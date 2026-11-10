Rentenversicherung zahlt jahrelang zu wenig Witwenrente: Nachzahlung nur zum Teil

Die betroffene Witwe bezog seit dem 18. November 1988 eine große Witwenrente und hatte ihre private Krankenversicherung angegeben.

Trotzdem wurden Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung und später auch zur Pflegeversicherung einbehalten; der Zuschuss zur privaten Krankenversicherung fehlte ebenfalls.

Erst bei der Bewilligung ihrer eigenen Altersrente ab Januar 2022 fiel die falsche Behandlung auf. Die Rentenversicherung erstattete Beiträge und zahlte Zuschüsse ab Januar 2018 nach, lehnte weitere Zahlungen für die davorliegenden Jahre aber ab.

Damit blieb für die Witwe eine erhebliche Lücke zwischen dem Zeitraum des Fehlers und dem Zeitraum der Erstattung. Eine konkrete Gesamtsumme des entgangenen Geldes nennt der veröffentlichte BSG-Beschluss nicht.

Das Bundessozialgericht prüfte den Zahlungsanspruch nicht erneut

Nach erfolglosen Verfahren beim Sozialgericht Heilbronn und beim Landessozialgericht Baden-Württemberg wandte sich die Witwe an das Bundessozialgericht. Dieses verwarf ihre Nichtzulassungsbeschwerde mit Beschluss vom 19. Februar 2026, Aktenzeichen B 5 R 85/25 B, als unzulässig.

Die Begründung erfüllte nach Auffassung des Gerichts die Anforderungen an einen Zulassungsgrund nicht. Der Vorwurf, die Vorinstanz habe den eigenen Fall falsch entschieden, genügt dafür nicht.

Das BSG traf also keine neue Sachentscheidung über sämtliche Zahlungsansprüche seit 1988. Im Ergebnis blieb jedoch die Entscheidung bestehen, für die Zeit vor Januar 2018 keine weiteren Beträge auszuzahlen.

Ein alter Bescheid kann korrigiert werden – die Nachzahlung bleibt begrenzt

Ein bestandskräftiger Rentenbescheid ist nicht jeder späteren Prüfung entzogen. Wurde das Recht falsch angewandt oder ein unrichtiger Sachverhalt zugrunde gelegt und deshalb zu wenig geleistet, ermöglicht § 44 SGB X eine rückwirkende Korrektur.

Für die Auszahlung setzt Absatz 4 allerdings eine eigene Grenze: Sozialleistungen werden grundsätzlich nur bis zum Beginn des vierten Kalenderjahres vor dem Überprüfungsantrag nachgezahlt. Wie das Verfahren funktioniert, erläutert auch unser Beitrag zum Überprüfungsantrag bei einer zu niedrigen Rente.

Deshalb sind zwei Fragen auseinanderzuhalten: War die Entscheidung rechtswidrig, und für welche Monate darf noch ausgezahlt werden? Ein nachgewiesener Fehler beantwortet die zweite Frage nicht automatisch zugunsten einer vollständigen Nachzahlung.

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Für falsch einbehaltene Beiträge gelten andere Fristregeln

Bei der Rückzahlung zu Unrecht entrichteter Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge geht es dagegen um die Verjährung des Erstattungsanspruchs. Nach § 27 Absatz 2 SGB IV beträgt sie grundsätzlich vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beiträge gezahlt wurden.

Diese Verjährung kann unter anderem durch einen Erstattungsantrag oder einen entsprechenden Widerspruch gehemmt werden. Ob ein früheres Schreiben den Anspruch erfasste und wann darüber entschieden wurde, kann deshalb erheblichen Einfluss auf die Erstattung haben.

Die Nachzahlung eines ausgebliebenen Zuschusses und die Erstattung falscher Beitragsabzüge sollten folglich ausdrücklich getrennt geprüft werden. Beide Beträge fehlen auf dem Konto, rechtlich unterliegen sie aber unterschiedlichen Regeln.

Warum eine Nachfrage aus dem Jahr 1989 so wichtig war

Die Klägerin berief sich darauf, bereits im März 1989 gefragt zu haben, weshalb sie trotz privater Versicherung gesetzliche Krankenversicherungsbeiträge zahlen müsse. Dieses Schreiben wollte sie als noch nicht beschiedenen Überprüfungsantrag verstanden wissen.

Damit ging es um weit mehr als den Nachweis, sich früh beschwert zu haben: Ein früherer Antrag könnte den rechtlichen Ausgangspunkt der Prüfung verändern. Ob das Schreiben diese Wirkung hatte, wurde vom BSG in dem Beschwerdeverfahren nicht erneut inhaltlich geklärt.

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Für vergleichbare Fälle sollten Betroffene alte Anträge, Antworten und Zugangsnachweise sichern. Soweit dies zur Wahrnehmung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist, können Beteiligte nach § 25 SGB X Akteneinsicht verlangen und nachvollziehen, welche Schreiben die Behörde erhalten und bearbeitet hat.

Der Fehler der Behörde hebt die Zahlungsgrenze nicht auf

Besonders bitter ist die Begrenzung, wenn Versicherte ihre Angaben richtig gemacht haben. Sie müssen dann hinnehmen, dass die Korrektur eines Behördenfehlers nicht sämtliche finanziellen Folgen beseitigt.

Die rechtlichen Anweisungen der Deutschen Rentenversicherung zu § 44 SGB X halten ausdrücklich fest, dass der Zahlungsausschluss auch bei einem Verschulden des Rentenversicherungsträgers gilt. Ein sozialrechtlicher Herstellungsanspruch eröffnet ebenfalls keinen allgemeinen Weg zu unbegrenzten Nachzahlungen.

Davon zu unterscheiden ist ein möglicher Schadenersatzanspruch aus Amtshaftung, auf den die Rentenversicherung in ihren Anweisungen ebenfalls hinweist. Er hat eigene Voraussetzungen und müsste gesondert geprüft werden; aus dem Beschluss folgt kein automatischer Anspruch darauf.

Jahreswechsel 2026/2027: Ein Jahr Nachzahlung kann wegfallen

Wer einen konkreten Fehler in seiner Witwenrente entdeckt, sollte den Antrag nicht ohne Grund ins nächste Jahr verschieben. Bei der regulären Rückrechnung nach § 44 Absatz 4 SGB X ergeben sich folgende Zeiträume:

Eingang des Überprüfungsantrags Frühester regulärer Nachzahlungsbeginn Bedeutung für fehlende Zahlungen aus 2022 Noch im Jahr 2026 1. Januar 2022 Können bei erfolgreicher Überprüfung noch berücksichtigt werden Erst im Jahr 2027 1. Januar 2023 Liegen grundsätzlich außerhalb des Nachzahlungszeitraums

Die Tabelle betrifft Sozialleistungen nach § 44 Absatz 4 SGB X, nicht die gesonderte Beitragsverjährung. Frühere noch offene Anträge und besondere gesetzliche Ausnahmen sind zusätzlich zu prüfen.

Für die Rückrechnung zählt bei einer Korrektur auf Antrag dessen Jahr, auch wenn die Behörde später entscheidet. Fehlende Beträge aus dem Antragsjahr selbst kommen gegebenenfalls hinzu; es handelt sich also nicht um eine starre Grenze von 48 Monaten vor dem Antragstag.

Was Hinterbliebene jetzt im Bescheid prüfen sollten

Ein Blick auf die Bruttorente genügt nicht: Entscheidend für die Überweisung sind auch Abzüge und Zuschüsse. Welche Angaben besondere Aufmerksamkeit verdienen, zeigt unser Beitrag zum Prüfen des Rentenbescheids.

Privat krankenversicherte Rentenbeziehende können unter den Voraussetzungen des § 106 SGB VI einen Zuschuss zur Krankenversicherung erhalten. Fehlt er, sollten sie klären, ob er beantragt wurde und welche Entscheidung dazu vorliegt; weitere Einzelheiten erklärt unser Beitrag zum Krankenversicherungszuschuss für Rentner.

Bei einem neuen Bescheid beträgt die Widerspruchsfrist bei Bekanntgabe im Inland und ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich einen Monat. Die Grundlage steht in § 84 SGG; bei einem bereits bestandskräftigen Bescheid kommt stattdessen eine Überprüfung in Betracht.

Im Antrag sollten der betroffene Bescheid, der beanstandete Fehler und der Zeitraum möglichst konkret benannt werden. Bei falschen Versicherungsabzügen empfiehlt es sich, neben der Überprüfung ausdrücklich die Beitragserstattung und die Prüfung bislang fehlender Zuschüsse zu verlangen.

Vier Fragen und Antworten zur Nachzahlung der Witwenrente

Kann ich einen Jahrzehnte alten Witwenrentenbescheid noch überprüfen lassen?

Ja, auch ein bestandskräftiger Bescheid kann unter den Voraussetzungen des § 44 SGB X korrigiert werden. Daraus folgt allerdings keine Nachzahlung für sämtliche Jahre seit Rentenbeginn.

Muss die Rentenversicherung bei einem eigenen Fehler alles erstatten?

Nein, ihr Verschulden beseitigt die zeitliche Begrenzung rückwirkender Sozialleistungen nicht automatisch. Bei falsch gezahlten Beiträgen müssen daneben die Verjährung und mögliche Hemmungstatbestände gesondert geprüft werden.

Was bringt ein Überprüfungsantrag noch im Jahr 2026?

Bei erfolgreicher Korrektur können im Regelfall noch fehlende Sozialleistungen ab Januar 2022 nachgezahlt werden. Geht der Antrag erst 2027 ein, verschiebt sich dieser früheste Beginn grundsätzlich auf Januar 2023.

Können frühere Schreiben an die Rentenversicherung helfen?

Ja, sie können belegen, dass ein bestimmter Fehler bereits früher beanstandet und eine Korrektur oder Erstattung verlangt wurde. Ob darin ein rechtlich wirksamer Antrag lag und ob darüber entschieden wurde, muss anhand des Inhalts und der Akten geprüft werden.