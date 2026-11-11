Pflegegeld gestrichen: Widerspruch sichert aber vorerst die Weiterzahlung

Ein Aufhebungsbescheid der Pflegekasse muss nicht bedeuten, dass das bisherige Pflegegeld sofort ausbleibt. Ein Fall vor dem Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen zeigt: Der Widerspruch kann die laufenden Leistungen vorerst sichern, ohne dass ein Gericht die Weiterzahlung zusätzlich anordnen muss. (LSG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 28. Oktober 2026 – L 5 P 195/26 B ER)

Pflegekasse hatte die Weiterzahlung bereits zugesagt

Der Versicherte wollte im Eilverfahren erreichen, dass seine Pflegekasse über den 30. September 2026 hinaus Pflegegeld zahlt. Gegen die Aufhebung seiner bisherigen Bewilligung hatte er bereits Widerspruch eingelegt.

Die Kasse bestätigte zuletzt mit Schreiben vom 13. Oktober 2026 sowohl den Eingang des Widerspruchs als auch dessen aufschiebende Wirkung. Zugleich sagte sie zu, die bewilligten Leistungen bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens fortzuzahlen.

Damit war das Ziel dieses Eilantrags bereits erreicht: Eine zusätzliche gerichtliche Anordnung hätte seine rechtliche oder wirtschaftliche Lage nicht verbessert.

Das Landessozialgericht sah deshalb für dieses Begehren kein Rechtsschutzbedürfnis und wies seine Beschwerde gegen die Entscheidung des Sozialgerichts Detmold zurück.

Widerspruch schützt zunächst die bisherige Bewilligung

Nach § 86a Absatz 1 Sozialgerichtsgesetz hat ein Widerspruch aufschiebende Wirkung. Wird eine laufende Bewilligung der sozialen Pflegeversicherung aufgehoben oder herabgesetzt, darf die Kasse diese Entscheidung während des Widerspruchsverfahrens noch nicht vollziehen.

Es gibt allerdings Ausnahmen, etwa eine besonders begründete Anordnung der sofortigen Vollziehung. Prüfen Sie deshalb nicht nur die neue Einstufung, sondern auch, was der Bescheid über den Zahlungsstopp und seine Durchsetzung sagt.

Dieser vorläufige Schutz beantwortet nicht, ob die Aufhebung rechtmäßig ist. Welche Voraussetzungen für eine dauerhafte Kürzung gelten, erläutert der Beitrag zur nachträglichen Absenkung eines Pflegegrades.

Frist sichern, Weiterzahlung klären

Gegen den Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Die Begründung können Sie nachreichen, der Widerspruch muss aber fristgerecht und in zulässiger Form eingehen.

Fordern Sie die Pflegekasse zugleich auf, den Eingang und die Weiterzahlung der bisher bewilligten Leistungen schriftlich zu bestätigen. Die Bestätigung schafft Klarheit.

Verlangen Sie das vollständige Pflegegutachten, falls es Ihnen fehlt, und vergleichen Sie dessen Angaben mit Ihrem Unterstützungsbedarf. Hinweise zum Umgang mit fehlenden Unterlagen enthält der Beitrag über fehlende Befunde bei der Pflegebegutachtung.

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Nach dem Widerspruch droht eine neue Lücke

Die Zusage der Kasse galt bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens. Wird der Widerspruch abgelehnt, sollten Betroffene umgehend prüfen, wie sie die weitere Zahlung sichern können.

Eine Anfechtungsklage gegen den Entzug oder die Herabsetzung laufender Sozialversicherungsleistungen hat nach § 86a Absatz 2 Nummer 3 SGG keine aufschiebende Wirkung. Dafür kann ein Antrag beim Sozialgericht nach § 86b Absatz 1 SGG erforderlich werden.

Auch wenn eine Kasse die aufschiebende Wirkung missachtet und trotzdem nicht zahlt, kann Eilrechtsschutz nötig sein. Der Beschluss bedeutet also keineswegs, dass Versicherte bei Zahlungsstopp auf gerichtliche Hilfe verzichten müssen.

Höherer Pflegegrad braucht eigene Nachweise

Der Versicherte verlangte zusätzlich Leistungen nach Pflegegrad 5, auch rückwirkend. Dieses Begehren musste deshalb eigenständig geprüft werden.

Die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs verschafft keinen höheren Pflegegrad. Wer eine Höherstufung erreichen möchte, muss die dafür erforderlichen Einschränkungen der Selbstständigkeit nachvollziehbar belegen.

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Was Sie erreichen wollen Worauf es ankommt Bisherige Leistungen trotz Aufhebung vorerst behalten Widerspruch gegen die Aufhebung einlegen und die aufschiebende Wirkung sowie die tatsächliche Weiterzahlung klären. Zusätzliche Leistungen nach einem höheren Pflegegrad erhalten Den höheren Pflegebedarf belegen; im Eilverfahren zusätzlich darlegen, warum eine spätere Entscheidung nicht abgewartet werden kann. Nach abgelehntem Widerspruch weiter Leistungen beziehen Klagefrist beachten und gegebenenfalls gesonderten Eilrechtsschutz zur Sicherung der bisherigen Leistungen beantragen.

Diagnosen und Schwerbehinderung reichen nicht

Dem Gericht fehlten pflegefachliche Unterlagen, die den verlangten Pflegegrad 5 stützen konnten. Die vorliegenden Gutachten des Medizinischen Dienstes erschienen bei der vorläufigen Prüfung nicht offensichtlich fehlerhaft.

Auch die Kritik des Versicherten an diesen Gutachten genügte nicht: Selbst ein mangelhaftes Gutachten würde für sich genommen noch keinen Anspruch auf Pflegegrad 5 belegen.

Deshalb sollten Sie Widersprüche im Gutachten konkret benennen und durch Angaben zu Ihrem Alltag untermauern.

Der Hinweis auf Erkrankungen, Rentenbezüge oder eine festgestellte Schwerbehinderung ersetzte nicht diese Nachweise. Warum sich ein GdB nicht in einen Pflegegrad umrechnen lässt, erklärt der Beitrag zu GdB 70, Merkzeichen und dem Anspruch auf Pflegegeld.

Beschreiben Sie, wobei Sie Unterstützung, Anleitung oder Beaufsichtigung benötigen und wie häufig diese Hilfe anfällt. Beim Abgleich mit dem Gutachten hilft der Überblick über häufige Fehler bei der Pflegegradbewertung.

Für schnelle höhere Leistungen muss es wirklich eilen

Neben den fehlenden Nachweisen sah das Gericht keine hinreichend belegte Dringlichkeit. Die Ehefrau pflegte den Versicherten bereits. Es wurde nicht glaubhaft gemacht, dass sie diese Versorgung nicht weiter leisten konnte oder die begehrte Mehrleistung eine Versorgungslücke schließen würde.

Daraus folgt kein Ausschluss von Pflegegeld, sobald Angehörige helfen. Das Gericht prüfte, ob zusätzliche Leistungen sofort nötig waren, und verwies für die Klärung des Pflegebedarfs auf ein Verfahren in der Hauptsache.

Bei einem Eilantrag auf höhere Leistungen sollten Sie daher konkret erklären, welche notwendige Hilfe derzeit ausfällt und weshalb die bisherige Versorgung nicht ausreicht. Eine sorgfältige Dokumentation ist auch unabhängig vom Eilverfahren wichtig, wie der Beitrag zu den Voraussetzungen eines Höherstufungsantrags erläutert.

Nachzahlung ist selten eilig

Für den Zeitraum bis zum 10. September 2026 lehnte das Gericht den Antrag auf höhere Leistungen bereits wegen fehlender Eilbedürftigkeit ab. Eilrechtsschutz soll gegenwärtige oder drohende Nachteile abwenden und dient nicht dazu, ausschließlich vergangene Zahlungsansprüche durchzusetzen.

Damit war nicht über einen Anspruch auf Nachzahlung entschieden. Wie wichtig der Vergleich früherer und neuer Gutachten für den Leistungsanspruch ist, zeigt auch der Fall „Pflegegrad 2 verloren: Höherstufungsantrag geht nach hinten los“.

Fragen und Antworten zur Weiterzahlung des Pflegegeldes

Muss die Pflegekasse während meines Widerspruchs weiterzahlen?

Bei einem Widerspruch gegen die Aufhebung oder Kürzung einer laufenden Bewilligung gilt aufschiebende Wirkung. Ausnahmen müssen gesondert geprüft werden.

Wie lange habe ich für den Widerspruch Zeit?

Bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Frist im Inland einen Monat nach Bekanntgabe. Sie können fristwahrend widersprechen und die Begründung nachreichen.

Brauche ich trotz Zahlungszusage einen Eilantrag?

Wenn die Kasse die Weiterzahlung verbindlich zugesagt hat und keine zusätzliche Absicherung nötig ist, kann das Rechtsschutzbedürfnis fehlen. Genau daran scheiterte dieser Teil des Antrags.

Sichert eine Klage nach abgelehntem Widerspruch die Zahlung?

Bei der Entziehung oder Herabsetzung laufender Sozialversicherungsleistungen hat die Anfechtungsklage grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung. Prüfen Sie deshalb zusätzlich einen Antrag auf gerichtlichen Eilrechtsschutz.

Bekomme ich durch den Widerspruch schon den höheren Pflegegrad?

Nein, die Sicherung der bisherigen Bewilligung erhöht die Leistungen nicht. Für einen höheren Pflegegrad müssen die entsprechenden Einschränkungen gesondert belegt werden.

Quellen

Bundesministerium der Justiz und Bundesamt für Justiz: Sozialgerichtsgesetz, § 84, § 86a und § 86b.

Bundesministerium für Gesundheit: Widerspruch und Klage gegen einen Bescheid der Pflegekasse.

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen: Beschluss vom 28. Oktober 2026 – L 5 P 195/26 B ER.