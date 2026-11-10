Nach einer neuen Berechnung sollen die Regelsätze beim Bürgergeld um fünf bis sieben Euro zu hoch sein. Die CDU fordert deshalb weitere Kürzungen. Doch für viele Betroffene reicht das Geld schon heute kaum aus, um Lebensmittel, Strom und andere notwendige Ausgaben zu bezahlen.

Der Sozialaktivist Thomas Wasilewski kritisiert die Kürzungspläne scharf. Er hatte bereits gegen die Höhe der Regelsätze geklagt, weil er sie für verfassungswidrig niedrig hält.

Entscheidend ist deshalb, ob die Leistungen tatsächlich das menschenwürdige Existenzminimum sichern. Das Bundesverfassungsgericht verlangt, dass der Gesetzgeber den notwendigen Lebensbedarf realistisch und nachvollziehbar berechnet. Ein rechnerisch niedrigerer Bedarf allein beweist noch nicht, dass die bisherigen Leistungen zu hoch sind.

Was hinter den „geheimen Zahlen“ steckt

Merkur berichtet am 8. November 2026 unter Berufung auf Bild am Sonntag, interne Berechnungen für die Neuermittlung der Regelbedarfe lägen fünf bis sieben Euro unter den bisherigen Beträgen.

Die Union dränge deshalb auf “weitere Kürzungen der Regelleistungen”, während die SPD eine Absenkung ablehne.

Schlagzeilen vom “zu hohen Bürgergeld” sind nicht neu. Agitation gegen angeblich zu hohe Leistungen für Hilfebedürftige waren die Begleitmusik der CDU / CSU, seit die Ampelkoalition diese Sozialleistung reformierte. Was hat eine solche Behauptung mit der Realität zu tun?

Wer wenig ausgibt, braucht nicht wenig

Das staatliche Verfahren orientiert sich an den Konsumausgaben einkommensschwacher Haushalte und erkennt davon bestimmte Ausgaben nicht als wichtig an für den Regelbedarf.

Damit hängt das Ergebnis davon ab, welche Haushalte verglichen und welche Ausgaben berücksichtigt werden.

Die Bundesregierung bezieht sich also auf einen Vergleich mit den ärmsten Haushalten in Deutschland. Gegen-hartz.de hat darüber berichtet, dass so Armut zur neuen Berechnungsgrundlage wird.

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Wer den notwendigen Lebensbedarf anhand der Ausgaben armer Haushalte berechnet, berücksichtigt auch deren finanziellen Mangel. Denn Menschen, die schon bei gesunder Ernährung, Kleidung oder Schulbedarf sparen müssen, geben nicht das aus, was sie tatsächlich benötigen, sondern nur das, was sie sich leisten können.

Eine solche Berechnung zeigt deshalb, wie Menschen mit wenig Geld leben müssen. Sie beweist aber nicht, dass dieses Geld für ein menschenwürdiges Existenzminimum ausreicht.

Sozialverband zeigt, dass der Regelsatz zu niedrig ist

Wie stark die Auswahl der Vergleichsgruppe das Ergebnis verändert, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Grundsicherung: 813 Euro Regelsatz – 250 Euro mehr im Monat gefordert“. Die akribische Berechnung des Paritätischen zieht eine breitere Gruppe unterer Einkommen heran und berücksichtigt verdeckt arme Haushalte.

Das Arbeitsministerium hält dem entgegen, dass sich solche Haushalte statistisch nicht zuverlässig identifizieren ließen und Simulationen keine erheblich abweichenden Konsumausgaben gezeigt hätten.

Für Essen bleiben rechnerisch 6,51 Euro täglich

Besonders deutlich wird die Enge beim Essen: Gegen-Hartz beziffert den rechnerischen Ernährungsanteil auf rund 195,35 Euro monatlich, also etwa 6,51 Euro täglich bei 30 Tagen.

Unser Beitrag „Bürgergeld reicht nicht mehr für Ernährung“ zeigt, dass eine gesundheitlich vollwertige Ernährung mit diesem Budget nicht möglich ist. Zudem bleibt kein Spielraum, wenn ausgerechnet bei Lebensmitteln weitere Ausgaben aufgefangen werden müssen.

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Auch die Verbraucherzentralen verlangen höhere Regelbedarfe und eine Berechnung, die realistische Kosten einer gesunden Ernährung berücksichtigt.

Strom frisst Geld für andere Bedürfnisse

Ein weiteres Beispiel liefert der Gegen-Hartz-Bericht „Strom: Bürgergeld-Bezieher müssen bis zu 147 Euro zusätzlich zahlen“. Nach der dort ausgewerteten Verivox-Berechnung standen einem rechnerischen Stromanteil von 45,70 Euro monatlich durchschnittliche Kosten von 50,33 Euro gegenüber.

Bei dem zugrunde gelegten Jahresverbrauch von 1.500 Kilowattstunden fehlen damit rund 56 Euro jährlich; für Hamburg nennt der Vergleich sogar eine Lücke von bis zu 147 Euro.

Gewöhnlichen Haushaltsstrom müssen Sie aus dem Regelbedarf bezahlen. Liegt Ihre Rechnung über dem rechnerischen Anteil, bleibt innerhalb der Pauschale entsprechend weniger für Essen, Kleidung oder andere Ausgaben übrig.

813 Euro statt Kürzungen

Der Paritätische hat bereits für 2024 einen armutsfesten Regelbedarf von mindestens 813 Euro gefordert und diese Forderung später bekräftigt. Gegenüber den weiterhin gezahlten 563 Euro beträgt die Differenz 250 Euro monatlich oder 3.000 Euro jährlich.

Zum Konzept gehört außerdem, tatsächliche Stromkosten gesondert zu übernehmen.

Eine Nullrunde macht den Einkauf nicht billiger

Alleinstehende erhalten 2026 weiterhin denselben Regelbedarf wie 2024 und 2025. Was die 563 Euro alles abdecken sollen, zeigt Gegen-Hartz im Überblick „Das alles ist im Bürgergeld-Regelsatz in 2026 enthalten“: Neben Lebensmitteln gehören dazu etwa Kleidung, Körperpflege, Haushaltsstrom und soziale Teilhabe.

Eine sinkende Inflationsrate bedeutet nur, dass das allgemeine Preisniveau langsamer steigt, nicht, dass frühere Preissteigerungen verschwinden. Ob die Leistung ausreicht, muss deshalb an den tatsächlich zu deckenden Bedürfnissen geprüft werden.

Das Existenzminimum ist kein Sparposten

Das Bundesverfassungsgericht verlangt eine tragfähig begründete Leistungshöhe, die eine menschenwürdige Existenz tatsächlich sichert. Unterdeckungen müssen innerhalb der Leistung ausgleichbar sein oder durch zusätzliche Ansprüche aufgefangen werden.

Politisch ist es mehr als fragwürdig, weshalb bei den Menschen gekürzt werden soll, deren knappe Versorgung beim Essen und beim Strom glasklar belegt ist.

Wer eine Kürzung fordert, muss erklären, welche bisher gedeckten Bedürfnisse künftig günstiger befriedigt werden können. Der Hinweis auf fünf bis sieben Euro in einer nicht vollständig offengelegten Berechnung wirkt mit Blick auf die Wirklichkeit absurd.

FAQ: Bürgergeld und Kürzungsdebatte

Beweisen die berichteten Zahlen, dass das Bürgergeld zu hoch ist?

Nein, sie beschreiben ein Ergebnis innerhalb einer Berechnung. Ob die Leistung den Lebensunterhalt tatsächlich sichert, ist damit nicht beantwortet.

Gibt es einen Anspruch auf 813 Euro?

Die 813 Euro sind eine Forderung des Paritätischen auf Grundlage seiner alternativen Berechnung. Der geltende Regelbedarf für Alleinstehende beträgt 2026 weiterhin 563 Euro.

Sind Miete und Heizung in den 563 Euro enthalten?

Nein, Unterkunft und Heizung werden gesondert berücksichtigt. Gewöhnlichen Haushaltsstrom müssen Leistungsberechtigte dagegen aus dem Regelbedarf finanzieren.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Methodik der Regelbedarfsermittlung – Fragen und Antworten.

Bundesregierung: Regelsätze der Sozialleistungen bleiben unverändert, 1. Januar 2026.

Bundesverfassungsgericht: Beschluss vom 23. Juli 2014 – 1 BvL 10/12 u. a..

Der Paritätische Gesamtverband: Regelsätze bleiben Armutssätze, 29. August