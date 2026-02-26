Schwerbehinderung: Abschreckendes Bewerbungsgespräch ist Diskriminierung

Lesedauer 4 Minuten

Ein öffentlicher Arbeitgeber muss schwerbehinderte Bewerber zum Vorstellungsgespräch einladen – und zwar so, dass die Einladung nicht schon vorher entmutigt.

Genau das hat das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg klargestellt, als ein Landkreis einem schwerbehinderten Bewerber zwar ein Gespräch in Aussicht stellte, zugleich aber dessen „geringe Erfolgsaussichten“ betonte.

Das Gericht sah darin ein starkes Indiz für Diskriminierung und sprach dem Bewerber eine Entschädigung zu. (1 Sa 13/14)

Worum ging es konkret – und warum der Ton der Einladung entscheidend war

Der Kläger war schwerbehindert mit einem Grad der Behinderung von 100 und bewarb sich auf eine Stelle als Projektmanager bei einem Landkreis. Der Landkreis teilte ihm per E-Mail mit, es gebe sehr viele Bewerberinnen und Bewerber, deren Profil „stärker“ passe, und fragte ihn, ob er „trotz geringer Erfolgsaussichten“ überhaupt anreisen wolle.

Genau dieser Zusatz machte aus einer Einladung eine Botschaft, die den Bewerber faktisch aus dem Verfahren drängen konnte.

Einladung ja – aber nicht als „Pflichtübung“

Das Gericht stellte klar, dass die gesetzliche Einladungspflicht nicht nur bedeutet, jemanden pro forma zu einem Gespräch zu bitten. Der schwerbehinderte Bewerber soll eine echte Chance erhalten, im Gespräch zu überzeugen, selbst wenn die „Papierform“ nicht perfekt wirkt.

Wer gleichzeitig signalisiert, dass das Ganze ohnehin aussichtslos sei, nimmt dem Gespräch seinen Sinn und unterläuft den Schutzgedanken des Schwerbehindertenrechts.

Warum schon die E-Mail eine Benachteiligung auslösen kann

Im Arbeitsrecht reicht es für einen Entschädigungsanspruch nicht immer, dass eine Diskriminierung „bewiesen“ wird. Schon Indizien können eine Vermutung auslösen, die der Arbeitgeber widerlegen muss.

Das LAG sah die Formulierung „geringe Erfolgsaussichten“ in Verbindung mit der Bitte, die lange Anreise zu überdenken, als genau so ein Indiz, weil sie den Chancenvorteil schwerbehinderter Bewerber praktisch neutralisiert.

„Aber der bessere Bewerber hat die Stelle bekommen“ – das reicht nicht als Ausrede

Der Landkreis argumentierte, die später eingestellte Bewerberin sei besser qualifiziert gewesen und er habe nur aus Fürsorge auf die Reisekosten hingewiesen. Das Gericht ließ das nicht gelten, weil der Schutz schwerbehinderter Bewerber gerade verhindern soll, dass sie bereits vor dem Gespräch „aussortiert“ werden.

Selbst wenn ein anderer Bewerber objektiv stärker wirkt, muss der öffentliche Arbeitgeber schwerbehinderte Bewerber fair und unvoreingenommen anhören – und darf nicht durch die Einladung selbst demotivieren.

Warum es dem Bewerber nicht schadet, wenn er nicht „der Beste“ war

Wichtig ist ein Punkt, den viele Betroffene nicht kennen: Ein Entschädigungsanspruch kann auch dann bestehen, wenn der Bewerber nicht der bestqualifizierte Kandidat war. Entscheidend ist, ob das Bewerbungsverfahren diskriminierungsfrei ablief.

Das LAG bestätigte damit eine Linie, die öffentliche Arbeitgeber besonders ernst nehmen müssen, weil sie sich nicht mit dem Hinweis „wir haben die beste Person genommen“ aus der Verantwortung ziehen können, wenn sie zuvor den Prozess verzerren.

Der Arbeitgeber darf zwar intern bewerten, wer besser passt, aber er darf schwerbehinderte Bewerber nicht dadurch entwerten, dass er ihnen die Chance eines offenen Gesprächs nimmt.

Der gesetzliche Zweck ist, dass der persönliche Eindruck eine Rolle spielt. Eine Mitteilung, die das Gespräch schon vorab abwertet, kann genau dagegen verstoßen.

Für Diskriminierung reichen Indizien

Sie müssen nicht die volle Diskriminierung „beweisen“, sondern Indizien liefern, die eine Benachteiligung vermuten lassen. Dann muss der Arbeitgeber erklären und belegen, warum keine Benachteiligung vorlag. Diese Beweislastverschiebung ist für Betroffene entscheidend.

Was sollten Sie bei einer fragwürdigen E-Mail tun?

Sie sollten die Nachricht sichern, den gesamten Schriftverkehr sammeln und Fristen im Blick behalten. Wenn Sie eine Benachteiligung vermuten, sollten Sie frühzeitig rechtliche Beratung einholen, weil kurze Fristen gelten. Je besser Sie dokumentieren, desto stärker wird Ihre Position.

Was Betroffene aus dem Urteil mitnehmen sollten

Wenn Sie schwerbehindert sind und sich im öffentlichen Dienst bewerben, dürfen Sie eine Einladung erwarten, die Ihnen eine echte Chance lässt. Sobald ein Arbeitgeber Ihnen vorab schriftlich signalisiert, das Gespräch sei praktisch sinnlos, entsteht ein ernstes Warnsignal.

In solchen Fällen kann eine Entschädigung in Betracht kommen – gerade weil die Benachteiligung nicht erst beim endgültigen „Nein“, sondern schon im Verfahren beginnt.

FAQ: Die zehn wichtigsten Fragen und Antworten

1. Muss ein öffentlicher Arbeitgeber schwerbehinderte Bewerber immer einladen?

Grundsätzlich ja, sobald der Arbeitgeber öffentlich ist und der Bewerber schwerbehindert oder gleichgestellt ist. Eine Ausnahme greift nur dann, wenn die Eignung offensichtlich fehlt. „Offensichtlich“ ist eine hohe Hürde und meint nicht bloß „nicht optimal“.

2. Was ist eine „abschreckende“ Einladung?

Eine Einladung wirkt abschreckend, wenn sie den Bewerber entmutigt, bevor das Gespräch überhaupt stattfindet. Das kann passieren, wenn der Arbeitgeber „geringe Erfolgsaussichten“ betont oder das Gespräch als bloße Formalie erscheinen lässt. Genau diesen Effekt hat das LAG im Urteil als problematisch bewertet.

3. Reicht eine später ausgesprochene neutrale Einladung aus, um den Fehler zu heilen?

Nicht unbedingt, denn die Benachteiligung kann bereits vorher entstanden sein. Wenn der Arbeitgeber zuvor den Eindruck vermittelt, das Gespräch bringe nichts, bleibt die Chance von Anfang an verzerrt. Das Verfahren muss insgesamt diskriminierungsfrei ablaufen.

4. Zählt auch die „Wortwahl“ in einer E-Mail als Indiz?

Ja, wenn sie den Eindruck erzeugt, dass der Arbeitgeber den Bewerber faktisch schon aussortiert hat. Gerade schriftliche Formulierungen sind im Prozess belastbar, weil sie dokumentiert sind. Wer schriftlich entmutigt, liefert oft das Indiz gleich mit.

5. Was ist, wenn ich das Gespräch dann gar nicht wahrnehme?

Das kann die praktische Lage komplizieren, aber es nimmt nicht automatisch den Anspruch. Wenn die Einladung selbst diskriminierend wirkt, kann die Benachteiligung bereits eingetreten sein. Dennoch ist es oft klüger, schriftlich abzusagen und die Gründe zu dokumentieren, statt einfach fernzubleiben.

Fazit: Öffentliche Arbeitgeber müssen fair einladen – nicht entmutigen

Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg hat deutlich gemacht, dass eine Einladung zum Vorstellungsgespräch nicht als „abschreckende Pflichtübung“ daherkommen darf.

Wer schwerbehinderte Bewerber zwar formal einlädt, ihnen aber gleichzeitig geringe Erfolgschancen mitteilt, riskiert eine Vermutung der Diskriminierung und damit eine Entschädigung.

Für Betroffene ist das Urteil ein wichtiges Signal: Nicht nur die Absage zählt – auch der Weg dorthin muss respektvoll und chancengleich sein.