Bürgergeld: Paar sucht sich günstigere Wohnung aber das Jobcenter kürzt danach dann die Wohnkosten

Eine günstigere Wohnung zu suchen, schützt nicht automatisch vor einer Kürzung der anerkannten Wohnkosten. Das zeigt der Fall eines Paares aus Hannover, das nach eigener Darstellung jahrelang vergeblich suchte und vor Gericht trotzdem weitgehend scheiterte.

Die Entscheidung zeigt, wie teuer Lücken bei den Nachweisen werden können. Wer höhere Unterkunftskosten beansprucht, sollte konkret belegen können, welche Wohnungen angefragt wurden, woran eine Anmietung scheiterte und welche persönlichen Hindernisse bestanden.

Der Streit betrifft frühere Mieten, keine neue Mietgrenze

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen wies die Berufung des Paares am zurück, wie das veröffentlichte Urteil zum Aktenzeichen L 11 AS 23/20 dokumentiert. Gestritten wurde über Unterkunftskosten von August 2018 bis Juni 2019, also aus der damaligen Hartz-IV-Zeit.

Die folgenden Beträge sind deshalb historische Werte und keine heute geltenden Mietobergrenzen. Über den Fall berichtet auch buergergeld.org.

Von 576,23 Euro Miete wurden schließlich 493 Euro anerkannt

Das Paar bewohnte eine 79,26 Quadratmeter große Wohnung und erhielt ergänzende Leistungen zum Erwerbseinkommen. Das Jobcenter hatte bereits 2013 zur Kostensenkung aufgefordert.

Im strittigen Zeitraum erkannte die Behörde zunächst 475 Euro Bruttokaltmiete an. Das Sozialgericht Hannover sprach zusätzlich einen örtlichen Klimabonus von 18 Euro zu; darüber hinaus blieb die Klage erfolglos.

Bruttokaltmiete im damaligen Fall Betrag pro Monat Tatsächlich zu zahlende Bruttokaltmiete 576,23 Euro Zunächst anerkannter Betrag 475,00 Euro Zusätzlich zugesprochener Klimabonus 18,00 Euro Anerkannter Betrag einschließlich Bonus 493,00 Euro Verbleibende Differenz zur Bruttokaltmiete 83,23 Euro

Heizkosten von monatlich 117,60 Euro berücksichtigte das Jobcenter gesondert; Wasser und Abwasser zahlte das Paar direkt an den Versorger. Die Tabelle bildet deshalb keine vollständige Warmmietenrechnung ab.

Gesammelte Wohnungsanzeigen belegten keine ausreichenden Bewerbungen

Die Gerichte sahen konkrete Anmietungsbemühungen nicht ausreichend nachgewiesen. Die später vorgelegten Zusammenstellungen betrafen nur teilweise den Streitzeitraum und belegten nach Auffassung des Senats keine intensive eigene Suche.

Für Betroffene folgt daraus: Eine gespeicherte Anzeige dokumentiert zunächst ein Angebot. Aussagekräftiger wird sie zusammen mit der eigenen Anfrage, einer Absage oder einer Notiz darüber, wann ein Vermieter telefonisch erreicht wurde und wie er reagierte.

Auch ausbleibende Antworten lassen sich festhalten, etwa durch die gesendete E-Mail und eine datierte Nachfrage. Wie eine solche Dokumentation aussehen kann, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag Jobcenter droht mit Mietkürzung: So reagieren Betroffene richtig.

Das Attest belegte die Umzugsunfähigkeit im Streitzeitraum nicht

Das Paar berief sich außerdem auf eine ärztliche Bescheinigung vom Oktober 2019. Daraus ließ sich für das Gericht jedoch nicht ableiten, dass ein Umzug bereits zwischen August 2018 und Juni 2019 unzumutbar gewesen war.

Für die Praxis ist der zeitliche Bezug entscheidend: Eine Bescheinigung sollte erklären, seit wann die Einschränkungen bestehen und weshalb sie einen Wohnungswechsel erschweren oder ausschließen. Eine bloße Diagnose beschreibt diese Folgen häufig noch nicht ausreichend.

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Ein später ausgestelltes Attest ist deshalb nicht von vornherein wertlos. Soll es einen früheren Zeitraum belegen, muss es sich nachvollziehbar auf den damaligen Gesundheitszustand beziehen.

Auch die Berechnung der Mietgrenze muss überprüfbar sein

Der Senat hielt das damalige Unterkunftskostenkonzept für den Zweipersonenhaushalt in Hannover für schlüssig. Das Jobcenter hatte zudem 154 preislich passende Wohnungsangebote für den strittigen Zeitraum vorgelegt.

Eine solche Entscheidung bestätigt keine Mietgrenze für andere Städte, Haushaltsgrößen oder spätere Jahre. Wer einen Bescheid prüft, sollte deshalb auf den richtigen Wohnort, den jeweiligen Zeitraum und die Zahl der Haushaltsmitglieder achten.

Ebenso wichtig ist die Unterscheidung zwischen Bruttokaltmiete und Heizkosten. Ein Vergleich der Warmmiete mit einer Grenze, die nur die Bruttokaltmiete betrifft, führt zu einem falschen Ergebnis.

Sechs Monate erlauben keine automatische Kürzung

Beim regulären Kostensenkungsverfahren für eine bestehende Wohnung schützt § 22 Absatz 1 SGB II Betroffene, solange eine Kostensenkung nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Das Gesetz nennt dafür grundsätzlich höchstens sechs Monate, lässt aber eine längere Berücksichtigung bei entsprechenden Hindernissen zu.

Der bloße Ablauf dieser Zeit ersetzt daher nicht die Prüfung des Einzelfalls. Umgekehrt reicht die allgemeine Aussage, der Wohnungsmarkt sei schwierig, häufig nicht aus, um eine konkrete Unmöglichkeit der Kostensenkung nachzuweisen.

Die seit Juli 2026 geänderten gesetzlichen Grenzen waren nicht Gegenstand dieses älteren Mietstreits und müssen bei heutigen Bescheiden zusätzlich geprüft werden. Ein heutiger Fall lässt sich deshalb nicht allein anhand der damaligen Entscheidung beurteilen.

Gegen den Bescheid vorgehen und Fristen beachten

Eine reine Kostensenkungsaufforderung informiert üblicherweise über die drohende Begrenzung und kürzt selbst noch keine Leistung. Betroffene sollten trotzdem schriftlich auf falsche Berechnungen und Hindernisse reagieren; weitere Hinweise enthält der Beitrag zu Kostensenkungsverfahren der Jobcenter.

Erkennt ein Bewilligungs- oder Änderungsbescheid tatsächlich weniger Unterkunftskosten an, kommt ein Widerspruch infrage. Bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung beträgt die Frist nach § 84 SGG grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe; die Hinweise zur zulässigen Form sollten beachtet werden.

Drohen wegen der fehlenden Leistungen erhebliche Nachteile, kann zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht sinnvoll sein. Nach § 86b SGG kommt vorläufiger Rechtsschutz in Betracht; dafür sollten Betroffene sowohl ihren Anspruch als auch die konkrete Dringlichkeit nachvollziehbar belegen.

Die Wohnungssuche wird auch zur Dokumentationsarbeit

Der Fall zeigt eine zusätzliche Belastung für Menschen mit wenig Geld: Neben der schwierigen Suche müssen sie deren Verlauf möglichst lückenlos festhalten. Wer telefoniert, besichtigt und Absagen erhält, sollte nicht erst Monate später versuchen, alles aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren.

Zugleich ist ein günstiges Inserat noch keine Zusage eines Vermieters. Wenn eine Anmietung etwa an fehlender Barrierefreiheit oder einer Ablehnung scheitert, sollte genau dieses Hindernis gegenüber dem Jobcenter benannt werden.