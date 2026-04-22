Rente: Verletzte Hinweispflicht – Rentner können bis zu 4 Jahre rückwirkend klagen

Wer seinen Rentenantrag auch nur einen Monat zu spät stellt, verliert diesen Monat unwiederbringlich – bei einer monatlichen Rente von 1.200 Euro sind das 1.200 Euro, die keine Behörde nachzahlt. Bei einem halben Jahr Verspätung sind es 7.200 Euro.

Diese Verluste gelten als endgültig – außer wenn die Deutsche Rentenversicherung selbst für die Verspätung mitverantwortlich ist. In diesem Fall gibt es ein Rechtsmittel, das die gesetzliche 3-Monats-Schranke durchbricht und Nachzahlungen von mehreren Tausend Euro ermöglicht: den sozialrechtlichen Herstellungsanspruch.

Drei Monate Frist, kein Ermessen: Was die Antragsregel bedeutet

Eine Altersrente oder Erwerbsminderungsrente wird frühestens von dem Kalendermonat an gezahlt, zu dessen Beginn alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind – aber nur dann, wenn der Antrag innerhalb von drei Kalendermonaten nach Ablauf dieses Monats gestellt wird. Wer später kommt, bekommt die Rente erst ab dem Antragsmonat. Die Monate dazwischen sind verloren, ohne Ausnahme, ohne Ermessensspielraum der Behörde.

Ein Beispiel: Wer am 1. Mai 2025 die Regelaltersgrenze erreicht und alle Voraussetzungen erfüllt, muss den Antrag bis spätestens 31. Juli 2025 stellen. Kommt der Antrag erst am 10. August 2025 an, beginnt die Rente nicht mehr rückwirkend zum 1. Mai, sondern erst ab August. Die Monate Mai, Juni und Juli sind weg. Bei einer monatlichen Rente von 1.200 Euro sind das 3.600 Euro, die kein Widerspruch und keine Klage mehr holt.

Für Hinterbliebenenrenten gilt eine günstigere Regelung: Sie können bis zu zwölf Monate rückwirkend gezahlt werden, wenn der Antrag innerhalb dieser Frist gestellt wird. Für Versichertenrenten – Altersrente und Erwerbsminderungsrente – bleibt es bei der strikten 3-Monats-Grenze. Wochenenden und gesetzliche Feiertage verlängern die Frist auf den nächsten Werktag.

Rentenantrag zu spät gestellt: Wie hoch ist der Schaden wirklich?

Werner H., 67, aus Dortmund erfuhr erst im November 2024 durch einen Bekannten, dass er seit März 2024 Anspruch auf Regelaltersrente hatte. Er hatte keinen Brief der DRV erhalten, keine Rentenauskunft, keinen Hinweis auf den bevorstehenden Rentenbeginn.

Seinen Antrag stellte er im November – acht Monate zu spät. Bei seiner monatlichen Rente von 1.150 Euro bedeutet das einen Verlust von 9.200 Euro. Das Jobcenter hatte ihn bis dahin über die Bedarfsgemeinschaft mit seiner Frau unterstützt, ohne je auf den entstandenen Rentenanspruch hinzuweisen.

Dieser Fall ist kein Ausreißer. Die durchschnittliche Altersrente lag laut Deutscher Rentenversicherung zum 1. Juli 2025 bei 1.289 Euro Zahlbetrag. Wer bei diesem Wert die 3-Monats-Frist um sechs Monate verpasst, verliert über 7.700 Euro.

Bei einem Jahr Verspätung sind es mehr als 15.000 Euro. Diese Verluste treffen vor allem Menschen, die keine regelmäßigen Renteninformationen erhalten haben, deren Versicherungskonten lückenhaft erschienen oder die nach längerer Krankheit oder Pflegezeit den Überblick verloren haben.

Das strukturelle Problem dahinter: Die Rente zahlt sich nicht von selbst aus. Die DRV ist nicht verpflichtet, Rentenleistungen ohne Antrag zu erbringen. Wer nicht fragt, bekommt nichts.

Wer zu spät fragt, bekommt nur einen Teil. Diese Konstruktion wäre halbwegs akzeptabel, wenn die DRV ihrer gesetzlichen Pflicht immer nachkäme, rechtzeitig auf Ansprüche hinzuweisen. Sie kommt ihr nicht immer nach – und genau dort setzt der Herstellungsanspruch an.

Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch: Wenn die DRV selbst schuld ist

Der sozialrechtliche Herstellungsanspruch ist kein eigener Paragraf im Gesetzbuch. Er ist ein richterrechtliches Institut, das das Bundessozialgericht über Jahrzehnte entwickelt hat.

Sein Kern: Wer wegen eines Fehlers eines Sozialleistungsträgers eine Frist versäumt oder einen Antrag nicht gestellt hat, soll so gestellt werden, als hätte er alles richtig gemacht. Der Träger kann sich nicht auf die Rechtsfolgen seiner eigenen Pflichtverletzung berufen.

Für den verspäteten Rentenantrag bedeutet das: Wenn die DRV durch Beratungsfehler oder unterlassene Hinweispflichten kausal dafür war, dass der Antrag zu spät gestellt wurde, wird dieser Antrag rechtlich so behandelt, als wäre er rechtzeitig eingegangen. Die 3-Monats-Grenze ist damit überwindbar – nicht als Gnadenakt der Behörde, sondern als unmittelbare Konsequenz aus dem Fehlverhalten der DRV selbst.

Margit S., 64, aus Erfurt beantragte im Januar 2023 Erwerbsminderungsrente. In einem telefonischen Beratungsgespräch mit der DRV war ihr mitgeteilt worden, die Voraussetzungen seien noch nicht erfüllt – eine falsche Auskunft.

Erst ein Jahr später stellte sie durch Eigeninitiative fest, dass sie längst anspruchsberechtigt gewesen wäre. Über den Herstellungsanspruch ließ sich der Rentenbeginn rückwirkend vorziehen, weil die falsche Auskunft der DRV kausal für die Verspätung war.

Wann haftet die DRV für den Beratungsfehler – die Voraussetzungen

Drei Bedingungen müssen kumulativ erfüllt sein, damit der Herstellungsanspruch greift. Fehlt eine davon, scheidet der Anspruch aus.

Pflichtverletzung des Leistungsträgers: Die DRV muss eine ihr obliegende Pflicht verletzt haben. Das sind vor allem die allgemeinen Beratungs- und Auskunftspflichten aus dem ersten Buch des Sozialgesetzbuches sowie die spezifische Hinweispflicht aus dem Rentenrecht: Die DRV muss in geeigneten Fällen auf naheliegende Ansprüche hinweisen.

Was „geeignete Fälle” bedeutet, hat die DRV intern eng definiert – zu eng, wie Sozialgerichte immer wieder feststellen. Als typische Pflichtverletzungen gelten falsche Auskünfte zu Anspruchsvoraussetzungen, unterbliebener Hinweis auf bevorstehenden Rentenbeginn trotz erkennbaren Anspruchs und der nicht nachweisbare Zugang von Informationsschreiben.

Dieser letzte Punkt ist bedeutsam: Ein interner Versandvermerk der DRV reicht nicht als Beweis für den Zugang. Das hat ein Sozialgericht Baden-Württemberg 2024 ausdrücklich festgestellt und einen Herstellungsanspruch bejaht, obwohl die DRV behauptete, sie habe rechtzeitig informiert.

Kausalität: Die Pflichtverletzung muss ursächlich für den Nachteil gewesen sein. Wer zeigen kann, dass er bei richtiger oder vollständiger Beratung früher Antrag gestellt hätte, erfüllt dieses Kriterium.

Der Kausalitätsnachweis liegt beim Antragsteller. Wer hingegen gar keine Beratung gesucht hat oder dem die falsche Auskunft erkennbar gleichgültig war, hat schlechtere Karten.

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Ausgleich durch zulässige Amtshandlung möglich: Der Herstellungsanspruch kann nur herstellen, was das Gesetz zulässt. Ein Rentenbeginn vor dem tatsächlichen Entstehen des Anspruchs ist auch über diesen Weg nicht erreichbar. Wer keine Wartezeit erfüllt hatte, bekommt keine rückwirkende Rente. Das Instrument gleicht Verwaltungsfehler aus – es schafft keine neuen materiellen Ansprüche.

Vier Jahre statt drei Monate: Das BSG-Urteil vom 27. März 2007

Das Bundessozialgericht hat mit seinem Urteil vom 27. März 2007 (B 13 R 58/06 R) eine Leitentscheidung getroffen, die die Deutsche Rentenversicherung intern als verbindlich anerkennt und bis heute praktische Wirkung entfaltet.

Das Gericht entschied: Wer wegen einer Verletzung der gesetzlichen Hinweispflicht die Rente so spät beantragt hat, dass die 4-Jahres-Ausschlussfrist ins Spiel kommt, hat ein Wahlrecht. Er kann sich entscheiden zwischen dem tatsächlichen Antragsmonat als Rentenbeginn oder einem bis zu vier Kalenderjahre zurückliegenden Rentenbeginn.

Was das konkret bedeutet: Wer den Herstellungsanspruch im April 2026 geltend macht, kann frühestens einen Rentenbeginn ab dem 1. Januar 2022 erreichen – vorausgesetzt, die materiellen Anspruchsvoraussetzungen lagen zu diesem Zeitpunkt vor.

Für jeden Kalendermonat zwischen dem fiktiven früheren Rentenbeginn und dem tatsächlichen Zahlungsbeginn erhöht sich außerdem der Zugangsfaktor um 0,005 Punkte – der sogenannte Späterrentner-Bonus, der sonst nur für freiwillig hinausgeschobene Renteneintritte gilt und dauerhaft im Monatsbetrag verbleibt.

Für Werner H. aus Dortmund bedeutet das in der Praxis: Wenn die DRV nachweislich ihre Hinweispflicht verletzt hat, lässt sich der Rentenbeginn nicht nur auf März 2024 zurücksetzen, sondern auf den frühestmöglichen Zeitpunkt innerhalb der 4-Jahres-Grenze vorverlegen.

Aus einem Verlust von 9.200 Euro kann so ein Nachzahlungsanspruch werden – zuzüglich des dauerhaft erhöhten Zugangsfaktors in der monatlichen Rente.

Rentenantrag zu spät gestellt wegen DRV-Fehler: So dokumentieren Sie den Anspruch

Wer einen Herstellungsanspruch geltend machen will, braucht Belege. Die DRV räumt Beratungsfehler nicht freiwillig ein. Der Ausgangspunkt ist die Rekonstruktion des Beratungskontakts: Gesprächsnotizen mit Datum, Uhrzeit, Name des Ansprechpartners und Inhalt des Gesprächs sind das stärkste Beweismittel.

Wer diese nicht hat, sollte aus dem Gedächtnis eine schriftliche Zusammenfassung des damaligen Beratungsvorgangs erstellen und datieren. Telefonische Auskünfte der DRV lassen sich häufig über eigene Telefonprotokolle belegen; ein genaues Datum und die Nummer der DRV-Stelle helfen der späteren Rekonstruktion erheblich.

Parallel dazu sollten Betroffene die Rentenauskunftshistorie anfordern. Über einen formlosen Antrag auf Akteneinsicht können Versicherte einsehen, welche Informationsschreiben die DRV intern als versandt vermerkt hat.

Das ist der Ausgangspunkt, um zu prüfen, ob diese Schreiben tatsächlich zugegangen sind. Schreiben, die die DRV behauptet versandt zu haben, aber nicht per Einschreiben verschickt hat, sind in ihrer Wirkung angreifbar – der Nachweis des Zugangs liegt bei der DRV, nicht beim Versicherten.

Wenn der aktuelle Rentenbescheid noch nicht bestandskräftig ist, muss der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe eingelegt werden. Im Widerspruch wird ausdrücklich der sozialrechtliche Herstellungsanspruch geltend gemacht und die Verletzung der Hinweispflicht durch die DRV dargelegt.

Gleichzeitig empfiehlt sich ein Antrag auf Akteneinsicht, um die interne Korrespondenz der DRV zu sichten. Scheitert der Widerspruch, folgt die Klage beim zuständigen Sozialgericht. Sozialberatungsstellen von VdK, SoVD und Caritas helfen bei der Vorbereitung und Begleitung des Verfahrens kostenlos oder kostengünstig.

Wer nicht rechtzeitig widersprochen hat und dessen Rentenbescheid bereits bestandskräftig ist, hat noch eine weitere Option: den Überprüfungsantrag nach dem zehnten Buch des Sozialgesetzbuches.

Über diesen Weg können rechtswidrige Bescheide auch nach Bestandskraft korrigiert werden – ebenfalls mit einer 4-Jahres-Rückwirkungsgrenze für Nachzahlungen. Dieser Weg ist unabhängig vom Herstellungsanspruch und schließt ihn nicht aus.

Häufige Fragen zum verspäteten Rentenantrag und Herstellungsanspruch

Gilt der Herstellungsanspruch auch bei Erwerbsminderungsrente?

Ja. Das Instrument gilt für alle Versichertenrenten, also auch für die Erwerbsminderungsrente. Wenn die DRV oder ein anderer Leistungsträger falsche oder unvollständige Auskünfte zu den Anspruchsvoraussetzungen erteilt hat und dies kausal für die verspätete Antragstellung war, greift der Herstellungsanspruch. Gerade bei Erwerbsminderungsrenten, wo Betroffene gesundheitlich eingeschränkt und auf Beratung angewiesen sind, kommen Pflichtverletzungen häufig vor.

Was passiert, wenn das Jobcenter mich nicht auf die Rente hingewiesen hat?

Auch Beratungsfehler anderer Stellen können der DRV unter Umständen zugerechnet werden – wenn diese Stelle in das Verwaltungsverfahren arbeitsteilig einbezogen ist. Das BSG hat diesen Grundsatz entwickelt: Die DRV muss sich das Fehlverhalten eines anderen Trägers zurechnen lassen, wenn beide in einer Funktionseinheit handeln. Ob das im Einzelfall gilt, hängt von den konkreten Umständen ab und erfordert rechtliche Prüfung.

Wie lange habe ich Zeit, den Herstellungsanspruch geltend zu machen?

Es gibt keine eigene Verjährungsfrist. Praktisch wirkt die 4-Jahres-Ausschlussfrist: Nachzahlungen sind maximal für die letzten vier Kalenderjahre möglich. Wer eine Pflichtverletzung der DRV aus dem Jahr 2020 heute geltend macht, kann frühestens ab 2022 Nachzahlung verlangen. Je länger man wartet, desto mehr Nachzahlungspotenzial geht verloren – daher sollten Betroffene nicht zögern.

Reicht ein Telefonprotokoll als Beweis für die falsche Auskunft?

Ein Telefonprotokoll aus den eigenen Unterlagen ist ein Indiz, kein Vollbeweis. Sozialgerichte würdigen die Beweise frei. Wichtig ist die Plausibilität: Datum, Uhrzeit, die Nummer der DRV-Stelle, der ungefähre Gesprächsinhalt. Wer ergänzend andere Belege hat – Schriftwechsel, Bescheide aus dieser Zeit, eigene Aufzeichnungen – stärkt seine Position erheblich.

Bekomme ich auch den Zugangsfaktor-Bonus, wenn der Herstellungsanspruch greift?

Ja. Nach der verbindlichen Entscheidung der DRV auf Basis des BSG-Urteils vom 27. März 2007 wird der Zugangsfaktor für die Entgeltpunkte der Rente für jeden Kalendermonat zwischen dem Folgemonat nach Erreichen der Regelaltersgrenze und dem tatsächlichen Zahlungsbeginn um 0,005 erhöht. Wer sieben Monate nach der Regelaltersgrenze Rente bezieht, hat einen dauerhaft um 0,035 Punkte erhöhten Zugangsfaktor – das verbleibt im monatlichen Rentenbetrag.

Deutsche Rentenversicherung: GRA zu § 99 SGB VI – Beginn von Renten

Deutsche Rentenversicherung: Verbindliche Entscheidung: Herstellungsanspruch aufgrund § 115 Abs. 6 SGB VI – BSG B 13 R 58/06 R