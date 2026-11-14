Krankenkasse oder Rentenversicherung? Reha-Antrag soll damit künftig leichter werden

Sie brauchen eine Reha, wissen aber nicht, wo Sie den Antrag stellen müssen? Rentenversicherung, Krankenkasse oder doch eine andere Behörde? Genau diese Suche soll künftig einfacher werden. Ein neuer digitaler Antrag soll dafür sorgen, dass Betroffene schneller zur richtigen Anlaufstelle finden.

Entwickelt wurde das Verfahren von der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR). Statt sich zuerst mit Zuständigkeiten beschäftigen zu müssen, sollen Betroffene einfach angeben können, welche Unterstützung sie benötigen. 448 Personen haben den Prototyp bereits getestet, die Vorarbeiten sind abgeschlossen.

Ein Antrag soll vom Menschen ausgehen

Bislang verwenden Rehabilitationsträger meist eigene Anträge, und diese sind häufig zugeschnitten auf bestimmte Leistungen zugeschnitten. Wer mehrere Hilfen benötigt und zudem gesundheitlich angeschlagen ist, muss sich durch Verfahren arbeiten, bei denen oft unklar ist, welches der eigenen Situation entspricht.

Behördenlabyrinthe sind für Außenstehende allgemein schwer zu überblicken. Wer konkrete Hilfe braucht, sieht sich so zusätzlichen Belastungen ausgesetzt. Der gemeinsame Grundantrag soll diese Hürden abbauen.

Ausgangspunkt sind die persönliche Lebenssituation, Einschränkungen und Ziele der Antragsteller. Dahinter steht der Anspruch, einen Zugang zu Reha und Teilhabe verschiedener Träger zu schaffen – über einen gemeinsamen Antrag.

Das Formular fragt nach dem Unterstützungsbedarf

Der Prototyp verbindet Auswahlfelder mit freien Eingabemöglichkeiten und passt weitere Fragen an die bisherigen Antworten an. Nach dem Ausfüllen gibt er einen Hinweis auf den voraussichtlich zuständigen Träger.

Für Betroffene könnte das bedeuten, ihre Schwierigkeiten im Alltag und ihre benötigte Unterstützung im Zusammenhang zu beschreiben. Wenn mehrere Erkrankungen den Reha-Antrag erschweren, wäre ein solcher Einstieg eine Erleichterung.

448 Testpersonen – aber noch kein Regelbetrieb

Zu den 448 Teilnehmenden gehörten potenzielle Antragsteller, Beschäftigte der Reha-Träger, Beratungsfachkräfte und weitere Beteiligte aus dem Reha-System.

Die Rückmeldungen zeigten 170 konkrete Vorschläge zur Verbesserung, mit denen sich die Projektgruppe befasste. Den Projektabschluss mit Kompaktbericht meldete die BAR im August 2026, bevor Fachmedien ihn im September aufgriffen.

Ein Projektabschluss ersetzt noch kein Antragsportal

Für den praktischen Einsatz sind weitere Schritte nötig: Aus dem Prototyp muss ein funktionsfähiges Portal werden, das Anträge sicher an die beteiligten Träger übermittelt.

Der Bericht nennt als weitere Aufgaben barrierefreie Bedienung, Datenschutz, technische Anbindungen, Schulungen und ein Konzept für den laufenden Betrieb.

Einen verbindlichen Starttermin nennt der Kompaktbericht nicht. Wer heute eine Reha benötigt, sollte also die bestehenden Antragswege nutzen und nicht auf eine mögliche Veränderung warten.

Die Zuständigkeit müssen Behörden schon heute klären

§ 14 SGB IX verpflichtet derzeit den zuerst angegangenen Rehabilitationsträger, innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang seine Zuständigkeit zu prüfen.

Hält er sich für insgesamt unzuständig, muss er den Antrag unverzüglich an den nach seiner Auffassung zuständigen Reha-Träger weiterleiten und Sie darüber informieren.

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Die Zwei-Wochen-Frist betrifft die Zuständigkeit; sie verspricht also noch keine Bewilligung oder einen Platz in einer Reha-Klinik.

Streit um Zuständigkeit darf nicht Betroffene belasten

Leitet der zuerst angegangene Träger den Antrag nicht rechtzeitig weiter, übernimmt er die Verantwortung für die umfassende Prüfung des Bedarfs.

Benötigen Sie Leistungen mehrerer Träger, kennt das Gesetz Regeln für deren Beteiligung und Zusammenarbeit. Ein gemeinsames Formular könnte diese Abstimmung erleichtern; die gesetzlichen Pflichten dazu bestehen bereits.

Was Sie bei einem Antrag bereits jetzt beachten können

Beschreiben Sie konkret, welche Tätigkeiten Ihnen gesundheitlich nicht mehr gelingen und welche Unterstützung Sie beantragen. Bewahren Sie eine Kopie und einen Nachweis über den Eingang auf, damit sich nachvollziehen lässt, was Sie wann eingereicht haben.

Auch berechtigte Wünsche zur Einrichtung und zur Durchführung der Reha können Sie angeben und begründen. Was dabei zu beachten ist, erläutert der Beitrag zur Auswahl einer Reha-Klinik durch die Rentenversicherung; ein Wunsch ersetzt allerdings nicht die Prüfung, ob die Einrichtung medizinisch geeignet ist.

Digitalisierung muss bei den Trägern ankommen

Ein verständlicher Antrag hilft wenig, wenn die Angaben anschließend nicht zuverlässig bei den zuständigen Stellen ankommen und dort weiterverarbeitet werden können. Diese technische Verbindung benennt die BAR als Voraussetzung dafür, den Nutzen des gemeinsamen Antrags auszuschöpfen.

Für Menschen mit Behinderungen braucht es daneben erreichbare Unterstützung beim Zugang zu Leistungen. Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung berät kostenlos zu Rehabilitation und Teilhabe; weitere Informationen bietet unser Beitrag zur Unterstützung durch die Teilhabeberatung.

Beispiel: Eine Erkrankung, mehrere Hilfen

Das folgende Beispiel ist fiktiv: Anuschka, 54, benötigt nach einer Operation an der Wirbelsäule medizinische Rehabilitation und Unterstützung für die Rückkehr ins Berufsleben. Sie weiß, welche Schwierigkeiten sie bewältigen muss, kann aber nicht einschätzen, welche Leistungen Krankenversicherung oder Rentenversicherung übernehmen.

Ein gemeinsamer Grundantrag könnte ihr ermöglichen, diesen Bedarf im Zusammenhang mit Wehselwirkungen zu schildern. Bis zur Einführung nutzt sie die bestehenden Verfahren und lässt sich beraten, statt einen notwendigen Antrag aufzuschieben.

FAQ: Sechs Fragen zum gemeinsamen Reha-Antrag

Kann ich den neuen Grundantrag schon bundesweit nutzen?

Die veröffentlichten Projektergebnisse sind noch kein bundesweit eingeführtes Verfahren. Nutzen Sie für einen aktuellen Antrag weiterhin die bestehenden Angebote.

Muss ich vor dem Antrag den zuständigen Träger sicher kennen?

Sie müssen die Zuständigkeit nicht selbst verbindlich klären. Der angegangene Rehabilitationsträger muss sie nach den gesetzlichen Vorgaben prüfen und den Antrag bei vollständiger Unzuständigkeit weiterleiten.

Bedeutet ein gemeinsamer Antrag auch eine sichere Bewilligung?

Nein, ein einfacherer Zugang ersetzt nicht die Prüfung der Leistungsvoraussetzungen. Der Grundantrag soll die Antragstellung und Bearbeitung erleichtern.

Wo bekomme ich Hilfe beim Antrag?

Sie können sich an die Beratungsstellen der Rehabilitationsträger oder an die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung wenden. Die EUTB unterstützt Menschen mit Behinderungen, von Behinderung bedrohte Menschen und Angehörige kostenlos bei Fragen zu Rehabilitation und Teilhabe.

Quellen

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation: Aktuelle Entwicklungen im Projekt „Gemeinsamer Grundantrag“

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation: Kompaktbericht zum Projektabschluss, August 2026

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung

DAS REHAPORTAL: Gemeinsamer Reha-Antrag: BAR schließt Entwicklungsprojekt ab, September 2026

Deutsche Rentenversicherung: Wunsch- und Wahlrecht

Gesetze im Internet: § 14 SGB IX – Leistender Rehabilitationsträger; § 15 SGB IX – Leistungsverantwortung bei Mehrheit von Rehabilitationsträgern