Rente 2026: Zuschuss zur Krankenversicherung für Rentner auf Antrag

Die Krankenversicherung wird jeden Monat abgebucht, doch eine mögliche Entlastung fehlt auf dem Konto: Wer eine gesetzliche Rente bezieht und privat oder freiwillig gesetzlich krankenversichert ist, kann einen Zuschuss der Rentenversicherung erhalten.

Bei 2.000 Euro Bruttorente sind für Privatversicherte 2026 grundsätzlich 175 Euro monatlich möglich, sofern die Begrenzung auf die halben Krankenversicherungsbeiträge nicht greift.

Wer Anspruch auf den Zuschuss haben kann

Nach § 106 SGB VI kommt die Leistung für Bezieher einer gesetzlichen Rente infrage, die freiwillig gesetzlich oder bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert sind.

Eine gleichzeitig bestehende Pflichtversicherung in einer deutschen oder ausländischen gesetzlichen Krankenversicherung schließt diesen Zuschuss grundsätzlich aus.

Bei einer privaten Versicherung muss das Unternehmen die aufsichtsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen; erfasst werden insbesondere Versicherer unter deutscher Aufsicht sowie unter den entsprechenden europäischen Regelungen.

Die Rentenversicherung prüft außerdem den Versicherungsschutz und die berücksichtigungsfähigen Beitragsaufwendungen.

Wer dagegen in der Krankenversicherung der Rentner, kurz KVdR, pflichtversichert ist, erhält die Beteiligung der Rentenversicherung am Krankenversicherungsbeitrag automatisch. Dafür ist kein gesonderter Zuschussantrag erforderlich.

So wird der Zuschuss 2026 berechnet

Bei freiwillig gesetzlich Versicherten wird die gesetzliche Rente mit der Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes von 14,6 Prozent und der Hälfte des individuellen Zusatzbeitragssatzes ihrer Krankenkasse berechnet. Verlangt die Kasse beispielsweise 2,9 Prozent Zusatzbeitrag, ergibt sich ein Zuschuss von 8,75 Prozent der Rente.

Für Privatversicherte wird stattdessen der amtlich festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitragssatz verwendet, der 2026 bei 2,9 Prozent liegt. Zusammen mit dem halben allgemeinen Beitragssatz ergibt das ebenfalls 8,75 Prozent der gesetzlichen Bruttorente.

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Rechenbeispiele für den Zuschuss zur privaten Krankenversicherung 2026 Gesetzliche Bruttorente im Monat Rechnerischer Zuschuss von 8,75 Prozent 1.000 Euro 87,50 Euro 1.500 Euro 131,25 Euro 2.000 Euro 175,00 Euro 2.500 Euro 218,75 Euro

Bei Privatversicherten wird der Zuschuss jedoch auf die Hälfte der tatsächlichen berücksichtigungsfähigen Krankenversicherungsbeiträge begrenzt. Wer 2.000 Euro Rente erhält und dafür 260 Euro Krankenversicherungsbeitrag zahlt, bekommt deshalb höchstens 130 Euro Zuschuss.

Eine teurere PKV führt umgekehrt nicht automatisch zu mehr Geld von der Rentenversicherung. Weitere Einzelheiten erläutert unser Beitrag zum PKV-Zuschuss in der Rente und seiner Höhe 2026.

Warum freiwillig Versicherte trotzdem viel selbst zahlen müssen

Bei freiwillig gesetzlich Versicherten können neben der Rente auch Mietüberschüsse oder Kapitalerträge die Krankenversicherungsbeiträge erhöhen. Der Zuschuss der Rentenversicherung wird deshalb aber nicht aus dem gesamten Kassenbeitrag berechnet, sondern aus der gesetzlichen Rente.

Zusätzliche Beiträge auf andere Einkünfte müssen Betroffene grundsätzlich selbst tragen. Wie groß der Unterschied zur Pflichtversicherung ausfallen kann, zeigt unser Beitrag „Gleiche Rente, aber trotzdem 143 Euro mehr Beitrag“.

Auch zur Pflegeversicherung zahlt die gesetzliche Rentenversicherung keinen Zuschuss. Das gilt sowohl für freiwillig gesetzlich als auch für privat versicherte Rentner.

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Wo der Zuschuss im Rentenbescheid steht

Für die Prüfung sollten Rentner den Rentenbescheid einschließlich seiner Berechnungsanlagen und die letzte Rentenanpassungsmitteilung zur Hand nehmen. Gesucht wird die Position „Zuschuss zur Krankenversicherung“ beziehungsweise eine entsprechend bezeichnete Beitragszuschusszahlung in der Aufstellung des monatlichen Zahlbetrags.

Eine feste Seitenzahl lässt sich dafür nicht nennen, weil die Unterlagen unterschiedlich aufgebaut sein können. Über die Bewilligung kann die Rentenversicherung auch einen gesonderten Zuschussbescheid erlassen.

Der Zuschuss wird zusammen mit der Rente ausgezahlt; die Beiträge überweisen freiwillig und privat Versicherte grundsätzlich selbst an ihre Versicherung. Bei 2.000 Euro Rente und 175 Euro Zuschuss können deshalb vor möglichen sonstigen Einbehalten 2.175 Euro eingehen, aus denen anschließend noch Versicherungsbeiträge zu bezahlen sind.

Wer keinen Zuschuss findet, sollte zunächst klären, ob bereits ein Antrag gestellt wurde und wie darüber entschieden worden ist. Das verhindert, dass eine fehlende Zahlung über Jahre unbemerkt bleibt.

So funktioniert der gesonderte Antrag

Wer bereits Rente erhält und den Zuschuss bisher nicht beantragt hat, kann dies beim zuständigen Rentenversicherungsträger nachholen. Dafür gibt es das Formular R0820, das als Online-Antrag auf Zuschuss zur Krankenversicherung verfügbar ist und auch als Papierformular genutzt werden kann.

Bereitzuhalten sind die Rentenversicherungsnummer, Angaben zum Versicherungsschutz und der Rentenbescheid oder die letzte Rentenanpassungsmitteilung. Wer eine andere Person mit dem Antrag beauftragt, benötigt außerdem eine entsprechende Vollmacht oder einen Vertretungsnachweis.

Bei einer deutschen privaten Krankenversicherung lässt der Antragsteller zusätzlich den Vordruck R0821 vom Versicherungsunternehmen ausfüllen. Bei freiwillig gesetzlich Versicherten werden die erforderlichen Angaben grundsätzlich über das Meldeverfahren mit der Krankenkasse übermittelt.

Ein später Antrag kann kosten

Für Alters- und Erwerbsminderungsrenten gilt grundsätzlich: Der Zuschuss kann vom Beginn der Anspruchsvoraussetzungen an gezahlt werden, wenn der Antrag bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats gestellt wird, in dem diese Voraussetzungen erfüllt sind. Bei einer späteren Antragstellung beginnt die Zahlung regelmäßig erst mit dem Antragsmonat.

Sind beispielsweise sämtliche Voraussetzungen seit dem 1. Januar 2026 erfüllt, reicht die reguläre Antragsfrist bis zum 30. April 2026. Wird der Zuschuss erstmals im Oktober 2026 beantragt, beginnt er grundsätzlich erst im Oktober.

Für Zuschüsse zu Hinterbliebenenrenten gelten andere Regeln: Hier kommt eine rückwirkende Zahlung für bis zu zwölf Kalendermonate vor dem Antragsmonat infrage. Eine pauschale Aussage, jeder Rentner könne den Zuschuss jahrelang nachfordern, wäre deshalb falsch.

Was tun, wenn der Antrag längst gestellt wurde?

Hat die Rentenversicherung einen rechtzeitig gestellten Antrag übersehen oder den Zuschuss falsch berechnet, geht es um die Korrektur einer Entscheidung. Gegen einen entsprechenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden; nach Ablauf dieser Frist kann eine Überprüfung infrage kommen.

Die Rechtsbehelfsbelehrung im jeweiligen Bescheid nennt die geltenden Vorgaben. Mehr dazu erklärt unser Beitrag „Rentenbescheid 2026: Die Frist läuft bereits“.