Änderungen beim Personalausweis ab 70: Rentner sollten jetzt auf die Rückseite schauen

Ein neuer Personalausweis kostet Geld und verlangt oft einen Behördengang, der im hohen Alter beschwerlich werden kann. Eine geplante Ausnahme soll vielen älteren Menschen diese wiederkehrende Pflicht ersparen – doch wer davon profitieren kann, muss auf den Zeitpunkt seines Ausweisantrags achten.

Am 20. November 2026 soll der Bundesrat das Digitale Identitätengesetz beraten, das diese Erleichterung enthält. Bis die Änderung tatsächlich in Kraft tritt, gelten die bisherigen Ausweisregeln weiter.

Der 20. November ist noch kein Starttermin

Der Bundestag hat das Digitale Identitätengesetz am 15. Oktober 2026 verabschiedet. In der offiziellen Vorschau der Berliner Senatskanzlei auf die Bundesratssitzung steht das Gesetz für den 20. November auf dem Programm.

Ein Abschluss der Beratung würde allerdings noch nicht bedeuten, dass ab diesem Sitzungstag jeder betroffene Ausweis unbegrenzt weiterverwendet werden darf. Das Gesetzgebungsverfahren muss abgeschlossen und das Gesetz verkündet werden; der beschlossene Text sieht das Inkrafttreten am Tag nach der Verkündung vor.

Ein festes Kalenderdatum lässt sich daraus am 9. November 2026 noch nicht ableiten. Wer einen bald ablaufenden Ausweis besitzt, sollte seine Entscheidung deshalb an der geltenden Rechtslage ausrichten.

70 Jahre beim Antrag: Darauf kommt es an

Nach der geplanten Änderung soll ein Personalausweis über das aufgedruckte Gültigkeitsdatum hinaus weiterverwendet werden dürfen, wenn sein Inhaber bei der Beantragung mindestens 70 Jahre alt war. Damit soll die gesetzliche Ausweispflicht weiterhin erfüllt werden können.

Die Bundesregierung beschreibt die Erleichterung ausdrücklich anhand dieses Antragsalters. Auch wer mit 70 noch arbeitet, soll sie nutzen können.

Ein mit 69 beantragtes Dokument würde deshalb nicht unter die Altersausnahme fallen, selbst wenn sein Besitzer beim Ablauf längst über 70 ist. Die Einzelheiten zur geplanten Weiterverwendung des Personalausweises im Alter hat Gegen-Hartz.de bereits erläutert.

Was die Rückseite des Ausweises verrät

Auf der Rückseite steht das Ausstellungsdatum, das einen ersten Hinweis auf das damalige Alter gibt. Ausstellungsdatum und Antragstag können jedoch auseinanderliegen.

Gerade rund um den 70. Geburtstag kann dieser Unterschied über die spätere Erleichterung entscheiden. Wurde der Antrag vor dem Geburtstag gestellt und die Karte danach ausgestellt, wäre die Altersvoraussetzung nach dem vorgesehenen Wortlaut nicht erfüllt.

Eine Rechnung allein mit Geburtsjahr und Ausstellungsjahr genügt deshalb im Grenzfall nicht. Wer den Antragstag nicht mehr kennt, kann ihn beim zuständigen Bürgeramt erfragen.

Diese Folgen hätte die geplante Ausnahme

Die folgende Übersicht zeigt beispielhaft die Auswirkungen nach Inkrafttreten der Änderung. Die Altersangaben beim Ablauf sind wegen der grundsätzlich zehnjährigen Laufzeit nur ungefähre Werte.

Alter bei der Beantragung Alter beim regulären Ablauf, ungefähr Folge der geplanten Altersregel 65 Jahre 75 Jahre Dieser Ausweis wäre von der Ausnahme nicht erfasst. 69 Jahre 79 Jahre Auch dieser Ausweis wäre von der Ausnahme nicht erfasst. 70 Jahre 80 Jahre Die Weiterverwendung zur Erfüllung der Ausweispflicht wäre möglich. 75 Jahre 85 Jahre Die Weiterverwendung zur Erfüllung der Ausweispflicht wäre möglich.

Nach der Gesetzesbegründung soll die Ausnahme auch bereits ausgegebene Ausweise erfassen, sofern die Altersvoraussetzung erfüllt ist. Ein Umtausch allein zur Nutzung dieser Erleichterung ist demnach nicht vorgesehen.

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Reisen und Online-Ausweisfunktion setzen Grenzen

Der Ausdruck „Personalausweis auf Lebenszeit“ kann mehr versprechen, als die Änderung tatsächlich leisten soll. Die Gesetzesbegründung auf den Seiten 96 und 97 der Bundestagsdrucksache 21/7408 beschreibt die Weiterverwendung für alltägliche Situationen wie Personenkontrollen oder Wahlen.

Für Grenzübertritte ins EU-Ausland, notarielle Verträge und Kontoeröffnungen empfiehlt sie weiterhin einen aktuellen Personalausweis. Die deutsche Ausnahme bietet deshalb keine Gewähr, dass ein abgelaufenes Dokument im Ausland oder bei jedem Rechtsgeschäft anerkannt wird.

Ausdrücklich ausgeschlossen ist die weitere Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises nach Ablauf der angegebenen Gültigkeit. Wer die Online-Ausweisfunktion weiter benötigt, müsste dafür weiterhin einen neuen Personalausweis beantragen.

Was bei einem bald ablaufenden Ausweis sinnvoll ist

Nach § 6 Personalausweisgesetz werden Personalausweise ab 24 Jahren grundsätzlich für zehn Jahre ausgestellt; eine Verlängerung ist bislang ausgeschlossen. Ein hohes Alter setzt diese Frist allein nicht außer Kraft.

Die Ausweispflicht lässt sich allerdings auch mit einem gültigen Reisepass erfüllen, wie § 1 Personalausweisgesetz festlegt. Wer einen solchen Pass besitzt, kann die Beantragung eines neuen Personalausweises gegebenenfalls bis nach dem 70. Geburtstag verschieben.

Ohne ein anderes gültiges Dokument oder eine einschlägige Befreiung sollte niemand eine Lücke entstehen lassen, um auf die Reform zu warten. Für bestimmte Menschen, etwa bei voraussichtlich dauerhafter Unterbringung in einem Pflegeheim, kann die Ausweisbehörde schon heute eine Befreiung von der Ausweispflicht bewilligen.

46 Euro Gebühr können für eine kleine Rente viel sein

Die reguläre Grundgebühr für einen Personalausweis beträgt ab 24 Jahren derzeit 46 Euro. Wird das Lichtbild durch die Ausweisbehörde gefertigt, kommen nach der Gebührenverordnung weitere sechs Euro hinzu; bei anderen Fotoanbietern fallen deren Preise an.

Gerade Menschen mit kleiner Rente spüren solche Ausgaben, wie der Beitrag über die gestiegenen Ausweiskosten bei Sozialhilfe und Bürgergeld zeigt. Bei Bedürftigkeit kann die Behörde die Gebühr ermäßigen oder darauf verzichten, wobei der bloße Bezug dieser Leistungen nach der Verordnung noch nicht genügt.

Die geplante Erleichterung ist deshalb mehr als eine gesparte Verwaltungsformalität. Ihr praktischer Wert liegt auch darin, dass im hohen Alter die Fahrt, die Begleitung und ein weiterer Antrag entfallen können.

Drei Fragen und Antworten zum Personalausweis ab 70

Dürfen Rentner ihren abgelaufenen Ausweis schon jetzt dauerhaft nutzen?

Am 9. November 2026 gilt die geplante Altersausnahme noch nicht. Der angekündigte Bundesratstermin am 20. November ersetzt das Inkrafttreten des Gesetzes nicht.

Genügt es, heute mindestens 70 Jahre alt zu sein?

Die vorgesehene Ausnahme setzt voraus, dass der betreffende Personalausweis im Alter von mindestens 70 Jahren beantragt wurde. Ein früher beantragter Ausweis würde durch den späteren Geburtstag nicht nachträglich unter die Regel fallen.

Kann ich mit dem weiterverwendeten Ausweis auch online meine Identität nachweisen?

Die Online-Ausweisfunktion soll mit dem aufgedruckten Gültigkeitsdatum enden. Für ihre weitere Nutzung wäre ein neuer Personalausweis erforderlich.