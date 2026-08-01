Pflegegrad 2 bei ME/CFS durchgesetzt

Eine an ME/CFS erkrankte Frau hat vor dem Sozialgericht Regensburg Pflegegrad 2 erstritten. Das Gericht bewertete ihre Einschränkungen im Alltag umfassender als der Medizinische Dienst und setzte sich kritisch mit dessen Gutachten auseinander. Das Urteil vom 23. April 2026 zeigt, weshalb schwankende Belastbarkeit und eine verzögert eintretende Zustandsverschlechterung bei der Pflegebegutachtung genau dokumentiert werden müssen.

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Der Fall ist für viele Betroffene bedeutsam, weil ME/CFS bei einem kurzen Begutachtungstermin leicht unterschätzt werden kann. Wer an diesem Tag sprechen, wenige Schritte gehen oder eine einzelne Handlung ausführen kann, ist deshalb nicht zwingend in der Lage, solche Aktivitäten im Alltag wiederholt und ohne fremde Hilfe zu bewältigen.

Vom Pflegegrad 1 bis zur erfolgreichen Klage

Die Klägerin bezog bereits Leistungen nach Pflegegrad 1 und beantragte wegen einer gesundheitlichen Verschlechterung eine höhere Einstufung. Nach der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst wurde die Höherstufung nicht empfohlen; zeitweise stand nach Darstellung ihrer Prozessvertretung sogar eine vollständige Einstellung der Leistungen im Raum.

Im Widerspruchsverfahren blieb der bisherige Pflegegrad 1 erhalten, die Pflegekasse lehnte Pflegegrad 2 jedoch weiterhin ab. Daraufhin zog die Betroffene vor das Sozialgericht Regensburg und hatte Erfolg. Das Gericht sprach ihr mit Urteil vom 23. April 2026 Leistungen nach Pflegegrad 2 zu (Az. S 2 P 17/24).

Neben ME/CFS litt die Frau nach den veröffentlichten Angaben an einer chronischen Schmerzstörung und einer erheblichen depressiven Symptomatik. Bei der gerichtlichen Prüfung ging es daher um das Zusammenwirken mehrerer gesundheitlicher Beeinträchtigungen und deren Folgen für die Selbstständigkeit.

Ein vollständiger veröffentlichter Urteilstext war zum Redaktionszeitpunkt nicht auffindbar. Die Einzelheiten des Verfahrens beruhen deshalb auf dem Bericht der Kanzlei, die die Klägerin vertreten hat. Dort wird nicht mitgeteilt, ob die Entscheidung bereits rechtskräftig ist.

Das MD-Gutachten bildete den Alltag nicht ausreichend ab

Besonders umstritten waren die Bewertungen der psychischen Problemlagen, der Selbstversorgung sowie der Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Nach Angaben der vertretenden Kanzlei wurden die ausgeprägte Antriebslosigkeit und die depressive Symptomatik im Gutachten zu niedrig eingeschätzt.

Auch der tatsächliche Hilfebedarf bei der Selbstversorgung fiel demnach größer aus, als es die Begutachtung erkennen ließ. Hinzu kam, dass die Klägerin ihren Tagesablauf nicht verlässlich allein planen und durchführen konnte. Das Gericht stützte seine Beurteilung auf die fachärztlich dokumentierte Krankheitsentwicklung, die glaubhafte Schilderung des Alltags und eine kritische Würdigung des MD-Gutachtens.

Warum ME/CFS bei einem kurzen Termin leicht unterschätzt wird

ME/CFS steht für Myalgische Enzephalomyelitis beziehungsweise Chronisches Fatigue-Syndrom. Die Erkrankung kann mit schwerer Erschöpfung, Schmerzen, Schlafstörungen, Kreislaufproblemen, Reizempfindlichkeit sowie Einschränkungen von Konzentration und Gedächtnis verbunden sein.

Als kennzeichnend gilt die Post-Exertional Malaise, abgekürzt PEM. Gemeint ist eine Verschlechterung der Beschwerden nach bereits geringer körperlicher, geistiger oder emotionaler Anstrengung. Diese Verschlechterung kann zeitversetzt auftreten und über Tage oder noch länger anhalten.

Genau daraus entsteht im Begutachtungsverfahren ein besonderes Problem. Eine betroffene Person kann während eines Gesprächs vergleichsweise stabil wirken, nach dem Termin aber einen starken Einbruch erleiden. Eine Momentaufnahme zeigt dann weder die Folgen der Anstrengung noch, wie oft die beobachtete Leistung im normalen Alltag wiederholt werden kann.

Die Diagnose allein führt noch nicht zu einem Pflegegrad

Das Urteil bedeutet nicht, dass eine ME/CFS-Diagnose automatisch Pflegegrad 2 auslöst. Nach den §§ 14 und 15 SGB XI kommt es darauf an, wie stark die Selbstständigkeit oder die Fähigkeiten im Alltag gesundheitlich beeinträchtigt sind und ob voraussichtlich mindestens sechs Monate Hilfe durch andere Menschen benötigt wird.

Pflegegrad 2 setzt mindestens 27 und weniger als 47,5 gewichtete Punkte voraus. Die Einstufung richtet sich nicht allein nach der Schwere einer Erkrankung, sondern nach konkreten Folgen in sechs Begutachtungsbereichen. Einen Überblick zu Antrag, Einstufung und Leistungen bietet der Gegen-Hartz-Ratgeber „Pflegegrad 2026: Einstufung, Leistungen und Antrag“.

Begutachtungsbereich Gewichtung Mögliche Bedeutung bei ME/CFS Mobilität 10 Prozent Aufstehen, Umsetzen, Fortbewegen im Wohnbereich und Treppensteigen Kognitive und kommunikative Fähigkeiten oder psychische Problemlagen 15 Prozent Konzentration, Entscheidungen, Ängste, Antrieb und regelmäßig nötige Unterstützung Selbstversorgung 40 Prozent Waschen, Duschen, Ankleiden, Essen, Trinken und Toilettennutzung Krankheits- und therapiebedingte Anforderungen 20 Prozent Medikamente, Hilfsmittel, Arztbesuche und Unterstützung bei angeordneten Maßnahmen Alltagsleben und soziale Kontakte 15 Prozent Tagesstruktur, Ruhen und Aktivität abstimmen, Beschäftigung und Kontaktpflege

Bei den Bereichen kognitive und kommunikative Fähigkeiten sowie Verhaltensweisen und psychische Problemlagen zählt nur der jeweils höhere gewichtete Wert. Beide Ergebnisse werden nicht addiert. Die Selbstversorgung hat mit 40 Prozent das größte Gewicht und kann deshalb für die Grenze zwischen Pflegegrad 1 und 2 besonders wichtig sein.

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PEM muss in konkrete Hilfe übersetzt werden

Für einen Pflegegrad genügt die allgemeine Angabe „Ich bin ständig erschöpft“ meist nicht. Die Begutachtung benötigt nachvollziehbare Informationen dazu, welche Tätigkeit nicht selbstständig gelingt, welche Unterstützung erforderlich ist und wie häufig dieser Hilfebedarf auftritt.

Bei ME/CFS kann beispielsweise bedeutsam sein, ob nach dem Aufstehen bereits die Kraft zum Duschen fehlt, beim Ankleiden Pausen und Hilfe nötig sind oder Mahlzeiten nicht eigenständig vorbereitet und eingenommen werden können. Ebenso kann erfasst werden, ob eine Pflegeperson Aktivitäten vorbereiten, anleiten, überwachen oder teilweise übernehmen muss.

Auch der Zusammenhang zwischen Aktivität und späterer Verschlechterung sollte beschrieben werden. Wenn ein Arzttermin dazu führt, dass Körperpflege, Nahrungsaufnahme oder Toilettengänge anschließend nur noch mit Unterstützung möglich sind, gehört dieser Verlauf in die Dokumentation. Nicht nur die sichtbare Leistung, sondern auch ihre zuverlässige Wiederholbarkeit im Alltag verdient Beachtung.

PEM erzeugt allerdings nicht allein deshalb Begutachtungspunkte, weil sie medizinisch festgestellt wurde. Für die Pflegeversicherung bleibt ausschlaggebend, ob daraus bei den geprüften Verrichtungen regelmäßig Hilfe durch eine andere Person entsteht.

Schwankende Verläufe müssen über einen längeren Zeitraum betrachtet werden

Viele Menschen mit ME/CFS erleben bessere und schlechtere Tage. Für die Einstufung sollte deshalb nicht ausschließlich der Zustand während eines einzelnen Gesprächs herangezogen werden. Erforderlich ist ein Gesamtbild, das die Häufigkeit, Dauer und Auswirkungen der Schwankungen nachvollziehbar macht.

Ein Pflegetagebuch kann über mehrere Wochen festhalten, wann welche Hilfe nötig war und welche Belastung zuvor stattgefunden hatte. Sinnvoll sind konkrete Angaben zur Körperpflege, zum Ankleiden, zur Nahrungsaufnahme, zum Toilettengang, zur Medikamenteneinnahme und zur Tagesstruktur. Dabei sollte auch dokumentiert werden, wenn eine Aktivität zwar einmal gelingt, danach aber andere notwendige Handlungen nicht mehr möglich sind.

Selbstversorgung war im Regensburger Verfahren besonders wichtig

Der Bereich der Selbstversorgung erfasst alltägliche Verrichtungen am eigenen Körper. Dazu gehören unter anderem Waschen, Duschen, Zahnpflege, An- und Auskleiden, Essen, Trinken und die Toilettennutzung. Einschränkungen in diesem Bereich wirken sich wegen der hohen Gewichtung stark auf das Gesamtergebnis aus.

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Bei ME/CFS kann der Hilfebedarf anders aussehen als bei einer sichtbaren Lähmung oder Gelenkerkrankung. Betroffene können eine Bewegung theoretisch ausführen, aber nicht lange genug aufrecht sitzen, die Handlung nicht vollständig beenden oder die dafür nötige Belastung nicht ohne erhebliche gesundheitliche Folgen bewältigen. Deshalb muss genau geprüft werden, ob eine Verrichtung tatsächlich selbstständig, vollständig und in angemessener Weise gelingt.

Auch Tagesgestaltung und psychische Beschwerden zählen

Im sechsten Begutachtungsbereich wird bewertet, ob eine Person ihren Tagesablauf an Veränderungen anpassen, sich beschäftigen, Zukunftsplanungen vornehmen und soziale Kontakte pflegen kann. Bei schwerer Belastungsintoleranz kann schon die Abstimmung von Ruhezeiten, Mahlzeiten, Körperpflege und unvermeidbaren Terminen fremde Unterstützung erfordern.

Im Regensburger Verfahren kamen eine erhebliche depressive Symptomatik und ausgeprägte Antriebslosigkeit hinzu. Solche Beschwerden dürfen nicht pauschal mit der körperlichen Erschöpfung vermischt werden. Sie müssen danach bewertet werden, welchen regelmäßigen personellen Unterstützungsbedarf sie tatsächlich auslösen.

Gerichte sind nicht an die Einschätzung des Medizinischen Dienstes gebunden

Das MD-Gutachten bildet häufig die Grundlage des Bescheids der Pflegekasse, entscheidet einen Rechtsstreit aber nicht abschließend. Das Sozialgericht prüft die Tatsachen eigenständig und kann medizinische Unterlagen, Aussagen der betroffenen Person und weitere Beweise anders würdigen.

Der Regensburger Fall zeigt, dass Widersprüche zwischen dokumentiertem Krankheitsverlauf und knapper Begutachtung aufgearbeitet werden müssen. Wer einen Bescheid für zu niedrig hält, sollte das Gutachten anfordern und jede Bewertung mit dem wirklichen Hilfebedarf abgleichen. Gegen-Hartz erklärt ausführlich, wie Betroffene gegen einen abgelehnten oder zu niedrigen Pflegegrad vorgehen können.

Was das Urteil für andere ME/CFS-Betroffene bedeutet

Das Urteil ist eine Einzelfallentscheidung und verschafft anderen Erkrankten nicht automatisch Pflegegrad 2. Andere Pflegekassen und Gerichte sind nicht allein wegen dieses Aktenzeichens verpflichtet, ebenso zu entscheiden. Der Fall liefert jedoch ein anschauliches Beispiel dafür, dass unsichtbare und schwankende Einschränkungen vollständig in die Pflegebewertung einfließen müssen.

Betroffene können sich im Widerspruch auf die vergleichbare Bewertungsproblematik berufen, müssen ihren eigenen Hilfebedarf aber individuell belegen. Besonders aussagekräftig sind fachärztliche Berichte, die nicht nur Diagnosen nennen, sondern Funktionsbeeinträchtigungen, Belastungsgrenzen und die Folgen von PEM für den Alltag beschreiben.

So lässt sich ein Widerspruch gut vorbereiten

Nach Zugang des Bescheids läuft regelmäßig eine Widerspruchsfrist von einem Monat. Zunächst sollte das vollständige Gutachten geprüft werden, damit sich erkennen lässt, in welchen Bereichen Angaben fehlen oder falsch eingeordnet wurden. Der Widerspruch kann zunächst fristwahrend erhoben und anschließend anhand der Unterlagen ausführlich begründet werden.

Eine gute Begründung stellt nicht nur die Erkrankung dar, sondern ordnet jede übersehene Hilfe dem passenden Begutachtungsbereich zu. Sie beschreibt, wer hilft, wobei die Hilfe besteht, wie oft sie nötig ist und was ohne Unterstützung geschieht. Der Beitrag „Pflegegrad abgelehnt: In diesen Fällen lohnt sich eine Klage gegen die Pflegekasse“ erläutert, welche Alltagsnachweise in einem Verfahren überzeugen können.

Bleibt die Pflegekasse nach dem Widerspruch bei ihrer Entscheidung, kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheids Klage erhoben werden. Eine verständliche Einführung bietet der Ratgeber „Klage vor dem Sozialgericht einreichen“. Ob anwaltliche Unterstützung erforderlich oder sinnvoll ist, hängt von der Komplexität des Einzelfalls ab.

Pflegegrad 2 eröffnet deutlich höhere Leistungen

Die Höherstufung von Pflegegrad 1 auf Pflegegrad 2 hat erhebliche praktische Folgen. Bei häuslicher Pflege durch Angehörige besteht 2026 Anspruch auf monatlich 347 Euro Pflegegeld; alternativ stehen für einen ambulanten Pflegedienst bis zu 796 Euro Pflegesachleistungen im Monat zur Verfügung. Beide Leistungen können anteilig kombiniert werden.

Hinzu kommen unter den jeweiligen Voraussetzungen weitere Leistungen, darunter der Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro monatlich sowie der gemeinsame Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Welche Leistung passt, hängt davon ab, wie die Unterstützung zu Hause organisiert ist.

Praxisbeispiel: Ein guter Termin verdeckt den Hilfebedarf

Anna lebt mit ME/CFS und schafft es am Tag der Begutachtung, sich anzuziehen und 40 Minuten mit dem Gutachter zu sprechen. Dafür hat sie am Vortag auf das Duschen verzichtet und wurde von ihrer Schwester mit einer Mahlzeit versorgt. Nach dem Termin liegt sie zwei Tage überwiegend im Bett und benötigt Hilfe beim Waschen, Ankleiden und Essen.

Im ersten Gutachten wird nur festgehalten, dass Anna während des Gesprächs orientiert und ordentlich gekleidet war. Im Widerspruch legt sie ein mehrwöchiges Pflegetagebuch sowie eine ärztliche Stellungnahme zu PEM vor und beschreibt die Hilfe ihrer Schwester in den einzelnen Begutachtungsbereichen. Das Beispiel zeigt, weshalb bei ME/CFS auch Vorbereitung, Nachwirkungen und Wiederholbarkeit einer Aktivität festgehalten werden müssen.

Häufige Fragen zum Pflegegrad bei ME/CFS

1. Führt die Diagnose ME/CFS automatisch zu Pflegegrad 2?

Nein. Bewertet werden die gesundheitlich bedingten Einschränkungen der Selbstständigkeit und der daraus entstehende Hilfebedarf. Pflegegrad 2 setzt mindestens 27 gewichtete Punkte voraus.

2. Was ist Post-Exertional Malaise und warum ist sie für die Begutachtung wichtig?

Post-Exertional Malaise bezeichnet eine oft zeitverzögerte Verschlechterung nach geringer Anstrengung. Sie kann zeigen, dass eine kurzzeitig ausgeführte Tätigkeit im Alltag nicht verlässlich wiederholt werden kann und anschließend zusätzlicher Hilfebedarf entsteht.

3. Welche Bereiche waren im Regensburger Verfahren besonders umstritten?

Nach den veröffentlichten Angaben ging es vor allem um psychische Problemlagen, Selbstversorgung sowie die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte. Das Gericht bewertete die Einschränkungen insgesamt als erheblich und sprach Pflegegrad 2 zu.

4. Kann das Gericht vom MD-Gutachten abweichen?

Ja. Das Gericht würdigt die verfügbaren Beweise eigenständig und ist nicht an die Empfehlung des Medizinischen Dienstes gebunden. Im Regensburger Fall überzeugten unter anderem die fachärztliche Dokumentation und die glaubhafte Alltagsschilderung.

5. Welche Unterlagen helfen bei schwankenden Beschwerden?

Hilfreich können ein über mehrere Wochen geführtes Pflegetagebuch, fachärztliche Berichte und konkrete Angaben der Pflegeperson sein. Sie sollten zeigen, welche Hilfe wann benötigt wird und wie Belastungen den Zustand später verschlechtern.

6. Was ist nach einem zu niedrigen Pflegegrad zu tun?

Betroffene sollten das vollständige Gutachten anfordern, die Bewertungen mit ihrem wirklichen Alltag abgleichen und die einmonatige Widerspruchsfrist beachten. Bleibt der Widerspruch erfolglos, kann nach Zustellung des Widerspruchsbescheids grundsätzlich binnen eines Monats Klage beim Sozialgericht erhoben werden.