelmäßig ausreichender Hinweis Den anerkannten Status klar benennen und gegebenenfalls auf den Nachweis verweisen. Gut sichtbare Angabe im Lebenslauf Regelmäßig ausreichend Eine eindeutig bezeichnete Stelle wählen, an der die Information leicht auffindbar ist. Gesonderte Mitteilung an den Arbeitgeber Kann je nach Umständen ausreichen Die konkrete Bewerbung zuordnen und auf rechtzeitigen, nachweisbaren Zugang achten. Ausweiskopie ohne ausdrücklichen Hinweis in den Anlagen Grundsätzlich kein ausreichender Hinweis allein durch das Beifügen Den Status zusätzlich im Anschreiben oder Lebenslauf mitteilen. Erste Bescheidseite ohne Erläuterung hochgeladen Im Münchner Verfahren nicht ausreichend Die Information nicht allein einem unkommentierten Behördenpapier überlassen.

Keine allgemeine Pflicht, jede Behinderung offenzulegen

Aus dem Urteil folgt keine allgemeine Verpflichtung, eine Schwerbehinderung bei jeder Bewerbung ungefragt offenzulegen. Die hier behandelte Mitteilung dient dazu, die besonderen Rechte im Auswahlverfahren geltend zu machen. Davon zu unterscheiden sind konkrete Fragen zur Fähigkeit, die ausgeschriebene Tätigkeit auszuüben.

Für Betroffene bleibt die Entscheidung über eine Offenlegung deshalb eine Abwägung. Wer die besonderen Verfahrensrechte beanspruchen will, sollte jedoch für eine rechtzeitige und eindeutige Information sorgen. Weitere Erläuterungen bietet der Beitrag „Muss man dem Arbeitgeber sagen, dass man eine Schwerbehinderung hat?“.

Nach einer Absage: Unterlagen sichern und Fristen beachten

Für einen möglichen Streit ist hilfreich, die tatsächlich versandte Bewerbung vollständig aufzubewahren. Dazu gehören die hochgeladenen Dateien, der Bewerbungstext und die Eingangsbestätigung. Bei einem Portal können zusätzlich gespeicherte Ansichten dokumentieren, welche Angaben beim Absenden vorhanden waren.

Wer eine Entschädigung verlangt, muss außerdem kurze Fristen beachten. Nach § 15 Absatz 4 AGG ist der Anspruch grundsätzlich innerhalb von zwei Monaten schriftlich geltend zu machen; bei einer Bewerbung beginnt diese Frist mit dem Zugang der Ablehnung, sofern keine abweichende tarifliche Regelung greift. Für die Entschädigungsklage sieht § 61b Absatz 1 ArbGG anschließend eine Frist von drei Monaten nach der schriftlichen Geltendmachung vor.

Auch ein nachgewiesener Verstoß bedeutet nicht, dass pauschal 40.000 Euro zu zahlen sind. Die Entschädigung richtet sich nach den Umständen; wäre der Bewerber auch bei einer diskriminierungsfreien Auswahl nicht eingestellt worden, begrenzt § 15 Absatz 2 AGG sie auf drei Monatsgehälter. Einen Anspruch auf die ausgeschriebene Stelle begründet das Diskriminierungsverbot allein nicht.

Beispiel aus der Praxis: Ein klarer Satz statt einer unkommentierten Anlage

Ein fiktives Beispiel: Sabine hat einen anerkannten GdB von 70 und bewirbt sich bei einer Stadtverwaltung als Sachbearbeiterin. Sie lädt ihren Schwerbehindertenausweis hoch und schreibt zusätzlich gut sichtbar in den Lebenslauf: „Anerkannte Schwerbehinderung, GdB 70; Nachweis als Anlage beigefügt.“ Die versandten Unterlagen und die Eingangsbestätigung speichert sie ab.

Damit hat sie ihren Status ausdrücklich mitgeteilt und kann den Inhalt ihrer Bewerbung später dokumentieren. Bleibt eine Einladung aus, obwohl ihr die fachliche Eignung nicht offensichtlich fehlt, kommt eine Prüfung möglicher Ansprüche in Betracht. Eine Entschädigung steht dadurch noch nicht automatisch fest.

Fragen und Antworten zum Urteil

Reicht es, den Schwerbehindertenausweis im Bewerbungsportal hochzuladen?

Darauf sollten sich Bewerber nicht verlassen. Eine Ausweiskopie, die lediglich als Anlage beigefügt wird, genügt ohne ausreichenden Hinweis im Anschreiben oder Lebenslauf grundsätzlich nicht. Der Status sollte ausdrücklich und gut erkennbar mitgeteilt werden.

Muss ich dafür meine Diagnose nennen?

Für die Mitteilung der anerkannten Schwerbehinderung ist eine ausführliche medizinische Erklärung nicht erforderlich. Ein eindeutiger Hinweis auf den Status und den GdB kann genügen. Davon zu trennen sind Fragen zu konkreten Anforderungen der Tätigkeit oder benötigten Anpassungen im Bewerbungsverfahren.

Bekomme ich nach einer Absage trotz deutlichen Hinweises automatisch eine Entschädigung?

Nein, die Kenntnis des Arbeitgebers allein begründet noch keinen Zahlungsanspruch. Es müssen weitere Umstände vorliegen, die eine Benachteiligung wegen der Behinderung vermuten lassen; dann greift die Beweislastregel des § 22 AGG. Bei öffentlichen Arbeitgebern kann insbesondere eine unterbliebene Einladung trotz bestehender Einladungspflicht ein solches Indiz sein.