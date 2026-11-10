Rentner verdiente gut 9000 Euro im Monat mit speziellem Parkplatz

Ein eigenes Grundstück nahe dem Fährhafen, günstige Stellplätze und zahlende Urlauber: Ein Rentner aus Frankreich soll daraus ein einträgliches Geschäft gemacht haben.

In der Hochsaison brachte ihm der mutmaßlich nicht angemeldete Parkplatz nach Ermittlerangaben zwischen 7.000 und 9.000 Euro monatlich ein.

Nun muss sich der Mann wegen des Parkplatzbetriebs vor Gericht verantworten. Nach dem Bericht von Focus Online ist das Verfahren in Les Sables-d’Olonne für Februar 2027 vorgesehen.

Rund 50 Fahrzeuge täglich auf privatem Grund

Der Fall spielt in La Barre-de-Monts im französischen Département Vendée, nahe dem Hafen Fromentine mit seinen Fährverbindungen zur Île d’Yeu. Dort soll der Rentner auf seinem Grundstück Stellplätze zu Preisen angeboten haben, die unter denen gewerblicher Anbieter lagen.

Die Gendarmerie von Saint-Jean-de-Monts geht von etwa 50 Fahrzeugen täglich während der touristischen Saison aus. Darüber berichtete auch die französische Zeitung Le Progrès unter Berufung auf die Ermittler.

9.000 Euro Einnahmen?

Die veröffentlichten Angaben betreffen geschätzte Einnahmen in den Sommermonaten. Ein ganzjähriges Zusatzeinkommen von monatlich 9.000 Euro ist damit ebenso wenig belegt wie ein entsprechender Nettogewinn.

Welche Kosten dem Mann entstanden und welcher Betrag ihm tatsächlich blieb, geht aus den Berichten nicht hervor.

Behörden beanstanden Anmeldung, Steuern und Grundstücksnutzung

Nach dem Bericht soll der Betrieb weder ordnungsgemäß als Gewerbe registriert noch steuerlich gemeldet gewesen sein. Zusätzlich stehen Verstöße gegen städtebauliche Vorschriften im Raum.

Damit betrifft der Verdacht mehrere Seiten des Geschäfts: den Betrieb selbst, seine steuerliche Behandlung und die Nutzung der Fläche. Ob sich die Vorwürfe bestätigen, muss das Gericht prüfen; eine Verurteilung wird in den herangezogenen Berichten nicht genannt.

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Warum Stellplätze am Fährhafen gefragt sind

Die Lage des Grundstücks dürfte die Nachfrage begünstigt haben. Das örtliche Tourismusbüro verweist für Reisende zur Île d’Yeu ausdrücklich auf bewachte, kostenpflichtige Parkplätze nahe dem Fährterminal sowie auf weiter entfernte Angebote mit einem Shuttle.

Auch die Gemeinde La Barre-de-Monts beschreibt die Belastung durch den Fährverkehr und begrenzt das Parken in verschiedenen Bereichen zeitlich. Auf demselben öffentlichen Stellplatz dürfen Fahrzeuge grundsätzlich höchstens 48 Stunden stehen.

Für Urlauber, die mehrere Tage auf der Insel verbringen, ist die Unterbringung ihres Autos deshalb ein Teil der Reiseplanung. Ein günstiges Angebot in Hafennähe kann unter solchen Bedingungen besonders attraktiv sein.

Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, hätte der Rentner einen gefragten Service angeboten und dabei Pflichten umgangen, die für einen ordnungsgemäßen Betrieb gelten. Dann müsste auch sein Preisvorteil gegenüber anderen Anbietern unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden.

Die Zahl der Kunden sagt etwas über die Nachfrage aus. Ob das Geschäft rechtmäßig geführt wurde, entscheidet sich an anderen Fragen.

Was bei privaten Stellplätzen in Deutschland zu beachten ist

Für Deutschland kommt es auf die konkrete Ausgestaltung des Angebots an: Die IHK Hannover nimmt die Verwaltung eigenen Vermögens ausdrücklich vom Gewerbebegriff aus. Die Vermietung eigener Grundstücksflächen führt deshalb nicht automatisch zu einem Gewerbebetrieb.

Einkünfte aus der Vermietung von Grundstücken erfasst grundsätzlich § 21 Einkommensteuergesetz. Bei einem tatsächlich gewerblichen Parkplatzbetrieb ist dagegen auch die Gewerbeanmeldung zu beachten.

Wer mit einer freien Fläche Geld verdienen möchte, sollte die Einordnung seines konkreten Angebots vor dem Start klären. Die Aussicht auf volle Stellplätze ersetzt diese Prüfung nicht.