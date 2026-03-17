Schwerbehinderter siegt vor Gericht: Keine Rente gegen seinen Willen

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Das VG Kassel hat eine Zurruhesetzung wegen Dienstunfähigkeit aufgehoben, weil Verfahren und Begründung nicht den Anforderungen genügten. Entscheidend war, dass das Schulamt sich auf ein ärztliches Gutachten stützte, das zu pauschal blieb und der Dienstherr die Schwerbehindertenrechte nicht frühzeitig und vollständig beachtete. (1 K 409/22.KS)

Worum es ging

Der Kläger, ein schwerbehinderter Lehrer mit einem GdB von 100, wehrte sich gegen seine Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit. Er machte geltend, dass die medizinische Grundlage nicht tragfähig sei und dass wesentliche Schutzmechanismen für schwerbehinderte Menschen im Verfahren missachtet wurden.

Außerdem rügte er, dass Alternativen zur Zurruhesetzung nicht ernsthaft geprüft worden seien.

Das Gericht prüft auch nach Eintritt in den Ruhestand

Der Kläger war während des Verfahrens bereits in den Ruhestand getreten. Das Gericht stellte dennoch klar, dass sich die Sache nicht erledigt hat, weil die Zurruhesetzung weiter Rechtswirkungen entfaltet, etwa bei ruhegehaltsfähigen Zeiten und bei einbehaltenen Bezügen.

Damit durfte der Kläger den Bescheid weiterhin angreifen.

Maßgeblich ist die letzte Behördenentscheidung

Für die Rechtmäßigkeit kam es auf die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des Widerspruchsbescheids an. Das ist wichtig, weil die Behörde ihre Entscheidung im Widerspruchsverfahren noch einmal vollständig tragen und sauber begründen muss. Genau daran scheiterte es hier.

Gutachten ohne konkrete Befunde reicht nicht

Das Gericht beanstandete, dass das versorgungsärztliche Gutachten die tragenden Feststellungen nicht nachvollziehbar darlegte. Es blieb bei pauschalen Formeln zu „mehreren, schwerwiegenden, chronischen Erkrankungen“, ohne Diagnosen, konkrete Befunde und ohne klare Beschreibung, welche Einschränkungen daraus für die Lehrtätigkeit folgen.

Damit konnte die Behörde ihre eigene Entscheidung nicht sachgerecht treffen, weil ihr die fachliche Grundlage fehlte.

Die Behörde muss selbst entscheiden können

Im Zurruhesetzungsverfahren ist der Arzt nur sachverständiger Helfer. Die Behörde muss aus medizinischen Befunden eigenständig ableiten, ob Dienstunfähigkeit vorliegt und welche Konsequenzen daraus folgen. Wenn das Gutachten nur ein Ergebnis behauptet, aber nicht erklärt, wie es zustande kommt, ist das Verfahren angreifbar.

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Anderweitige Verwendung muss greifbar geprüft werden

Ein zentraler Punkt war die fehlende Auseinandersetzung mit einer anderweitigen Verwendung. Das Gutachten erklärte zwar, eine andere Verwendung könne „nicht empfohlen“ werden, begründete das aber nicht konkret und ließ offen, ob außerhalb des Schulbetriebs eine amtsangemessene Tätigkeit möglich gewesen wäre.

Ohne diese Grundlage konnte das Schulamt auch keine echte Alternativprüfung durchführen.

Begrenzte Dienstfähigkeit wurde nicht sauber geprüft

Das Gutachten blieb auch bei der Frage, ob begrenzte Dienstfähigkeit in Betracht kommt, zu vage. Es war nicht nachvollziehbar dargelegt, warum eine Tätigkeit mit mindestens der Hälfte der Arbeitszeit ausgeschlossen sein soll. Gerade bei schwerbehinderten Beamten ist diese Zwischenlösung ein naheliegender Prüfstein, bevor der Staat endgültig „aussortiert“.

Schwerbehindertenvertretung muss frühzeitig einbezogen werden

Das Gericht stellte klar, dass die Schwerbehindertenvertretung bei der Zurruhesetzung als „Entscheidung“ zwingend zu beteiligen ist. Hier erfolgte die Einbindung erst sehr spät im Widerspruchsverfahren und nicht von Beginn an „unverzüglich und umfassend“. Das schwächt den Schutz schwerbehinderter Menschen, weil wichtige Weichenstellungen dann längst passiert sind.

Pflichtgespräch vor der Untersuchung wurde versäumt

Besonders schwer wog, dass nach den hessischen Teilhaberichtlinien vor einer Untersuchung auf Dienstfähigkeit ein gemeinsames Gespräch zwischen Dienststelle, Schwerbehindertenvertretung und betroffener Person zu führen ist, wenn die Person einverstanden ist.

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Dieses Gespräch fand nicht statt, und das Gericht sah darin einen eigenständigen Verfahrensmangel. Dadurch konnte der Kläger nicht frühzeitig Einfluss auf Umfang und Zuschnitt der Untersuchung nehmen, was gerade bei komplexen Behinderungen entscheidend sein kann.

bEM-Inhalte dürfen nicht ins Zurruhesetzungsverfahren rutschen

Das Gericht wies außerdem darauf hin, dass Erkenntnisse aus einem BEM nicht einfach in die Akte eines Ruhestandsverfahrens übernommen werden dürfen. Das schützt Beschäftigte davor, dass ein eigentlich vertraulicher Suchprozess zur Arbeitsplatzsicherung später gegen sie verwendet wird. Für Betroffene ist das ein wichtiger Hinweis: bEM soll helfen, nicht verwerten.

Schwerbehinderung verlangt einen strengeren Prüfmaßstab

Materiellrechtlich verlangte das Gericht einen besonderen Blick auf das Benachteiligungsverbot. Bei schwerbehinderten Beamten darf die gesundheitliche Eignung nicht schematisch verneint werden, wenn die Einschränkungen behinderungsbedingt sind.

Der Dienstherr muss prüfen, ob mit zumutbarer Anpassung, organisatorischen Änderungen oder behindertengerechter Gestaltung eine Weiterverwendung möglich ist.

Kurze Restdienstzeit verstärkt die Zumutbarkeit von Anpassungen

Das Gericht betonte zusätzlich, dass die verbleibende Dienstzeit zum Zeitpunkt der Zurruhesetzung nur noch vergleichsweise kurz war. Gerade dann ist es dem Dienstherrn eher zumutbar, durch Stundenplangestaltung oder Aufgabenanpassung den Verbleib im Dienst zu ermöglichen oder dies zumindest ernsthaft zu prüfen.

Dass das unmöglich gewesen wäre, war weder belegt noch aus dem Gutachten ersichtlich.

Ergebnis: Bescheide aufgehoben, Kosten trägt das Land

Das Gericht hob den Ruhestandsbescheid und den Widerspruchsbescheid auf. Außerdem stellte es fest, dass die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Widerspruchsverfahren notwendig war, weil das Verfahren rechtlich und tatsächlich komplex war.

Für Betroffene ist das ein Signal: Wer sich gegen eine Zurruhesetzung wehrt, darf professionelle Hilfe regelmäßig für erforderlich halten.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

1) Muss ein ärztliches Gutachten konkrete Diagnosen und Befunde enthalten?

Ja. Es reicht nicht, nur pauschal von „schweren Erkrankungen“ zu sprechen; die Behörde braucht nachvollziehbare Feststellungen und Gründe, um Dienstunfähigkeit rechtmäßig zu beurteilen.

2) Kann eine Zurruhesetzung auch nach Eintritt in den Ruhestand noch angegriffen werden?

Ja. Wenn der Bescheid weiter Rechtswirkungen hat, etwa für ruhegehaltsfähige Zeiten oder einbehaltene Bezüge, bleibt die Klage zulässig.

3) Was muss der Dienstherr vor einer Zurruhesetzung bei Schwerbehinderten zusätzlich prüfen?

Er muss besonders sorgfältig prüfen, ob eine Weiterverwendung mit zumutbaren Anpassungen, organisatorischen Änderungen oder behinderungsgerechter Gestaltung möglich ist, statt vorschnell in den Ruhestand zu versetzen.

4) Welche Rolle hat die Schwerbehindertenvertretung im Verfahren?

Sie muss unverzüglich und umfassend beteiligt werden. Eine späte Einbindung erst kurz vor Abschluss des Verfahrens nimmt dem Schutz seine Wirkung, weil entscheidende Schritte dann schon gelaufen sind.

5) Warum ist die Prüfung „anderweitige Verwendung“ so wichtig?

Weil die Versetzung in den Ruhestand das letzte Mittel ist. Ohne ernsthafte, dokumentierte Prüfung, ob es einen anderen geeigneten Einsatz gibt, ist der Bescheid angreifbar.

Fazit

Das Urteil zeigt, dass eine Zurruhesetzung schwerbehinderter Beamter kein Automatismus ist. Wer betroffen ist, sollte darauf achten, ob das Gutachten wirklich nachvollziehbar begründet ist, ob Alternativen ernsthaft geprüft wurden und ob die Schwerbehindertenvertretung frühzeitig eingebunden war. Wenn diese Schutzstandards fehlen, stehen die Chancen gut, die Entscheidung erfolgreich anzugreifen.