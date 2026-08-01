Pflegegeld: Nachgereichte Rechnungen senken die spätere Auszahlung

Ein nachträglicher Antrag auf Kostenerstattung im Rahmen des Umwandlungsanspruchs kann die Abrechnung mehrerer zurückliegender Monate verändern. Wer bereits anteiliges Pflegegeld erhalten hat, bekommt dann möglicherweise Hunderte Euro weniger erstattet als die Rechnungssumme vermuten lässt.

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Der Grund: Der umgewandelte Betrag gilt bei der Berechnung wie eine in Anspruch genommene Pflegesachleistung. Dadurch sinkt rückwirkend der Pflegegeldanteil für die Monate, in denen die abgerechnete Unterstützung erbracht wurde.

Wichtig ist die rechtliche Einordnung. Nach der Beispielrechnung im Pflegeratgeber des Bundesgesundheitsministeriums mit Stand Januar 2026 müssen Betroffene das zu viel gezahlte Pflegegeld in dieser Konstellation nicht gesondert zurücküberweisen. Die Pflegekasse verrechnet den Betrag mit der beantragten Kostenerstattung.

Warum der spätere Antrag das Pflegegeld verändert

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 dürfen bis zu 40 Prozent des monatlichen Höchstbetrags für ambulante Pflegesachleistungen für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag einsetzen. Voraussetzung ist, dass der betreffende Anteil im jeweiligen Monat nicht bereits durch einen ambulanten Pflege- oder Betreuungsdienst verbraucht wurde.

Diese Möglichkeit heißt Umwandlungsanspruch und beruht auf § 45a Absatz 4 SGB XI. Sie ist kein zusätzlicher Geldtopf neben dem Pflegegeld, sondern greift auf den nicht genutzten Sachleistungsbetrag zu.

Erstattet werden können je nach Landesrecht etwa Einzelbetreuung, Betreuungsgruppen, anerkannte Alltagsbegleitung oder Hilfen im Haushalt. Das Angebot muss nach den Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes als Angebot zur Unterstützung im Alltag anerkannt sein.

Eine vorherige Zustimmung der Pflegekasse ist nicht erforderlich. Die Rechnungen dürfen später eingereicht werden, müssen aber erkennen lassen, wann die Leistungen erbracht wurden und welcher Betrag über den Umwandlungsanspruch erstattet werden soll.

So wirkt sich die Umwandlung auf das Pflegegeld aus

Pflegegeld und Pflegesachleistungen lassen sich als Kombinationsleistung miteinander verbinden. Wer beispielsweise 50 Prozent des Sachleistungsbetrags nutzt, erhält grundsätzlich noch 50 Prozent des Pflegegeldes.

Auch der Umwandlungsbetrag wird in diese Rechnung einbezogen. Werden 50 Prozent durch den Pflegedienst und weitere 40 Prozent für anerkannte Alltagshilfe genutzt, gelten insgesamt 90 Prozent der Pflegesachleistung als verbraucht.

Damit bleiben nur noch 10 Prozent des Pflegegeldes. Weitere Hintergründe zu dieser Berechnung finden Betroffene im Beitrag Pflegesachleistungen umwandeln: So funktioniert der Anspruch.

Der Höchstbetrag von 40 Prozent bezieht sich auf den vollen monatlichen Sachleistungsbetrag des jeweiligen Pflegegrades. Hat ein Pflegedienst bereits mehr als 60 Prozent ausgeschöpft, kann nur noch der tatsächlich verbliebene Rest umgewandelt werden.

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Die amtliche Beispielrechnung für Pflegegrad 4

Der Pflegeratgeber rechnet den finanziellen Effekt mit einer pflegebedürftigen Person in Pflegegrad 4 durch. Sie nutzt monatlich Pflegedienstleistungen von 929,50 Euro und damit 50 Prozent des Sachleistungsbetrags von 1.859 Euro.

Deshalb erhält sie zunächst 50 Prozent des Pflegegeldes von 800 Euro. Die monatliche Auszahlung beträgt 400 Euro.

Von Februar bis April 2026 nutzt die Pflegebedürftige zusätzlich eine anerkannte Einzelbetreuung für monatlich 743,60 Euro. Das entspricht weiteren 40 Prozent des Sachleistungsbetrags, die sie erst Anfang Mai über den Umwandlungsanspruch abrechnet.

Rechenschritt Betrag oder Anteil Monatlicher Sachleistungsbetrag bei Pflegegrad 4 1.859,00 Euro Abrechnung des Pflegedienstes 929,50 Euro = 50 Prozent Zunächst gezahltes anteiliges Pflegegeld 400,00 Euro monatlich Nachträglich beantragte Umwandlung 743,60 Euro = 40 Prozent Gesamter Sachleistungsanteil 90 Prozent Verbleibender Pflegegeldanspruch 80,00 Euro = 10 Prozent Zu viel gezahltes Pflegegeld 320,00 Euro monatlich Differenz für Februar bis April 960,00 Euro Beantragte Kostenerstattung für drei Monate 2.230,80 Euro Auszahlung nach der Verrechnung 1.270,80 Euro

Nach der vollständigen Berechnung stehen der Pflegebedürftigen für jeden der drei Monate nur 80 Euro Pflegegeld zu. Ausgezahlt worden waren jedoch jeweils 400 Euro, sodass sich eine monatliche Differenz von 320 Euro ergibt.

Über drei Monate summiert sich die Differenz auf 960 Euro. Die Pflegekasse zieht diesen Betrag von der beantragten Kostenerstattung über 2.230,80 Euro ab und überweist noch 1.270,80 Euro.

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Warum keine gesonderte Rückzahlung verlangt wird

Das amtliche Beispiel sieht keine zusätzliche Rücküberweisung durch die pflegebedürftige Person vor. Das zu viel ausgezahlte Pflegegeld wird unmittelbar auf die Kostenerstattung angerechnet.

Die Person hatte für die anerkannte Einzelbetreuung insgesamt 2.230,80 Euro ausgegeben. Davon zahlt die Pflegekasse noch 1.270,80 Euro aus. Die fehlenden 960 Euro entsprechen genau dem Pflegegeld, das für die drei Monate zu viel gezahlt wurde.

Daneben verbleiben insgesamt 240 Euro tatsächlich zustehendes Pflegegeld, also 80 Euro pro Monat. Insgesamt erhält die pflegebedürftige Person damit nicht weniger, als ihr nach der gesetzlichen Kombinationsberechnung zusteht.

Trotzdem kann die Verrechnung ein Loch in die Haushaltskasse reißen. Wurde das bereits ausgezahlte Pflegegeld für andere Pflegekosten verwendet, fehlt der angerechnete Betrag nun bei der Bezahlung der Betreuungsrechnungen.

Der GKV-Spitzenverband bestätigt diese Abrechnung im Rundschreiben vom 2. April 2026. Danach reduziert sich die Kostenerstattung um das zu viel gezahlte anteilige Pflegegeld.

Verlangt die Pflegekasse stattdessen mit einem gesonderten Bescheid Geld zurück, sollten Betroffene die erfassten Monate und Beträge genau prüfen. Gegen einen fehlerhaften Bescheid einer gesetzlichen Pflegekasse kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Entlastungsbetrag und Umwandlungsanspruch nicht verwechseln

Der monatliche Entlastungsbetrag von 131 Euro ist ein eigener Anspruch. Seine Nutzung vermindert das Pflegegeld nicht.

Der Umwandlungsanspruch wird dagegen aus dem nicht verbrauchten Betrag für ambulante Pflegesachleistungen finanziert. Deshalb fließt er in die Berechnung des anteiligen Pflegegeldes ein.

Beide Leistungen können für nach Landesrecht anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag eingesetzt werden. Welche Möglichkeiten die 131 Euro eröffnen, zeigt der Beitrag Pflegegeld: 131 Euro Entlastung werden oft nicht genutzt.

Im Antrag sollte eindeutig stehen, welcher Teil einer Rechnung über den Entlastungsbetrag und welcher über den Umwandlungsanspruch erstattet werden soll. So lässt sich vermeiden, dass die spätere Abrechnung anders ausfällt als erwartet.

Was Betroffene vor dem Antrag prüfen sollten

Zuerst sollte geklärt werden, ob der Anbieter nach dem jeweiligen Landesrecht anerkannt ist. Eine Werbeaussage wie „Alltagshilfe“ oder „Seniorenbetreuung“ reicht für die Erstattung nicht aus.

Danach kommt es auf den Leistungsmonat an. Für jeden Monat muss geprüft werden, wie viel der Pflegedienst bereits abgerechnet hat und welcher Teil des Sachleistungsbetrags noch verfügbar ist.

Wer weitere 20 Prozentpunkte des Sachleistungsbetrags umwandelt, erhält für diesen Monat 20 Prozentpunkte weniger vom vollen Pflegegeld. Der Abzug richtet sich nicht nach 20 Prozent des Umwandlungsbetrags.

Hilfreich ist eine schriftliche Probeberechnung der Pflegekasse oder eines Pflegestützpunkts. Der Pflegeratgeber nennt außerdem einen Versorgungsplan, in dem die verschiedenen Leistungen und ihre finanziellen Folgen monatlich dargestellt werden können.

Rechnungen sollten möglichst zeitnah und nach Monaten getrennt eingereicht werden. Dann sammeln sich keine hohen Differenzen an, die erst bei einer späteren Sammelabrechnung auffallen.

Wer Pflegegeld erhält und keinen Pflegedienst für ambulante Pflegesachleistungen nutzt, muss die vorgeschriebenen Beratungsbesuche weiterhin abrufen. Die alleinige Nutzung des Umwandlungsanspruchs ersetzt den Besuch nicht. Bei einer tatsächlichen Kombinationsleistung mit einem Pflegedienst gelten andere Vorgaben, die der Beitrag Beratungsbesuch bei Kombinationsleistung erläutert.